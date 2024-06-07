Замки, дворцы и особняки Рима

Найдено 35 экскурсий в категории «Дворцы, замки и особняки» в Риме на русском языке, цены от €25, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ватикан как увлекательный роман
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Ватикан: от древних тайн до сокровищ искусства - уникальная экскурсия
Познайте Ватикан не как обычный турист: от историй о папах до шедевров искусства и тайного замка Святого Ангела
«Спасительный путь к Замку Святого Ангела»
11 июня в 07:30
14 июня в 07:30
134 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Рим
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Величие Рима
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом
«Замок Святого Ангела и Ватикан»
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 164140 за всё до 7 чел.
Тайны и легенды Замка Святого Ангела
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Увлекательная экскурсия по Замку Святого Ангела в Риме
Откройте для себя тайны Замка Святого Ангела в Риме на индивидуальной экскурсии. Узнайте о его владельцах, узниках и потайных ходах
Начало: Перед входом в замок св. Ангела
«Отдельно от экскурсии оплачиваются входные билеты в замок: взрослые — 21 евро с человека, дети — 1 евро»
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Весь Рим: путешествие сквозь века за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Весь Рим за один день: путешествие сквозь века
Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день
«Пантеон, замок Сант-Анджело и площадь Святого Петра»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 320 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Замку Святого Ангела
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Экскурсия по Замку Святого Ангела
Усыпальница, крепость и резиденция римских пап: знакомство с архитектурным шедевром Рима
«Затем мы зайдем в Замок Святого Ангела и проследим его путь от мавзолея императора Андриана до папской резиденции и музея»
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 4 чел.
По Риму с ветерком
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
317 отзывов
Экскурсия «По Риму с ветерком»: история и красота
Исследуйте красоту и величие Рима, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии с экспертом
Начало: На площади Республики
10 июня в 08:30
14 июня в 08:00
296267 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по утреннему Риму
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
21 отзыв
Фотопрогулка по утреннему Риму
Запечатлеть себя на фоне античного города в часы, когда весь Рим принадлежит только вам
20 июня в 06:30
21 июня в 06:30
130 за всё до 3 чел.
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
76 отзывов
Популярное предложение
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
Составить объемное представление о столице на дружеской прогулке по ее самым интересным местам
Начало: У выхода из метро Чирко Массимо (Circo Massimo)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 80 за всё до 4 чел.
Из Рима - в старинный замок Орсини-Одескальки
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Из Рима - в старинный замок Орсини-Одескальки
Полюбоваться озером Браччано и услышать историю и легенды таинственного замка
Начало: На ресепшн вашего отеля
«Вы узнаете самые интересные ее эпизоды: какие короли останавливались в замке, чей призрак гуляет в нем до сих пор и за что семья Орсини была отлучена от церкви»
26 июня в 09:00
27 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.
Рим, который вас удивит
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Рим, который вас удивит
Увидеть квартал Джино Коппеде: Совиный домик, дворец Паука и зверей на фасадах
Начало: На piazza Buenos Aires
«Дворец послов и масонская люстра»
12 июня в 13:30
14 июня в 12:30
118107 за всё до 5 чел.
Рим на рассвете: прогулка в мини-группе в районе Ватикана
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
7 отзывов
Рим на рассвете: прогулка в мини-группе в районе Ватикана
Исследовать один из старейших районов города, открывая его нескучные сюжеты
Начало: В районе метро Ottaviano San Pietro
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
55 за человека
Великий Рим и его легенды
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Великий Рим и его легенды: экскурсия в сердце Италии
Погрузитесь в эпоху Римской империи, восхититесь шедеврами Ренессанса и откройте для себя живописные уголки Вечного города
«От вас не укроется ни Замок Святого Ангела, ни площадь, откуда Папа каждое воскресенье благословляет всех собравшихся, ни многие другие парадные сооружения и неприметные закутки города»
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 171120 за всё до 5 чел.
Римские легенды классического маршрута
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
38 отзывов
Римские легенды классического маршрута
Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей
«Замок Святого Ангела — усыпальница, резиденция римских пап, тюрьма, сокровищница ватиканских ценностей, музей — вы откроете страницы удивительного древнего замка, узнаете о его интригах и пролитой невинной крови»
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 200 за всё до 5 чел.
Собор Святого Петра и мир католической веры
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Собор Святого Петра и мир католической веры
Религия Древнего Рима, история Ватикана и священное значение Собора
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
от 100 за всё до 3 чел.
Сокровища палаццо Барберини
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Сокровища палаццо Барберини
Посетить первый барочный дворец в мире и расшифровать шедевры великих итальянских мастеров
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
140 за всё до 4 чел.
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города
Начало: В районе метро Colosseo
«Вы также рассмотрите монумент Витториано, дворец Венеции и услышите историю улицы Виа-дель-Корсо»
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
280 за всё до 6 чел.
Величественный Рим
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Величественный Рим
Увидеть площади, церкви и фонтаны эпохи барокко и услышать истории их гениальных создателей
Начало: На площади Repubblica
«Площадь Навона и замок Святого Ангела»
24 июня в 10:00
25 июня в 10:00
94 за всё до 3 чел.
Сокровища рода Колонна: экскурсия во дворце
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Сокровища рода Колонна: экскурсия во дворце
Познакомиться с родовым гнездом одного из самых древних и знатных семейств Италии
Начало: На piazza Venezia (площадь Венеции)
«Особенно, когда пройдете по галерее, созданной по примеру Зеркальной во французском дворце»
29 июня в 09:00
6 июля в 09:00
125 за всё до 5 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
Насыщенная авто-пешеходная прогулка по Риму для пассажиров транзитных рейсов
Начало: Зал прилёта аэропорта
«Мы посетим колоритный район Трастевере, рассмотрим величественный Ватикан и Замок Святого Ангела»
10 июня в 06:30
14 июня в 06:30
504454 за всё до 4 чел.
Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе
Услышать легенды Вечного города, полюбоваться архитектурой и узнать, что такое артишок «по-римски»
Начало: на площади Кампо-деи-Фиори
«По извилистым улочкам направимся к замку Святого Ангела и становимся на одноимённом мосту, с которого открывается великолепный вид на базилику Святого Петра в Ватикане»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00
10 июня в 19:00
12 июня в 19:00
55 за человека
Откройте для себя Рим
🚶 Пешая
Мини-группа
5.5 часов
317 отзывов
Пешеходная экскурсия по Риму: от Пантеона до Испанской лестницы
Проведите незабываемые 5 часов, исследуя величайшие достопримечательности Рима в компании опытного гида
Начало: Ponte S. Angelo
Расписание: Будни и выходные: с 9 до 13.30, с 15 до 19.30
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
25 за человека
Рим на рассвете: район Ватикана, Собор Петра и Замок Святого Ангела
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
41 отзыв
Рим на рассвете: Ватикан, Собор Петра, Замок Святого Ангела - Групповая экскурсия
Начните утро с захватывающей прогулки по Ватикану и его окрестностям. Откройте для себя красоту Рима на рассвете в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Метро Ottaviano San Pietro газетный киоск
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
55 за человека
Чёрно-белая портретная фотосессия в Риме
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Чёрно-белая портретная фотосессия в Риме
Прогуляться по уютному центру и увезти на память снимки в лучших декорациях Вечного города
Начало: на Площади Святого Петра
«Наш маршрут начнётся на площади Святого Петра, откуда мы направимся в сторону Тибра к Замку Святого Ангела»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
120 за всё до 3 чел.
Экскурсия-квест «Ангелы и демоны»: тайны Ватикана
🚶 Пешая
Квест
3 часа
11 отзывов
Экскурсия-квест «Ангелы и демоны»: тайны Ватикана
Расшифровать символы Ватикана и узнать секреты римских пап, выполняя логические задания
Начало: На площади Святого Петра
«Шаг за шагом вы тщательно изучите площадь Святого Петра, мост и замок Святого Ангела, увидите интересные детали, скрытые от глаз большинства туристов»
Сегодня в 08:00
10 июня в 12:00
250 за всё до 5 чел.
Рим без людей
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
26 отзывов
Рим без людей: уникальная утренняя прогулка по величественному городу
Представьте, как вы пьете ароматный итальянский кофе на пустынной Испанской лестнице, наслаждаясь тишиной и красотой Рима
Начало: В районе piazza Venezia
«После этого мы пройдём по знаменитой своими антикварными магазинчиками улице Коронари, которая приведёт нас к великому и ужасному замку Святого Ангела на набережной Тибра»
1 сен в 05:00
2 сен в 05:00
400 за всё до 3 чел.
In Vino Veritas! Эногастрономическая поездка от Рима до Римских замков
Мини-группа
6 часов
31 отзыв
In Vino Veritas! Эногастрономическая поездка от Рима до Римских замков
Начало: По договоренности
«Вы сможете не только увидеть замок Гандольфо и вулканическое озеро, Ватиканскую обсерваторию и греческое аббатство Святого Нила, но и познакомиться с ремесленным ручным производством вина (Fraschetta)»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
100 за человека
Все самое важное о Ватикане и Соборе Святого Петра за 2 часa
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Все самое важное о Ватикане и Соборе Святого Петра за 2 часa
Начало: Площадь Святого Петра, около египетского обелиска
Расписание: ежедневно кроме среды в 09:00, 11:00, 14:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 140 за всё до 4 чел.
Прогулка по замкам в окрестностях Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Прогулка по замкам в окрестностях Рима
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Наша прогулка по римским замкам проходит в формате загородной поездки»
Расписание: Ежедневно в 10.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
300 за всё до 4 чел.
От заката до наступления ночи, 2-х часовая частная экскурсия по Риму
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
От заката до наступления ночи, 2-х часовая частная экскурсия по Риму
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 19:30
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
178 за человека
Романтический ночной Рим на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Романтический ночной Рим на авто
Начало: Ваш отель или любое удобное для вас место
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 6 чел.
Из Рима - на Тирренское море и в замок Санта-Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Из Рима - на Тирренское море и в замок Санта-Севера
Посетить средневековый замок и отдохнуть на пляже с чёрным вулканическим песком за 1 день
Начало: У вашего отеля
«Мы отправимся в средневековый замок Санта-Севера, возведённый в 10 веке»
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
370 за всё до 4 чел.
Замок кардинала Фарнезе и озеро Вико: путешествие из Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Замок кардинала Фарнезе и озеро Вико: путешествие из Рима
Увидеть фрески 16 века, открыть тайны прошлого и искупаться в кратере вулкана
«Входные билеты: во дворец (10 евро, детям до 18 лет бесплатно) и в сад (5 евро для взрослых и 2,5 евро для детей)»
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
380 за всё до 4 чел.
Впервые в Риме
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Впервые в Риме
Начало: Площадь Венеции у Витториано
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
125 за всё до 5 чел.
Кинопрогулка по Риму - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
Кинопрогулка по Риму - в мини-группе
Познакомиться с городом, вспоминая известные фильмы, которые здесь снимались
Начало: у метро Flaminio
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:15 и 18:15
Завтра в 10:15
10 июня в 10:15
75 за человека
Фотопрогулка «Рим как с открытки»
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка «Рим как с открытки»
Погулять по культовым местам города и получить профессиональные фото на память
«Площадь Навона, Виа деи Коронари, замок Святого Ангела»
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
10080 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    7 июня 2024
    Добро пожаловать в Рим
    Очень понравилось. Экскурсия прошла на одном дыхании.
  • K
    K
    7 июня 2024
    С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
    Все отлично!
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
    Сказать,что экскурсия понравилась-это ничего не сказать. Влад показал нам Рим со стороны местного жителя,трепетно влюбленного в вечный город. Мы бывали
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    в Риме,и вроде бы знали о нем многое. Но рассказы Влада познакомили нас с Римом как бы изнутри. Очень понравились места,в которые нас привозил Влад. Время пролетело не заметно. Думаю,мы еще не раз вернемся в Рим. Спасибо,Влад! И еще:хочется поблагодарить водителя,который нас встречал в аэропорту. Очаровательная Тициана! Спасибо за добродушие и профессиональное вождение. Как приятно встречать красивых людей-не только внешне,но и душой! Это день,проведенный в Риме останется в нашем сердце!

  • E
    Evgeniya
    1 июня 2024
    С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
    Спасибо большое за экскурсию, с учётом ограничения по времени в Риме, а так же с тем что пошёл на встречу и немного изменил маршрут
  • В
    Валентин
    31 мая 2024
    Экскурсия по Замку Святого Ангела
    Были лет 7 назад самостоятельно в замке, но очень хотели экскурсию, и вот удача нас столкнула с Юлией и ее
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    экскурсией, очень благодарны Юлии за прекрасную экскурсию и проведенное время, советую всем, чем ходить самому, очень много нового и интересного, Юлия Вам огромное спасибо и удачи

  • I
    Irena
    29 мая 2024
    Откройте для себя Рим
    Замечательная экскурсия!
  • К
    Ксения
    28 мая 2024
    Ватикан как увлекательный роман
    Прекрасная и познавательная экскурсия! Получили массу впечатлений и новой информации! Благодарим Викторию!
    Прекрасная и познавательная экскурсия! Получили массу впечатлений и новой информации! Благодарим Викторию!Прекрасная и познавательная экскурсия! Получили массу впечатлений и новой информации! Благодарим Викторию!Прекрасная и познавательная экскурсия! Получили массу впечатлений и новой информации! Благодарим Викторию!Прекрасная и познавательная экскурсия! Получили массу впечатлений и новой информации! Благодарим Викторию!
  • Ю
    Юрий
    27 мая 2024
    По Риму с ветерком
    Осталось очень приятное впечатление. Во-первых это комфортно, во-вторых познавательно, в-третьих очень много всего показали, что вне стандартных экскурсий. Крайне рекомендуем.
  • O
    Olga
    27 мая 2024
    Откройте для себя Рим
    Гід Таццяна - вельмі раю. Ўсё спадабалася:) Цікава і жыва:) Шчыры дзякуй:)
  • К
    Камилла
    21 мая 2024
    С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
    Интересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увидели пару мест, где не так много туристов. Асыл грамотный и приятный гид и очень терпеливый так как фотографировать хотелось все😂
    Интересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увиделиИнтересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увиделиИнтересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увиделиИнтересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увиделиИнтересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увиделиИнтересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увиделиИнтересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увиделиИнтересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увидели

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Дворцы, замки и особняки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 35
  1. Ватикан как увлекательный роман
  2. Добро пожаловать в Рим
  3. Тайны и легенды Замка Святого Ангела
  4. Весь Рим: путешествие сквозь века за один день
  5. Экскурсия по Замку Святого Ангела
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 35 экскурсий и билетов от 25 до 454 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 35 экскурсий на 2024 год по теме «Дворцы, замки и особняки», 1102 ⭐ отзыва, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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