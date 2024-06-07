🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 50 отзывов Ватикан: от древних тайн до сокровищ искусства - уникальная экскурсия Познайте Ватикан не как обычный турист: от историй о папах до шедевров искусства и тайного замка Святого Ангела «Спасительный путь к Замку Святого Ангела» € 134 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 2.5 часа 18 отзывов Индивидуальная экскурсия: Величие Рима Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом «Замок Святого Ангела и Ватикан» от 164 € 140 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 32 отзыва Увлекательная экскурсия по Замку Святого Ангела в Риме Откройте для себя тайны Замка Святого Ангела в Риме на индивидуальной экскурсии. Узнайте о его владельцах, узниках и потайных ходах Начало: Перед входом в замок св. Ангела «Отдельно от экскурсии оплачиваются входные билеты в замок: взрослые — 21 евро с человека, дети — 1 евро» € 130 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 17 отзывов Весь Рим за один день: путешествие сквозь века Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день «Пантеон, замок Сант-Анджело и площадь Святого Петра» от € 320 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 16 отзывов Экскурсия по Замку Святого Ангела Усыпальница, крепость и резиденция римских пап: знакомство с архитектурным шедевром Рима «Затем мы зайдем в Замок Святого Ангела и проследим его путь от мавзолея императора Андриана до папской резиденции и музея» € 160 за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 3 часа 317 отзывов Экскурсия «По Риму с ветерком»: история и красота Исследуйте красоту и величие Рима, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии с экспертом Начало: На площади Республики 296 € 267 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 21 отзыв Фотопрогулка по утреннему Риму Запечатлеть себя на фоне античного города в часы, когда весь Рим принадлежит только вам € 130 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 76 отзывов Популярное предложение С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины Составить объемное представление о столице на дружеской прогулке по ее самым интересным местам Начало: У выхода из метро Чирко Массимо (Circo Massimo) от € 80 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Из Рима - в старинный замок Орсини-Одескальки Полюбоваться озером Браччано и услышать историю и легенды таинственного замка Начало: На ресепшн вашего отеля «Вы узнаете самые интересные ее эпизоды: какие короли останавливались в замке, чей призрак гуляет в нем до сих пор и за что семья Орсини была отлучена от церкви» € 350 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Рим, который вас удивит Увидеть квартал Джино Коппеде: Совиный домик, дворец Паука и зверей на фасадах Начало: На piazza Buenos Aires «Дворец послов и масонская люстра» 118 € 107 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 7 отзывов Рим на рассвете: прогулка в мини-группе в районе Ватикана Исследовать один из старейших районов города, открывая его нескучные сюжеты Начало: В районе метро Ottaviano San Pietro Расписание: ежедневно в 08:30 € 55 за человека

🚗 На машине 30% скидка Индивидуальная 2.5 часа 33 отзыва Великий Рим и его легенды: экскурсия в сердце Италии Погрузитесь в эпоху Римской империи, восхититесь шедеврами Ренессанса и откройте для себя живописные уголки Вечного города «От вас не укроется ни Замок Святого Ангела, ни площадь, откуда Папа каждое воскресенье благословляет всех собравшихся, ни многие другие парадные сооружения и неприметные закутки города» от 171 € 120 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 38 отзывов Римские легенды классического маршрута Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей «Замок Святого Ангела — усыпальница, резиденция римских пап, тюрьма, сокровищница ватиканских ценностей, музей — вы откроете страницы удивительного древнего замка, узнаете о его интригах и пролитой невинной крови» от € 200 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 11 отзывов Собор Святого Петра и мир католической веры Религия Древнего Рима, история Ватикана и священное значение Собора от € 100 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Сокровища палаццо Барберини Посетить первый барочный дворец в мире и расшифровать шедевры великих итальянских мастеров € 140 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города Начало: В районе метро Colosseo «Вы также рассмотрите монумент Витториано, дворец Венеции и услышите историю улицы Виа-дель-Корсо» € 280 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 14 отзывов Величественный Рим Увидеть площади, церкви и фонтаны эпохи барокко и услышать истории их гениальных создателей Начало: На площади Repubblica «Площадь Навона и замок Святого Ангела» € 94 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Сокровища рода Колонна: экскурсия во дворце Познакомиться с родовым гнездом одного из самых древних и знатных семейств Италии Начало: На piazza Venezia (площадь Венеции) «Особенно, когда пройдете по галерее, созданной по примеру Зеркальной во французском дворце» € 125 за всё до 5 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 6 часов 9 отзывов Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города Насыщенная авто-пешеходная прогулка по Риму для пассажиров транзитных рейсов Начало: Зал прилёта аэропорта «Мы посетим колоритный район Трастевере, рассмотрим величественный Ватикан и Замок Святого Ангела» 504 € 454 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 1 отзыв Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе Услышать легенды Вечного города, полюбоваться архитектурой и узнать, что такое артишок «по-римски» Начало: на площади Кампо-деи-Фиори «По извилистым улочкам направимся к замку Святого Ангела и становимся на одноимённом мосту, с которого открывается великолепный вид на базилику Святого Петра в Ватикане» Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00 € 55 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 5.5 часов 317 отзывов Пешеходная экскурсия по Риму: от Пантеона до Испанской лестницы Проведите незабываемые 5 часов, исследуя величайшие достопримечательности Рима в компании опытного гида Начало: Ponte S. Angelo Расписание: Будни и выходные: с 9 до 13.30, с 15 до 19.30 € 25 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 41 отзыв Рим на рассвете: Ватикан, Собор Петра, Замок Святого Ангела - Групповая экскурсия Начните утро с захватывающей прогулки по Ватикану и его окрестностям. Откройте для себя красоту Рима на рассвете в уютной атмосфере мини-группы Начало: Метро Ottaviano San Pietro газетный киоск Расписание: Ежедневно в 08:30 € 55 за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 1 отзыв Чёрно-белая портретная фотосессия в Риме Прогуляться по уютному центру и увезти на память снимки в лучших декорациях Вечного города Начало: на Площади Святого Петра «Наш маршрут начнётся на площади Святого Петра, откуда мы направимся в сторону Тибра к Замку Святого Ангела» € 120 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 11 отзывов Экскурсия-квест «Ангелы и демоны»: тайны Ватикана Расшифровать символы Ватикана и узнать секреты римских пап, выполняя логические задания Начало: На площади Святого Петра «Шаг за шагом вы тщательно изучите площадь Святого Петра, мост и замок Святого Ангела, увидите интересные детали, скрытые от глаз большинства туристов» € 250 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 26 отзывов Рим без людей: уникальная утренняя прогулка по величественному городу Представьте, как вы пьете ароматный итальянский кофе на пустынной Испанской лестнице, наслаждаясь тишиной и красотой Рима Начало: В районе piazza Venezia «После этого мы пройдём по знаменитой своими антикварными магазинчиками улице Коронари, которая приведёт нас к великому и ужасному замку Святого Ангела на набережной Тибра» € 400 за всё до 3 чел.

Мини-группа 6 часов 31 отзыв In Vino Veritas! Эногастрономическая поездка от Рима до Римских замков Начало: По договоренности «Вы сможете не только увидеть замок Гандольфо и вулканическое озеро, Ватиканскую обсерваторию и греческое аббатство Святого Нила, но и познакомиться с ремесленным ручным производством вина (Fraschetta)» Расписание: По договоренности € 100 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Все самое важное о Ватикане и Соборе Святого Петра за 2 часa Начало: Площадь Святого Петра, около египетского обелиска Расписание: ежедневно кроме среды в 09:00, 11:00, 14:00, 16:00, 18:00 от € 140 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов Прогулка по замкам в окрестностях Рима Начало: Ваш отель «Что вас ожидает: Наша прогулка по римским замкам проходит в формате загородной поездки» Расписание: Ежедневно в 10.00 € 300 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 2 часа От заката до наступления ночи, 2-х часовая частная экскурсия по Риму Начало: Водитель заберет Вас из указанного места Расписание: Каждый день в 19:30 € 178 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа Романтический ночной Рим на авто Начало: Ваш отель или любое удобное для вас место € 300 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов Из Рима - на Тирренское море и в замок Санта-Севера Посетить средневековый замок и отдохнуть на пляже с чёрным вулканическим песком за 1 день Начало: У вашего отеля «Мы отправимся в средневековый замок Санта-Севера, возведённый в 10 веке» € 370 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов Замок кардинала Фарнезе и озеро Вико: путешествие из Рима Увидеть фрески 16 века, открыть тайны прошлого и искупаться в кратере вулкана «Входные билеты: во дворец (10 евро, детям до 18 лет бесплатно) и в сад (5 евро для взрослых и 2,5 евро для детей)» € 380 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Впервые в Риме Начало: Площадь Венеции у Витториано Расписание: Ежедневно € 125 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3.5 часа Кинопрогулка по Риму - в мини-группе Познакомиться с городом, вспоминая известные фильмы, которые здесь снимались Начало: у метро Flaminio Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:15 и 18:15 € 75 за человека