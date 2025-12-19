Караваджо — новатор, грешник и провокатор эпохи Возрождения.
Где и как создавались его шедевры, как реальная жизнь художника отражалась в его картинах (и какой она была)? Как город повлиял на стиль и судьбу мастера — обо всём этом и многом другом мы и поговорим.
А ещё посмотрим на работы гения в церквях, отыщем незаметные фрески и погрузимся в детали, свет и тень.
Описание экскурсии
Вместе мы погрузимся в атмосферу Рима 17 века — обсудим культуру, религию и общество, которые формировали стиль мастера.
Раскроем секреты света и тени, которые делают картины Караваджо революционными для эпохи барокко.
Я расскажу скандальные и интригующие истории из жизни художника — дуэли, конфликты с законом и тайны его картин.
Маршрут прогулки
- Районы и улицы, где мастер жил, творил и скрывался
- Церкви с картинами Караваджо — Сан-Луиджи-деи-Франчези, Сан-Агостино
- Места дуэлей, конфликтов и других дерзких историй
- Фрески, которые сложно отыскать самостоятельно
Организационные детали
С 12:30 до 16:00 церкви с работами Караваджо закрыты, поэтому экскурсия проводится только утром и вечером.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Piazza della Minerva
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 704 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Маргарита, я много лет живу в Риме и влюблена в него. С радостью поделюсь с вами интересными фактами о городе и местных культурных особенностях. Прежде всего, Италия — это страна, где нужно прочувствовать la dolce vita. Приходите на мои экскурсии, чтобы насладиться сладкой жизнью вместе!
