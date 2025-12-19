Караваджо — новатор, грешник и провокатор эпохи Возрождения. Где и как создавались его шедевры, как реальная жизнь художника отражалась в его картинах (и какой она была)? Как город повлиял на стиль и судьбу мастера — обо всём этом и многом другом мы и поговорим. А ещё посмотрим на работы гения в церквях, отыщем незаметные фрески и погрузимся в детали, свет и тень.

Вместе мы погрузимся в атмосферу Рима 17 века — обсудим культуру, религию и общество, которые формировали стиль мастера.

Раскроем секреты света и тени, которые делают картины Караваджо революционными для эпохи барокко.

Я расскажу скандальные и интригующие истории из жизни художника — дуэли, конфликты с законом и тайны его картин.

Районы и улицы, где мастер жил, творил и скрывался

Церкви с картинами Караваджо — Сан-Луиджи-деи-Франчези, Сан-Агостино

Места дуэлей, конфликтов и других дерзких историй

Фрески, которые сложно отыскать самостоятельно

С 12:30 до 16:00 церкви с работами Караваджо закрыты, поэтому экскурсия проводится только утром и вечером.