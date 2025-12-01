Загадочный квартал Коппеде - прогулка в римскую сказку
Перенестись в сознание художников и архитекторов и обнаружить фантасмагорические миры
Вы думаете, что в Риме видели всё? Колизей, фонтан Треви, Испанскую лестницу… Но в двух шагах от шумного проспекта вам откроется квартал-сказка — театральная декорация, зашифрованное послание от архитектора, скульптора и декоратора Джино Коппеде.
Мы отправимся в самое сюрреалистическое место Вечного города, и после этой прогулки вы посмотрите на Рим по-другому.
Описание экскурсии
Квартал Коппеде
Представьте, что у Рима есть потайная дверь. Проходя через неё, вы совершаете путешествие не в пространстве, а во времени и сознании. Оставляете за спиной шум моторов и толпы и попадаете в застывший сон гения. Проходите под аркой, где огромная кованая люстра освещает вам путь, а воздух меняется. Попадаете в место, где время остановилось, а архитектор сошёл с ума от вдохновения. Здесь на стенах живут причудливые животные, с фонтана, в котором когда-то купались The Beatles, смеются лягушки, а маски на зданиях хранят вековые тайны.
Мы не будем просто восхищаться «красивыми домиками», а станем расшифровщиками тайного кода. Совершим прогулку по лабиринту символов и выясним:
почему на здании замер гигантский паук, плетущий паутину
какие символы зашифровал архитектор, чтобы защитить жителей
зачем мистические совы следят за нами с карнизов и что они нашёптывают жителям
что общего у изображений ящериц и пчёл в самых неожиданных местах
Парк виллы Торлония
Затем мы покинем квартал Коппеде и перенесёмся в другую реальность — всего на несколько сотен метров. Реальность, где сказка была не декорацией, а тщательно скрываемой тайной. Чтобы понять её, мы зайдем в парк виллы Торлония, аристократической римской резиденции 19 века. Но её главная история начинается в 1925 году, когда она была сдана в аренду… Бенито Муссолини.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто устал от туристических троп и хочет обнаружить скрытую жемчужину
Верит, что у городов, как и у людей, есть свои потаённые сны и фобии
Хочет не просто слушать, а разгадывать загадки и видеть Рим глазами человека, одержимого красотой и символизмом
Организационные детали
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталия — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 1648 туристов
Дорогие друзья, добро пожаловать в Рим! Я живу в Вечном городе более 10 лет и часто ловлю себя на мысли, что он вызывает во мне всё тот же восторг, что и в самом начале.
и в самом начале.
Теперь Рим — мой дом, который я бесконечно люблю. Я, как местный житель, помогу вам узнать его поближе. Стану не только вашим гидом, но и другом, который покажет известные и секретные места, поможет заглянуть в душу города и понять, чем он дышит и какие замечательные люди здесь живут. До встречи!
Отзывы и рейтинг
Юлия
1 дек 2025
Удивительный район Рима, который вам покажет Наталья. Нам хотелось попасть не только во всем известные знаковые места города, а было интересно увидеть немного другой Рим. И это именно то, что происходит на этой экскурсии. Очень интересно, ярко, необычно и познавательно. Очень рекомендую
Ирина
7 ноя 2025
Искренне не понимаю, почему этот район не так распиарен, как Фонтан Треви, например, почему нет толп народа, хотя нам от этого только лучше))Было ощущение, что прикасаемся к скрытой жемчужине Рима! Нам всё безумно понравилось- маршрут простой с физической точки зрения, интересный, атмосфера уютная, а гид Наталья просто чудо: милая, внимательная и очень увлечённая своим делом, слушать сплошное удовольствие. Огромнейшее спасибо!
С
Сергей
30 окт 2025
Прекрасная экскурсия!!! Рим открылся нас с другой стороны!!! Квартал Коппеде - это Римская сказка сошедшая со страниц книг и воплощенная в камне.