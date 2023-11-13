Рим, который вас удивит

Увидеть квартал Джино Коппеде: Совиный домик, дворец Паука и зверей на фасадах

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Дворец Паука, домики Фей, фонтан Лягушек… Это не фантазии из детских книг, а уголок Вечного города, созданный архитектором Джино Коппеде. Он соединил в одном месте мифических зверей, скачущих рыцарей, витражи и масонские символы.

И мы сможем попасть в эту сказку — через арку, дорогу под которой освещает огромная люстра… Признайтесь: такого Рима вы не ожидали!
Рим, который вас удивит
Рим, который вас удивит
Рим, который вас удивит
Рим, который вас удивит
Рим, который вас удивит
Рим, который вас удивит
Рим, который вас удивит
Рим, который вас удивит
Рим, который вас удивит
Рим, который вас удивит
Рим, который вас удивит
Рим, который вас удивит
Рим, который вас удивит
Рим, который вас удивит
Рим, который вас удивит
Рим, который вас удивит
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Описание

Что вас ожидает

Дворец послов и масонская люстра

Мы увидим дворец Послов, первыми покупателями апартаментов в котором были бароны, маркизы и политики. Это современное жильё с домофоном, лифтами, газовым отоплением. Неслыханная роскошь для начала 20 века! В квартал Коппеде мы попадём через арку, украшенную резными фигурами, о смысле которых я вам расскажу. На своде арки обратим внимание на огромную кованую люстру, украшенную масонскими символами, которая освещает дорогу к сказке.

Фантастический зверинец

Нас встретят ярко-жёлтый дворец Паука, фонтан Лягушек и три домика Фей, каждый сантиметр которых украшен волшебными деталями: красочными фресками, фигурами реальных и мифических зверей, портретами известных персонажей. Мы разберёмся, что означает фантастический зверинец на фасадах — каждый дворец расскажет свою удивительную историю.

Совиный домик, витражи и мороженое

По вашему желанию мы продолжим экскурсию на вилле Торлония: здесь располагается Совиный домик, словно сошедший с иллюстраций детских книг, Музей витражей и Мавританская оранжерея с экзотическими растениями. Закончить прогулку мы можем в кафе Limonaia, расположенной в тени деревьев прямо на вилле, или отправиться за мороженым в знаменитую джелатерию Guttilla.

Организационные детали

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Посещение Совиного домика — 6 евро/чел.
  • Посещение Мавританской оранжереи — 4 евро/чел.
  • Мороженое в кафе

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на piazza Buenos Aires
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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