Увидеть квартал Джино Коппеде: Совиный домик, дворец Паука и зверей на фасадах
И мы сможем попасть в эту сказку — через арку, дорогу под которой освещает огромная люстра… Признайтесь: такого Рима вы не ожидали!
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Описание
Что вас ожидает
Дворец послов и масонская люстра
Мы увидим дворец Послов, первыми покупателями апартаментов в котором были бароны, маркизы и политики. Это современное жильё с домофоном, лифтами, газовым отоплением. Неслыханная роскошь для начала 20 века! В квартал Коппеде мы попадём через арку, украшенную резными фигурами, о смысле которых я вам расскажу. На своде арки обратим внимание на огромную кованую люстру, украшенную масонскими символами, которая освещает дорогу к сказке.
Фантастический зверинец
Нас встретят ярко-жёлтый дворец Паука, фонтан Лягушек и три домика Фей, каждый сантиметр которых украшен волшебными деталями: красочными фресками, фигурами реальных и мифических зверей, портретами известных персонажей. Мы разберёмся, что означает фантастический зверинец на фасадах — каждый дворец расскажет свою удивительную историю.
Совиный домик, витражи и мороженое
По вашему желанию мы продолжим экскурсию на вилле Торлония: здесь располагается Совиный домик, словно сошедший с иллюстраций детских книг, Музей витражей и Мавританская оранжерея с экзотическими растениями. Закончить прогулку мы можем в кафе Limonaia, расположенной в тени деревьев прямо на вилле, или отправиться за мороженым в знаменитую джелатерию Guttilla.
Организационные детали
Дополнительные расходы (по желанию)
- Посещение Совиного домика — 6 евро/чел.
- Посещение Мавританской оранжереи — 4 евро/чел.
- Мороженое в кафе
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на piazza Buenos Aires
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.