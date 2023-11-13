Дворец Паука, домики Фей, фонтан Лягушек… Это не фантазии из детских книг, а уголок Вечного города, созданный архитектором Джино Коппеде. Он соединил в одном месте мифических зверей, скачущих рыцарей, витражи и масонские символы. И мы сможем попасть в эту сказку — через арку, дорогу под которой освещает огромная люстра… Признайтесь: такого Рима вы не ожидали!

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Описание

Что вас ожидает

Дворец послов и масонская люстра

Мы увидим дворец Послов, первыми покупателями апартаментов в котором были бароны, маркизы и политики. Это современное жильё с домофоном, лифтами, газовым отоплением. Неслыханная роскошь для начала 20 века! В квартал Коппеде мы попадём через арку, украшенную резными фигурами, о смысле которых я вам расскажу. На своде арки обратим внимание на огромную кованую люстру, украшенную масонскими символами, которая освещает дорогу к сказке.

Фантастический зверинец

Нас встретят ярко-жёлтый дворец Паука, фонтан Лягушек и три домика Фей, каждый сантиметр которых украшен волшебными деталями: красочными фресками, фигурами реальных и мифических зверей, портретами известных персонажей. Мы разберёмся, что означает фантастический зверинец на фасадах — каждый дворец расскажет свою удивительную историю.

Совиный домик, витражи и мороженое

По вашему желанию мы продолжим экскурсию на вилле Торлония: здесь располагается Совиный домик, словно сошедший с иллюстраций детских книг, Музей витражей и Мавританская оранжерея с экзотическими растениями. Закончить прогулку мы можем в кафе Limonaia, расположенной в тени деревьев прямо на вилле, или отправиться за мороженым в знаменитую джелатерию Guttilla.

Организационные детали

Дополнительные расходы (по желанию)