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Рим, который вас удивит

Погрузитесь в атмосферу сказочного Рима: Дворец Паука, домики Фей и масонская люстра ждут вас в этом удивительном путешествии по Вечному городу
Вас ждет незабываемая прогулка по Риму, где архитектурные шедевры Джино Коппеде откроют свои тайны. Дворец Паука, домики Фей и фонтан Лягушек перенесут вас в мир фантазий.

Каждый уголок квартала Коппеде расскажет
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свою историю, а Совиный домик на вилле Торлония дополнит впечатления. Завершите день в уютном кафе или наслаждайтесь мороженым в джелатерии. Это уникальная возможность увидеть Рим с новой стороны и узнать его скрытые сокровища

4.9
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура Джино Коппеде
  • 🦉 Посещение Совиного домика
  • 🌟 Волшебные детали и символы
  • 🍦 Мороженое в знаменитой джелатерии
  • ☕ Отдых в уютном кафе на вилле
Рим, который вас удивит
Рим, который вас удивит
Рим, который вас удивит

Что можно увидеть

  • Дворец Паука
  • Фонтан Лягушек
  • Домики Фей
  • Совиный домик
  • Мавританская оранжерея

Описание экскурсии

Дворец послов и масонская люстра

Мы увидим дворец Послов, первыми покупателями апартаментов в котором были бароны, маркизы и политики. Это современное жильё с домофоном, лифтами, газовым отоплением. Неслыханная роскошь для начала 20 века! В квартал Коппеде мы попадём через арку, украшенную резными фигурами, о смысле которых я вам расскажу. На своде арки обратим внимание на огромную кованую люстру, украшенную масонскими символами, которая освещает дорогу к сказке.

Фантастический зверинец

Нас встретят ярко-жёлтый дворец Паука, фонтан Лягушек и три домика Фей, каждый сантиметр которых украшен волшебными деталями: красочными фресками, фигурами реальных и мифических зверей, портретами известных персонажей. Мы разберёмся, что означает фантастический зверинец на фасадах — каждый дворец расскажет свою удивительную историю.

Совиный домик и витражи

По вашему желанию мы продолжим экскурсию на вилле Торлония: здесь располагается Совиный домик, словно сошедший с иллюстраций детских книг, Музей витражей и Мавританская оранжерея с экзотическими растениями. Закончить прогулку мы можем в кафе Limonaia, расположенном в тени деревьев прямо на вилле, или отправиться за мороженым в знаменитую джелатерию Guttilla.

Организационные детали

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Посещение Совиного домика — 6 евро/чел.
  • Посещение Мавританской оранжереи — 4 евро/чел.
  • Мороженое в кафе

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На piazza Buenos Aires
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 2668 туристов
Buongiorno a tutti! Я лицензированный гид по Риму и Ватикану. Искренне люблю то, чем занимаюсь Цель всех моих экскурсий — нескучно рассказать вам о городе, да так, чтобы вы поняли его суть,
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почувствовали его атмосферу, и, главное, захотели ещё много раз вернуться в Италию. Я тот гид, который, если видит интерес со стороны гостя, щедро делится своими знаниями, римскими секретами и лайфхаками. До встречи на экскурсиях в Вечном городе!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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J
Совершенно завораживающий квартал Джино Коппеде и прекрасная Вилла Торлония с окружающим парком. Нам повезло с погодой и очень повезло с гидом. Очень хорошо структурировать подача информации, ни одной пустой минуты,
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не скучно, глубоко, интересно. Не пожалейте потратить время и посмотреть тот фантазийный мир, который придумал Джино Коппеде. Ар-нуво, модерн, микс. Все вместе.
Также очень достойна внимания Вилла Торлония, с очаровательным парком, оранжереей и совиным домиком с витражами. Если вам хочется отдохнуть от толпы, тогда сюда. Мне понравилось,

Совершенно завораживающий квартал Джино Коппеде и прекрасная Вилла Торлония с окружающим парком. Нам повезло с погодой
Совершенно завораживающий квартал Джино Коппеде и прекрасная Вилла Торлония с окружающим парком. Нам повезло с погодой
Совершенно завораживающий квартал Джино Коппеде и прекрасная Вилла Торлония с окружающим парком. Нам повезло с погодой
Совершенно завораживающий квартал Джино Коппеде и прекрасная Вилла Торлония с окружающим парком. Нам повезло с погодой
Совершенно завораживающий квартал Джино Коппеде и прекрасная Вилла Торлония с окружающим парком. Нам повезло с погодой
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Viktoria
Отличная экскурсия! Огромное спасибо Наталии за увлекательную, информативную и действительно необычную экскурсию. Наталья подходит очень ответственно к подготовке и подбору материала для маршрута. Являясь отличным экскурсоводом сделала все, чтобы экскурсия была интересной и запомнилась надолго. После окончания экскурсии можно остаться на вилле Торлония.
Отличная экскурсия! Огромное спасибо Наталии за увлекательную, информативную и действительно необычную экскурсию. Наталья подходит очень ответственно
Отличная экскурсия! Огромное спасибо Наталии за увлекательную, информативную и действительно необычную экскурсию. Наталья подходит очень ответственно
Отличная экскурсия! Огромное спасибо Наталии за увлекательную, информативную и действительно необычную экскурсию. Наталья подходит очень ответственно
Отличная экскурсия! Огромное спасибо Наталии за увлекательную, информативную и действительно необычную экскурсию. Наталья подходит очень ответственно
Отличная экскурсия! Огромное спасибо Наталии за увлекательную, информативную и действительно необычную экскурсию. Наталья подходит очень ответственно
Отличная экскурсия! Огромное спасибо Наталии за увлекательную, информативную и действительно необычную экскурсию. Наталья подходит очень ответственно
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Светлана
Прекрасная экскурсия по очаровательному району Коппеде и вилле Торлония. Гид Наталия прекрасно эрудированна, профессиональна, внимательна и приятна в общении. Когда между туристами и гидом полное взаимопонимание - это «повезло» всем. Если вдруг вы нашли эту экскурсию, не раздумывайте, идите, и вам тоже «повезет».
Прекрасная экскурсия по очаровательному району Коппеде и вилле Торлония. Гид Наталия прекрасно эрудированна, профессиональна, внимательна и
Прекрасная экскурсия по очаровательному району Коппеде и вилле Торлония. Гид Наталия прекрасно эрудированна, профессиональна, внимательна и
Прекрасная экскурсия по очаровательному району Коппеде и вилле Торлония. Гид Наталия прекрасно эрудированна, профессиональна, внимательна и
Прекрасная экскурсия по очаровательному району Коппеде и вилле Торлония. Гид Наталия прекрасно эрудированна, профессиональна, внимательна и
Прекрасная экскурсия по очаровательному району Коппеде и вилле Торлония. Гид Наталия прекрасно эрудированна, профессиональна, внимательна и
Прекрасная экскурсия по очаровательному району Коппеде и вилле Торлония. Гид Наталия прекрасно эрудированна, профессиональна, внимательна и
Прекрасная экскурсия по очаровательному району Коппеде и вилле Торлония. Гид Наталия прекрасно эрудированна, профессиональна, внимательна и
Прекрасная экскурсия по очаровательному району Коппеде и вилле Торлония. Гид Наталия прекрасно эрудированна, профессиональна, внимательна и
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Олег
С Наталией очень интересно было гулять по району Коппеде - этой скрытой жемчужине Рима. Наталия показала удивительно красивые здания, рассказала о деталях и символике, завела в потайные уголки, куда сам
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никогда не доберёшься, если не знаешь. Также было крайне интересно посетить виллу Торлония, побывать в доме Муссолини, увидеть знаменитые витражи «Совиного домика» и чудесную оранжерею. Рекомендую экскурсию всем, кто хочет увидеть в Риме не только Колизей и другие хрестоматийные достопримечательности:)

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С
Прогулка по району Коппеде очень понравилась, это совсем другой Рим. Хотелось именно посмотреть что-то новое и цель была достигнута. Спасибо Наталье и Риму!
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И
Хотели поблагладарить Наталью, нашего гида за содержательную и интересную экскурсию. Мы порекомендуем ее нашим друзьям!
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