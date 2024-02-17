Вас ждет незабываемая прогулка по Риму, где архитектурные шедевры Джино Коппеде откроют свои тайны. Дворец Паука, домики Фей и фонтан Лягушек перенесут вас в мир фантазий.Каждый уголок квартала Коппеде расскажет

свою историю, а Совиный домик на вилле Торлония дополнит впечатления. Завершите день в уютном кафе или наслаждайтесь мороженым в джелатерии. Это уникальная возможность увидеть Рим с новой стороны и узнать его скрытые сокровища

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дворец послов и масонская люстра

Мы увидим дворец Послов, первыми покупателями апартаментов в котором были бароны, маркизы и политики. Это современное жильё с домофоном, лифтами, газовым отоплением. Неслыханная роскошь для начала 20 века! В квартал Коппеде мы попадём через арку, украшенную резными фигурами, о смысле которых я вам расскажу. На своде арки обратим внимание на огромную кованую люстру, украшенную масонскими символами, которая освещает дорогу к сказке.

Фантастический зверинец

Нас встретят ярко-жёлтый дворец Паука, фонтан Лягушек и три домика Фей, каждый сантиметр которых украшен волшебными деталями: красочными фресками, фигурами реальных и мифических зверей, портретами известных персонажей. Мы разберёмся, что означает фантастический зверинец на фасадах — каждый дворец расскажет свою удивительную историю.

Совиный домик и витражи

По вашему желанию мы продолжим экскурсию на вилле Торлония: здесь располагается Совиный домик, словно сошедший с иллюстраций детских книг, Музей витражей и Мавританская оранжерея с экзотическими растениями. Закончить прогулку мы можем в кафе Limonaia, расположенном в тени деревьев прямо на вилле, или отправиться за мороженым в знаменитую джелатерию Guttilla.

Организационные детали

Дополнительные расходы (по желанию)