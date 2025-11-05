Мои заказы

Квартал Коппеде: мистический и нетуристический Рим (в мини-группе)

Исследовать уголок римской роскоши и парк виллы Торлония, где жил Муссолини
Рим умеет удивлять даже тех, кто видел его десятки раз. Вдали от туристических маршрутов скрывается настоящий архитектурный шедевр — квартал Коппеде.

Фантастический, загадочный и мистический, он хранит тайны архитектора и символику, понятную только посвящённым.

Вы познакомитесь с Коппеде, а также с парком виллы Торлония, где до ареста в 1943 году жил Муссолини.
Описание экскурсии

Квартал Коппеде

  • Церковь Santa Maria Addolorata.
  • Знаковые особняки района.
  • Фонтан Лягушек.
  • Особняк Фей.
  • Дворцы Послов.
  • Дома Паука.

Вилла Торлония

  • Прогулка по парку.
  • «Совиный домик».
  • Вилла Торлония (осмотр снаружи).

Мы обсудим следующие темы:

  • жизнь настоящих римлян в 7-м поколении.
  • модерн, эклектика и эзотерическая символика в архитектуре.
  • история архитектора Коппеде и его фантастического проекта.
  • тайны виллы Торлония и её связь с эпохой Муссолини.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов нет.
  • Дети до 8 лет включительно — бесплатно.
  • Возможна индивидуальная прогулка только для вашей компании.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

ежедневно в 10:00 и 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У церкви Chiesa Santa Maria Addolorata
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лела
Лела — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 5717 туристов
Buongiorno! Я работаю в сфере туризма в Риме с 2014 года, и моя главная задача — влюбить вас в этот необыкновенный Вечный город. Я много путешествую и мне, как и
вам, давно уже не нравятся классически скучные, перенасыщенные датами и фактами экскурсии. Именно поэтому вместе с такими же неравнодушными единомышленниками (гидами и местными жителями) мы придумали и запустили для вас лёгкие, увлекательные и недорогие прогулки в Риме и Неаполе. Ci vediamo presto!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Инна
Инна
5 ноя 2025
Эти оценки я правда поставила другой экскурсии - Утренней обзорной.

Мне сказали что записалась я одна и эта экскурсия не состоится менее чем за 48 часов до начала ((предложили пойти на
утреннюю обзорную. Не было мне интересно. Так как была уже накануне вечером на похожей да и вообще эти места уже все исходила ни одних раз). Но жалко было терять предоплату и я пошла. Не пожалела!! Места конечно все теже и истории повторялись. Но Анна рассказала и много нового. Дала много советов куда сходить на шоппинг и на ужин.

А эту видимо в следующий приезд постараюсь взять. Если конечно будет еще народ.

V
Viktoria
9 окт 2025
Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет увидеть не только знаменитые достопримечательности, но и почувствовать настоящий дух Рима, узнать о городе больше!
