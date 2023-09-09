Юлия — ваш гид в Риме

Провела экскурсии для 929 туристов

Добрый день! Меня зовут Юля, я … человек, очень влюбленный в Рим! Живу в Вечном городе с конца прошлого века. Профессиональный гид-экскурсовод по Риму и Ватикану, Историк Искусства (получила два высших образования в Римском государственном университете «Сапиенца»), Переводчик, Дизайнер ваших экскурсий и развлечений в Риме! Моя страсть — постоянно познавать Мир. Интересно все — история и культура, искусство и архитектура, дизайн и мода, музыка и театр, мистика и концепции религий!

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