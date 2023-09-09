Посетить важнейший памятник античной архитектуры и узнать о нём интересные факты
Пантеон — это языческий храм и действующая христианская базилика в центре Рима. Архитекторы эпохи Возрождения говорили, что его создали ангелы, а не люди. Вы полюбуетесь удивительным куполом, алтарём, фресками, иконами и фигурами святых. Впечатлитесь геометрическим совершенством пропорций Пантеона и услышите его невероятную историю.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На экскурсии по Римскому Пантеону вы:
- Оцените самый большой античный бетонный купол в мире
- Увидите загадочное круглое отверстие в куполе и расшифруете его значение
- Раскроете, куда исчезает дождевая вода
- Выясните, где находились «ослиные уши» Бернини
- Узнаете, какие известные персонажи похоронены в Пантеоне
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Пантеон закрыт 1 января, 1 мая и 25 декабря
- При отмене данной экскурсии мы не сможем вернуть вам предоплату, так как в стоимость включены невозвратные билеты в Пантеон
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- рядом с Пантеоном
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 929 туристов
Добрый день! Меня зовут Юля, я … человек, очень влюбленный в Рим! Живу в Вечном городе с конца прошлого века. Профессиональный гид-экскурсовод по Риму и Ватикану, Историк Искусства (получила два высших образования в Римском государственном университете «Сапиенца»), Переводчик, Дизайнер ваших экскурсий и развлечений в Риме! Моя страсть — постоянно познавать Мир. Интересно все — история и культура, искусство и архитектура, дизайн и мода, музыка и театр, мистика и концепции религий!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anna
9 сен 2023
Чудесный гид- Юля и чудесная экскурсия!
Очень очень понравилось! 👏🏼👏🏼👏🏼
Очень очень понравилось! 👏🏼👏🏼👏🏼
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