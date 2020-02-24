60 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Наша, две семьи с детьми, экскурсия с Вероникой состоялась 16 июня 2019 года. Все было просто замечательно. В предыдущий день, с другим экскурсоводом на ознакомительной экскурсии, часть нашей группы откровенно скучала (это была младшая ее часть), но то, что и как нам преподнесла Вероника было интересно даже самой младшей 8-летней путешественнице. Рим был нами увиден не только в тысячелетних проекциях, но и в современных реалиях. Экскурсия была легкой и интересной. Минус был лишь в том, что это был наш крайний день пребывания в Риме, иначе бы обязательно посетили еще какую либо из экскурсий Вероники. Спасибо за прекрасно проведенный день в Риме!