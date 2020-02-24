60 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Для начала прогуляемся немного по знаменитому парку на вилле Боргезе с его элегантными аллеями и великолепными фонтанами, а недалеко от музея современного искусства сядем на один римский трамвайчик и начнём наше путешествие! Маршрут охватит большую часть города и пройдёт по районам столь отличающимся друг от друга, что будет казаться, будто путешествуем мы по совсем разным городам.
Первая остановка — сказочный квартал Коппеде с его необычной архитектурой, в которой переплетаются такие разные стили, как либерти, ар-деко и барокко. Здесь я расскажу об этом удивительном районе и истории его создания. Если хотите, можем выпить чашечку кофе или капучино в милом кафе неподалёку.
С новыми силами продолжаем путешествие: сначала проедем по элегантному резиденциальному району Париоли, а потом по альтернативному кварталу артистов — Сан Лоренцо. Здесь я предлагаю снова выйти и познакомиться с любопытным районом, с его стрит-артом, уютными кафе, красивой центральной площадью, букинистами и экстравагантными персонажами. Тут же рядом можем перекусить в симпатичном ресторанчике, с типичной римской кухней, история и само название которого тоже связаны с трамваями.
Теперь из современного города перенесёмся в Древний Рим — полюбуемся Аврелианской стеной с воротами. Я открою вам историю и загадки этого места.
А дальше снова Рим — многоликий метрополис! Мы увидим римский акведук и Базилику Сан Джованни в Латерано, современный город и постройки девятнадцатого и двадцатого века, но (в нашем случае) все трамвайные пути ведут к Колизею. Именно здесь у главного амфитеатра города и символа Рима мы закончим нашу эклектичную прогулку по Риму на трамвае.
Организационные детали
В стоимость прогулки не включен обед или ужин в ресторане.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура на Площади дель Пополо.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте! Меня зовут Вероника, я художник и график дизайнер. Я приглашаю вас в "мой Рим", где я не экскурсовод и вы не туристы! Мы путешественники, первооткрыватели, ведь можно прожить в Риме много лет (как я) или приехать сюда на несколько дней и этот город, пронизанный светом и культурой будет удивлять нас вновь и вновь! Я с радостью покажу вам "Вечный город", с его историей , легендами и традициями.
Хотелось посмотреть не только на древнюю историю Рима, исторический центр города, но и увидеть Рим, который знают горожане и малочисленные туристы, поэтому заказали эту экскурсию. И не пожалели! Гид Вероника показала такие уголки города, о которых мы сами никогда бы не узнали! Она прекрасно владеет информацией, и эта экскурсия-прогулка была отличным завершением дня! Спасибо!
Михаил
10 февраля 2020
Для тех кто в Риме не в первый раз, идеальная экскурсия!!!
Ekaterina
4 февраля 2020
Очень довольна и маршрутом, и содержанием и Вероникой ) Всем рекомендую! Если уже неоднократно были в Риме, то это как раз то, что нужно: посмотрите на вечный город по-новому )
Марина
7 января 2020
Вероника интересно провела нам экскурсию 6 января 2020 г. Рекомендуем, необычный маршрут вас удивит. Для экскурсии можете заранее приобрести 2 билета на трамвай (1,5 € стоит 1 билет).
Наталия
30 октября 2019
Гид Вероника - очень интересный человек и замечательный экскурсовод. Очень понравилась экскурсия, необычный взгляд на Рим, советую тем, кто уже посмотрел все основные достопримечательности и теперь хочет увидеть город с необычной стороны.
Наталья
5 августа 2019
Были на экскурсии: По Риму на трамвае, с Вероникой. Остались довольны, как и было сказано в комментариях - это альтернативная экскурсия, если сравнивать с обычной экскурсией. Нам показали Рим не по пулярным туристическим маршрутам.
Руслан
20 июня 2019
Наша, две семьи с детьми, экскурсия с Вероникой состоялась 16 июня 2019 года. Все было просто замечательно. В предыдущий день, с другим экскурсоводом на ознакомительной экскурсии, часть нашей группы откровенно скучала (это была младшая ее часть), но то, что и как нам преподнесла Вероника было интересно даже самой младшей 8-летней путешественнице. Рим был нами увиден не только в тысячелетних проекциях, но и в современных реалиях. Экскурсия была легкой и интересной. Минус был лишь в том, что это был наш крайний день пребывания в Риме, иначе бы обязательно посетили еще какую либо из экскурсий Вероники. Спасибо за прекрасно проведенный день в Риме!
Ольга
21 мая 2019
Потрясающая экскурсия!
Неожиданное, интересное и увлекательное погружение в историю Вечного Города!
Вероника - очень образованный и тонко чувствующий человек, показала разные уголки Рима, раскрыла грани, которые не показывают обычным туристам. Прогулка получилась "атмосферной" с приятным "послевкусием".
Диана
16 мая 2019
Узнали много нового и интересного. Необычность передвижения на трамвае была увлекательной.
Елена
14 мая 2019
Вероника - человек энциклопедических знаний и великолепный рассказчик! Очень живая, остроумная, оптимистичная - с ней просто приятно общаться и слушать. Живет реальной жизнью итальянки, поэтому не повторяет заученные шаблонные "истины". Развеивает мифы и легенды (типа "нельзя пить капучино после обеда"); умеет показать вещи, которые сначала удивляют и даже шокируют, а потом понимаешь - а что-то в этом есть (это я про район Сан-Лоренцо). Экскурсия изумительная, нам действительно показали совершенно иной Рим - там даже нет китайцев, а только небольшие экскурсионные группки итальянцев(!) Была в Риме неоднократно, приблизительно поняла центр с местами must-see (полностью его понять невозможно, там жизни не хватит) - поэтому мне было интересно посмотреть на Рим, который выглядит не как Рим. Очень рекомендую тем, кто думает, что видел в Риме все:)))
Привычки, обычаи и традиции горожан от античности до наших дней
Я хочу, чтобы тот, кто оказался в Риме впервые или уже не раз бывал в этом магическом городе, погрузился в атмосферу давно ушедших эпох. Я помогу древним руинам, церквям и дворцам рассказать о жизни Рима, привычках, обычаях и традициях горожан от античности до наших дней. В результате вы совсем по-новому взглянете на знаменитые памятники архитектуры, площади, фонтаны и улицы Рима и увезете из Вечного города незабываемые впечатления.
История римской кухни, устрицы, трюфель, паштет и сыр — на прогулке для настоящих гурманов!
Пицца, паста, мороженное, кофе, тирамису — этими типично итальянскими «вкусностями» можно наслаждаться вновь и вновь. Но я предлагаю отказаться от стереотипов традиционного туристического меню. Мы не будем искать лучшую пиццерию, кафе-мороженое или бар с самым вкусным в Риме кофе — давайте отправимся на необычную прогулку для настоящих гурманов!
История города и кулинарные традиции римлян на интеллектуально-гастрономической прогулке
Предлагаю отправиться на интеллектуально-гастрономическую прогулку по Риму, объединяющую историю города и его кулинарные традиции! Я расскажу вам легенды старинных городских кварталов и помогу почувствовать пульс современной жизни итальянцев.
Проследить путь города от Античности до современного облика и узнать о жителях прошлого и настоящего
Когда, как и почему — на моей прогулке вы не запутаетесь в вопросах истории и обилии значимых памятников Вечного города. За три часа благодаря профессиональным, но нескучным рассказам прошлое Рима сложится в понятную и яркую картину. А маршрут охватит самое главное от Колизея до площади Навона, но пройдет через аутентичный район бывшего гетто без толп туристов.
Исследовать мистический холм Авентин, древний остров Тиберина и очаровательный квартал Трастевере
Вы погуляете по уютным живописным переулкам, которые после центральных римских площадей покажутся другим измерением. Подниметесь на панорамную площадку Апельсинового сада, откуда открывается потрясающий вид на город, разгадаете загадки тамплиеров и послание в парке роз.
Прогуляться по лабиринтам любимого района римлян и узнать его секреты
Синоним настоящего Рима — Трастевере — не стоит оставлять лишь на вечер или следующий приезд! Здесь всегда гостеприимно принимали людей всех профессий, национальностей и религий: вы увидите, как это отразилось на истории и в облике Трастевере. Приготовьтесь заплутать в улочках с гирляндами из сохнущего белья, отыскать произведения искусства в базиликах, открыть сюжеты за фасадами — и влюбиться в самый колоритный квартал Вечного города!
Обзорная экскурсия на сигвеях – это веселый, интересный и быстрый способ познакомиться с важнейшими объектами Рима. Вы проедете по улицам Вечного города, погрузитесь в античную историю и городской фольклор, увидите величественный Пантеон, Площадь Навона, фонтан Треви и другие потрясающие памятники архитектуры, без которых просто невозможно представить Рим!
Познакомиться с Римом и окунуться в его атмосферу, выполняя интересные логические задания!
Римский квест — это веселая и легкая экскурсия, насыщенная интересными заданиями и необычными архитектурными объектами. Вы исследуете площади Рима и работы мастеров Возрождения, разгадаете логические ребусы и задачи — никуда не спеша, останавливаясь на кофе и мороженое, получая удовольствие от города. Ведь только так можно узнать и понять Рим!
Путешествие по следам римских пап в Соборе Святого Петра
В одном из самых духовных мест на свете на протяжении веков случались удивительные, скандальные, забавные, любопытные и жуткие истории. На экскурсии вы откроете яркие страницы биографии Святого Престола, услышите о самых необычных папах, их святых деяниях и тёмных помыслах. И всё это — в роскошных интерьерах Собора Святого Петра, у колоннады Бернини и на пути к окутанному тайнами замку Святого Ангела.