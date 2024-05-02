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Рим без туристов. Элегантные жилые кварталы

Заглянуть за туристические кулисы и узнать об итальяской архитектуре 20 века на душевной прогулке
Обычные римляне не живут на площади Венеции. Не покупают сыры на Кампо-деи-Фьори. Не заходят в бар у Пантеона по дороге на работу, а вечерами не сидят на Испанской лестнице. Я познакомлю вас с реальной жизнью Вечного города, с буднями и обычаями горожан.

Гулять отправимся в район Триесте, где роскошь квартала Коппеде соседствует с простотой спальных районов Рима.
Рим без туристов. Элегантные жилые кварталы
Рим без туристов. Элегантные жилые кварталы
Рим без туристов. Элегантные жилые кварталы

Описание экскурсии

Погружение в будни римлян

Моя цель на этой прогулке — показать вам, как действительно живет Рим сегодня. Вы увидите элегантные палаццо дорогих кварталов и спальные районы среднего класса. Гуляя по зеленым улочкам без туристов, встретите обычных горожан, идущих в супермаркет и церковь, в цветочный киоск и пиццерию. Я поделюсь своими наблюдениями о жизни римлян и их традициях. И конечно, мы поговорим о том, как отражается почти трехтысячелетняя история Рима в реалиях сегодняшнего дня.

Небанальные тропы

Прогулка начнется у почтового отделения, построенного во времена Муссолини. Римская архитектура XX века, так или иначе, напоминает о диктаторе: следы Дуче, как называли его последователи, хранит и городской парк. Я открою историю виллы Торлония — когда-то резиденции состоятельного семейства, а сегодня любимого места прогулок римлян, куда зайдем и мы.

Маршрут пройдёт вблизи старинного римского университета. Вы услышите, кто учился там в 14 веке и насколько сегодня популярно у итальянцев высшее образование. Я расскажу, легко ли поступить иностранцу в итальянские ВУЗы и поделюсь собственным опытом.

Следом вас ждет район Триесте, где живут римляне с уровнем доходов выше среднего. Этот Рим чуть рафинированный и торжественный. Мы погуляем по кварталу в стиле арт-нуво, спроектированному архитектором Джино Коппеде. Это тот Рим, которого вы не ждали! Домики Феи и Паука, завуалированные приветы из Венеции и Флоренции — здесь вы оцените все очарование и элегантность архитектуры прошлого столетия.

Я с радостью посоветую, куда сходить на обед и где можно просто посидеть с бокалом вина, а также что из римской кухни стоит попробовать на местном рынке.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые хотят увидеть не только исторический, но и живой, буднично-спокойный Рим.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • Маршрут прогулки формируется гидом по вашему запросу, согласно вашим интересам

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Piazza Buenos Aries
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 830 туристов
Живу в Риме с 2015 года. Люблю открывать этот город для себя и умею делать это для других. Могу прочитать академическую лекцию — за плечами три классических университета, но на прогулках
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предлагаю более лёгкий формат общения. Без скучных перечислений дат, имён и «главных туристических объектов». Мой Рим — живой. Помогу вам увидеть и почувствовать место, персонажа, эпоху. Сюда на работу приходил Юлий Цезарь, который никогда не был императором. Там жил Микеланджело, не снимавший сапог ни днём, ни ночью. Здесь был средневековый рыбный рынок, а тут совсем недавно проходили фашистские военные парады. Грамотная речь, знания, умение почувствовать настрой собеседника и юмор — мои главные правила на прогулке. И, конечно, бесконечная любовь к Риму.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 0 отзывах
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Ирина
Обычные римляне не живут на площади Венеции… С этой фразы началось моё знакомство с удивительной нетрадиционной экскурсией «Рим без туристов» и с её идейным вдохновителем Светланой. Надо сказать, что, несмотря
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на дождь, и количество участников в лице меня одной, экскурсия состоялась, да к тому же на высочайшем познавательном и эмоциональном уровне. Понравилось всё: и маршрут, и собственно кварталы, необыкновенные по своей красоте и архитектуре, и рассказчик! Маршрут пролегал вроде и недалеко от центра, но с совершенно тихими, спокойными кварталами, где чувствуется самодостаточность проживающих и, если хотите, дух буржуазии… Однозначно рекомендую этот маршрут и Светлану.

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