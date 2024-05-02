Гулять отправимся в район Триесте, где роскошь квартала Коппеде соседствует с простотой спальных районов Рима.
Описание экскурсии
Погружение в будни римлян
Моя цель на этой прогулке — показать вам, как действительно живет Рим сегодня. Вы увидите элегантные палаццо дорогих кварталов и спальные районы среднего класса. Гуляя по зеленым улочкам без туристов, встретите обычных горожан, идущих в супермаркет и церковь, в цветочный киоск и пиццерию. Я поделюсь своими наблюдениями о жизни римлян и их традициях. И конечно, мы поговорим о том, как отражается почти трехтысячелетняя история Рима в реалиях сегодняшнего дня.
Небанальные тропы
Прогулка начнется у почтового отделения, построенного во времена Муссолини. Римская архитектура XX века, так или иначе, напоминает о диктаторе: следы Дуче, как называли его последователи, хранит и городской парк. Я открою историю виллы Торлония — когда-то резиденции состоятельного семейства, а сегодня любимого места прогулок римлян, куда зайдем и мы.
Маршрут пройдёт вблизи старинного римского университета. Вы услышите, кто учился там в 14 веке и насколько сегодня популярно у итальянцев высшее образование. Я расскажу, легко ли поступить иностранцу в итальянские ВУЗы и поделюсь собственным опытом.
Следом вас ждет район Триесте, где живут римляне с уровнем доходов выше среднего. Этот Рим чуть рафинированный и торжественный. Мы погуляем по кварталу в стиле арт-нуво, спроектированному архитектором Джино Коппеде. Это тот Рим, которого вы не ждали! Домики Феи и Паука, завуалированные приветы из Венеции и Флоренции — здесь вы оцените все очарование и элегантность архитектуры прошлого столетия.
Я с радостью посоветую, куда сходить на обед и где можно просто посидеть с бокалом вина, а также что из римской кухни стоит попробовать на местном рынке.
Кому подойдет прогулка
Путешественникам, которые хотят увидеть не только исторический, но и живой, буднично-спокойный Рим.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
- Маршрут прогулки формируется гидом по вашему запросу, согласно вашим интересам