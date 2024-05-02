Обычные римляне не живут на площади Венеции. Не покупают сыры на Кампо-деи-Фьори. Не заходят в бар у Пантеона по дороге на работу, а вечерами не сидят на Испанской лестнице. Я познакомлю вас с реальной жизнью Вечного города, с буднями и обычаями горожан. Гулять отправимся в район Триесте, где роскошь квартала Коппеде соседствует с простотой спальных районов Рима.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Погружение в будни римлян

Моя цель на этой прогулке — показать вам, как действительно живет Рим сегодня. Вы увидите элегантные палаццо дорогих кварталов и спальные районы среднего класса. Гуляя по зеленым улочкам без туристов, встретите обычных горожан, идущих в супермаркет и церковь, в цветочный киоск и пиццерию. Я поделюсь своими наблюдениями о жизни римлян и их традициях. И конечно, мы поговорим о том, как отражается почти трехтысячелетняя история Рима в реалиях сегодняшнего дня.

Небанальные тропы

Прогулка начнется у почтового отделения, построенного во времена Муссолини. Римская архитектура XX века, так или иначе, напоминает о диктаторе: следы Дуче, как называли его последователи, хранит и городской парк. Я открою историю виллы Торлония — когда-то резиденции состоятельного семейства, а сегодня любимого места прогулок римлян, куда зайдем и мы.

Маршрут пройдёт вблизи старинного римского университета. Вы услышите, кто учился там в 14 веке и насколько сегодня популярно у итальянцев высшее образование. Я расскажу, легко ли поступить иностранцу в итальянские ВУЗы и поделюсь собственным опытом.

Следом вас ждет район Триесте, где живут римляне с уровнем доходов выше среднего. Этот Рим чуть рафинированный и торжественный. Мы погуляем по кварталу в стиле арт-нуво, спроектированному архитектором Джино Коппеде. Это тот Рим, которого вы не ждали! Домики Феи и Паука, завуалированные приветы из Венеции и Флоренции — здесь вы оцените все очарование и элегантность архитектуры прошлого столетия.

Я с радостью посоветую, куда сходить на обед и где можно просто посидеть с бокалом вина, а также что из римской кухни стоит попробовать на местном рынке.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые хотят увидеть не только исторический, но и живой, буднично-спокойный Рим.

Организационные детали