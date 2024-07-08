Откройте для себя одно из крупнейших подземных захоронений в Риме с входным билетом в катакомбы Святого Калликста. Исследуйте комплекс во время экскурсии и узнайте о похороненных здесь мучениках, папах и христианах.
Познакомьтесь с вашим гидом и отправляйтесь исследовать старейшее официальное кладбище христианской общины Рима. Узнайте, откуда комплекс получил свое название, и узнайте о его огромных размерах.
Познакомьтесь с вашим гидом и отправляйтесь исследовать старейшее официальное кладбище христианской общины Рима. Узнайте, откуда комплекс получил свое название, и узнайте о его огромных размерах.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Откройте для себя одно из крупнейших подземных захоронений в Риме с входным билетом в катакомбы Святого Калликста. Исследуйте комплекс во время экскурсии и узнайте о похороненных здесь мучениках, папах и христианах. Познакомьтесь с вашим гидом и отправляйтесь исследовать старейшее официальное кладбище христианской общины Рима. Узнайте, откуда комплекс получил свое название, и узнайте о его огромных размерах. Посетите склеп Пап, где были похоронены 9 пап и 3 епископа. Затем отправляйтесь в соседнюю комнату, чтобы увидеть склеп святой Цецилии, римской матроны, которую помнят за то, что она обеспечила надлежащее захоронение многих мучеников. Полюбуйтесь старейшими фресками, украшающими стены римских катакомб, и посетите Зону I, где расположены кабинки для таинств. Завершите свой подземный тур с более глубоким пониманием раннехристианских общин Рима и их погребальных традиций. Важная информация: Экскурсия на английском языке Возьмите с собой:
• комфортную обувь, • удобную одежду. Запрещено:
• детские коляски, • фотографирование внутри. Не подходит для:
людей с ограниченными возможностями передвижения, • людей с клаустрофобией.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые (17-99)
|€14
|Детский (7-16)
|€10.50
|Детский (0-6)
|€0
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в Катакомбы Святого Калликста
- Экскурсия на английском языке
Что не входит в цену
- Встреча в отеле и высадка
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Via Appia Antica, 110/126, 00179 Roma RM, Italy
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
R
Rachel
8 июл 2024
Очень дружелюбный гид, мы узнаем много интересного о катакомбах Рима, атмосфера очень дружелюбная. С другой стороны, в отличие от парижских, здесь не ждите увидеть кости! Персонал очень любезный, мне пришлось отложить визит из-за проблем с транспортом, и они любезно согласились.
К
Кирилл
4 июл 2024
Это короткая экскурсия, но очень интересная. Древняя и католическая история. Люди дружелюбные, и на месте стоял грузовик с едой. Поблизости нет магазинов и ресторанов. Открытые поля травы с прорезанными дорогами. Немноголюдно, но оплата билета онлайн быстро перемещает очередь. Совершенно недоступно для людей с ограниченными возможностями передвижения.
A
Anton
3 июл 2024
Отличный английский гид
А
Андрей
2 июл 2024
Это короткая экскурсия, которая проходит немного за пределами города, так что планируйте, что это будет самая длинная часть. Но оно того стоит! Лишь 1% катакомб открыт для публики. Но о нем действительно хорошо заботятся и прекрасно раскопали. Никаких скелетов, к сожалению. Но действительно захватывающая история. Самые удивительные катакомбы, которые я видел. Определенно рекомендую.
С
Соня
30 июн 2024
Действительно отличный, супер хороший гид
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