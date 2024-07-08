Откройте для себя одно из крупнейших подземных захоронений в Риме с входным билетом в катакомбы Святого Калликста. Исследуйте комплекс во время экскурсии и узнайте о похороненных здесь мучениках, папах и христианах. Познакомьтесь с вашим гидом и отправляйтесь исследовать старейшее официальное кладбище христианской общины Рима. Узнайте, откуда комплекс получил свое название, и узнайте о его огромных размерах. Посетите склеп Пап, где были похоронены 9 пап и 3 епископа. Затем отправляйтесь в соседнюю комнату, чтобы увидеть склеп святой Цецилии, римской матроны, которую помнят за то, что она обеспечила надлежащее захоронение многих мучеников. Полюбуйтесь старейшими фресками, украшающими стены римских катакомб, и посетите Зону I, где расположены кабинки для таинств. Завершите свой подземный тур с более глубоким пониманием раннехристианских общин Рима и их погребальных традиций. Важная информация: Экскурсия на английском языке Возьмите с собой:

• комфортную обувь, • удобную одежду. Запрещено:

• детские коляски, • фотографирование внутри. Не подходит для:

людей с ограниченными возможностями передвижения, • людей с клаустрофобией.