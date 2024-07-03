Спуститесь в холод загадочного подземного мира Рима во время экскурсии по склепам и катакомбам.
Посетите склеп капуцинов, исследуйте римские катакомбы и откройте для себя базилику Сан-Никола-ин-Карцере.
Посетите склеп капуцинов, исследуйте римские катакомбы и откройте для себя базилику Сан-Никола-ин-Карцере.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:20, 09:40, 14:10, 14:30
Описание билета
Что вас ждет Откройте для себя скрытые слои истории Рима под его улицами. Путешествуйте на автобусе с кондиционером и воспользуйтесь проходом без очереди прямо к трем увлекательным археологическим находкам. Посетите склеп капуцинов во время экскурсии с аудиогидом. Монахи-капуцины использовали кости своих почти 4000 братьев, чтобы замысловато украсить конструкции от пола до потолка, за что получили мрачное прозвище «Костяная часовня». Отсюда вас на комфортабельном автобусе отвезут в священные катакомбы, где под ногами гонителей ранние христиане исповедовали свою запретную веру. Почти 2000 лет назад эта сеть секретных туннелей одновременно служила местом поклонения и местом захоронения. Когда вы исследуете гробницы, сделанные из цельной скалы, ваш местный гид-эксперт расскажет интригующую историю этого священного места. Затем отправляйтесь в базилику Сан-Никола в Карцере, где вы исследуете ее руины, спуститесь под алтарь и раскопаете атмосферные остатки древних храмов, спрятанных под церковью. Исторический Форум Холаториум, древний рынок, окруженный храмами республиканской эпохи, спрятан под базиликой, добавляя новые слои к богатой истории города. Откройте глаза на скрытую сторону города – и вы больше никогда не увидите Рим прежним. Важная информация: Экскурсия на английском языке. Возьмите с собой • Комфортная обувь Запрещено • Шорты • Детские коляски • Короткие юбки • Майки • Детские коляски Примите во внимание • Гости с инвалидными колясками, колясками, детскими колясками или людьми с ограниченными возможностями, требующими специальной помощи, не могут быть размещены. Не подходит для Люди с ограниченными возможностями передвижения Люди в инвалидных креслах
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (2-14)
|€44
|Взрослые (15-99)
|€49
|Детский (0-1)
|€0
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Склеп капуцинов
- Базилика Сан-Никола
- Исторический Форум Холаториум
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Экскурсия на английском языке
- Аудиогид по гробницам капуцинов и музею
- Входной билет в римские катакомбы
- Вход в базилику Сан-Никола-ин-Карцере
- Входной билет в гробницы капуцинов и музей
Что не входит в цену
- Встреча в отеле и высадка
- Советы
Место начала и завершения?
Piazza Barberini, 00187 Roma RM, Italy
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Х
Ханум
3 июл 2024
Поехали в этот тур в ожидании костей, и нам дали глубокий урок истории и вызвали интерес к монахам-капуцинам и истории. Все три места были потрясающими, они действительно дают вам представление
К
Кристина
2 июл 2024
Наш гид был действительно великолепен, Эмилиано очень внимателен к людям.
П
Павел
1 июл 2024
Увлекательная экскурсия! В итоге мы объединились в большую группу после первой остановки и нашего первоначального гида, который был немного обломочным, но все гиды были великолепны. В конце тура не вернулся в исходное место, что немного повлияло на наши планы на день. Ничего страшного, но в первоначальном списке тур по штату закончился бы в отправной точке.
А
Алан
26 июн 2024
Отличный тур. Не так мрачно, как вы можете себе представить, с объяснением обычаев древних римлян и католиков, а также с большим количеством предыстории и истории. О католической вере и ее
К
Карина
15 июн 2024
Это был действительно хороший гид и захватывающая поездка.
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