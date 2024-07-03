Описание билета

Что вас ждет Откройте для себя скрытые слои истории Рима под его улицами. Путешествуйте на автобусе с кондиционером и воспользуйтесь проходом без очереди прямо к трем увлекательным археологическим находкам. Посетите склеп капуцинов во время экскурсии с аудиогидом. Монахи-капуцины использовали кости своих почти 4000 братьев, чтобы замысловато украсить конструкции от пола до потолка, за что получили мрачное прозвище «Костяная часовня». Отсюда вас на комфортабельном автобусе отвезут в священные катакомбы, где под ногами гонителей ранние христиане исповедовали свою запретную веру. Почти 2000 лет назад эта сеть секретных туннелей одновременно служила местом поклонения и местом захоронения. Когда вы исследуете гробницы, сделанные из цельной скалы, ваш местный гид-эксперт расскажет интригующую историю этого священного места. Затем отправляйтесь в базилику Сан-Никола в Карцере, где вы исследуете ее руины, спуститесь под алтарь и раскопаете атмосферные остатки древних храмов, спрятанных под церковью. Исторический Форум Холаториум, древний рынок, окруженный храмами республиканской эпохи, спрятан под базиликой, добавляя новые слои к богатой истории города. Откройте глаза на скрытую сторону города – и вы больше никогда не увидите Рим прежним. Важная информация: Экскурсия на английском языке. Возьмите с собой • Комфортная обувь Запрещено • Шорты • Детские коляски • Короткие юбки • Майки • Детские коляски Примите во внимание • Гости с инвалидными колясками, колясками, детскими колясками или людьми с ограниченными возможностями, требующими специальной помощи, не могут быть размещены. Не подходит для Люди с ограниченными возможностями передвижения Люди в инвалидных креслах