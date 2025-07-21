Индивидуальная экскурсия по Риму - это уникальная возможность увидеть город глазами местного жителя.Посетите Народную площадь, где происходили исторические события, и Сады Пинчо, знаменитые своими пирами. Узнайте о жизни римлян на

Площади Испании и Испанской лестнице. Восхититесь величием Фонтана Треви и Пантеона. Прогуляйтесь по Площади Навона и оцените мастерство архитекторов у Фонтана Четырёх рек. Экскурсия включает посещение церкви Санта-Мария-дель-Пополо, где хранятся работы великих мастеров

Описание экскурсии

Рим — это не только Колизей, Форум и Ватикан, но и красивейшие фонтаны, площади и памятники архитектуры с огромным наследием и интереснейшей историей. На нашем пути будет:

Народная площадь — одно из мистический мест в Риме, где был захоронен самый кровавый император и совершались публичные казни

Вы узнаете:

о самых интересных событиях, которые разворачивались в Риме

легендах, которыми так богат город

архитектуре эпохи Возрождения, Барокко и не только

жизни римлян, императоров, самых известных гражданах столицы — что они ели, как веселились

Также я поделюсь адресами баров, ресторанов и интересных магазинов с сувенирами.

Организационные детали