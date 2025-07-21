Индивидуальная экскурсия по Риму - это уникальная возможность увидеть город глазами местного жителя.
Посетите Народную площадь, где происходили исторические события, и Сады Пинчо, знаменитые своими пирами. Узнайте о жизни римлян на
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальные исторические места
- 🎨 Шедевры архитектуры
- 🗺 Индивидуальный маршрут
- 📚 Интересные легенды
- 🍷 Советы по местным заведениям
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Народная площадь
- Сады Пинчо
- Площадь Испании
- Испанская лестница
- Фонтан Треви
- Пантеон
- Площадь Навона
- Фонтан Четырёх рек
- Церковь Санта-Мария-дель-Пополо
- Фонтан Баркачча
- Дворец Парламента
- Акведук
Описание экскурсии
Рим — это не только Колизей, Форум и Ватикан, но и красивейшие фонтаны, площади и памятники архитектуры с огромным наследием и интереснейшей историей. На нашем пути будет:
- Народная площадь — одно из мистический мест в Риме, где был захоронен самый кровавый император и совершались публичные казни
- Сады Пинчо, где в давние времена устраивались Лукулловы пиры, а сейчас находится ресторан. куда любил ходить Муссолини
- Площадь Испании — английское, французское и испанское «гетто»
- Испанская лестница. Логичнее было бы назвать её французской — расскажу почему
- Фонтан Треви — не только самый большой и красивый фонтан Рима, но и центр русской культурной жизни
- Пантеон — чудо инженерной мысли и место захоронения Рафаэля
- Площадь Навона — сочетание Древнеримского достояния и барочной эстетики
- Фонтан Четырёх рек — как эпопея противостояния двух великих римских архитекторов Бернини и Борромини
- Церковь Санта-Мария-дель-Пополо — хранящая наследие Бернини, Рафаэля и Караваджо
- Фонтан Баркачча как память о страшном наводнении 1598 года
- Дворец Парламента, расположенный в здании самого богатого предпринимателя Италии
- Акведук — гениальное сооружение Древнеримской империи
Вы узнаете:
- о самых интересных событиях, которые разворачивались в Риме
- легендах, которыми так богат город
- архитектуре эпохи Возрождения, Барокко и не только
- жизни римлян, императоров, самых известных гражданах столицы — что они ели, как веселились
Также я поделюсь адресами баров, ресторанов и интересных магазинов с сувенирами.
Организационные детали
- Достопримечательности осматриваем снаружи. Внутрь заходим в церковь Санта-Мария-дель-Пополо
- Площадь Навону и Народную площадь можно заменить посещением Колизея и Капитолийской площади
- Возможна оплата остатка стоимости в рублях по текущему курсу
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Народной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Риме
Художественная школа, изучение культурного наследия Италии в одном из старейших институтов на Сардинии, случайный переезд в Рим — микс, который нашёл самое прекрасное применение в вечном городе. В Риме живу с 2021 года, ежедневно продолжаю открывать увлекательные легенды и истории этого прекрасного места.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Ахмед
21 июл 2025
Все прошло отлично! Я доволен!
А
Анна
14 июл 2025
Хочу сказать огромное спасибо Ольге за прекрасную экскурсию.
Ольга отличный собеседник, хорошо знает город и легко подстраивается под интересы клиентов.
Мы были с подростком (15 лет). Все остались довольны
Вместо 2х часов мы бродили по городу около 3х, так как темы для беседы не заканчивались))
Однозначно рекомендую
