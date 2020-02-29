34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Нелли
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Нелли – ваш гид
Вы окажетесь лицом к лицу с городом императоров и гладиаторов, меккой для паломнических «полков» и артистов разного толка.

Фрагменты римской истории из рассказов о традициях боёв в Колизее, любовных похождениях, династических браках по расчету, местных суевериях и прозвищах сложатся в картину живого Вечного города, который был и остаётся центром притяжения для людей со всего света.

Как ему это удаётся? Вы взглянете на Рим пристально, и тайна его очарования проступит сквозь архитектурные черты, как чернила на древних рукописях.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро COLOSSEO
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У этой экскурсии34 отзыва
4.91
Античное сердце Рима
Античное сердце Рима

Что вас ожидает

Там, где гремела слава римского народа
Вы отправитесь туда, где проходили боевые спектакли гладиаторов и триумфальные шествия героев, — в Колизей, на холм Палатино и Римский Форум, к казармам гладиаторов и Арке Константина. В средневековье по этой местности, плавно раскачиваясь, следовали на коронацию папские носилки, а за ними вместе с местными жителями шли сотни паломников, неся с собой узелки с хлебом, луком и овечьим сыром. Во времена гран-туров XVIII века барышни с кавалерами специально добирались через всю Европу к этим историческим руинам, чтобы там писать стихи, рисовать пейзажи и заводить новые знакомства, а сегодня и мы пройдём по их стопам.

Урок неутомительной истории
Под сводами Колизея вы узнаете всё о традициях гладиаторских боев и главных героях тех дней, об инженерных достижениях и античных спонсорах, о правилах тренировок и сражений. Увидите руины казарм гладиаторов, которые были молчаливыми свидетелями любовных историй. На холме Палатино, среди раскопок остатков хижины Ромула и Рема, легендарных основателей города, можно забыться во времени и пространстве среди апельсиновых деревьев и руин императорских дворцов. Я расскажу о заговорах, браках по расчету, о возведении в божественный сан и забвении. На Римском Форуме вы посмотрите, где берегли «душу Рима», где погиб Ромул и где находился «пуп земли»; узнаете о золотом «дожде», лившем на головы древних посетителей форума, о жрецах и ритуалах, о «черном камне» и о том, почему все-таки «…жена Цезаря вне подозрений».

И здесь вам вспомнятся слова Байрона: «Рим, родина, земля моей мечты, кто сердцем сир, чьи дни обузой стали, взгляни на мать погибших царств, и ты поймешь как мелки все твои печали…».

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты в археологическую зону. Для взрослых — 14 евро (12 евро + 2 евро за предварительный заказ), для детей — 2 евро (только за предварительный заказ). Также билеты можно приобрести самостоятельно, но важно сделать это заранее.

Античное сердце Рима
Античное сердце Рима
Античное сердце Рима
Античное сердце Рима
Античное сердце Рима

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро COLOSSEO.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Нелли
Нелли
Лицензированный гид, тур.ассистент и просто «свой человек в Риме». Уже много лет живу и работаю в этом замечательном городе и показываю его таким, какой он для меня — добрый, большой и уютный город. И сколько бы Вы не возвращались в Рим, всегда найдутся интересные новые экскурсии. Вас закружат хаос современной столицы и грандиозные руины античности, роскошь барокко и тишина узеньких улочек. Я просто и увлекательно покажу Вам, как это прекрасно — путешествовать во времени и ВЛЮБИТЬСЯ В РИМ!
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34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

29 февраля 2020
Очень живая , эмоциональная экскурсия😊
20 февраля 2020
Очень насыщенная, подробная и интересная экскурсия. Жаль что время так быстро пролетело.
12 февраля 2020
Мы были на экскурсии с ребёнком 9 лет и нелли сразу очень заинтересовала его своим рассказам! Исторические факты были рассказаны с примерами, очень интересно. Рекомендую
1 января 2020
Очень хорошая экскурсия, отличный гид, все понравилось. Рекомендуем
9 ноября 2019
Огромное спасибо Нелли!!! Экскурсия замечательная. Были раньше в Коллизее, на Палантине и Форуме самостоятельно, читали литературы, но с профессиональным гидом намного интереснее!!! Подростку 14 лет было тоже интересно. Организована экскурсия отлично, содержательно, много интересных фактов. Получили целостное представление о древних местах Рима. Нелли, очень старается, чтобы экскурсия была интересна людям разного возраста, знает очень многое об этих местах!!! Рассказывает отлично!!!
25 октября 2019
В основном интересно будет детям.
23 октября 2019
Приехав в Рим с детьми 17, 14 и 11 лет, хотелось чтобы они как можно больше узнали об этом городе и его одной из главных достопримечательностей Колизее. С Нелли это получилось отлично, интересно, наглядно и весело.
На экскурсию мы отправились после перелета и это оказалось тяжеловато для младшего слушателя, вероятно это было не самое лучшее решение. На экскурсию лучше одни отдохнувшим и полным сил, потому что ходить надо много, а слушать внимательно. Нелли рассказала так много о Колизее и римском форуме в очень интересной манере, чтобы увлечь слушателей всех возрастов.
Отличная экскурсия, чтобы начать знакомство с городом
22 октября 2019
Совершенно изумительная Экскурсия от восхитительного гида. Великолепная образная подача исторических фактов и баек, отличная грамотная речь, продуманный маршрут. Время пролетело не заметно, в голове само собой все разложилось по полочкам. Однозначно рекомендую. Подойдёт людям ценящим образы и истории и ненавидящим формальные экскурсии типа посмотрите сюда,это было построено в таком то году тем то. Короче очень жалеем, что не успели заказать ещё экскурсий с этим гидом.
Дина
17 октября 2019
Мы поменяли экскурсию на Ватикан. Скажу вам так, обзорная экскурсия на мини-автобусе 45 мин, ни о чем, провезли по территории, показали фонтанчики, стены, строения, жд путь, растения, вообщем если ноги устали можно взять что бы отдохнуть, в ином случае не берите. После обзорки, нас Встретила Нелли. 4 с лишним часа проведенных в ее компании оставили наилучшие впечатления. Ходить по Ватикану без экскурсовода- выкинуть деньги. Нелли рассказала, о художниках, скульпторах, императорах, придворных 12-13 веков вплоть до 17 века. Интересно, с юмором, с деталями ( на которые бы мы никогда не обратили внимания) со знанием своего дела. Что бы понять художников того времени- нужно было жить в то время)))) Я бы никогда не догадалась, что хочет донести автор того или иного полотна, если бы нам не рассказала Нелли. Это божественно, не только посмотреть на произведения искусства, но еще и узнать почему они так или иначе были написаны, как вытканы (огромные гобелены), как вылеплены скульптуры и что они значат. Вообщем, не жалейте денег и обязательно берите экскурсию. Спасибо Нелли. Вся наша компания в восторге от Вас и вашей экскурсии.
Денис
7 октября 2019
Это была прекрасная экскурсия. Я очень рад, что нам повезло провести её в компании Нелли. Я не первый раз в Риме и в его античной части, в т.ч. с индивидуальной экскурсией. Но эта экскурсия мне запомнилась больше всех. Практически все исторические факты Нелли рассказывает с их эмоциональной составляющей. Кроме того, на экскурсии мы узнали много пикантных подробностей о жизни исторических личностей. Возможно, это было самым интересным))
Ещё 24 отзыва

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