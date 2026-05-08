34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы взглянем на Рим пристально — и тайна его очарования проступит сквозь архитектурные черты, как чернила на древних рукописях.
Фрагменты римской истории — традиции гладиаторских боёв, истории любви, династические браки, местные суеверия — сложатся в картину живого города, который был и остаётся центром притяжения для людей со всего света. Давайте выясним — почему.
Мы отправимся туда, где проходили боевые спектакли гладиаторов и триумфальные шествия героев — в Колизей, на Палатинский холм и Римский форум, к казармам гладиаторов и Арке Константина.
Под сводами Колизея вы узнаете всё о традициях гладиаторских боев и главных героях тех дней, об инженерных достижениях и античных спонсорах, правилах тренировок и сражений.
Увидите руины казарм гладиаторов, которые были молчаливыми свидетелями любовных историй.
На холме Палатин, среди среди апельсиновых деревьев и руин императорских дворцов, послушаете о заговорах, браках по расчёту, возведении в божественный сан и полном забвении.
На Форуме увидите, где берегли душу Рима, где погиб Ромул и находился пуп земли. Узнаете о золотом дожде, падавшем на головы древних посетителей форума, о жрецах и ритуалах, чёрном камне и о том, почему жена Цезаря вне подозрений.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в археологическую зону. Для взрослых — €14 (€12 за билет + €2 бронь), для детей — €2 (только за бронь). Также билеты можно приобрести самостоятельно, но важно сделать это заранее.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Colosseo
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нелли — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 4664 туристов
Лицензированный гид, туристический ассистент и просто «свой человек в Риме». Уже много лет живу, работаю в этом замечательном городе и показываю его таким, каким вижу его сама — добрым, большим читать дальшеуменьшить
и уютным. И сколько бы вы ни возвращались в Рим, всегда найдутся интересные новые экскурсии.
Вас закружат хаос современной столицы и грандиозные руины Античности, роскошь барокко и тишина узеньких улочек. Я просто и увлекательно покажу вам, как это прекрасно — путешествовать во времени и влюбиться в Рим!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 121 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
118
4
3
3
–
2
–
1
–
Е
Елена
Наша компания из 5 человек очень разного возраста, от мала до велика, побывали на экскурсии у Нелли! Надо сказать, что мы много путешествуем, но экскурсия у Нелли, ее рассказ, преподношение читать дальшеуменьшить
исторических фактов, оказалось таким увлекательным, доступным, классным и прикольным (простите за такое бытовое слово), что даже и сравнить не с чем! Впервые такое, что в восторге единодушно были все! Потрясающая экскурсия, замечательная и интересная Нелли!!! Мы рекомендуем безоговорочно! Особенно если вы с детьми и подростками, не заскучает никто. Спасибо большое, Вам, Нелли!!! Надеемся еще увидимся!
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Татьяна
Первый раз в Риме — и нам особенно повезло с гидом по Колизею и Римским форумам. Нелли рассказывает невероятно понятно и легко, с готовностью отвечает на любые вопросы — чувствуется глубокое знание и искренняя вовлечённость. Без неё Форумы, скорее всего, показались бы просто красивыми руинами, но благодаря её рассказам всё буквально ожило. С большим удовольствием рекомендуем и уже советуем всем друзьям!
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М
Михаил
Первоначально я заказал на сайте экскурсию Нелли «Античное сердце Рима». Но очень не вовремя Рим накрыли дожди, и по договоренности с Нелли мы заменили эту экскурсию на другую - «Сокровища читать дальшеуменьшить
рода Колонна: экскурсия во дворце». Если описать одним словом, то это будет слово «великолепно». Если добавить чуть больше: дворец роскошный, от пола до потолка усыпан картинами, скульптурами, гобеленами, антикварной мебелью. Этакий римский Версаль. И, наверное, нет ни одного экспоната, про который Нелли не могла бы что-то рассказать. Речь у нее очень образная, красочная, язык мягкий, певучий. Слушать приятно. Я много снимал фотокамерой, и Нелли всегда была готова подстраиваться под меня и даже иногда подсказывала лучший ракурс, учитывая многолетний опыт экскурсий по дворцу. Отдельно скажу, что меня очень впечатлило, что практически каждый работник дворца-музея лично приветствовал Нелли как старого знакомого. А с ней - иногда и меня:))
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А
Александра
время пролетело. нелли постаралась рассказывать так, чтобы ребенку 10 лет было понятно и интересно и он это оценил. нам тоже все понравилось.
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Е
Елена
29 июня наша семья побывала на экскурсии по Колизею вместе с Нелли. Наш гид сразу предложила нам провести экскурсию во второй половине дня: уже не так жарко, меньше людей, к читать дальшеуменьшить
тому же в этот день было немного пасмурно, поэтому фото получились с космическими облаками. Но хочется поблагодарить Нелли не только за это) Нелли - уникальный рассказчик, а наша экскурсия превратилась в интерактивное представление, в ходе которого мы представляли себя и гладиаторами, и римскими императорами, и даже немного античными героями. Вместе с Нелли мы прошлись вдоль арки Константина и Тито, поднялись на холм Палатин и с высоты изучили Форум. Все время наш гид подробно и интересно рассказавыла про каждое архитектурное сооружение и археологические находки. Высокий академический уровень знаний гида, доступное изложение материала с многочисленными легендами и интересными фактами не оставили никого равнодушным. Всегда мечтала побывать в Колизее! А наша экскурсия - просто восторг!!! Спасибо огромное Нелли!!! Рекомендую)))
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A
Anastasiia
Нам очень понравилась экскурсия с Нелли! Рассказывает легко, увлекательно! Время пролетело незаметно. Очень рекомендую!
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