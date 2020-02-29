34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Там, где гремела слава римского народа

Вы отправитесь туда, где проходили боевые спектакли гладиаторов и триумфальные шествия героев, — в Колизей, на холм Палатино и Римский Форум, к казармам гладиаторов и Арке Константина. В средневековье по этой местности, плавно раскачиваясь, следовали на коронацию папские носилки, а за ними вместе с местными жителями шли сотни паломников, неся с собой узелки с хлебом, луком и овечьим сыром. Во времена гран-туров XVIII века барышни с кавалерами специально добирались через всю Европу к этим историческим руинам, чтобы там писать стихи, рисовать пейзажи и заводить новые знакомства, а сегодня и мы пройдём по их стопам.

Урок неутомительной истории

Под сводами Колизея вы узнаете всё о традициях гладиаторских боев и главных героях тех дней, об инженерных достижениях и античных спонсорах, о правилах тренировок и сражений. Увидите руины казарм гладиаторов, которые были молчаливыми свидетелями любовных историй. На холме Палатино, среди раскопок остатков хижины Ромула и Рема, легендарных основателей города, можно забыться во времени и пространстве среди апельсиновых деревьев и руин императорских дворцов. Я расскажу о заговорах, браках по расчету, о возведении в божественный сан и забвении. На Римском Форуме вы посмотрите, где берегли «душу Рима», где погиб Ромул и где находился «пуп земли»; узнаете о золотом «дожде», лившем на головы древних посетителей форума, о жрецах и ритуалах, о «черном камне» и о том, почему все-таки «…жена Цезаря вне подозрений».

И здесь вам вспомнятся слова Байрона: «Рим, родина, земля моей мечты, кто сердцем сир, чьи дни обузой стали, взгляни на мать погибших царств, и ты поймешь как мелки все твои печали…».