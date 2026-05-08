34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы взглянем на Рим пристально — и тайна его очарования проступит сквозь архитектурные черты, как чернила на древних рукописях. Фрагменты римской истории — традиции гладиаторских боёв, истории любви, династические браки, местные суеверия — сложатся в картину живого города, который был и остаётся центром притяжения для людей со всего света. Давайте выясним — почему.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание билета

Мы отправимся туда, где проходили боевые спектакли гладиаторов и триумфальные шествия героев — в Колизей, на Палатинский холм и Римский форум, к казармам гладиаторов и Арке Константина.

Под сводами Колизея вы узнаете всё о традициях гладиаторских боев и главных героях тех дней, об инженерных достижениях и античных спонсорах, правилах тренировок и сражений.

Увидите руины казарм гладиаторов, которые были молчаливыми свидетелями любовных историй.

На холме Палатин, среди среди апельсиновых деревьев и руин императорских дворцов, послушаете о заговорах, браках по расчёту, возведении в божественный сан и полном забвении.

На Форуме увидите, где берегли душу Рима, где погиб Ромул и находился пуп земли. Узнаете о золотом дожде, падавшем на головы древних посетителей форума, о жрецах и ритуалах, чёрном камне и о том, почему жена Цезаря вне подозрений.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты в археологическую зону. Для взрослых — €14 (€12 за билет + €2 бронь), для детей — €2 (только за бронь). Также билеты можно приобрести самостоятельно, но важно сделать это заранее.