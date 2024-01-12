Оценить невероятную архитектуру базилики и узнать, почему у Девы Марии Микеланджело молодое лицо
Базилика Сан-Пьетро в Ватикане — символ Вечного города и христианства. Ежедневно его посещают тысячи туристов, паломников и верующих.
Я приглашаю пройти по площади и заглянуть внутрь, погрузиться в многовековую историю, полюбоваться бесценными произведениями искусства и узнать малоизвестые факты.
Я приглашаю пройти по площади и заглянуть внутрь, погрузиться в многовековую историю, полюбоваться бесценными произведениями искусства и узнать малоизвестые факты.
Ближайшие даты:
12
янв
янв
13
янв
янв
15
янв
янв
16
янв
янв
18
янв
янв
19
янв
янв
20
янв
янв
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
- Ватиканский обелиск. который привёз в Рим Калигула в 37 году. Я расскажу, что украшал обелиск в Риме и кто руководил его переносом в центр площади Сан-Пьетро в 16 веке.
- Колоннада Бернини. Многие находят её похожей на обнимающие руки. Вы узнаете, сколько статуй святых размещено на её верхушке и какую роль играет колоннада сегодня.
- Фонтаны, которые создавались в разное время и разными мастерами, но выглядят практически одинаково. Вы услышите, когда был построен первый фонтан и почему до появления второго прошло больше века. И разберётесь, что означает их декор.
- Фасад базилики — работа архитектора Карло Мадерно. Вы увидите статуи апостолов и Христа и балкон, на который после избрания выходит новый Папа.
- Папский алтарь, увенчанный великолепным балдахином Бернини. Под балдахином — захоронение Святого Петра. Я расскажу, как был найден погребальный монумент и где Пётр принял мученическую смерть. А вы оцените лёгкость форм в работе с твёрдыми материалами — кажется, что бахрома из бронзы развевается на ветру.
И это далеко не всё!
Организационные детали
После экскурсии вы сможете самостоятельно подняться на купол, посетить музей сокровищ Сан-Пьетро или музеи Ватикана.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Сан-Пьетро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 280 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Я родилась, училась и работала до 1999 года в Москве. Сейчас живу в Италии, в городе Витербо. Я показываю города, которые мне самой очень нравятся. Моё увлечение историей Тушии (так называются земли, некогда населённые этрусками) появилось от желания показать незнакомые и неразрекламированные города, рассказать исторические факты о них, истории горожан средневекового периода и вообще передать атмосферу, сохранившуюся с давних веков.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рима
Похожие туры из Рима
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Паломничество в собор Святого Петра: уникальный маршрут
Величие и красота собора Святого Петра ждут вас в этой уникальной экскурсии по святым местам Ватикана
Завтра
12 янв
13 янв
15 янв
от 100€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Богемный Рим: районы Сан Лоренцо и Пиньето
Piazzale del Verano, 3, 00185 Roma
Сегодня
Завтра
12 янв
13 янв
€40 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ватикан как увлекательный роман
Путешествие по следам римских пап в Соборе Святого Петра
Завтра
13 янв
15 янв
16 янв
€130 за всё до 4 чел.