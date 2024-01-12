Светлана — ваш гид в Риме

Провела экскурсии для 280 туристов

Здравствуйте! Меня зовут Светлана. Я родилась, училась и работала до 1999 года в Москве. Сейчас живу в Италии, в городе Витербо. Я показываю города, которые мне самой очень нравятся. Моё увлечение историей Тушии (так называются земли, некогда населённые этрусками) появилось от желания показать незнакомые и неразрекламированные города, рассказать исторические факты о них, истории горожан средневекового периода и вообще передать атмосферу, сохранившуюся с давних веков.

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