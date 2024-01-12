Собор Сан-Пьетро: объятия колоннады и бронзовая бахрома
Индивидуальная экскурсия в Риме

Оценить невероятную архитектуру базилики и узнать, почему у Девы Марии Микеланджело молодое лицо

Базилика Сан-Пьетро в Ватикане — символ Вечного города и христианства. Ежедневно его посещают тысячи туристов, паломников и верующих.

Я приглашаю пройти по площади и заглянуть внутрь, погрузиться в многовековую историю, полюбоваться бесценными произведениями искусства и узнать малоизвестые факты.
Собор Сан-Пьетро: объятия колоннады и бронзовая бахрома
Собор Сан-Пьетро: объятия колоннады и бронзовая бахрома
Собор Сан-Пьетро: объятия колоннады и бронзовая бахрома
Собор Сан-Пьетро: объятия колоннады и бронзовая бахрома
Собор Сан-Пьетро: объятия колоннады и бронзовая бахрома
Собор Сан-Пьетро: объятия колоннады и бронзовая бахрома
Собор Сан-Пьетро: объятия колоннады и бронзовая бахрома
Ближайшие даты:
12
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Описание

Что вас ожидает

  • Ватиканский обелиск. который привёз в Рим Калигула в 37 году. Я расскажу, что украшал обелиск в Риме и кто руководил его переносом в центр площади Сан-Пьетро в 16 веке.
  • Колоннада Бернини. Многие находят её похожей на обнимающие руки. Вы узнаете, сколько статуй святых размещено на её верхушке и какую роль играет колоннада сегодня.
  • Фонтаны, которые создавались в разное время и разными мастерами, но выглядят практически одинаково. Вы услышите, когда был построен первый фонтан и почему до появления второго прошло больше века. И разберётесь, что означает их декор.
  • Фасад базилики — работа архитектора Карло Мадерно. Вы увидите статуи апостолов и Христа и балкон, на который после избрания выходит новый Папа.
  • Папский алтарь, увенчанный великолепным балдахином Бернини. Под балдахином — захоронение Святого Петра. Я расскажу, как был найден погребальный монумент и где Пётр принял мученическую смерть. А вы оцените лёгкость форм в работе с твёрдыми материалами — кажется, что бахрома из бронзы развевается на ветру.

И это далеко не всё!

Организационные детали

После экскурсии вы сможете самостоятельно подняться на купол, посетить музей сокровищ Сан-Пьетро или музеи Ватикана.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Сан-Пьетро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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