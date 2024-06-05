1 чел.
По популярности
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Классический Рим: история и красота на авто
Откройте для себя величие Рима, путешествуя с комфортом на автомобиле, и погрузитесь в мир античных легенд и средневековых тайн
Начало: У Колизея
Сегодня в 11:00
15 июня в 08:00
от 278€265 за всё до 7 чел.
Билеты
3 часа
Экскурсионный билет в Музеи Ватикана и Собор Святого Петра: Путешествие по Истории
Забронируйте билет и окунитесь в мир величайших произведений искусства и архитектуры, которые Рим может предложить
Начало: У входа в музеи Ватикана
12 июня в 10:45
24 июня в 09:00
€75 за билет
Индивидуальная
3 часа
Автопрогулка по семи холмам Рима - индивидуальная экскурсия
Рим великолепен в солнечных лучах! За три часа на машине вы увидите больше, чем за три дня пешком. Для романтичных и любознательных путешественников
Начало: Площадь Республики
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
€282 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Трастевере вечером: прогулка по скрытым уголкам исторического района
Погрузитесь в атмосферу Трастевере - самого аутентичного района Рима. Узнайте о фонтанах вина, кострах инквизиции и секретах римской кухни на нашей экскурсии
Начало: На площади Венеции (piazza Venezia)
Расписание: ежедневно в 18:15 и 18:30
Сегодня в 18:15
Завтра в 18:15
€45 за человека
Индивидуальная
4 часа
От Пинакотеки до Сикстинской капеллы: искусство Ватикана в Риме
Погрузитесь в мир величайших шедевров Возрождения и откройте для себя тайны Ватикана на незабываемой экскурсии
Начало: перед входом в музеи Ватикана
10 июня в 15:30
12 июня в 09:00
€188 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
О, великий Ватикан: История, искусство и секреты папского престола
Познайте величие Ватикана: от тайн пап Римских до шедевров Микеланджело и Рафаэля в самом сердце Рима
17 июня в 09:30
18 июня в 09:30
€215 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея
Познакомьтесь с историей Рима и христианства, легендами и анекдотами, великими художниками и Папами. Погружение в атмосферу города без сухих путеводителей
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ватикан: от древних тайн до сокровищ искусства - уникальная экскурсия
Познайте Ватикан не как обычный турист: от историй о папах до шедевров искусства и тайного замка Святого Ангела
11 июня в 07:30
14 июня в 07:30
€134 за всё до 4 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
2 часа
Паломничество в собор Святого Петра: уникальный маршрут
Величие и красота собора Святого Петра ждут вас в этой уникальной экскурсии по святым местам Ватикана
15 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 111€95 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальная экскурсия в Собор Святого Петра: история, архитектура, величие
Погрузитесь в величие Собора Святого Петра, его историю и архитектурные шедевры вместе с экспертным гидом
Начало: В центре площади Святого Петра у обелиска
13 июня в 08:30
3 июля в 13:30
€137 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Величие Рима
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 164€140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Весь Рим за один день: путешествие сквозь века
Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €320 за всё до 5 чел.
Круиз
5 часов
Весь Рим за день: эксклюзивный тур для круизных путешественников
Проведите незабываемый день в Риме, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь итальянскими деликатесами
Начало: Рим или Чивитавеккья
24 июля в 10:00
25 июля в 10:00
€130 за всё до 5 чел.
Групповая
3.5 часа
Государство Ватикан - от императора Константина до Муссолини (в группе)
Пройти с искусствоведом по знаковым местам Ватикана и главным эпохам в его прошлом
Начало: У входа в музеи Ватикана
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€80 за человека
Индивидуальная
3 часа
Сокровища Ватикана
Увидеть шедевры Сикстинской капеллы и собора Святого Петра
Начало: Возле Ватикана
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Рим на рассвете: прогулка в мини-группе в районе Ватикана
Исследовать один из старейших районов города, открывая его нескучные сюжеты
Начало: В районе метро Ottaviano San Pietro
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€55 за человека
Индивидуальная
4 часа
Римские легенды классического маршрута
Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
По музеям Ватикана с историком искусств
Сикстинская капелла, Собор Святого Петра, мировые шедевры, тайны и сокровища Римских пап
Начало: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€214 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Собор Святого Петра и мир католической веры
Религия Древнего Рима, история Ватикана и священное значение Собора
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
от €100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим на автомобиле в лучах заката
Отдохните и насладитесь сверкающими красотами города во время экскурсии на комфортном автомобиле
Начало: станция метро Колизее (Colosseo)
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
€282 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города
Начало: В районе метро Colosseo
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ангелы и демоны Рима
Пройти по следам героев романа Дэна Брауна и разгадать секреты Вечного города
Начало: Либо на площади Святого Петра, либо у Фонтана Аква...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Собор Святого Петра в Ватикане: история и тайны
Раскрыть секреты одного из самых значимых христианских храмов в мире с профессиональным гидом
Начало: На площади Cв. Петра
9 июля в 09:00
15 авг в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Рождественское утро в Риме: магия праздника в мини-группе
Встречайте рождественское утро в Риме, наслаждаясь тишиной и красотой исторического квартала Борго
Начало: Возле метро Ottaviano
Расписание: ежедневно в 09:00 и 09:15
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€45 за человека
Индивидуальная
4 часа
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
Вдумчивое и вдохновляющее свидание с шедеврами мировой культуры
Начало: Неподалеку от музеев Ватикана
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Собор Сан-Пьетро в Риме: историческое путешествие и архитектурное великолепие
Познайте величие и красоту Собора Сан-Пьетро, вместе откроем его тайны и уникальные произведения искусства
Начало: На площади Сан-Пьетро
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от €50 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория5 июня 2024Замечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - не бежал, выбирал места остановок,
- KKarina4 июня 2024Благодарим экскурсию Наталью. Рассказывает увлекательно, много интересных фактов, глубокое погружение в детали!
- ЛЛиана2 июня 2024Были на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3х лет, было приятно, что
- ЯЯрославна2 июня 2024Прекрасная команда, доброжелательное отношение, внимание к каждому путешественнику. Соотношение цена/качество на 5+, попали в музеи Ватикана без очереди. Грамотная речь экскурсовода Татьяны.
- ННаташа2 июня 2024Прекрасная экскурсия! Настолько все было интересно и с захватывающе. Полный восторг. Очень рекомендую и взрослым и детям будет интересно!!
- ННаталья2 июня 2024Великолепная экскурсия, крайне содержательно, гид-настоящий профессионал. Не заметили как пролетело время. Одна из лучших экскурсий, на которых мы были.
- ВВалентин1 июня 2024Очень интересная и неординарная экскурсия по Риму, по роману Дэна Брауна и не только, кто хочет приобщиться чуть к другой
- RRufiya1 июня 2024Очень понравилась экскурсия с прекрасным экскурсоводом Витой! Прошла в формате живого общения, а не скучного изложения исторических фактов! Посмотрели все интересные места
- NNailia31 мая 2024Очень понравилась сама Нелли). Сразу располагает к себе. Чувствуется ее любовь к истории и к работе. Не занудно, интересно, познавательно. Нам понравилось! Рекомендую Нелли и ее экскурсию- однозначно!
- ЭЭлла30 мая 2024Наталья - замечательный экскурсовод, человек энциклопедических познаний. Чутко прислушивается к Вашим пожеланием и очень гибко и быстро реагирует. Рекомендуем.
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