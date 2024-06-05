Экскурсии в собор Святого Петра в Риме

Найдено 26 экскурсий в категории «Собор Святого Петра» в Риме на русском языке, цены от €45, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Классический Рим на автомобиле
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
61 отзыв
Классический Рим: история и красота на авто
Откройте для себя величие Рима, путешествуя с комфортом на автомобиле, и погрузитесь в мир античных легенд и средневековых тайн
Начало: У Колизея
Сегодня в 11:00
15 июня в 08:00
от 278265 за всё до 7 чел.
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
2122 отзыва
Экскурсионный билет в Музеи Ватикана и Собор Святого Петра: Путешествие по Истории
Забронируйте билет и окунитесь в мир величайших произведений искусства и архитектуры, которые Рим может предложить
Начало: У входа в музеи Ватикана
12 июня в 10:45
24 июня в 09:00
75 за билет
Автопрогулка по семи холмам Рима
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Автопрогулка по семи холмам Рима - индивидуальная экскурсия
Рим великолепен в солнечных лучах! За три часа на машине вы увидите больше, чем за три дня пешком. Для романтичных и любознательных путешественников
Начало: Площадь Республики
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
282 за всё до 4 чел.
Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
37 отзывов
Трастевере вечером: прогулка по скрытым уголкам исторического района
Погрузитесь в атмосферу Трастевере - самого аутентичного района Рима. Узнайте о фонтанах вина, кострах инквизиции и секретах римской кухни на нашей экскурсии
Начало: На площади Венеции (piazza Venezia)
Расписание: ежедневно в 18:15 и 18:30
Сегодня в 18:15
Завтра в 18:15
45 за человека
От Пинакотеки до Сикстинской капеллы
Индивидуальная
4 часа
143 отзыва
От Пинакотеки до Сикстинской капеллы: искусство Ватикана в Риме
Погрузитесь в мир величайших шедевров Возрождения и откройте для себя тайны Ватикана на незабываемой экскурсии
Начало: перед входом в музеи Ватикана
10 июня в 15:30
12 июня в 09:00
188 за всё до 5 чел.
О, великий Ватикан
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
158 отзывов
О, великий Ватикан: История, искусство и секреты папского престола
Познайте величие Ватикана: от тайн пап Римских до шедевров Микеланджело и Рафаэля в самом сердце Рима
17 июня в 09:30
18 июня в 09:30
215 за всё до 4 чел.
Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
119 отзывов
Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея
Познакомьтесь с историей Рима и христианства, легендами и анекдотами, великими художниками и Папами. Погружение в атмосферу города без сухих путеводителей
Завтра в 08:00
13 июня в 08:00
160 за всё до 4 чел.
Ватикан как увлекательный роман
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Ватикан: от древних тайн до сокровищ искусства - уникальная экскурсия
Познайте Ватикан не как обычный турист: от историй о папах до шедевров искусства и тайного замка Святого Ангела
11 июня в 07:30
14 июня в 07:30
134 за всё до 4 чел.
Паломничество в собор Святого Петра
скидка
14%
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Паломничество в собор Святого Петра: уникальный маршрут
Величие и красота собора Святого Петра ждут вас в этой уникальной экскурсии по святым местам Ватикана
15 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 11195 за всё до 4 чел.
Cобор Святого Петра в Ватикане
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
68 отзывов
Уникальная экскурсия в Собор Святого Петра: история, архитектура, величие
Погрузитесь в величие Собора Святого Петра, его историю и архитектурные шедевры вместе с экспертным гидом
Начало: В центре площади Святого Петра у обелиска
13 июня в 08:30
3 июля в 13:30
137 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Рим
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Величие Рима
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 164140 за всё до 7 чел.
Весь Рим: путешествие сквозь века за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Весь Рим за один день: путешествие сквозь века
Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 320 за всё до 5 чел.
Весь Рим за день - для пассажиров круизных лайнеров
Круиз
5 часов
44 отзыва
Весь Рим за день: эксклюзивный тур для круизных путешественников
Проведите незабываемый день в Риме, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь итальянскими деликатесами
Начало: Рим или Чивитавеккья
24 июля в 10:00
25 июля в 10:00
130 за всё до 5 чел.
Государство Ватикан - от императора Константина до Муссолини (в группе)
Групповая
3.5 часа
1 отзыв
Государство Ватикан - от императора Константина до Муссолини (в группе)
Пройти с искусствоведом по знаковым местам Ватикана и главным эпохам в его прошлом
Начало: У входа в музеи Ватикана
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
80 за человека
Сокровища Ватикана
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Сокровища Ватикана
Увидеть шедевры Сикстинской капеллы и собора Святого Петра
Начало: Возле Ватикана
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Рим на рассвете: прогулка в мини-группе в районе Ватикана
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
7 отзывов
Рим на рассвете: прогулка в мини-группе в районе Ватикана
Исследовать один из старейших районов города, открывая его нескучные сюжеты
Начало: В районе метро Ottaviano San Pietro
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
55 за человека
Римские легенды классического маршрута
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
38 отзывов
Римские легенды классического маршрута
Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 200 за всё до 5 чел.
По музеям Ватикана с историком искусств
Индивидуальная
3 часа
57 отзывов
По музеям Ватикана с историком искусств
Сикстинская капелла, Собор Святого Петра, мировые шедевры, тайны и сокровища Римских пап
Начало: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
214 за всё до 4 чел.
Собор Святого Петра и мир католической веры
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Собор Святого Петра и мир католической веры
Религия Древнего Рима, история Ватикана и священное значение Собора
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
от 100 за всё до 3 чел.
Рим на автомобиле в лучах заката
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Рим на автомобиле в лучах заката
Отдохните и насладитесь сверкающими красотами города во время экскурсии на комфортном автомобиле
Начало: станция метро Колизее (Colosseo)
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
282 за всё до 4 чел.
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города
Начало: В районе метро Colosseo
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
280 за всё до 6 чел.
Ангелы и демоны Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
36 отзывов
Ангелы и демоны Рима
Пройти по следам героев романа Дэна Брауна и разгадать секреты Вечного города
Начало: Либо на площади Святого Петра, либо у Фонтана Аква...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Собор Святого Петра в Ватикане: история и тайны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Собор Святого Петра в Ватикане: история и тайны
Раскрыть секреты одного из самых значимых христианских храмов в мире с профессиональным гидом
Начало: На площади Cв. Петра
9 июля в 09:00
15 авг в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Рождественское утро в сердце Рима - прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Рождественское утро в Риме: магия праздника в мини-группе
Встречайте рождественское утро в Риме, наслаждаясь тишиной и красотой исторического квартала Борго
Начало: Возле метро Ottaviano
Расписание: ежедневно в 09:00 и 09:15
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45 за человека
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano
Вдумчивое и вдохновляющее свидание с шедеврами мировой культуры
Начало: Неподалеку от музеев Ватикана
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
270 за всё до 10 чел.
Собор Сан-Пьетро: объятия колоннады и бронзовая бахрома
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Собор Сан-Пьетро в Риме: историческое путешествие и архитектурное великолепие
Познайте величие и красоту Собора Сан-Пьетро, вместе откроем его тайны и уникальные произведения искусства
Начало: На площади Сан-Пьетро
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 50 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
    Замечательная экскурсия! Спасибо большое гиду Сергею. Очень интересный рассказ. Ответил на все вопросы. Главное - не бежал, выбирал места остановок,
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    где мало людей, давал время, чтоб все успели хорошо все рассмотреть, даже Сикстинскую капеллу. Экскурсия очень понравилась. Остались в восторге! Сергей, огромна Вам благодарность!

  • K
    Karina
    4 июня 2024
    О, великий Ватикан
    Благодарим экскурсию Наталью. Рассказывает увлекательно, много интересных фактов, глубокое погружение в детали!
    Благодарим экскурсию Наталью. Рассказывает увлекательно, много интересных фактов, глубокое погружение в детали!Благодарим экскурсию Наталью. Рассказывает увлекательно, много интересных фактов, глубокое погружение в детали!Благодарим экскурсию Наталью. Рассказывает увлекательно, много интересных фактов, глубокое погружение в детали!
  • Л
    Лиана
    2 июня 2024
    Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
    Были на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3х лет, было приятно, что
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    это не раздражало ни гида, ни группу, Татьяна всегда спрашивала успеваем ли мы и давала ребенку задания, вовлекая ее в экскурсию. Пожалели только об одном - что взяли только одну экскурсию! Рим прекрасен!😍

    Были на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3хБыли на экскурсии с прекрасной Татьяной! Замечательный гид и человек, очень довольны! Были с ребенком 3х
  • Я
    Ярославна
    2 июня 2024
    Музеи Ватикана и Собор Святого Петра
    Прекрасная команда, доброжелательное отношение, внимание к каждому путешественнику. Соотношение цена/качество на 5+, попали в музеи Ватикана без очереди. Грамотная речь экскурсовода Татьяны.
  • Н
    Наташа
    2 июня 2024
    От Пинакотеки до Сикстинской капеллы
    Прекрасная экскурсия! Настолько все было интересно и с захватывающе. Полный восторг. Очень рекомендую и взрослым и детям будет интересно!!
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    О, великий Ватикан
    Великолепная экскурсия, крайне содержательно, гид-настоящий профессионал. Не заметили как пролетело время. Одна из лучших экскурсий, на которых мы были.
  • В
    Валентин
    1 июня 2024
    Ангелы и демоны Рима
    Очень интересная и неординарная экскурсия по Риму, по роману Дэна Брауна и не только, кто хочет приобщиться чуть к другой
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    истории Древнего Рима, истории христианства и более продвинуться в дерби истории очень советую, познавательно и интересно, плюс Марина превосходный рассказчик и отличный человек, все наши прихоти были услышаны, очень советую, 3 с половиной часа пролетели незаметно и просто не хотелось расставаться, Марина Вам огромное спасибо и удачи Вам

  • R
    Rufiya
    1 июня 2024
    Cобор Святого Петра в Ватикане
    Очень понравилась экскурсия с прекрасным экскурсоводом Витой! Прошла в формате живого общения, а не скучного изложения исторических фактов! Посмотрели все интересные места
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    и закоулочки грандиознейшего Собора, узнали много интересного, обсудили загадочное, насладились красивейшими произведениями искусства,которые буквально на каждом шагу! Вита вовлекла нас в интереснейший диалог,участником которого стали все разновозрастные участники экскурсии,с каждым Вита обсуждала интересующие вопросы! Вита,спасибо,рады встрече с Вами!

    Очень понравилась экскурсия с прекрасным экскурсоводом Витой!Очень понравилась экскурсия с прекрасным экскурсоводом Витой!
  • N
    Nailia
    31 мая 2024
    От Пинакотеки до Сикстинской капеллы
    Очень понравилась сама Нелли). Сразу располагает к себе. Чувствуется ее любовь к истории и к работе. Не занудно, интересно, познавательно. Нам понравилось! Рекомендую Нелли и ее экскурсию- однозначно!
  • Э
    Элла
    30 мая 2024
    Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея
    Наталья - замечательный экскурсовод, человек энциклопедических познаний. Чутко прислушивается к Вашим пожеланием и очень гибко и быстро реагирует. Рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Собор Святого Петра»

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  4. Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе
  5. От Пинакотеки до Сикстинской капеллы
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Собор Святого Петра" можно забронировать 26 экскурсий и билетов от 45 до 320 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 3091 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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