🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 3 часа 61 отзыв Классический Рим: история и красота на авто Откройте для себя величие Рима, путешествуя с комфортом на автомобиле, и погрузитесь в мир античных легенд и средневековых тайн Начало: У Колизея от 278 € 265 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Билеты 3 часа 2122 отзыва Экскурсионный билет в Музеи Ватикана и Собор Святого Петра: Путешествие по Истории Забронируйте билет и окунитесь в мир величайших произведений искусства и архитектуры, которые Рим может предложить Начало: У входа в музеи Ватикана € 75 за билет

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 49 отзывов Автопрогулка по семи холмам Рима - индивидуальная экскурсия Рим великолепен в солнечных лучах! За три часа на машине вы увидите больше, чем за три дня пешком. Для романтичных и любознательных путешественников Начало: Площадь Республики € 282 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 37 отзывов Трастевере вечером: прогулка по скрытым уголкам исторического района Погрузитесь в атмосферу Трастевере - самого аутентичного района Рима. Узнайте о фонтанах вина, кострах инквизиции и секретах римской кухни на нашей экскурсии Начало: На площади Венеции (piazza Venezia) Расписание: ежедневно в 18:15 и 18:30 € 45 за человека

Индивидуальная 4 часа 143 отзыва От Пинакотеки до Сикстинской капеллы: искусство Ватикана в Риме Погрузитесь в мир величайших шедевров Возрождения и откройте для себя тайны Ватикана на незабываемой экскурсии Начало: перед входом в музеи Ватикана € 188 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 158 отзывов О, великий Ватикан: История, искусство и секреты папского престола Познайте величие Ватикана: от тайн пап Римских до шедевров Микеланджело и Рафаэля в самом сердце Рима € 215 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 119 отзывов Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея Познакомьтесь с историей Рима и христианства, легендами и анекдотами, великими художниками и Папами. Погружение в атмосферу города без сухих путеводителей € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 50 отзывов Ватикан: от древних тайн до сокровищ искусства - уникальная экскурсия Познайте Ватикан не как обычный турист: от историй о папах до шедевров искусства и тайного замка Святого Ангела € 134 за всё до 4 чел.

14% скидка Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Паломничество в собор Святого Петра: уникальный маршрут Величие и красота собора Святого Петра ждут вас в этой уникальной экскурсии по святым местам Ватикана от 111 € 95 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 68 отзывов Уникальная экскурсия в Собор Святого Петра: история, архитектура, величие Погрузитесь в величие Собора Святого Петра, его историю и архитектурные шедевры вместе с экспертным гидом Начало: В центре площади Святого Петра у обелиска € 137 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 2.5 часа 18 отзывов Индивидуальная экскурсия: Величие Рима Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом от 164 € 140 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 17 отзывов Весь Рим за один день: путешествие сквозь века Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день от € 320 за всё до 5 чел.

Круиз 5 часов 44 отзыва Весь Рим за день: эксклюзивный тур для круизных путешественников Проведите незабываемый день в Риме, погрузитесь в историю и культуру, насладитесь итальянскими деликатесами Начало: Рим или Чивитавеккья € 130 за всё до 5 чел.

Групповая 3.5 часа 1 отзыв Государство Ватикан - от императора Константина до Муссолини (в группе) Пройти с искусствоведом по знаковым местам Ватикана и главным эпохам в его прошлом Начало: У входа в музеи Ватикана € 80 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Сокровища Ватикана Увидеть шедевры Сикстинской капеллы и собора Святого Петра Начало: Возле Ватикана € 180 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 7 отзывов Рим на рассвете: прогулка в мини-группе в районе Ватикана Исследовать один из старейших районов города, открывая его нескучные сюжеты Начало: В районе метро Ottaviano San Pietro Расписание: ежедневно в 08:30 € 55 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 38 отзывов Римские легенды классического маршрута Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей от € 200 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 3 часа 57 отзывов По музеям Ватикана с историком искусств Сикстинская капелла, Собор Святого Петра, мировые шедевры, тайны и сокровища Римских пап Начало: по договоренности € 214 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 11 отзывов Собор Святого Петра и мир католической веры Религия Древнего Рима, история Ватикана и священное значение Собора от € 100 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Рим на автомобиле в лучах заката Отдохните и насладитесь сверкающими красотами города во время экскурсии на комфортном автомобиле Начало: станция метро Колизее (Colosseo) € 282 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города Начало: В районе метро Colosseo € 280 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 36 отзывов Ангелы и демоны Рима Пройти по следам героев романа Дэна Брауна и разгадать секреты Вечного города Начало: Либо на площади Святого Петра, либо у Фонтана Аква... € 240 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Собор Святого Петра в Ватикане: история и тайны Раскрыть секреты одного из самых значимых христианских храмов в мире с профессиональным гидом Начало: На площади Cв. Петра € 130 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 3 отзыва Рождественское утро в Риме: магия праздника в мини-группе Встречайте рождественское утро в Риме, наслаждаясь тишиной и красотой исторического квартала Борго Начало: Возле метро Ottaviano Расписание: ежедневно в 09:00 и 09:15 € 45 за человека

Индивидуальная 4 часа 11 отзывов Музеи Ватикана и Собор Святого Петра в темпе piano-piano Вдумчивое и вдохновляющее свидание с шедеврами мировой культуры Начало: Неподалеку от музеев Ватикана € 270 за всё до 10 чел.