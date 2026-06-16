92 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Эта индивидуальная экскурсия по Риму откроет перед вами тайны Вечного города. Вы посетите собор Святого Петра, узнаете о жизни пап и знаменитых художников.
Прогулка через Рим эпохи Возрождения и барокко приведёт вас к замку Святого Ангела, площади Навона и фонтану Треви. Завершите путешествие на Капитолийском холме с видом на Колизей. Исторические анекдоты и легенды сделают ваше путешествие по-настоящему живым и увлекательным
Прогулка через Рим эпохи Возрождения и барокко приведёт вас к замку Святого Ангела, площади Навона и фонтану Треви. Завершите путешествие на Капитолийском холме с видом на Колизей. Исторические анекдоты и легенды сделают ваше путешествие по-настоящему живым и увлекательным
7 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Собор Святого Петра
- 🏛 Пантеон
- 🎨 Истории о Рафаэле и Микеланджело
- 🏰 Замок Святого Ангела
- 🌟 Площадь Навона
- 🎭 Фонтан Треви
- 🏟 Вид на Колизей
Что можно увидеть
- Собор Святого Петра
- Замок Святого Ангела
- Площадь Навона
- Фонтан Треви
- Пантеон
- Капитолийский холм
- Колизей
Описание экскурсии
Папы, история христианства и будни Ватикана
Мы зайдём в собор Святого Петра, и я раскрою вам некоторые секреты из жизни пап и подробности биографий выдающихся римских христиан и язычников.
Рим Возрождения и барокко
- Минуем замок Святого Ангела и попадём в Рим эпохи Ренессанса
- Полюбуемся площадью Навона
- Рассмотрим маленький театр фонтана Треви
- Посетим величайший из античных памятников архитектуры — Пантеон
- Поднимемся на Капитолийский холм и окинем взглядом Римский форум и Колизей
Шедевры архитектуры и искусства Вечного города
- Вы познакомитесь с жизнью и творчеством Рафаэля, Караваджо и Микеланджело
- Увидите, где жили и работали гении
- Зайдёте в великолепные соборы, где хранятся шедевры мастеров прошлого
Организационные детали
- Входные билеты в Пантеон оплачиваются отдельно — €5 за чел. Их можно приобрести на месте в кассах Пантеона или заранее онлайн
- Дополнительно оплачивается вход в собор Святого Петра (с бронированием за 4 дня): €5–7 за один билет (включая билет для гида и обязательные наушники). Билеты обмену и возврату не подлежат. Обратите внимание, что вход в собор Петра с экскурсией разрешён только до 16:30, по воскресеньям — с 13:30 до 15:00. Если вы решите осмотреть собор самостоятельно, то вход бесплатный (будьте готовы к очередям)
- Обзорная экскурсия не включает посещение музеев, в том числе Колизея
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2656 туристов
Добрый день, меня зовут Наталья. Я закончила университет в Риме по направлению «История искусств и археология», что помогает мне открывать новое видение этого потрясающего города. Говоря о Риме, прежде всего вспоминаешь
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 140 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья прекрасный гид! Наша прогулка прошла на одном дыхании, хоть и длилась более 4:30 часов! Отличное знание истории, самого города и его знаковых мест! Много интересной и познавательной информации!
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Спасибо огромное Наталье за прекрасно проведенный день в Риме. Наталья очень знающий профессионал, с чувством юмора и обаятельный человек. Мы были с нашим 16летним сыном и он очень хотел в
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Е
Экскурсия с Натальей нам очень понравилась! Полноценные 4,5 часа, расставаться не хотелось, слушали бы еще и еще! Содержательно и интересно! Наталья легко адаптировала экскурсию под нашу группу (взрослые и подросток): и маршрут, и содержание! Очень грамотный гид с всеобъемлющими знаниями как истории, так и современных реалий! Мы получили ответы на все вопросы, а также несколько полезных рекомендаций!
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19.03.26 г состоялась наша экскурсия с гидом Натальей - Образы Рима … Хотим выразить огромную благодарность Наталье и коллективу Трипстера за возможность выбрать русскоязычную экскурсию в Риме)
Нам очень понравилось все-
Нам очень понравилось все-
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Понравилось, что в один день мы смогли посмотреть Собор Петра и остальные достопримечательности Рима.
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Т
Отличная экскурсия, очень познавательная.
время пролетело незаметно, хотя продолжительность экскурсии 4 часа.
Наталья очень профессиональный, замечательный гид, приятный в общении человек. Маршрут прекрасно построен, узнали массу интересного.
Рекомендуем!
время пролетело незаметно, хотя продолжительность экскурсии 4 часа.
Наталья очень профессиональный, замечательный гид, приятный в общении человек. Маршрут прекрасно построен, узнали массу интересного.
Рекомендуем!
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