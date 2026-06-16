92 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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не только его историю, людей, древние памятники и художественные сокровища, но то особое чувство Рима, его очарование, которое постепенно и неуклонно просачивается в душу приезжего. Только здесь, на улицах, по которым ходили, и около тех домов, где жили Микеланджело, Караваджо, Китс, Гоголь, Гёте и Стендаль, больше всего понятна спиритуалистическая основа внушаемых Римом чувств. Всем этим очарованием я и хочу поделиться с теми путешественниками, кто любит открывать для себя города и страны, не пользуясь стандартными путеводителями с перечнем известных достопримечательностей. Чтобы оказаться и почувствовать другую эпоху, нужно увидеть ее изнутри.