92 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Пешеходная обзорная экскурсия по городу

Natalia
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Natalia – ваш гид
Вы познакомитесь не только с историей Вечного города и христианства, но также с историческими анекдотами, легендами, Папами, куртизанками, художниками и многим другими историческими персонажами.

Прогулка подарит вам то самое чувство очарования Римом, которое появляется лишь после погружения в атмосферу города без сухих путеводителей и равнодушных осмотров достопримечательностей.
€150
120 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Встреча возле метро
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У этой экскурсии92 отзыва
4.89
Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея
Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея

Что вас ожидает

Папа, история христианства и будни Ватикана
Мы посетим Собор Святого Петра, где Вы погрузитесь в захватывающий мир тысячелетней истории христианства, узнаете секреты одного из самых влиятельных мест его зарождения, а также услышите легенды и факты из жизни выдающихся исторических личностей.

Рим Возрождения и Барокко
По живописным улочкам, под тенью замка Святого Ангела (несмотря на средневековый вид, это все еще гробница императора Адриана) из христианского Рима мы попадем в Рим эпохи Возрождения и Барокко, на великолепную площадь Навона и к самому впечатляющему фонтану, а сейчас еще и популярной достопримечательности — фонтану Треви, этому настоящему маленькому театру. Посетим величайший из памятников архитектуры, дошедших до нас из времен Древнего Рима – Пантеон. Поднимемся на Капитолийский холм и окинем взглядом Римский форум и Колизей, ведь вид отсюда — один из самых величественных в Риме.

Шедевры архитектуры и искусства Вечного города
Мы познакомимся с жизнью и творчеством Рафаэля, Караваджо, Микеланджело. На узких улицах Рима мы узнаем историю жизни великих гениев, увидим, где они жили и работали. Посетим великолепные соборы, хранящие шедевры великих мастеров прошлого.

Особая атмосфера Рима
Дух Рима – это дух счастливого, удачно прожитого дня! Только здесь, на улицах, по которым ходили, и около тех домов, где жили Микеланджело Буонарроти, Караваджо, Китс, Гоголь, Гёте и Стендаль, лучше становится понятна спиритуалистическая основа внушаемых Римом чувств. На экскурсии вы поймете, что Рим – не только история, древние памятники, великие люди и художественные сокровища. Это ни с чем не сравнимое настроение, овладевающее очарованным странником.

Организационные детали

Для детей младше 10 лет экскурсия бесплатна.

Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея
Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея
Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея
Образы Рима. От Собора Святого Петра до Колизея

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура возле метро.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Natalia
Natalia
Добрый день, меня зовут Наталья. Я закончила университет в Риме по направлению «История искусств и археология», что помогает мне открывать новое видение этого потрясающего города. Говоря о Риме, прежде всего вспоминаешь не только его историю, его людей, древние памятники и художественные сокровища, но то особое чувство Рима, его очарование, которое медленно, постепенно и неуклонно просачивается в душу приезжего. Только здесь, на улицах, по которым ходили, и около тех домов, где жили Микеланджело Буонарроти, Караваджо, Китс, Гоголь, Гёте и Стендаль, больше всего понятна спиритуалистическая основа внушаемых Римом чувств. Всем этим очарованием я и хочу поделиться с теми путешественниками, кто любит открывать для себя города и страны, не пользуясь стандартными путеводителями с перечнем известных достопримечательностей. Чтобы оказаться и почувствовать другую эпоху, нужно увидеть ее изнутри.
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92 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 января 2020
Спасибо большое Наталье за шикарную экскурсию. Очень познавательно и при этом не напряженно.
14 декабря 2019
Очень круто!
2 октября 2019
Super productive guided tour - we learned a lot of new historical facts and saw multitude of local attractions.
25 августа 2019
Экскурсия прошла точно по времени. Маршрут пешеходный оптимальный. Экскурсовод помимо известных достопримечательностей провел по малоизвестным, но интересным местам.
27 июля 2019
Спасибо Наталье, 3,5 часа пролетели незаметно. Экскурсия была увлекательной и познавательной и это не было чистой историей, Наталья оживляла рассказ необычными фактами. Рекомендуем всем.
21 июля 2019
Спасибо, Наталье. За очень интересную и увлекательную экскурсию по Риму. Было очень познавательно. Всем рекомендуем услуги Натальи. Нам очень понравилось. Было круто. Еще раз спасибо.
14 июля 2019
Наталья, спасибо большое за Ваши знания и увлекательные рассказы!
Отдельное спасибо за помощь в покупке сим-карты и планировании дальнейшего отдыха!
10 июля 2019
Все очень понравилось!!! Отличный маршрут и очень интересный гид!
Наталья очень легко рассказывала про этот красивый город. Нам очень понравилось.
15 апреля 2019
Если бы была оценка "Великолепно" - поставил бы, не раздумывая! Всегда приятно видеть, когда человек живет тем, о чем рассказывает! Вдвойне хорошо, когда собеседник способен вызвать симпатию с первых слов! Спасибо большое!
3 апреля 2019
Нам очень повезло провести первый день в Риме с таким замечательным человеком, как Наталья. Время, отведенное на экскурсию, пролетело незаметно, было безумно интересно и познавательно. Наталья- удивительный рассказчик, она смогла открыть нам много новых фактов о Вечном городе. Маршрут составлен идеально, слушать такого гида -одно удовольствие, потому что экскурсия была похожа на увлекательную прогулку с прекрасным собеседником. Рекомендуем!
Ещё 82 отзыва

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