92 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Папа, история христианства и будни Ватикана

Мы посетим Собор Святого Петра, где Вы погрузитесь в захватывающий мир тысячелетней истории христианства, узнаете секреты одного из самых влиятельных мест его зарождения, а также услышите легенды и факты из жизни выдающихся исторических личностей.

Рим Возрождения и Барокко

По живописным улочкам, под тенью замка Святого Ангела (несмотря на средневековый вид, это все еще гробница императора Адриана) из христианского Рима мы попадем в Рим эпохи Возрождения и Барокко, на великолепную площадь Навона и к самому впечатляющему фонтану, а сейчас еще и популярной достопримечательности — фонтану Треви, этому настоящему маленькому театру. Посетим величайший из памятников архитектуры, дошедших до нас из времен Древнего Рима – Пантеон. Поднимемся на Капитолийский холм и окинем взглядом Римский форум и Колизей, ведь вид отсюда — один из самых величественных в Риме.

Шедевры архитектуры и искусства Вечного города

Мы познакомимся с жизнью и творчеством Рафаэля, Караваджо, Микеланджело. На узких улицах Рима мы узнаем историю жизни великих гениев, увидим, где они жили и работали. Посетим великолепные соборы, хранящие шедевры великих мастеров прошлого.

Особая атмосфера Рима

Дух Рима – это дух счастливого, удачно прожитого дня! Только здесь, на улицах, по которым ходили, и около тех домов, где жили Микеланджело Буонарроти, Караваджо, Китс, Гоголь, Гёте и Стендаль, лучше становится понятна спиритуалистическая основа внушаемых Римом чувств. На экскурсии вы поймете, что Рим – не только история, древние памятники, великие люди и художественные сокровища. Это ни с чем не сравнимое настроение, овладевающее очарованным странником.