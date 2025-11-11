Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Описание экскурсии Атмосферный район с душой Душа Рима живет именно в районе Трастевере. Это самый колоритный и атмосферный район города, который не похож ни на один другой городской квартал. Традиции местных жителей, локальная кухня, диалект и яркая жестикуляция: Рим без Трастевере точно не возможно понять. А тут вы его точно прочувствуете. Колоритный Рим Кроме колоритных улиц, двориков и площадей наполненных увлекательными историями, мы увидим остров Тиберина, Церковь Святой Чечилии, её таинственное подземелье, а также средневековые фрески удивительной красоты. Мы посетим самую веселую площадь Рима, любимую римскую джелатерию или типичный бар 60-х годов, где время остановилось, и многое другое. До встречи на экскурсии!

