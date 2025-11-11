Рим — потрясающий, живописный и колоритный город, а его душа живёт в районе Трастевере. Это самый атмосферный район города, который не похож ни на один другой городской квартал.
Традиции местных жителей,
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Описание экскурсииАтмосферный район с душой Душа Рима живет именно в районе Трастевере. Это самый колоритный и атмосферный район города, который не похож ни на один другой городской квартал. Традиции местных жителей, локальная кухня, диалект и яркая жестикуляция: Рим без Трастевере точно не возможно понять. А тут вы его точно прочувствуете. Колоритный Рим Кроме колоритных улиц, двориков и площадей наполненных увлекательными историями, мы увидим остров Тиберина, Церковь Святой Чечилии, её таинственное подземелье, а также средневековые фрески удивительной красоты. Мы посетим самую веселую площадь Рима, любимую римскую джелатерию или типичный бар 60-х годов, где время остановилось, и многое другое. До встречи на экскурсии!
Экскурсия проводится ежедневно с 9:00.
Что можно увидеть на экскурсии?
- РайонТрастевере
- Остров Тиберина
- Церковь Святой Чечилии
- Скульптура Бернини
- Самая первая церковь
- Дом музы Рафаэля Санти
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Расходы в джелатерии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Остров Тиберина, мост Четырех голов
Завершение: Мост Сикста
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
