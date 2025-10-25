Комфортабельный трансфер из аэропортов города Рима Фиюмичино и Чампино, а также из порта Чивитавеккья, в ваш отель размещения в Риме и за его пределами.
Описание трансферИзвестно, что дорога – дело хлопотное и утомительное. Чтобы максимально облегчить ваш путь в Вечный город, мы предлагаем вам услугу комфортабельного транспорта. Сопровождающий гид-водитель встретит вас с табличкой в аэропорту и доставит к вашему месту размещения.
Ежедневно, по договоренности
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Комфортабельный транспорт.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт города Рима
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Marina
25 окт 2025
Всё прошло отлично. Спасибо
N
Natalia
5 июл 2025
Всё прошло замечательно! Наталья сразу откликнулась на заявку. Была всегда на связи. Водитель ждал с табличкой, несмотря на задержку рейса. Машина была отличная. Водитель приветлив. Всё было на высшем уровне. Большое спасибо!!!
О
Оксана
26 июн 2025
Е
Елена
26 июн 2025
