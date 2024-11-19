Экскурсии из аэропорта Рима

Найдено 3 экскурсии в категории «Из аэропорта» в Риме на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
На машине
10 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер + экскурсия по Риму
Индивидуальный трансфер с экскурсией по Риму. Узнайте всё о Вечном городе и насладитесь местной кухней, не теряя времени
Начало: Зал прилёта аэропорта
27 дек в 06:30
28 дек в 16:30
504 за всё до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт - Рим»
На машине
68 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер «Аэропорт - Рим»
Персональный трансфер из аэропорта в любую точку Рима. Забудьте о хлопотах и наслаждайтесь поездкой
Начало: аэропорт или ваш отель
27 дек в 08:00
28 дек в 08:00
94 за всё до 8 чел.
Трансфер из аэропортов Фьиюмичино и Чампино
На машине
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропортов Фьиюмичино и Чампино
Начало: Аэропорт города Рима
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 00:00
60 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    19 ноября 2024
    Трансфер «Аэропорт - Рим»
    Всё было чётко и своевременно, как договаривались.
  • S
    Svetlana
    21 августа 2024
    Трансфер «Аэропорт - Рим»
    Нас встретили, довезли до места, все отлично!
  • K
    Katerina
    31 июля 2024
    Трансфер «Аэропорт - Рим»
    Все четко 👌🏼
  • S
    SVITLANA
    24 июля 2024
    Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
    Все прекрасно Не хотелось расставаться
    Все прекрасноВсе прекрасноВсе прекрасно
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
    Сказать,что экскурсия понравилась-это ничего не сказать. Влад показал нам Рим со стороны местного жителя,трепетно влюбленного в вечный город. Мы бывали
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    в Риме,и вроде бы знали о нем многое. Но рассказы Влада познакомили нас с Римом как бы изнутри. Очень понравились места,в которые нас привозил Влад. Время пролетело не заметно. Думаю,мы еще не раз вернемся в Рим. Спасибо,Влад! И еще:хочется поблагодарить водителя,который нас встречал в аэропорту. Очаровательная Тициана! Спасибо за добродушие и профессиональное вождение. Как приятно встречать красивых людей-не только внешне,но и душой! Это день,проведенный в Риме останется в нашем сердце!

  • А
    Анастасия
    30 апреля 2024
    Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
    Хочу выразить огромную благодарность Владиславу. Замечательный гид и человек, очень легкий в общении и внимательный, с огромной любовью к своей работе и знанием материала, никуда не торопит. Не первый раз заказывала индивидуальную экскурсию на трипстере, Владислава однозначно рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Из аэропорта»

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  3. Трансфер из аэропортов Фьиюмичино и Чампино
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Римский форум
  4. Площадь Венеции
  5. Фонтан Треви
  6. Колизей
  7. Пьяцца Навона
  8. Капитолийский холм
  9. Район Трастевере
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в декабре 2024
Сейчас в Риме в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 504. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Из аэропорта», 78 ⭐ отзывов, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль