4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер + экскурсия по Риму
Индивидуальный трансфер с экскурсией по Риму. Узнайте всё о Вечном городе и насладитесь местной кухней, не теряя времени
Начало: Зал прилёта аэропорта
27 дек в 06:30
28 дек в 16:30
€504 за всё до 4 чел.
1 час
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер «Аэропорт - Рим»
Персональный трансфер из аэропорта в любую точку Рима. Забудьте о хлопотах и наслаждайтесь поездкой
Начало: аэропорт или ваш отель
27 дек в 08:00
28 дек в 08:00
€94 за всё до 8 чел.
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропортов Фьиюмичино и Чампино
Начало: Аэропорт города Рима
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 00:00
€60 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина19 ноября 2024Всё было чётко и своевременно, как договаривались.
- SSvetlana21 августа 2024Нас встретили, довезли до места, все отлично!
- KKaterina31 июля 2024Все четко 👌🏼
- SSVITLANA24 июля 2024Все прекрасно Не хотелось расставаться
- ТТатьяна3 июня 2024Сказать,что экскурсия понравилась-это ничего не сказать. Влад показал нам Рим со стороны местного жителя,трепетно влюбленного в вечный город. Мы бывали
- ААнастасия30 апреля 2024Хочу выразить огромную благодарность Владиславу. Замечательный гид и человек, очень легкий в общении и внимательный, с огромной любовью к своей работе и знанием материала, никуда не торопит. Не первый раз заказывала индивидуальную экскурсию на трипстере, Владислава однозначно рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Из аэропорта»
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Сколько стоит экскурсия по Риму в декабре 2024
Сейчас в Риме в категории "Из аэропорта" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 504. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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