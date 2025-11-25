Утренний Рим — это момент, когда город принадлежит только вам. Пока солнце мягко освещает улицы, а жара ещё не вступила в свои права, мы неспешно пройдём по историческому маршруту: от оживающего
Описание экскурсии
Мы поговорим о Риме, который просыпается не только внешне, но и исторически — тихо, точно и глубоко. Вы узнаете:
- Почему Джордано Бруно стал символом свободы мысли, и какое послание он оставляет каждому прохожему.
- Как римляне использовали сатиру и тайные стихи на площади Пасквино, чтобы бороться с властью.
- Что скрывает Пантеон и почему его архитектура до сих пор поражает учёных.
- Кому в голову пришло бросать монеты в фонтан Треви и с какими желаниями это связано.
- Почему в центре Рима до сих пор стоит египетский обелиск и как он оказался в этом городе.
- Что хранят в себе улицы Виа Маргутта и Виа дель Бабуино — как там жили художники, снимали кино и римляне шутили с помощью фонтанов. А ещё — как менялся Рим от язычества к христианству, и какие символы этого перехода встречаются по пути. Важная информация: Экскурсия проводится минимум для 2 человек. Пожалуйста, если вы бронируете прогулку для 1 человека, то свяжитесь с гидом до заказа, чтобы уточнить, состоится ли экскурсия. Дети до 12 лет могут посетить экскурсию бесплатно. Дополнительных расходов не предусмотрено. Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кампо-деи-Фиори
- Город только просыпается: крики торговцев, аромат кофе, звон бокалов. А взгляд Джордано Бруно напоминает - Рим умеет быть не только красивым, но и смелым
- Площадь Сан-Панталео
- Сквозь старинные стены слышно, как дышит город. Здесь Рим говорит шёпотом
- Площадь Пасквино
- Место сатиры и иронии. Когда-то на статую Пасквино прикрепляли дерзкие стихи и анонимные протесты - кажется, ветер до сих пор доносит эти голоса
- Площадь Навона
- Шедевр барокко и жизни. Фонтан Четырёх рек в центре словно оживлён - вода, мрамор, движение, стихии
- Пантеон
- Место, где замирает время. Солнечный луч пробивается через око купола и освещает вечность
- Фонтан Треви
- Бросьте монету - и загадайте желание. Здесь рождаются мечты о возвращении
- Сан-Сильвестро-ин-Капите
- Тихая церковь, в которой хранится голова Иоанна Крестителя. Место силы и тишины
- Колонна Непорочного зачатия
- Изящная фигура Девы Марии возвышается над площадью - как символ мира и величия
- Испанская лестница и фонтан Баркачча
- Ступени, будто волны, уносят вас вверх. А лодка-фонтан внизу - вечная история о жизни, которой не страшны бури
- Площадь Тринита-деи-Монти
- Рим словно раскрывается в панораме. Один взгляд - и вся история перед глазами
- Площадь Испании
- Здесь встречаются, прощаются, влюбляются. Просто сидят и мечтают
- Виа Маргутта
- Тихая, почти тайная улица. Здесь жили художники, снимали кино, и до сих пор чувствуется творческая энергия
- Виа дель Бабуино
- Фонтан с каменной обезьяной подмигивает: Рим умеет шутить, даже будучи великим
- Египетский обелиск
- Он старше империй. Стоит молча и гордо, пережив века
- Церкви-близнецы на Пьяцца дель Пополо
- Они как инь и ян - разные, но единые. Символ баланса в самом сердце города
- Пьяцца дель Пополо
- Мы завершаем там, откуда всё начинается. Солнце встаёт, тень обелиска удлиняется, а внутри - ощущение чего-то большего. Это не конец. Это только начало
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кампо-деи-Фиори
Завершение: Пьяцца дель Пополо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Экскурсия проводится минимум для 2 человек. Пожалуйста, если вы бронируете прогулку для 1 человека, то свяжитесь с гидом до заказа, чтобы уточнить, состоится ли экскурсия
- Дети до 12 лет могут посетить экскурсию бесплатно
- Дополнительных расходов не предусмотрено
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии из Рима
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом»
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€220
€231 за всё до 4 чел.
Квест
до 5 чел.
Квест-приключение «Загадочный Рим»
Увлекательное путешествие по Риму с заданиями и головоломками. Исследуйте нетуристические уголки и наслаждайтесь атмосферой города
Начало: У колонны Марка Аврелия
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт - Рим»
Комфорт с первых минут пребывания в Риме: чистые авто и качественный сервис
Начало: аэропорт или ваш отель
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:30
€120 за всё до 4 чел.