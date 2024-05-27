Утренние – экскурсии в Риме

Найдено 8 экскурсий в категории «Утренние» в Риме на русском языке, цены от €40, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
2.5 часа
45 отзывов
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом по величественным достопримечательностям
Откройте для себя красоту Рима на рассвете и запечатлейте эти моменты с профессиональным фотографом
10 июня в 13:00
11 июня в 06:30
190171 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по утреннему Риму
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
21 отзыв
Фотопрогулка по утреннему Риму
Запечатлеть себя на фоне античного города в часы, когда весь Рим принадлежит только вам
20 июня в 06:30
21 июня в 06:30
130 за всё до 3 чел.
Утренний Рим в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
42 отзыва
Утренняя прогулка по Риму в уютной атмосфере мини-группы
Исследуйте сердце Рима в утренней прохладе, наслаждаясь богатством истории и красотой без толп туристов
Начало: На площади Венеции
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30 и 11:00, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
45 за человека
Рим парадных площадей и уютных переулков
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Рим парадных площадей и уютных переулков
Прогуляться в лучах утреннего солнца, увидеть главное и ощутить смену времен вечного города
Начало: Площадь Венеции
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
160 за всё до 6 чел.
Холм Авентин: гармония природы и истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Холм Авентин: гармония природы и истории
Живописные виды и увлекательные рассказы на утренней прогулке по Авентину и набережной Тибра
Начало: У остановки метро PIRAMIDE
10 июня в 15:00
12 июня в 09:30
80 за всё до 5 чел.
Рождественское утро в сердце Рима - прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Рождественское утро в Риме: магия праздника в мини-группе
Встречайте рождественское утро в Риме, наслаждаясь тишиной и красотой исторического квартала Борго
Начало: Возле метро Ottaviano
Расписание: ежедневно в 09:00 и 09:15
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45 за человека
Рим без людей
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
26 отзывов
Рим без людей: уникальная утренняя прогулка по величественному городу
Представьте, как вы пьете ароматный итальянский кофе на пустынной Испанской лестнице, наслаждаясь тишиной и красотой Рима
Начало: В районе piazza Venezia
1 сен в 05:00
2 сен в 05:00
400 за всё до 3 чел.
Утренняя обзорная экскурсия по Риму
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
5 отзывов
Утренняя обзорная экскурсия по Риму
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:30, 11:00
40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамила
    27 мая 2024
    Утренний Рим в мини-группе
    Экскурсия Утренний Рим в мини-группе мне очень понравилась! Наш гид Нино прекрасна! Время экскурсии пролетело молниеносно. Во время экскурсии мы
    читать дальше

    увидели самые знаменательные места Рима. Нино очень грамотный и профессиональный экскурсовод. Отдельная ей благодарность за множество очень! полезных советов о самых красивых местах Рима, о том куда необходимо обязательно сходить и что попробовать! Нино показала нам Рим глазами человека, который любит этот город и знает все его интересные и укромные уголки. Очень рекомендую эту экскурсию!

  • Д
    Дарья
    19 мая 2024
    Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом
    Прекрасная утренняя прогулка! Понравился каждый вид и каждый кадр 😍
  • Д
    Дарья
    3 мая 2024
    Утренний Рим в мини-группе
    Все прошло отлично, гид интересно рассказывает
  • Н
    Наталия
    13 апреля 2024
    Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом
    Это было действительно идеальное утро в идеальном городе с идеальной Анастасией. Прекрасная прогулка. Как так получается у Анастасии 😊 и
    читать дальше

    рассказать много интересных, забавных историй,и научить правильно позировать,и сделать огромное количество классных фотографий. Фото и правда 🔥🔥🔥 это талант, в городе, где всегда полно туристов поймать ракурс,где на фото только мы и красота Рима. Спасибо ❤️ это было и правда круто😊👍👍

  • И
    Ирина
    1 апреля 2024
    Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом
    Спасибо Анастасии за Идеальное утро в Риме)) Прекрасная прогулка с замечательным фотографом. Фото получились атмосферные и очень живые. Рассказ познавателен и с юмором) Интересно и взрослым и детям. Отдельное спасибо Анастасии за помощь с такси! Привет из Минска))
    Спасибо Анастасии за Идеальное утро в Риме)) Прекрасная прогулка с замечательным фотографом. Фото получились атмосферные иСпасибо Анастасии за Идеальное утро в Риме)) Прекрасная прогулка с замечательным фотографом. Фото получились атмосферные иСпасибо Анастасии за Идеальное утро в Риме)) Прекрасная прогулка с замечательным фотографом. Фото получились атмосферные иСпасибо Анастасии за Идеальное утро в Риме)) Прекрасная прогулка с замечательным фотографом. Фото получились атмосферные иСпасибо Анастасии за Идеальное утро в Риме)) Прекрасная прогулка с замечательным фотографом. Фото получились атмосферные и
  • В
    Вивиана
    26 марта 2024
    Рим без людей
    Прекрасная возможность увидеть город. Очень хорошо организовано, рекомендую.
  • Е
    Елена
    23 марта 2024
    Рим без людей
    6 часов экскурсии пролетели незаметно. Анна такой интересный рассказчик, что мы готовы были продолжать экскурсию, а усталости почти не было.
    читать дальше

    Также Анна посоветовала несколько мест к посещению и всегда была на связи. Я не знаю какой должен быть экскурсовод, чтобы мы написали более восторженный отзыв:) Всем рекомендуем идти именно на длительную экскурсию, чтобы насладиться видами и проникнуться историей этого невероятного города Рим 🏛️❤️

  • Р
    Роман
    13 марта 2024
    Рим без людей
    Добрый день! Мы выбрали утреннюю прогулку с Анной по Риму, которая должна была начаться в 5 утра. Мы Очень опытные
    читать дальше

    путешественники и прекрасно знаем как один и тот же город выглядит в «не сезон» и «с толпами туристов»…) Утренняя экскурсия с Анной дает прекрасную возможность побывать в атмосфере пустынного города в то время, когда он полон туристами (спокойно спящими в это время😊). Еще раз повторю, мы Очень много путешествуем и везде берем индивидуальных гидов, поэтому очень хорошо знакомы с их работой. Так вот, оценка Анне за работу 5+. Великолепная работа! Спасибо, Аня! Абсолютное внимание ко Всем нашим потребностям. От покупки для нас билетов в Пантеон (без нашей просьбы) до резервации для нас стола на обед в супер-ресторане в катакомбах -1 века до нашей эры, где обедают не туристы, а местные жители и сами бы мы, конечно в таком месте не побывали и так вкусно не покушали (опять же без нашей просьбы!!!). Вот Это Профессионализм!!! Ну, а знание истории города и вообще, как мне показалось истории каждого здания, у человека, который заканчивает Римский университет по специальности «история»… Какие тут вообще могут быть вопросы? …) БРАВО, Анна! Мы и все наши друзья обязательно вернемся к Вам в Рим.)

  • L
    Leonid
    29 февраля 2024
    Утренний Рим в мини-группе
    Душевная экскурсия для тех, кто первый раз в Риме. Прогулка позволит узнать и почувствовать атмосферу города. Всем рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    2 января 2024
    Рождественское утро в сердце Рима - прогулка в мини-группе
    Провели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектурой, потрясающими видами, увлекательными историями. Спасибо огромное нашему экскурсоводу - прекрасной Нино!
    Провели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектуройПровели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектуройПровели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектуройПровели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектуройПровели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектуройПровели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектуройПровели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектуройПровели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектуройПровели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектуройПровели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектурой

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Утренние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом
  2. Фотопрогулка по утреннему Риму
  3. Утренний Рим в мини-группе
  4. Рим парадных площадей и уютных переулков
  5. Холм Авентин: гармония природы и истории
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Утренние" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 40 до 400 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 151 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Утренние», 151 ⭐ отзыв, цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам