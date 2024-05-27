читать дальше

путешественники и прекрасно знаем как один и тот же город выглядит в «не сезон» и «с толпами туристов»…) Утренняя экскурсия с Анной дает прекрасную возможность побывать в атмосфере пустынного города в то время, когда он полон туристами (спокойно спящими в это время😊). Еще раз повторю, мы Очень много путешествуем и везде берем индивидуальных гидов, поэтому очень хорошо знакомы с их работой. Так вот, оценка Анне за работу 5+. Великолепная работа! Спасибо, Аня! Абсолютное внимание ко Всем нашим потребностям. От покупки для нас билетов в Пантеон (без нашей просьбы) до резервации для нас стола на обед в супер-ресторане в катакомбах -1 века до нашей эры, где обедают не туристы, а местные жители и сами бы мы, конечно в таком месте не побывали и так вкусно не покушали (опять же без нашей просьбы!!!). Вот Это Профессионализм!!! Ну, а знание истории города и вообще, как мне показалось истории каждого здания, у человека, который заканчивает Римский университет по специальности «история»… Какие тут вообще могут быть вопросы? …) БРАВО, Анна! Мы и все наши друзья обязательно вернемся к Вам в Рим.)