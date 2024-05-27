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Фотопрогулка
2.5 часа
Идеальное утро в Риме: прогулка с фотографом по величественным достопримечательностям
Откройте для себя красоту Рима на рассвете и запечатлейте эти моменты с профессиональным фотографом
10 июня в 13:00
11 июня в 06:30
190€171 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по утреннему Риму
Запечатлеть себя на фоне античного города в часы, когда весь Рим принадлежит только вам
20 июня в 06:30
21 июня в 06:30
€130 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Утренняя прогулка по Риму в уютной атмосфере мини-группы
Исследуйте сердце Рима в утренней прохладе, наслаждаясь богатством истории и красотой без толп туристов
Начало: На площади Венеции
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30 и 11:00, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€45 за человека
Индивидуальная
3 часа
Рим парадных площадей и уютных переулков
Прогуляться в лучах утреннего солнца, увидеть главное и ощутить смену времен вечного города
Начало: Площадь Венеции
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Холм Авентин: гармония природы и истории
Живописные виды и увлекательные рассказы на утренней прогулке по Авентину и набережной Тибра
Начало: У остановки метро PIRAMIDE
10 июня в 15:00
12 июня в 09:30
€80 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Рождественское утро в Риме: магия праздника в мини-группе
Встречайте рождественское утро в Риме, наслаждаясь тишиной и красотой исторического квартала Борго
Начало: Возле метро Ottaviano
Расписание: ежедневно в 09:00 и 09:15
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€45 за человека
Индивидуальная
6 часов
Рим без людей: уникальная утренняя прогулка по величественному городу
Представьте, как вы пьете ароматный итальянский кофе на пустынной Испанской лестнице, наслаждаясь тишиной и красотой Рима
Начало: В районе piazza Venezia
1 сен в 05:00
2 сен в 05:00
€400 за всё до 3 чел.
Групповая
2.5 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:30, 11:00
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТамила27 мая 2024Экскурсия Утренний Рим в мини-группе мне очень понравилась! Наш гид Нино прекрасна! Время экскурсии пролетело молниеносно. Во время экскурсии мы
- ДДарья19 мая 2024Прекрасная утренняя прогулка! Понравился каждый вид и каждый кадр 😍
- ДДарья3 мая 2024Все прошло отлично, гид интересно рассказывает
- ННаталия13 апреля 2024Это было действительно идеальное утро в идеальном городе с идеальной Анастасией. Прекрасная прогулка. Как так получается у Анастасии 😊 и
- ИИрина1 апреля 2024Спасибо Анастасии за Идеальное утро в Риме)) Прекрасная прогулка с замечательным фотографом. Фото получились атмосферные и очень живые. Рассказ познавателен и с юмором) Интересно и взрослым и детям. Отдельное спасибо Анастасии за помощь с такси! Привет из Минска))
- ВВивиана26 марта 2024Прекрасная возможность увидеть город. Очень хорошо организовано, рекомендую.
- ЕЕлена23 марта 20246 часов экскурсии пролетели незаметно. Анна такой интересный рассказчик, что мы готовы были продолжать экскурсию, а усталости почти не было.
- РРоман13 марта 2024Добрый день! Мы выбрали утреннюю прогулку с Анной по Риму, которая должна была начаться в 5 утра. Мы Очень опытные
- LLeonid29 февраля 2024Душевная экскурсия для тех, кто первый раз в Риме. Прогулка позволит узнать и почувствовать атмосферу города. Всем рекомендую!
- ТТатьяна2 января 2024Провели прекрасное рождественское утро в Риме))) узнали много исторической информации и не только))) насладились очаровательной архитектурой, потрясающими видами, увлекательными историями. Спасибо огромное нашему экскурсоводу - прекрасной Нино!
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Утренние»
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