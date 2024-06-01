Пьяцца дель Пополо – экскурсии в Риме

Найдено 12 экскурсий в категории «Пьяцца дель Пополо» в Риме на русском языке, цены от €96, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рим: первые впечатления о Вечном городе
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
83 отзыва
Рим: первые впечатления о Вечном городе - индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Римом через его знаменитые площади, античные храмы и шедевры искусства. Ваш личный гид раскроет секреты Вечного города
Начало: По договоренности
Сегодня в 11:30
12 июня в 13:00
133120 за всё до 5 чел.
Сквозь эпохи к началу основания Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Сквозь эпохи к началу основания Рима
Окунуться в разные времена становления Италии на обзорной экскурсия в самом сердце столицы
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
160 за всё до 3 чел.
Римские легенды классического маршрута
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
38 отзывов
Римские легенды классического маршрута
Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 200 за всё до 5 чел.
Роскошное римское барокко
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Экскурсия по барочному Риму: от пьяцца дель Пополо до пьяцца Навона
Откройте великолепие барочного Рима: уникальная архитектура, истории архитекторов и живописные уголки города
10 июня в 15:00
12 июня в 10:00
96 за всё до 5 чел.
Кино-сны или 1½ день с Феллини
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Кино-сны или 1½ день с Феллини
Рим кинематографический - по атмосферным местам знаменитого итальянского режиссера и его персонажей
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 130 за всё до 5 чел.
Куртизанки Рима (18+)
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Экскурсия «Куртизанки Рима»: тайны Римской богемы и искусства
Откройте для себя скрытую историю Рима через рассказы о жизни куртизанок и их влиянии на культуру
Начало: На площади Piazza del Popolo
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
160 за всё до 7 чел.
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города
Начало: В районе метро Colosseo
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
280 за всё до 6 чел.
Ангелы и демоны Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
36 отзывов
Ангелы и демоны Рима
Пройти по следам героев романа Дэна Брауна и разгадать секреты Вечного города
Начало: Либо на площади Святого Петра, либо у Фонтана Аква...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Величие римских площадей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Величие римских площадей
Влюбиться в Вечный город через шедевры гениальных зодчих, художников и скульпторов
Начало: на площади Навона
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
140 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест для детей «Формула Италии»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
2 отзыва
Экскурсия-квест для детей «Формула Италии»
Вывести формулу страны, гуляя по красивым местам, разгадывая загадки и совершая неожиданные открытия
Начало: На piazza del Popolo
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
220 за всё до 5 чел.
Рим с нуля: рождественские истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Рим с нуля: рождественские истории
Знакомство со столицей католического рождества
1 сен в 11:00
2 сен в 11:00
225 за всё до 2 чел.
Золотой свет Рима - обзорная прогулка в предзакатные часы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Золотой свет Рима - обзорная прогулка в предзакатные часы
Познакомиться с историей и памятниками Вечного города в самое атмосферное время суток
Начало: На Пьяцца-дель-Пополо
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
107 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентин
    1 июня 2024
    Ангелы и демоны Рима
    Очень интересная и неординарная экскурсия по Риму, по роману Дэна Брауна и не только, кто хочет приобщиться чуть к другой
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    истории Древнего Рима, истории христианства и более продвинуться в дерби истории очень советую, познавательно и интересно, плюс Марина превосходный рассказчик и отличный человек, все наши прихоти были услышаны, очень советую, 3 с половиной часа пролетели незаметно и просто не хотелось расставаться, Марина Вам огромное спасибо и удачи Вам

  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Роскошное римское барокко
    Спасибо за интересную экскурсию. При посещении Рима, будем обращаться к этому экскурсоводу обязательно.
  • A
    Andrei
    23 мая 2024
    Куртизанки Рима (18+)
    Экскурсия очень понравилась! Ольга рассказала увлекательные и интересные истории про средневековую жизнь художников и куртизанок, а также провела по местам
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    в которые мы бы сами никогда не попали. Очень рекомендую эту экскурсию в дополнение к экскурсиям по античному и христианскому Риму.

  • а
    арсоу
    8 мая 2024
    Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
    Хороший маршрут 7 часов экскурсии. Как раз то что нужно туристу который на 1-2 дня в городе. Ходили много… непринуждённо … Рекомендую тур
  • Е
    Екатерина
    1 мая 2024
    Экскурсия-квест для детей «Формула Италии»
    У нас был экскурсовод Ирина, по образованию археолог. Очень интересно рассказывала, сразу видно, что человек любит свое дело. Плюс немаловажно
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    - терпение с нашим 10-летним ёжиком, который иногда перебивал, задавая много смешных вопросов. Ёжик был просто в восторге и не хотел прощаться. Спасибо

  • У
    Ульяна
    30 апреля 2024
    Сквозь эпохи к началу основания Рима
    Чудесная душевная экскурсия с замечательным гидом и знатоком! 💓
  • Н
    Надежда
    30 апреля 2024
    Рим: первые впечатления о Вечном городе
    Большое спасибо Наталье за неповторимую экскурсию, которую она провела для нашей семьи! Дети остались в полном восторге. Грамотно продуманный маршрут
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    и темп рассказа об истории города подходил как взрослым так и детям. Особенно хочу отметить с каким вниманием Наталья слушала детей, отвечала на их вопросы и дополняла и корректировала их знания по истории Рима. С момента обращения к экскурсоводу она быстро и чётко отвечала на вопросы и сопровождала инструкциями для встречи. Не так просто найти подход к детям, но теперь Наталья для них экскурсовод- идеал.

  • Д
    Денис
    31 марта 2024
    Рим: первые впечатления о Вечном городе
    Наталия прекрасный экскурсовод! Нам было очень интересно и комфортно, мы посмотрели главные достопримечательности Рима и узнали о них много познавательных и захватывающих историй!
    Наталия прекрасный экскурсовод! Нам было очень интересно и комфортно, мы посмотрели главные достопримечательности Рима и узналиНаталия прекрасный экскурсовод! Нам было очень интересно и комфортно, мы посмотрели главные достопримечательности Рима и узналиНаталия прекрасный экскурсовод! Нам было очень интересно и комфортно, мы посмотрели главные достопримечательности Рима и узнали
  • Е
    Екатерина
    29 марта 2024
    Ангелы и демоны Рима
    Очень интересная экскурсия!! Марина просто супер, ее интересно слушать, она подает материал не банально и захватывающе) Интересная личность!!! всем рекомендуем!!!
  • C
    C
    4 марта 2024
    Ангелы и демоны Рима
    Марина-очень энергичный и талантливый гид. Прекрасная подача материала и хорошо продуманная динамичная экскурсия по интересному и красивому маршруту. Даже если вы не в материале, то экскурсия вам понравится. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Пьяцца дель Пополо»

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  1. Рим: первые впечатления о Вечном городе
  2. Сквозь эпохи к началу основания Рима
  3. Римские легенды классического маршрута
  4. Роскошное римское барокко
  5. Кино-сны или 1½ день с Феллини
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Пьяцца дель Пополо" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 96 до 280 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 208 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 12 экскурсий на 2024 год по теме «Пьяцца дель Пополо», 208 ⭐ отзывов, цены от €96. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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