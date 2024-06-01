1 чел.
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скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Рим: первые впечатления о Вечном городе - индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Римом через его знаменитые площади, античные храмы и шедевры искусства. Ваш личный гид раскроет секреты Вечного города
Начало: По договоренности
Сегодня в 11:30
12 июня в 13:00
133€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сквозь эпохи к началу основания Рима
Окунуться в разные времена становления Италии на обзорной экскурсия в самом сердце столицы
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Римские легенды классического маршрута
Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по барочному Риму: от пьяцца дель Пополо до пьяцца Навона
Откройте великолепие барочного Рима: уникальная архитектура, истории архитекторов и живописные уголки города
10 июня в 15:00
12 июня в 10:00
€96 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кино-сны или 1½ день с Феллини
Рим кинематографический - по атмосферным местам знаменитого итальянского режиссера и его персонажей
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от €130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «Куртизанки Рима»: тайны Римской богемы и искусства
Откройте для себя скрытую историю Рима через рассказы о жизни куртизанок и их влиянии на культуру
Начало: На площади Piazza del Popolo
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города
Начало: В районе метро Colosseo
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ангелы и демоны Рима
Пройти по следам героев романа Дэна Брауна и разгадать секреты Вечного города
Начало: Либо на площади Святого Петра, либо у Фонтана Аква...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Величие римских площадей
Влюбиться в Вечный город через шедевры гениальных зодчих, художников и скульпторов
Начало: на площади Навона
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
€140 за всё до 5 чел.
Квест
3 часа
Экскурсия-квест для детей «Формула Италии»
Вывести формулу страны, гуляя по красивым местам, разгадывая загадки и совершая неожиданные открытия
Начало: На piazza del Popolo
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Рим с нуля: рождественские истории
Знакомство со столицей католического рождества
1 сен в 11:00
2 сен в 11:00
€225 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Золотой свет Рима - обзорная прогулка в предзакатные часы
Познакомиться с историей и памятниками Вечного города в самое атмосферное время суток
Начало: На Пьяцца-дель-Пополо
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€107 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентин1 июня 2024Очень интересная и неординарная экскурсия по Риму, по роману Дэна Брауна и не только, кто хочет приобщиться чуть к другой
- ИИрина23 мая 2024Спасибо за интересную экскурсию. При посещении Рима, будем обращаться к этому экскурсоводу обязательно.
- AAndrei23 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Ольга рассказала увлекательные и интересные истории про средневековую жизнь художников и куртизанок, а также провела по местам
- аарсоу8 мая 2024Хороший маршрут 7 часов экскурсии. Как раз то что нужно туристу который на 1-2 дня в городе. Ходили много… непринуждённо … Рекомендую тур
- ЕЕкатерина1 мая 2024У нас был экскурсовод Ирина, по образованию археолог. Очень интересно рассказывала, сразу видно, что человек любит свое дело. Плюс немаловажно
- УУльяна30 апреля 2024Чудесная душевная экскурсия с замечательным гидом и знатоком! 💓
- ННадежда30 апреля 2024Большое спасибо Наталье за неповторимую экскурсию, которую она провела для нашей семьи! Дети остались в полном восторге. Грамотно продуманный маршрут
- ДДенис31 марта 2024Наталия прекрасный экскурсовод! Нам было очень интересно и комфортно, мы посмотрели главные достопримечательности Рима и узнали о них много познавательных и захватывающих историй!
- ЕЕкатерина29 марта 2024Очень интересная экскурсия!! Марина просто супер, ее интересно слушать, она подает материал не банально и захватывающе) Интересная личность!!! всем рекомендуем!!!
- CC4 марта 2024Марина-очень энергичный и талантливый гид. Прекрасная подача материала и хорошо продуманная динамичная экскурсия по интересному и красивому маршруту. Даже если вы не в материале, то экскурсия вам понравится. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Пьяцца дель Пополо»
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