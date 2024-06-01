читать дальше истории Древнего Рима, истории христианства и более продвинуться в дерби истории очень советую, познавательно и интересно, плюс Марина превосходный рассказчик и отличный человек, все наши прихоти были услышаны, очень советую, 3 с половиной часа пролетели незаметно и просто не хотелось расставаться, Марина Вам огромное спасибо и удачи Вам

Очень интересная и неординарная экскурсия по Риму, по роману Дэна Брауна и не только, кто хочет приобщиться чуть к другой