🐢 3 часа

🐢 8 км

🐢 75 евро с человека

Начало экскурсии 🧭 в 10:00

Обязательно прийти за 15 минут до начала для тренировки на сигвее

Тур начинается в офисе на Пьяцца Маттеи. Тренировка на сигвеях обязательна перед каждой экскурсией, она проходит на площади около Фонтана ⛲ Черепах, о котором писал Бродский. Вам потребуется 5-10 минут, чтобы привыкнуть к этому нестандартному транспортному средству. Мы поедем к археологической зоне Ларго Аргентина. Оттуда мы направимся к Пантеону — величественный древний храм Рима посвящённый богам римского античного мира. После остановки на площади Пьяцца Навона в стиле барокко мы поедем к Испанской лестнице. Так же сделаем остановку у знаменитого фонтана Треви, и бросив монетку в фонтан, мы едем к монументальной Пьяцца Венеция и Капитолийскому холму. Далее мы поедем вдоль римского Форума, чтобы увидить одно из самых посещаемых мест в Европе — Амфитеатр Флавиев, или так же общеизвестный как Колизей. . В конце тура мы проедемся около Древнего Римского театра и вернемся в офис.

К экскурсии допускаются туристы:

Возрастом от 14 лет

Весом от 40 кг до 110 кг

Ростом от 140 см

Запрещено ездить на сигвее в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения. Экскурсия ⛳ не рекомендуется беременным.