Обязательно прийти за 15 минут до начала для тренировки на сигвее
Тур начинается в офисе на Пьяцца Маттеи. Тренировка на сигвеях обязательна перед каждой экскурсией, она проходит на площади около Фонтана ⛲ Черепах, о котором писал Бродский. Вам потребуется 5-10 минут, чтобы привыкнуть к этому нестандартному транспортному средству. Мы поедем к археологической зоне Ларго Аргентина. Оттуда мы направимся к Пантеону — величественный древний храм Рима посвящённый богам римского античного мира. После остановки на площади Пьяцца Навона в стиле барокко мы поедем к Испанской лестнице. Так же сделаем остановку у знаменитого фонтана Треви, и бросив монетку в фонтан, мы едем к монументальной Пьяцца Венеция и Капитолийскому холму. Далее мы поедем вдоль римского Форума, чтобы увидить одно из самых посещаемых мест в Европе — Амфитеатр Флавиев, или так же общеизвестный как Колизей. . В конце тура мы проедемся около Древнего Римского театра и вернемся в офис.
К экскурсии допускаются туристы:
Возрастом от 14 лет
Весом от 40 кг до 110 кг
Ростом от 140 см
Запрещено ездить на сигвее в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения. Экскурсия ⛳ не рекомендуется беременным.
Что входит
Услуги гида
Тренировка на сигвее перед туром
Шлем (бронируя экскурсию, вы соглашаетесь надеть шлем)
Одноразовый дождевик (на случай несильного дождя)
Солнцезащитный крем (в летнее время)
Кофе или бутылочка воды
Что не входит
Еда, напитки
Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 Италия, Рим, Площадь Маттей, 11, офис Turtle Tour
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.