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Утренний сегвей-тур по великолепию Рима

4.9
9 отзывов
Анастасия Б.
Анастасия Б. – Гид из Рима
Всего за несколько минут вы привыкните к сегвею и уже никогда не захотите с ним расставаться.

Утренняя прогулка 👣 по Риму на необычном транспорте позволит побывать у самых основных городских достопримечательностей 🏛️ и не устать при этом.

Вместе с гидом вы увидите практически весь центр Вечного Города, что особенно удобно, если это ваше первое знакомство с итальянской столицей ⭐️.

Насладитесь видами Пьяцца Навона, Пантеона, Испанской лестницы, фонтана ⛲ Треви, Колизея, Пьяцца дель Пополо и многих других мест.
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  • 👥Групповая
  • 🛴Индивидуальный транспорт
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €90 за человека

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Утренний сегвей-тур по великолепию Рима
Утренний сегвей-тур по великолепию Рима

Что вы увидите

  • Фонтан Черепах
  • Площадь Торре-Арджентина
  • Пантеон
  • Пьяцца Навона
  • Испанская лестница
  • Фонтан Нептуна
  • Фонтан Треви
  • Капитолийский холм
  • Колизей
  • Колонна Траяна
  • Римский Форум
🐢 3 часа
🐢 8 км
🐢 75 евро с человека
Начало экскурсии 🧭 в 10:00
Обязательно прийти за 15 минут до начала для тренировки на сигвее
Тур начинается в офисе на Пьяцца Маттеи. Тренировка на сигвеях обязательна перед каждой экскурсией, она проходит на площади около Фонтана ⛲ Черепах, о котором писал Бродский. Вам потребуется 5-10 минут, чтобы привыкнуть к этому нестандартному транспортному средству. Мы поедем к археологической зоне Ларго Аргентина. Оттуда мы направимся к Пантеону — величественный древний храм Рима посвящённый богам римского античного мира. После остановки на площади Пьяцца Навона в стиле барокко мы поедем к Испанской лестнице. Так же сделаем остановку у знаменитого фонтана Треви, и бросив монетку в фонтан, мы едем к монументальной Пьяцца Венеция и Капитолийскому холму. Далее мы поедем вдоль римского Форума, чтобы увидить одно из самых посещаемых мест в Европе — Амфитеатр Флавиев, или так же общеизвестный как Колизей. . В конце тура мы проедемся около Древнего Римского театра и вернемся в офис.

К экскурсии допускаются туристы:

    Возрастом от 14 лет
    Весом от 40 кг до 110 кг
    Ростом от 140 см
    Запрещено ездить на сигвее в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения. Экскурсия ⛳ не рекомендуется беременным.
    Что входит
    • Услуги гида
    • Тренировка на сигвее перед туром
    • Шлем (бронируя экскурсию, вы соглашаетесь надеть шлем)
    • Одноразовый дождевик (на случай несильного дождя)
    • Солнцезащитный крем (в летнее время)
    • Кофе или бутылочка воды
    Что не входит
    • Еда, напитки
    • Входные билеты
    Начало и место завершения
    🚩 Италия, Рим, Площадь Маттей, 11, офис Turtle Tour
    Утренний сегвей-тур по великолепию Рима
    Утренний сегвей-тур по великолепию Рима
    Утренний сегвей-тур по великолепию Рима
    Утренний сегвей-тур по великолепию Рима
    Утренний сегвей-тур по великолепию Рима

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Анастасия Б.
    Анастасия Б.
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    9 отзывов оставили туристы

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