Групповая пешеходная экскурсия ⛳ на русском языке в Ватикан.

Город-государство Ватикан! Бесконечное количество тайн, легенд, домыслов и историй, прикрытых завесой времени…Несметные сокровища, шедевры, произведения искусства, хранящихся сегодня в его музеях 🖼. К этому непременно стоит прикоснуться хотя бы раз в жизни!

Нас ждет увлекательная экскурсия в Ватикан и ватиканские музеи, в которых представлена крупнейшая в Риме коллекция античной скульптуры, живописи и редких шедевров. Все они бережно собирались Римскими Папами на протяжении нескольких столетий. Во время экскурсии 🧭 мы также увидим Сикстинскую Капеллу, собор Святого Петра, фреску «Страшный суд», «Пьета Микеланджело». Продолжится экскурсия в соборе Святого Петра – самом большом христианском храме мира.

Как известно, путешественники со всего мира круглый год прибывают в Ватикан, а очереди ко входу в ватиканские музеи растягиваются на километры и требуют много терпения и времени. Наша экскурсия специально начинается рано утром, чтобы гарантировано пройти внутрь Ватикана без очереди, одними из первых.

Сбор за 10 минут до начала.

Дресс-код: плечи и колени должны быть закрыты.

Музеи закрыты в Пасхальное воскресенье, и независимо от дня недели: