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Групповая пешеходная экскурсия "Секреты Ватикана"

4.1
184 отзыва
Rome W.
Rome W. – Гид из Рима
Мы отправимся в Ватикан, где гид проведет трехчасовую экскурсию ⛳ по залам с шедеврами мирового искусства.

В конце тура вы можете остаться в музеях 🖼 и продолжить самостоятельный осмотр экспозиций.
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  • 👥Групповая
  • 🖼Музеи
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €62 за человека

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Групповая пешеходная экскурсия "Секреты Ватикана"
Групповая пешеходная экскурсия "Секреты Ватикана"

Что вы увидите

  • Ватикан и ватиканские музеи
  • Сикстинскую Капеллу
  • собор Святого Петра.
Групповая пешеходная экскурсия ⛳ на русском языке в Ватикан.
Город-государство Ватикан! Бесконечное количество тайн, легенд, домыслов и историй, прикрытых завесой времени…Несметные сокровища, шедевры, произведения искусства, хранящихся сегодня в его музеях 🖼. К этому непременно стоит прикоснуться хотя бы раз в жизни!
Нас ждет увлекательная экскурсия в Ватикан и ватиканские музеи, в которых представлена крупнейшая в Риме коллекция античной скульптуры, живописи и редких шедевров. Все они бережно собирались Римскими Папами на протяжении нескольких столетий. Во время экскурсии 🧭 мы также увидим Сикстинскую Капеллу, собор Святого Петра, фреску «Страшный суд», «Пьета Микеланджело». Продолжится экскурсия в соборе Святого Петра – самом большом христианском храме мира.
Как известно, путешественники со всего мира круглый год прибывают в Ватикан, а очереди ко входу в ватиканские музеи растягиваются на километры и требуют много терпения и времени. Наша экскурсия специально начинается рано утром, чтобы гарантировано пройти внутрь Ватикана без очереди, одними из первых.
Сбор за 10 минут до начала.
Дресс-код: плечи и колени должны быть закрыты.

Музеи закрыты в Пасхальное воскресенье, и независимо от дня недели:

  • 1 и 6 января, 11 февраля, 19 марта, 8 и 9 апреля, 1 мая, 29 июня, 14 и 15 августа, 1 ноября, 8, 25 и 26 декабря.
Что входит
  • услуги гида
  • входные билеты
Что не входит
  • личные расходы: еда и напитки
  • сувениры и др.
Начало
🚩 via Santamaura 12
Место завершения
🏁 Ватикан
Групповая пешеходная экскурсия "Секреты Ватикана"
Групповая пешеходная экскурсия "Секреты Ватикана"
Групповая пешеходная экскурсия "Секреты Ватикана"
Групповая пешеходная экскурсия "Секреты Ватикана"
Групповая пешеходная экскурсия "Секреты Ватикана"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Rome W.
Rome W.
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184 отзыва оставили туристы

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