Остановка 1: Терминал A. Termini Marsala / Терминал B. Largo di Villa Peretti / Терминал C Piazza dei Cinquecento, на углу Via Cavour.
Остановка 2: Santa Maria Maggiore.
Остановка 3: Colosseo.
Остановка 4: Circo Massimo.
Остановка 5: Piazza Venezia.
Остановка 6: Vaticano.
Остановка 7: Fontana Di Trevi.
Остановка 8: Piazza Barberini
Исследуйте Вечный Город 🏙️ на hop-on hop-off автобусе 🚌 по билету на 24, 48 или 72 часа. Прокатитесь мимо городских достопримечательностей 🏛️ и сходите с автобуса на любой из 8 остановок, а потом просто садитесь на следующий автобус, когда решите продолжить поездку. Придерживайтесь собственного гибкого графика осмотра всех удивительных достопримечательностей, которые может предложить вам Рим.
Согласно легенде, Рим основали на 7 холмах Ромул и Рем. Сегодня в городе находится одна из крупнейших церквей в мире – базилика Святого Петра Ватикана. К ней можно подойти по чудесной овальной площади. Здесь же находятся великолепный Колизей, Фонтан ⛲ Треви и романтическая Испанская лестница. Рим не устает вдохновлять людей живописными кафе и тратториями.
Полностью маршрут проезжается за 100 минут. Вы можете сойти на любой из остановок:
Остановка 1: Терминал A. Termini Marsala / Терминал B. Largo di Villa Peretti / Терминал C Piazza dei Cinquecento, на углу Via Cavour.
Остановка 2: Santa Maria Maggiore.
Остановка 3: Colosseo.
Остановка 4: Circo Massimo.
Остановка 5: Piazza Venezia.
Остановка 6: Vaticano.
Остановка 7: Fontana Di Trevi.
Остановка 8: Piazza Barberini
Начать экскурсию ⛳ можно с любой остановки в период между 09:00 и 18:00 (с ноября по март) или 09:00 и 19:00 (с апреля по октябрь).
Обратите внимание на сроки действия билетов:
Билет на 1 день действителен только в течение дня и заканчивает действовать, когда уходит последний автобус.
Билет на 24 часа действует ровно сутки с момента первой посадки. Например, если в первый раз воспользуетесь билетом в 15:00, он будет действителен до 15:00 следующего дня.
Билет на 48 часов действует 48 часов с момента первой посадки.
Билет на 72 часа действует в течение 72 часов с момента первой посадки.
Что входит
Аудиогид на русском языке
WiFi в автобусах
Билет на автобус с продолжительностью действия на выбор
Что не входит
Входные билеты в достопримечательности
Начало и место завершения
🚩 Любая из остановок
Выберите дату начала действия билетов
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