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Рим: тур на hop-on hop-off автобусе с аудиогидом

5
2 отзыва
TicketsS
TicketsS – Гид из Рима
Предлагаем вам исследовать Рим в своем собственном темпе во время тура на hop-on hop-off автобусе 🚌 с открытой крышей.

У вас будет билет 🎫 на 24, 48 или 72 часа, с которым вы можете выходить на любой из предложенных остановок, осматривать самые интересные достопримечательности 🏛️ города и снова садится на следующий автобус.

Вы не только осмотрите все основные достопримечательности Рима, но и сможете воспользоваться бесплатным аудиогидом на русском языке и WiFi на борту автобуса.
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  • €29 за человека

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Рим: тур на hop-on hop-off автобусе с аудиогидом
Рим: тур на hop-on hop-off автобусе с аудиогидом

Что вы увидите

  • Остановка 1: Терминал A. Termini Marsala / Терминал B. Largo di Villa Peretti / Терминал C Piazza dei Cinquecento, на углу Via Cavour.
  • Остановка 2: Santa Maria Maggiore.
  • Остановка 3: Colosseo.
  • Остановка 4: Circo Massimo.
  • Остановка 5: Piazza Venezia.
  • Остановка 6: Vaticano.
  • Остановка 7: Fontana Di Trevi.
  • Остановка 8: Piazza Barberini
Исследуйте Вечный Город 🏙️ на hop-on hop-off автобусе 🚌 по билету на 24, 48 или 72 часа. Прокатитесь мимо городских достопримечательностей 🏛️ и сходите с автобуса на любой из 8 остановок, а потом просто садитесь на следующий автобус, когда решите продолжить поездку. Придерживайтесь собственного гибкого графика осмотра всех удивительных достопримечательностей, которые может предложить вам Рим.
Согласно легенде, Рим основали на 7 холмах Ромул и Рем. Сегодня в городе находится одна из крупнейших церквей в мире – базилика Святого Петра Ватикана. К ней можно подойти по чудесной овальной площади. Здесь же находятся великолепный Колизей, Фонтан ⛲ Треви и романтическая Испанская лестница. Рим не устает вдохновлять людей живописными кафе и тратториями.

Полностью маршрут проезжается за 100 минут. Вы можете сойти на любой из остановок:

  • Остановка 1: Терминал A. Termini Marsala / Терминал B. Largo di Villa Peretti / Терминал C Piazza dei Cinquecento, на углу Via Cavour.
  • Остановка 2: Santa Maria Maggiore.
  • Остановка 3: Colosseo.
  • Остановка 4: Circo Massimo.
  • Остановка 5: Piazza Venezia.
  • Остановка 6: Vaticano.
  • Остановка 7: Fontana Di Trevi.
Остановка 8: Piazza Barberini
Начать экскурсию ⛳ можно с любой остановки в период между 09:00 и 18:00 (с ноября по март) или 09:00 и 19:00 (с апреля по октябрь).

Обратите внимание на сроки действия билетов:

  • Билет на 1 день действителен только в течение дня и заканчивает действовать, когда уходит последний автобус.
  • Билет на 24 часа действует ровно сутки с момента первой посадки. Например, если в первый раз воспользуетесь билетом в 15:00, он будет действителен до 15:00 следующего дня.
  • Билет на 48 часов действует 48 часов с момента первой посадки.
  • Билет на 72 часа действует в течение 72 часов с момента первой посадки.
Что входит
  • Аудиогид на русском языке
  • WiFi в автобусах
  • Билет на автобус с продолжительностью действия на выбор
Что не входит
  • Входные билеты в достопримечательности
Начало и место завершения
🚩 Любая из остановок
Рим: тур на hop-on hop-off автобусе с аудиогидом
Рим: тур на hop-on hop-off автобусе с аудиогидом
Рим: тур на hop-on hop-off автобусе с аудиогидом
Рим: тур на hop-on hop-off автобусе с аудиогидом

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
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