Исследуйте Вечный Город 🏙️ на hop-on hop-off автобусе 🚌 по билету на 24, 48 или 72 часа. Прокатитесь мимо городских достопримечательностей 🏛️ и сходите с автобуса на любой из 8 остановок, а потом просто садитесь на следующий автобус, когда решите продолжить поездку. Придерживайтесь собственного гибкого графика осмотра всех удивительных достопримечательностей, которые может предложить вам Рим.

Согласно легенде, Рим основали на 7 холмах Ромул и Рем. Сегодня в городе находится одна из крупнейших церквей в мире – базилика Святого Петра Ватикана. К ней можно подойти по чудесной овальной площади. Здесь же находятся великолепный Колизей, Фонтан ⛲ Треви и романтическая Испанская лестница. Рим не устает вдохновлять людей живописными кафе и тратториями.

Полностью маршрут проезжается за 100 минут. Вы можете сойти на любой из остановок:

Остановка 1: Терминал A. Termini Marsala / Терминал B. Largo di Villa Peretti / Терминал C Piazza dei Cinquecento, на углу Via Cavour.

Остановка 2: Santa Maria Maggiore.

Остановка 3: Colosseo.

Остановка 4: Circo Massimo.

Остановка 5: Piazza Venezia.

Остановка 6: Vaticano.

Остановка 7: Fontana Di Trevi.

Остановка 8: Piazza Barberini

Начать экскурсию ⛳ можно с любой остановки в период между 09:00 и 18:00 (с ноября по март) или 09:00 и 19:00 (с апреля по октябрь).

Обратите внимание на сроки действия билетов: