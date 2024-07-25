Окунитесь в атмосферу приватного ужина в доме местного жителя, насладитесь эксклюзивным кулинарным шоу и попробуйте блюда, приготовленные по старинным семейным рецептам. Пообщаться с местными жителями и ощутить теплоту итальянского гостеприимства.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 19:00
Описание экскурсииОкунитесь в атмосферу приватного ужина в доме местного жителя, насладитесь эксклюзивным кулинарным шоу и попробуйте блюда, приготовленные по старинным семейным рецептам. Пообщаться с местными жителями и ощутить теплоту итальянского гостеприимства. В меню 4 блюда:
• закуска, • паста, • основное блюдо с гарниром, • десерт. Напитки:
- вода, • красное и белое вино из региональных погребов, • кофе. Важная информация: Примите во внимание • Адрес вашей Cesarina будет передан после бронирования.
- Ужин обычно начинается в 12:00 или 19:00, но расписание экскурсий может быть изменено по предварительному запросу.
- опишите ваши диетические требования (при желании) после бронирования.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (9-99)
|€105
|Детский (4-8)
|€52.50
|Детский (0-3)
|€0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Ужин в итальянской семье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Shanelle
25 июл 2024
Кармелло был потрясающим хозяином, он приветствовал нас в своем доме, и его еда была восхитительной. Он объяснил процесс приготовления всей еды, и нам даже пришлось готовить с ним десерт. Пищевая
Н
Наташа
16 июл 2024
Наша принимающая семья была очень гостеприимной, нас угостили замечательным обедом из 5 блюд. Определенно рекомендую!
j
jane
15 июл 2024
Джованна приготовила фантастическую еду с прекрасным вином и красивой сервировкой. Мы сидели в ее саду, и она пригласила свою племянницу Сильвию, чтобы она переводила. Все блюда были восхитительными, но нам особенно понравилась паста. Мы попытаемся приготовить это сами по рецепту, который она нам дала. Мы настоятельно рекомендуем забронировать это занятие, пока вы в Риме.
L
Lisa
10 июл 2024
Наш обед с Марией Кларой и Карло был невероятным. Это было лучшее, что мы сделали в Риме. Хозяева были настолько гостеприимны, что я очень рекомендую это место всем, кто хочет узнать настоящий Рим.
A
Angela
1 июл 2024
Настоятельно рекомендую!!! Еда была невероятно вкусной! Дом Офелии и Леонардо великолепен и уютен. Мы чувствовали себя как дома! У всех нас было ощущение, будто мы уехали с двумя друзьями в Рим, которых мы надеемся когда-нибудь увидеть снова!
Похожие экскурсии из Рима
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны и легенды Рима: путешествие по 5 историческим районам
Погрузитесь в атмосферу Рима, узнайте уникальные истории и легенды, скрытые от туристических глаз
Начало: Piazza Venezia
23 окт в 08:00
24 окт в 08:30
€135 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Рим: Обзорная прогулка по историческим местам и скрытому гетто
Забудьте о стандартных маршрутах и отправьтесь в путешествие по историческому и современному Риму, полное удивительных открытий и живых рассказов
21 окт в 15:30
22 окт в 08:30
€160 за всё до 8 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Улочки Трастевере и панорамы Джаниколо: погружение в сердце Рима
Погрузитесь в атмосферу настоящего Рима, исследуя живописные улочки Трастевере и восхитительные виды с холма Джаниколо
Начало: Джаниколо, у монумента Гарибальди
Завтра в 13:00
21 окт в 10:30
€130 за всё до 5 чел.