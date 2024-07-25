S Shanelle читать дальше непереносимость также была принята во внимание! Это было дороже, чем если бы вы обедали из трех блюд в ресторане, но вы платите за впечатления, и я обязательно сделаю это снова в будущем. Кармелло был потрясающим хозяином, он приветствовал нас в своем доме, и его еда была восхитительной. Он объяснил процесс приготовления всей еды, и нам даже пришлось готовить с ним десерт. Пищевая

Н Наташа Наша принимающая семья была очень гостеприимной, нас угостили замечательным обедом из 5 блюд. Определенно рекомендую!

j jane Джованна приготовила фантастическую еду с прекрасным вином и красивой сервировкой. Мы сидели в ее саду, и она пригласила свою племянницу Сильвию, чтобы она переводила. Все блюда были восхитительными, но нам особенно понравилась паста. Мы попытаемся приготовить это сами по рецепту, который она нам дала. Мы настоятельно рекомендуем забронировать это занятие, пока вы в Риме.

L Lisa Наш обед с Марией Кларой и Карло был невероятным. Это было лучшее, что мы сделали в Риме. Хозяева были настолько гостеприимны, что я очень рекомендую это место всем, кто хочет узнать настоящий Рим.