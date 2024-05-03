29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Римский андеграунд - не в центре, но рядом

Погрузитесь в атмосферу Рима, исследуя Гарбателлу и Остиенсе. Откройте для себя историю и современное искусство на улицах
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть Рим с другой стороны.

Гарбателла, напоминающая уютный дачный посёлок, удивит архитектурой 1920-1930-х годов и живыми римскими диалектами.

В Остиенсе вы погрузитесь в мир современного искусства, увидите граффити мировых мастеров и узнаете о фестивале стрит-арта. Прогулка станет настоящим открытием для тех, кто хочет понять Рим глубже
5
38 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальные граффити и стрит-арт
  • 🏛 Историческая архитектура Гарбателлы
  • 🍝 Аутентичные итальянские траттории
  • 🎬 Кинематографические локации
  • 🗣 Живой римский диалект
Римский андеграунд - не в центре, но рядом
Римский андеграунд - не в центре, но рядом
Римский андеграунд - не в центре, но рядом

Что можно увидеть

  • Гарбателла
  • Остиенсе

Описание экскурсии

Гарбателла — готовые декорации и речь итальянцев

  • Вы увидите, как выглядело социальное жильё в 1920–1930-е годы.
  • Узнаете, что такое римское бароккетто.
  • Зайдёте в полные цветов внутренние дворики.
  • Послушаете истинную итальянскую речь — настоящий romanescо.
  • По желанию зайдёте в траттории, где подают восхитительную пасту и домашние десерты.
  • Отыщете уголки, где снимались многие фильмы. Кажется, район сам по себе — готовая декорация, ждущая своего режиссёра или фотографа.

Остиенсе — современное искусство на стенах и фасадах

  • Вы узнаете, почему местные власти именно здесь устроили международный фестиваль стрит-арта Outdoor.
  • Рассмотрите граффити уличного художника Blu — одного из самых известных в мире.
  • Попробуете угадать персонажей кисти JB Rock.
  • Увидите работы скандального бразильского художника Герберта Баглионе.
  • Оцените творения Lex & Sten, которые работают в жанре трафарета.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Piramide
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 3 часа 50 минут
Провела экскурсии для 1300 туристов
Всем привет! Я счастливый человек, потому что моё образование (историк искусства), работа и хобби соединились воедино — я провожу весёлые, познавательные, необычные и детские экскурсии в Риме и Ватикане. В свободное время катаюсь на скутере по окрестностям Рима.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
2
3
2
1
А
Отличная экскурсия и Марина-профессионал и чудесный рассказчик!
Отличная экскурсия и Марина-профессионал и чудесный рассказчик!
Отличная экскурсия и Марина-профессионал и чудесный рассказчик!
Отличная экскурсия и Марина-профессионал и чудесный рассказчик!
Отличная экскурсия и Марина-профессионал и чудесный рассказчик!
Отличная экскурсия и Марина-профессионал и чудесный рассказчик!
Отличная экскурсия и Марина-профессионал и чудесный рассказчик!
Отличная экскурсия и Марина-профессионал и чудесный рассказчик!
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В
Марина прекрасный гид, узнали много интересного, сами бы никогда в этих районах не побывали, и не узнали. Советую всем, как погружение в культуру Рима.
Марина прекрасный гид, узнали много интересного, сами бы никогда в этих районах не побывали, и не
Марина прекрасный гид, узнали много интересного, сами бы никогда в этих районах не побывали, и не
Марина прекрасный гид, узнали много интересного, сами бы никогда в этих районах не побывали, и не
Марина прекрасный гид, узнали много интересного, сами бы никогда в этих районах не побывали, и не
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Ксения
Отличная экскурсия, присоединяемся к предыдущим отзывам, рады, что выбрали её. Даёт более объёмное понимание города. Прекрасная Марина! Интеллигентный, знающий, лёгкий человек. Моим подросткам было очень интересно! Рекомендуем всем! Спасибо!
Отличная экскурсия, присоединяемся к предыдущим отзывам, рады, что выбрали её. Даёт более объёмное понимание города. Прекрасная
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Е
Мы гуляли по андеграундным районам Рима с Мариной вчетвером, и все четверо буквально влюбились в нашего гида. Отличная программа, продуманный маршрут, замечательный рассказ и доброта, обаяние и ум нашего проводника
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в нетуристический Рим вместе сделали наш день. Это тот случай, когда прощаться просто не хотелось. К сожалению, часто слишком положительные отзывы даже отпугивают, поэтому был небольшой страх, что в действительности может быть некое разочарование. Может быть, мы слишком требовательны. Но в случае с Мариной могу сказать, что 5 звезд это даже мало, и можно только удивиться, как еще у нее есть свободные дни;-) в общем, мы счастливчики, что смогли познакомиться с Мариной, и теперь ждем новых встреч. А Рим просто чудесный, разный и полон открытий!

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И
Экскурсия очень понравилась. Она состоит из двух совсем разных частей - двух районов, Марина интересно рассказала про оба. Название экскурсии может ввести в заблуждение - никаких подозрительных мест и сомнительных
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личностей, только милейшие люди. Подача материала сильно отличается от рассказов краеведов, к которым привыкла в российских городах - историческая и искусствоведческая информация ненавязчиво вплетается в живой рассказ. Жизнь современных итальянцев меня интересовала значительно больше древностей, и Марина рассказывала о ней много и разнообразно, да еще и помогла с выбором антисанкционного набора итальянских продуктов домой!

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М
Всем кто насмотрелся на древние развалины и хочет посмотреть немного другой Рим горячо рекомендую отправиться на эту экскурсию с Мариной. Вы познакомитесь с индустриальным Остиенсе с чудесными графитти и с
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прекрасной уютной Гарбателлой. Марина знает все дворики и закоулки, обладает глубокими знаниями в истории, архитектуре и искусстве. А также расскажет много интересного о современном Риме и его жителях.
Если вы фотолюбитель, именно в этот день вы сделаете свои лучшие снимки.
Также благодаря Марине мы отлично пообедали в местном ресторанчике с очень вкусной едой.
Марина очень хороший экскурсовод и приятный собеседник, с которой хочется гулять еще и еще.

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