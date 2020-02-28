29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Отсутствие туристов, цветущие дворики, настоящий romanesco, яства тратторий и потрясающий стрит-арт

Марина
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Марина – ваш гид
Всех, кто только начинает или продолжает знакомиться с Необычным Римом, приглашаю прогуляться по двум особенным кварталам города — аутентичной Гарбателле, напоминающей что-то среднее между дачным поселком и испанскими кварталами в Неаполе, и неформальному индустриальному Остиенсе, где старые здания фабрик и электростанций соседствуют с современным искусством.
105 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Метро piramide у входа
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У этой экскурсии29 отзывов
4.93
Андеграунд Рима
Андеграунд Рима

Программа

Гарбателла — это квартал, где искушенные смогут открыть для себя жилую застройку 1920-30-х гг. и узнать, как же выглядело социальное жилье в Риме того времени и что такое «римское бароккетто». Все любопытствующие смогут найти в Гарбателле то, чего им так не хватает в историческом центре — отсутствие туристов, огромные, полные цветов, открытые для посетителей внутренние дворики, где не покидает ощущение того, что весь квартал «постирался именно к нашему приходу». Траттории и бары Гарбателлы знамениты среди римлян, и только там можно отведать восхитительную пасту, мясо, и домашние десерты. Для тех, кто понимает итальянский язык и хочет услышать речь истинных римлян, Гарбателла и речь местных жителей — это энциклопедия и кладезь настоящего romanesco. Кроме того, именно в Гарбателле снимались многие фильмы — ведь этот квартал является сам по себе готовой декорацией, уже ждущей своего режиссера или фотографа.

Из-за мрачного вида квартала Остиенсе местные власти решили пересмотреть свой взгляд на него и устроили здесь международный фестиваль стрит-арта «Outdoor». Таким образом, стены и фасады зданий стали холстами для современных уличных художников, и сейчас это место напоминает музей под открытым небом. Мы увидим работы потрясающего художника Blu, входящего по версии “The Observer” в десятку самых известных уличных художников в мире. Он почтил квартал Остиенсе тремя граффити, полностью покрывающими фасады зданий, и один раз, гуляя, мне удалось увидеть его на стремянке, обновляющего свои граффити на фасаде бывшей казармы ВВС, оккупированной иммигрантами.

Вы также можете попробовать угадать персонажей, изображенных на «Стене Славы» работы JB ROCK, посмотреть работы Lex&Sten, работающих в жанре трафарета, а также насладиться граффити бразильского художника Герберта Баглионе, имеющего достаточно скандальную репутацию из-за его серии «1000 теней». В Риме он украсил стену потрясающей росписью, по стилистике напоминающей что-то среднее между сюрреализмом, символизмом и ар нуво.

Дополнительно: кто желает остаться в Гарбателле на обед или аперитив — с удовольствием покажу вам шикарную тратторию с настоящей римской домашней кухней!

Андеграунд Рима
Андеграунд Рима
Андеграунд Рима
Андеграунд Рима
Андеграунд Рима
Андеграунд Рима
Андеграунд Рима

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Метро piramide у входа.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Всем привет! Я счастливый человек, потому что мое образование (историк искусства), работа и хобби соединились воедино - я провожу веселые, познавательные, необычные и детские экскурсии в Риме и Ватикане. В свободное время катаюсь на скутере по окрестностям Рима.
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29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 февраля 2020
Это было невероятно! Неожиданно! Абсолютно другой Рим. Неримский Рим или наоборот очень римский, очень настоящий. Марина построила таким образом маршрут, что сюрпризы начались в самом начале и продолжались практически за каждым поворотом... Спасибо Вам огромное за такую возможность увидеть то, что сами никогда бы не увидели. Не буду описывать все то, что мы увидели, запечатлели. Просто идите и смотрите!
20 ноября 2019
Большое спасибо за экскурсию - содержательно, необычно, нестандартно, Рим как он есть!
19 марта 2019
Экскурсия просто отличная! Если вы любите граффити, хотите отдохнуть от классических достопримечательностей и толп туристов, увидеть, чем живет современный город, то она для вас :)
Марина показала нам совершенно другой Рим.
Маршрут интересный и хорошо продуман, интересно и смотреть, и слушать.
4 марта 2019
Экскурсия с Мариной просто великолепна! Она нам показала "другой Рим", и самое главное, что сделала это очень профессионально. Она эксперт в том вопросе, о котором рассказывает, и это очень здорово! Однозначно рекомендую
7 января 2019
Экскурсия включала в себя пешую прогулку по двум районам Рима, в которые мы сами никогда бы самостоятельно и специально не поехали. Это не парадный, исторический Рим, а Рим современный, неформальный, где разрисованные стены - лучшее украшение. Гид Марина полностью в теме, увлечена современным уличным искусством и с радостью делится информацией. Рекомендую всем любителям индустриальных пейзажей, молодежи и тем, кому интересен Рим современный, живой.
7 января 2019
Марина провела для нас незабываемую экскурсию, показав нам совершенно другой Рим.В восторге были все - и дети, и взрослые. Приятный собеседник, интересный рассказчик, Марина умело разбавляет энциклопедическую информацию жизненными историями.
20 декабря 2018
Хорошая экскурсия для тех кто хочет увидеть Рим глазами местных жителей, а не туристов. Марина очаровательная девушка.
25 октября 2018
Мы гуляли по андеграундным районам Рима с Мариной вчетвером, и все четверо буквально влюбились в нашего гида. Отличная программа, продуманный маршрут, замечательный рассказ и доброта, обаяние и ум нашего проводника в нетуристический Рим вместе сделали наш день. Это тот случай, когда прощаться просто не хотелось. К сожалению, часто слишком положительные отзывы даже отпугивают, поэтому был небольшой страх, что в действительности может быть некое разочарование. Может быть, мы слишком требовательны. Но в случае с Мариной могу сказать, что 5 звезд это даже мало, и можно только удивиться, как еще у нее есть свободные дни;-) в общем, мы счастливчики, что смогли познакомиться с Мариной, и теперь ждем новых встреч. А Рим просто чудесный, разный и полон открытий!
31 июля 2018
Экскурсия очень необычная. Она открывает Рим с абсолютно нового ракурса.. наш гид Марина прекрасно ориентируется в теме и видно, что она сама любит ходить по этим местам и делмтться своими открытиями с туристами. Спасибо большое! Будем рекомендовать друзьям!
Ксения
5 апреля 2018
Очень понравился рассказ
Ещё 19 отзывов

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