29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть Рим с другой стороны.
Гарбателла, напоминающая уютный дачный посёлок, удивит архитектурой 1920-1930-х годов и живыми римскими диалектами.
В Остиенсе вы погрузитесь в мир современного искусства, увидите граффити мировых мастеров и узнаете о фестивале стрит-арта. Прогулка станет настоящим открытием для тех, кто хочет понять Рим глубже
Гарбателла, напоминающая уютный дачный посёлок, удивит архитектурой 1920-1930-х годов и живыми римскими диалектами.
В Остиенсе вы погрузитесь в мир современного искусства, увидите граффити мировых мастеров и узнаете о фестивале стрит-арта. Прогулка станет настоящим открытием для тех, кто хочет понять Рим глубже
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные граффити и стрит-арт
- 🏛 Историческая архитектура Гарбателлы
- 🍝 Аутентичные итальянские траттории
- 🎬 Кинематографические локации
- 🗣 Живой римский диалект
Что можно увидеть
- Гарбателла
- Остиенсе
Описание экскурсии
Гарбателла — готовые декорации и речь итальянцев
- Вы увидите, как выглядело социальное жильё в 1920–1930-е годы.
- Узнаете, что такое римское бароккетто.
- Зайдёте в полные цветов внутренние дворики.
- Послушаете истинную итальянскую речь — настоящий romanescо.
- По желанию зайдёте в траттории, где подают восхитительную пасту и домашние десерты.
- Отыщете уголки, где снимались многие фильмы. Кажется, район сам по себе — готовая декорация, ждущая своего режиссёра или фотографа.
Остиенсе — современное искусство на стенах и фасадах
- Вы узнаете, почему местные власти именно здесь устроили международный фестиваль стрит-арта Outdoor.
- Рассмотрите граффити уличного художника Blu — одного из самых известных в мире.
- Попробуете угадать персонажей кисти JB Rock.
- Увидите работы скандального бразильского художника Герберта Баглионе.
- Оцените творения Lex & Sten, которые работают в жанре трафарета.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Piramide
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 3 часа 50 минут
Провела экскурсии для 1300 туристов
Всем привет! Я счастливый человек, потому что моё образование (историк искусства), работа и хобби соединились воедино — я провожу весёлые, познавательные, необычные и детские экскурсии в Риме и Ватикане. В свободное время катаюсь на скутере по окрестностям Рима.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Отличная экскурсия и Марина-профессионал и чудесный рассказчик!
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В
Марина прекрасный гид, узнали много интересного, сами бы никогда в этих районах не побывали, и не узнали. Советую всем, как погружение в культуру Рима.
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Отличная экскурсия, присоединяемся к предыдущим отзывам, рады, что выбрали её. Даёт более объёмное понимание города. Прекрасная Марина! Интеллигентный, знающий, лёгкий человек. Моим подросткам было очень интересно! Рекомендуем всем! Спасибо!
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Е
Мы гуляли по андеграундным районам Рима с Мариной вчетвером, и все четверо буквально влюбились в нашего гида. Отличная программа, продуманный маршрут, замечательный рассказ и доброта, обаяние и ум нашего проводника
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И
Экскурсия очень понравилась. Она состоит из двух совсем разных частей - двух районов, Марина интересно рассказала про оба. Название экскурсии может ввести в заблуждение - никаких подозрительных мест и сомнительных
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М
Всем кто насмотрелся на древние развалины и хочет посмотреть немного другой Рим горячо рекомендую отправиться на эту экскурсию с Мариной. Вы познакомитесь с индустриальным Остиенсе с чудесными графитти и с
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