29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Всех, кто только начинает или продолжает знакомиться с Необычным Римом, приглашаю прогуляться по двум особенным кварталам города — аутентичной Гарбателле, напоминающей что-то среднее между дачным поселком и испанскими кварталами в Неаполе, и неформальному индустриальному Остиенсе, где старые здания фабрик и электростанций соседствуют с современным искусством.

Программа

Гарбателла — это квартал, где искушенные смогут открыть для себя жилую застройку 1920-30-х гг. и узнать, как же выглядело социальное жилье в Риме того времени и что такое «римское бароккетто». Все любопытствующие смогут найти в Гарбателле то, чего им так не хватает в историческом центре — отсутствие туристов, огромные, полные цветов, открытые для посетителей внутренние дворики, где не покидает ощущение того, что весь квартал «постирался именно к нашему приходу». Траттории и бары Гарбателлы знамениты среди римлян, и только там можно отведать восхитительную пасту, мясо, и домашние десерты. Для тех, кто понимает итальянский язык и хочет услышать речь истинных римлян, Гарбателла и речь местных жителей — это энциклопедия и кладезь настоящего romanesco. Кроме того, именно в Гарбателле снимались многие фильмы — ведь этот квартал является сам по себе готовой декорацией, уже ждущей своего режиссера или фотографа.

Из-за мрачного вида квартала Остиенсе местные власти решили пересмотреть свой взгляд на него и устроили здесь международный фестиваль стрит-арта «Outdoor». Таким образом, стены и фасады зданий стали холстами для современных уличных художников, и сейчас это место напоминает музей под открытым небом. Мы увидим работы потрясающего художника Blu, входящего по версии “The Observer” в десятку самых известных уличных художников в мире. Он почтил квартал Остиенсе тремя граффити, полностью покрывающими фасады зданий, и один раз, гуляя, мне удалось увидеть его на стремянке, обновляющего свои граффити на фасаде бывшей казармы ВВС, оккупированной иммигрантами.

Вы также можете попробовать угадать персонажей, изображенных на «Стене Славы» работы JB ROCK, посмотреть работы Lex&Sten, работающих в жанре трафарета, а также насладиться граффити бразильского художника Герберта Баглионе, имеющего достаточно скандальную репутацию из-за его серии «1000 теней». В Риме он украсил стену потрясающей росписью, по стилистике напоминающей что-то среднее между сюрреализмом, символизмом и ар нуво.

Дополнительно: кто желает остаться в Гарбателле на обед или аперитив — с удовольствием покажу вам шикарную тратторию с настоящей римской домашней кухней!