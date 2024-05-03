29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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в нетуристический Рим вместе сделали наш день. Это тот случай, когда прощаться просто не хотелось. К сожалению, часто слишком положительные отзывы даже отпугивают, поэтому был небольшой страх, что в действительности может быть некое разочарование. Может быть, мы слишком требовательны. Но в случае с Мариной могу сказать, что 5 звезд это даже мало, и можно только удивиться, как еще у нее есть свободные дни;-) в общем, мы счастливчики, что смогли познакомиться с Мариной, и теперь ждем новых встреч. А Рим просто чудесный, разный и полон открытий!