Приглашаю на прогулку с увлекательными рассказами о культуре, современной жизни итальянцев и местной кухне.
Вы пройдёте по аутентичным улочкам города, рассматривая шедевры римской архитектуры, и почувствуете итальянскую жизнь изнутри через… еду. Полакомитесь винами, джемом из томатов и пиццей, которую для вас приготовит лучший пиццайоло Рима!
Вы пройдёте по аутентичным улочкам города, рассматривая шедевры римской архитектуры, и почувствуете итальянскую жизнь изнутри через… еду. Полакомитесь винами, джемом из томатов и пиццей, которую для вас приготовит лучший пиццайоло Рима!
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Я живу в Риме много лет, прекрасно знаю Италию и занимаюсь гастрономическим бизнесом. Я покажу вам самые лучшие и самые вкусные нетуристические места города! А ещё расскажу о римской культуре, древних обычаях и современной жизни итальянцев.
Вас ждёт:
- Дегустация в разных ресторанах местных вин, сыров, мясных деликатесов, брускетт, мёда с острым перцем, джема из томатов и других вкусностей из фермерских хозяйств региона Лацио
- Познавательная прогулка по центру города. Вы прогуляетесь по площади Навона, познакомитесь с храмом всех богов Пантеоном, грандиозным фонтаном Треви и кинематографичной Испанской лестницей.
- Сытный обед или ужин (в зависимости от времени начала нашей прогулки). На выбор — домашняя римская паста или пицца с моцареллой ди Буффала от лучшего пиццайоло города, вино, кофе и знаменитое итальянское мороженое.
Организационные детали
- Еда и напитки оплачиваются отдельно. Цены зависят от выбранного места. Угощения гиду (на своё усмотрение) оплачивают путешественники.
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек — до 6. Доплата — €50. Детали уточняйте в переписке.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от фонтана Треви
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оля — ваш гид в Риме
Здравствуйте, дорогие мои путешественники! Меня зовут Оля. Я влюблена в Италию уже много лет! Изучаю итальянский язык и историю Древнего Рима в столице Италии. Наслаждаюсь блюдами в самых вкусных ресторанах Рима и активно путешествую по всем регионам Апеннинского полуострова) Изучила более 40 городов этой солнечной страны. С удовольствием поделюсь с вами моими знаниями и жизнелюбием)Задать вопрос
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