Оля — ваш гид в Риме

Здравствуйте, дорогие мои путешественники! Меня зовут Оля. Я влюблена в Италию уже много лет! Изучаю итальянский язык и историю Древнего Рима в столице Италии. Наслаждаюсь блюдами в самых вкусных ресторанах Рима и активно путешествую по всем регионам Апеннинского полуострова) Изучила более 40 городов этой солнечной страны. С удовольствием поделюсь с вами моими знаниями и жизнелюбием)