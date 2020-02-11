12 отзывов оставили туристы

Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить исторические места Рима, включая Капитолийский холм и церковь Санта-Мария-ин-Арачели. Участники увидят арку Януса, римскую «инсулу» и знаменитые церкви, такие как Сан-Никола-ин-Карчере. Завершится прогулка в апельсиновом саду Парко Савелло с потрясающим видом на город. Каждое место полно истории и легенд, которые помогут лучше понять характер Рима

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Капитолийский холм и церковь Санта-Мария-ин-Арачели

Мы начнем прогулку у подножия Капитолийского холма, где вы увидите фрагменты античных стен древнеримского архива «табулария». Заглянете на площадь Кампидольо, спроектированную Микеланджело, и полюбуетесь украшающим ее скульптурным ансамблем. Далее посетите церковь Санта-Мария-ин-Арачели и увидите скульптуру младенца Иисуса, вырезанную из оливы Гефсиманского сада. Я раскрою исторические загадки и предания, которыми полны церковь и ведущая к ней лестница.

Арка Януса и римская «инсула»

Я покажу многоквартирный дом «инсулу», сохранившийся с глубокой древности. Расскажу, почему он так называется и как жили в нем римляне. Следом мы отправимся на Бычий форум — античный рынок, где продавался скот. Также вы увидите место, где находилась первая в мире молочная кухня, храмы Портуна и Геркулеса, театр Марцелла и арку двуликого бога Януса с четырьмя фасадами.

Трио прекрасных церквей

Мы заглянем в три интереснейшие церкви: Сан-Никола-ин-Карчере, где находился святой Петр перед казнью; Сан-Джорджио-ин-Велабро, посвященную Георгию Победоносцу, и Санта-Мария-ин-Космедин, в которой вы увидите череп святого Валентина и мозаичную икону «Сретение» V века. Кроме того, я покажу место работы античных менял и поясню, почему на площади Бокка делла Верита всегда множество людей, стремящихся запустить руку в отверстие люка античной канализации.

Апельсиновый сад и панорама Рима с высоты

Вы окажетесь на границе холмов Авентино и Палатин, посмотрите на Большой Цирк и отправитесь к муниципальному розарию и базилике Санта-Сабина — я раскрою секрет, почему эта древняя церковь пользуется особой популярностью у молодоженов. Завершится прогулка в апельсиновом саду Парко Савелло, откуда вам откроется удивительный вид на город.