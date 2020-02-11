12 отзывов оставили туристы

Погрузитесь в атмосферу Рима, посетив Капитолийский холм, древние храмы и современные достопримечательности. Откройте для себя тайны и легенды города
Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить исторические места Рима, включая Капитолийский холм и церковь Санта-Мария-ин-Арачели. Участники увидят арку Януса, римскую «инсулу» и знаменитые церкви, такие как Сан-Никола-ин-Карчере. Завершится прогулка в апельсиновом саду Парко Савелло с потрясающим видом на город. Каждое место полно истории и легенд, которые помогут лучше понять характер Рима
Капитолийский холм и церковь Санта-Мария-ин-Арачели
Мы начнем прогулку у подножия Капитолийского холма, где вы увидите фрагменты античных стен древнеримского архива «табулария». Заглянете на площадь Кампидольо, спроектированную Микеланджело, и полюбуетесь украшающим ее скульптурным ансамблем. Далее посетите церковь Санта-Мария-ин-Арачели и увидите скульптуру младенца Иисуса, вырезанную из оливы Гефсиманского сада. Я раскрою исторические загадки и предания, которыми полны церковь и ведущая к ней лестница.
Арка Януса и римская «инсула»
Я покажу многоквартирный дом «инсулу», сохранившийся с глубокой древности. Расскажу, почему он так называется и как жили в нем римляне. Следом мы отправимся на Бычий форум — античный рынок, где продавался скот. Также вы увидите место, где находилась первая в мире молочная кухня, храмы Портуна и Геркулеса, театр Марцелла и арку двуликого бога Януса с четырьмя фасадами.
Трио прекрасных церквей
Мы заглянем в три интереснейшие церкви: Сан-Никола-ин-Карчере, где находился святой Петр перед казнью; Сан-Джорджио-ин-Велабро, посвященную Георгию Победоносцу, и Санта-Мария-ин-Космедин, в которой вы увидите череп святого Валентина и мозаичную икону «Сретение» V века. Кроме того, я покажу место работы античных менял и поясню, почему на площади Бокка делла Верита всегда множество людей, стремящихся запустить руку в отверстие люка античной канализации.
Апельсиновый сад и панорама Рима с высоты
Вы окажетесь на границе холмов Авентино и Палатин, посмотрите на Большой Цирк и отправитесь к муниципальному розарию и базилике Санта-Сабина — я раскрою секрет, почему эта древняя церковь пользуется особой популярностью у молодоженов. Завершится прогулка в апельсиновом саду Парко Савелло, откуда вам откроется удивительный вид на город.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У колонны Траяна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 504 туристов
Всем привет! Меня зовут Елена. Моё первое знакомство с Римом состоялось более 25-ти лет назад. Город встретил меня предрождественской суетой, рынками, запахами панеттоне и пандоро, улыбками римлян и оглушительной красотой. читать дальшеуменьшить
Это место, где античность гармонично соседствует с современностью.
Мои экскурсии — это мой взгляд на Рим, город, который стал мне домом, город, в котором я живу, город, который не перестаёт удивлять. Вдруг и для вас он станет местом, где возможно всё! До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Лариса
Экскурсия прошла на УРА. Мы уже были раньше в Риме и посетили основные исторические памятники. Поэтому мы искали такой экскурсию, которая бы нас удивила, дала бы нам новые открытия истории читать дальшеуменьшить
этого потрясающего города и что бы она была интересной и занимательной. И нам повезло. Именно такая экскурсия у нас и была. Елена, наш гид, построила эту экскурсию очень логично, последовательно историческим событиям, компактно что бы много не ходить и в то же самое время максимально увидеть и прикоснуться к этой древней истории вечного города. Экскурсия сопровождалось интересными расказами о жизни города и его горожан, об их традициях, привычках, укладах и великих людях Римской империи. Экскурсия длилась 3 часа, но прошла как одно мгновение. Огромное спасибо Елене и хочу пожелать ей удачи. Рекомендую всем, кто хочет узнать историю Рима не только парадную сторону, а ту про которую часто не говорят.
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К
Константин
Не мастер писать отзывы и делаю это крайне редко. Но в данном случае промолчать было бы не честно, ни перед собой, не перед Еленой. Были в Риме с супругой и читать дальшеуменьшить
Сыном (16 лет), с Еленой были 2 дня (Античный Рим и по следам Караваджо) остались очень довольны, при следующей поездке с у довольствием обратимся ещё не раз. Манера общения комфортная располагающая и поддерживающая отличное настроение.
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О
Ольга
Очень понравилась экскурсия. Елена замечательный рассказчик, мы узнали много интересных и забавных фактов. С нами был сын, ему девять лет. Елена сумела его увлечь настолько, что он забыл про усталость после ночного перелета. Елена, благодарю вас от всей нашей семьи! Чудесно, что первый день в Риме был окрашен незабываемыми впечатлениями от вашей экскурсии.
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I
Iryna
Елена прекрасный экскурсовод, она действительно умеет заинтересовать материалом и преподнести все моменты с наинтереснейших сторон Мы были с мамой, тетей и сестрой и всем очень понравилось. Елена отвечала очень развёрнуто на все дополнительные вопросы и дала нам много полезных советов. Мы непременно будем продолжать изучать Рим именно с ней!
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Т
Татьяна
Елена,большое спасибо за такую замечательную экскурсию! Время пролетело незаметно, потому что было все очень интересно. Спасибо за продуманный маршрут, интересные подробности, яркие описания, которые надолго останутся в памяти) Без Вас мы бы не увидели так много спрятанных от глаз сокровищ. Обязательно будем рекомендовать вас своим друзьям)
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А
Алевтина
Елена прекрасна! Кладезь фактов про Рим всех эпох и шикарный рассказчик! Столько живости, глубокого понимания материала и искренней влюбленности в свое дело я лично давно не встречала:) И крайне рекомендую уточнить у Елены где лучшая лавка Рима, чтобы купить сыр и прочие вкусности, не пожалеете однозначно
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