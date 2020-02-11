12 отзывов оставили туристы

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Рим античный, средневековый, современный

Погулять по историческому району Рипа и раскрыть его тайны

100 за экскурсию

У этой экскурсии12 отзывов
5
Елена
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Елена – Гид в Риме
Вы посетите один из самых интересных кварталов итальянской столицы, наполненный чудесными храмами, величественными площадями, древнеримскими сооружениями и христианскими артефактами.

Я расскажу легенды Рипы и помогу понять ее характер.
Рим античный, средневековый, современный
Рим античный, средневековый, современный

Что вас ожидает

Капитолийский холм и церковь Санта-Мария-ин-Арачели
Мы начнем прогулку у подножия Капитолийского холма, где вы увидите фрагменты античных стен древнеримского архива «табулария». Заглянете на площадь Кампидольо, спроектированную Микеланджело, и полюбуетесь украшающим ее скульптурным ансамблем. Далее посетите церковь Санта-Мария-ин-Арачели и увидите скульптуру младенца Иисуса, вырезанную из оливы Гефсиманского сада. Я раскрою исторические загадки и предания, которыми полны церковь и ведущая к ней лестница.

Арка Януса и римская «инсула»
Я покажу многоквартирный дом «инсулу», сохранившийся с глубокой древности. Расскажу, почему он так называется и как жили в нем римляне. Следом мы отправимся на Бычий форум — античный рынок, где продавался скот. Также вы увидите место, где находилась первая в мире молочная кухня, храмы Портуна и Геркулеса, театр Марцелла и арку двуликого бога Януса с четырьмя фасадами.

Трио прекрасных церквей
Мы заглянем в три интереснейшие церкви: Сан-Никола-ин-Карчере, где находился святой Петр перед казнью; Сан-Джорджио-ин-Велабро, посвященную Георгию Победоносцу, и Санта-Мария-ин-Космедин, в которой вы увидите череп святого Валентина и мозаичную икону «Сретение» V века. Кроме того, я покажу место работы античных менял и поясню, почему на площади Бокка делла Верита всегда множество людей, стремящихся запустить руку в отверстие люка античной канализации.

Апельсиновый сад и панорама Рима с высоты
Вы окажетесь на границе холмов Авентино и Палатин, посмотрите на Большой Цирк и отправитесь к муниципальному розарию и базилике Санта-Сабина — я раскрою секрет, почему эта древняя церковь пользуется особой популярностью у молодоженов. Завершится прогулка в апельсиновом саду Парко Савелло, откуда вам откроется удивительный вид на город.

Рим античный, средневековый, современный
Рим античный, средневековый, современный
Рим античный, средневековый, современный
Рим античный, средневековый, современный
Рим античный, средневековый, современный
Рим античный, средневековый, современный
Рим античный, средневековый, современный
Рим античный, средневековый, современный
Рим античный, средневековый, современный
Рим античный, средневековый, современный
Рим античный, средневековый, современный
Рим античный, средневековый, современный
Рим античный, средневековый, современный
Рим античный, средневековый, современный
Рим античный, средневековый, современный

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  • Место встречи для начала у колонны Траяна.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Всем привет! Меня зовут Елена. Мое первое знакомство с Римом состоялось более 25-ти лет назад. Город встретил меня предрождественской суетой, рынками, запахами панеттоне и пандоро, улыбками римлян и оглушительной красотой. Это место, где Античность гармонично соседствует с современностью. Мои экскурсии — это мой взгляд на Рим, город, который стал мне домом, город, в котором я живу, город который не перестаёт удивлять. Вдруг и для вас он станет местом, где возможно всё! До встречи!
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12 отзывов оставили туристы

11 февраля 2020
Экскурсия прошла на УРА. Мы уже были раньше в Риме и посетили основные исторические памятники. Поэтому мы искали такой экскурсию, которая бы нас удивила, дала бы нам новые открытия истории этого потрясающего города и что бы она была интересной и занимательной. И нам повезло. Именно такая экскурсия у нас и была. Елена, наш гид, построила эту экскурсию очень логично, последовательно историческим событиям, компактно что бы много не ходить и в то же самое время максимально увидеть и прикоснуться к этой древней истории вечного города. Экскурсия сопровождалось интересными расказами о жизни города и его горожан, об их традициях, привычках, укладах и великих людях Римской империи. Экскурсия длилась 3 часа, но прошла как одно мгновение. Огромное спасибо Елене и хочу пожелать ей удачи. Рекомендую всем, кто хочет узнать историю Рима не только парадную сторону, а ту про которую часто не говорят.
15 октября 2019
Елена прекрасный экскурсовод, она действительно умеет заинтересовать материалом и преподнести все моменты с наинтереснейших сторон
Мы были с мамой, тетей и сестрой и всем очень понравилось. Елена отвечала очень развёрнуто на все дополнительные вопросы и дала нам много полезных советов. Мы непременно будем продолжать изучать Рим именно с ней!
12 октября 2019
Очень хорошая экскурсия. Елена - прекрасный экскурсовод и приятный человек. Мы были с пожилыми родителями, но даже они смогли пройти маршрут, Елена очень грамотно провела нас: и пройтись, и посидеть, отдохнуть получалось, и все успели ))) Спасибо огромное!
17 августа 2019
Отличная подача материала. Все время прошло мигом. Развернутые сведения из различных областей жизни древнего Рима.
16 августа 2019
Не просто понравилось, а ужасно понравилось. Время незаметно пролетело. Елена рассказала очень много интересного. Сходили туда, куда не попадёшь и не сходишь если ты просто турист. Обстановка дружеская. Рекомендуем.
27 июня 2019
Экскурсия оставила у нас самые незабываемые впечатления! Елена живо и интересно поделилась с нами своими глубокими познаниями в истории. Это было удивительное путешествие! Спасибо, Лена, Вам огромное! Если будем в Риме, обязательно встретимся снова!
21 мая 2019
Елена,большое спасибо за такую замечательную экскурсию! Время пролетело незаметно, потому что было все очень интересно. Спасибо за продуманный маршрут, интересные подробности, яркие описания, которые надолго останутся в памяти) Без Вас мы бы не увидели так много спрятанных от глаз сокровищ. Обязательно будем рекомендовать вас своим друзьям)
29 апреля 2019
Очень понравилась экскурсия. Елена замечательный рассказчик, мы узнали много интересных и забавных фактов. С нами был сын, ему девять лет. Елена сумела его увлечь настолько, что он забыл про усталость после ночного перелета. Елена, благодарю вас от всей нашей семьи! Чудесно, что первый день в Риме был окрашен незабываемыми впечатлениями от вашей экскурсии.
27 апреля 2019
4 часа экскурсии пролетели незаметно - интересный рассказ об античном Риме с большим количеством интересных фактов
27 апреля 2019
Отличная экскурсия, Елена прекрасный гид, она занимательно рассказала про каждую достопримечательность, которую мы посетили, а так же рассказала о местах, которые стоить посетить и указала на отличные рестораны.
Ещё 2 отзыва

Елена проводит ещё 4 экскурсии

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