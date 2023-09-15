Погрузиться в увлекательное прошлое Вечного города - в мини-группе с искусствоведом
Октавиан Август — один из главных персонажей римской истории, который за 40 лет власти полностью изменил Рим.
Приглашаю вас прогуляться по Кампо Марцио, одному из самых интересных и важных районов итальянской столицы.
Мысленно мы перенесёмся в далёкую эпоху Октавиана — первого правителя грандиозной империи, которая просуществовала почти 1500 лет.
Приглашаю вас прогуляться по Кампо Марцио, одному из самых интересных и важных районов итальянской столицы.
Мысленно мы перенесёмся в далёкую эпоху Октавиана — первого правителя грандиозной империи, которая просуществовала почти 1500 лет.
Ближайшие даты:
18
окт
окт
8
ноя
ноя
15
ноя
ноя
22
ноя
ноя
29
ноя
ноя
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дек
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Театр Марцелла. Здесь начнётся наша историческая прогулка. Вы полюбуетесь руинами храма Аполлона. Я расскажу, как этот греческий бог связан с римским императором.
- Портик сестры императора Октавии. Поделюсь историей любви Клеопатры, Антония и Октавии.
- Ларго-Арджентина. Взглянем на археологическую зону, где был убит приёмный отец Октавиана Юлий Цезарь. Расскажу, как Октавиан пришёл к власти.
- Термы и Пантеон. Посетим грандиозные постройки зятя и друга Октавиана Агриппы. Вы узнаете, как Агриппа был связан с культом воды.
- Площадь Парламента. Покажу, где Октавиан установил первые солнечные часы в Риме — гномон. Посмотрим, что от них осталось, и поговорим о реформе календаря.
- Место, где были обнаружены фрагменты грандиозного Алтаря Мира, который Сенат и римский народ посвятили Октавиану. Покажу, куда Алтарь был перенесён после реставрации во времена правления Муссолини.
- Монументальный династический мавзолей, в котором были похоронены сам император Октавиан Август и почти все члены семьи Юлиев-Клавдиев
Организационные детали
Экскурсия пешеходная. Мы пройдём около 4 км. Рекомендую надеть удобную обувь.
в среду в 10:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у театра Марцелла
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду в 10:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Риме
Всем привет. Меня зовут Юлия. Я профессиональный искусствовед (диплом МГУ и диплом университета Сапиенца) и моё призвание — показывать людям красоту мира в его шедеврах. И Рим, как никакой другой город, является лучшим местом для понимания Великой Красоты. 3000 лет истории, взлёты и падения — всё это запечатлено в облике города, его архитектуре, культуре и жителях. Приходите на мои экскурсии — и вы откроете для себя настоящий Рим.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
15 сен 2023
Мы с женой в полном восторге от экскурсии! Очень рекомендую брать гида, чтобы получить новые впечатления. Маршрут не стандартный, как многие другие на сайте, а авторский и очень интересный. Спасибо большое гиду Юлии😊 Видно, что она любит свою работу. Мы ходили маленькой группой, очень удобно. Гид охотно отвечала на все вопросы, даже не по теме экскурсии. Мы узнали очень много интересных фактов и историй, которые скрыты современным городом, об устройстве жизни в Риме эпохи Октавиана (и не только), о других личностях. Рекомендую!!
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