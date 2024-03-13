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уголках, на которые мы сами бы точно не обратили внимания.



Чувствуется, что она отлично знает материал и умеет подать его так, чтобы было интересно всем — и тем, кто в Риме впервые, и тем, кто уже бывал здесь, как мы.



Мы замечательно провели время, узнали много нового и получили огромное удовольствие от экскурсии. Рекомендую экскурсию с Юлией всем, кто интересуется историей и обожает древнеримские развалины — не пожалеете!