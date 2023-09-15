Мы с женой в полном восторге от экскурсии! Очень рекомендую брать гида, чтобы получить новые впечатления. Маршрут не стандартный, как многие другие на сайте, а авторский и очень интересный. Спасибо большое гиду Юлии😊 Видно, что она любит свою работу. Мы ходили маленькой группой, очень удобно. Гид охотно отвечала на все вопросы, даже не по теме экскурсии. Мы узнали очень много интересных фактов и историй, которые скрыты современным городом, об устройстве жизни в Риме эпохи Октавиана (и не только), о других личностях. Рекомендую!!