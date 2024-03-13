Октавиан Август оставил неизгладимый след в истории Рима.
Экскурсия по Кампо Марцио позволяет перенестись в его время и увидеть ключевые места, связанные с его правлением. Театр Марцелла, Портик Октавии и Ларго-Арджентина
Экскурсия по Кампо Марцио позволяет перенестись в его время и увидеть ключевые места, связанные с его правлением. Театр Марцелла, Портик Октавии и Ларго-Арджентина
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторические руины
- 👑 Легенды о правителях
- 🗺️ Прогулка по Кампо Марцио
- 🕰️ Погружение в древность
- 📜 Интересные факты
Что можно увидеть
- Театр Марцелла
- Портик Октавии
- Ларго-Арджентина
- Термы
- Пантеон
- Площадь Парламента
- Алтарь Мира
- Мавзолей Октавиана
Описание экскурсии
- Театр Марцелла. Здесь начнётся наша историческая прогулка. Вы полюбуетесь руинами храма Аполлона. Я расскажу, как этот греческий бог связан с римским императором.
- Портик сестры императора Октавии. Поделюсь историей любви Клеопатры, Антония и Октавии.
- Ларго-Арджентина. Взглянем на археологическую зону, где был убит приёмный отец Октавиана Юлий Цезарь. Расскажу, как Октавиан пришёл к власти.
- Термы и Пантеон (внешний осмотр). Вы увидите грандиозные постройки зятя и друга Октавиана Агриппы. И узнаете, как Агриппа был связан с культом воды.
- Площадь Парламента. Покажу, где Октавиан установил первые солнечные часы в Риме — гномон. Посмотрим, что от них осталось, и поговорим о реформе календаря.
- Место, где были обнаружены фрагменты грандиозного Алтаря Мира, который Сенат и римский народ посвятили Октавиану. Покажу, куда Алтарь был перенесён после реставрации во времена правления Муссолини.
- Монументальный династический мавзолей, в котором были похоронены сам император Октавиан Август и почти все члены семьи Юлиев-Клавдиев.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная. Мы пройдём около 4 км. Рекомендую надеть удобную обувь.
- Для семей от 4х человек предусмотрена скидка: подробности в переписке с гидом.
в субботу в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У театра Марцелла
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 267 туристов
Всем привет. Меня зовут Юлия. Я профессиональный искусствовед (диплом МГУ и диплом университета Сапиенца) и моё призвание — показывать людям красоту мира в его шедеврах. И Рим, как никакой другой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Жаль, что нет варианта поставить 5+ Уже третий раз на экскурсии у Юлии и каждый раз неизменно очень продуманный маршрут и подача информации! Особенно подкупает личная увлечённость Юлии, мне кажется, по-этому всё её экскурсии получаются такими интересными и оригинальными! Очень рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Огромное спасибо Юлии за потрясающую экскурсию по Риму и за фото, конечно! Всё прошло просто великолепно — интересно, живо и легко. Юлия увлекательно рассказывала о городе, его истории и скрытых
Вам был полезен этот отзыв?
М
Мы с женой в полном восторге от экскурсии! Очень рекомендую брать гида, чтобы получить новые впечатления. Маршрут не стандартный, как многие другие на сайте, а авторский и очень интересный. Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Спасибо Юлии за очень интересную прогулку. Юля терпеливо и подробно освещала как запланированные пункты маршрута, так и отдельно заинтересовавшие нас по пути объекты. Ни один вопрос не был оставлен без ответа, остались самые приятные впечатления от города и от замечательной гида.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Отличная экскурсия, все было рассказано понятным языком, посетили очень много мест. Во время экскурсии не было моментов, когда возникала немая пауза, все время рассказывали про то, что нас окружает. Отвечали на все вопросы. Советую для посещения
Вам был полезен этот отзыв?
Хорошо продуманная, выверенная буквально по минутам, интересная экскурсия. Юлия - прекрасный экскурсовод и великолепный собеседник. Нам было очень приятно и интересно гулять по Риму под ее руководством.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии на «В поисках потерянной империи Октавиана Августа»
Мини-группа
до 7 чел.
История Вечного города: Колизей и Римский форум
Побывать в двух must-see-локацях и обсудить каждую детально
Начало: У метро Colosseo
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:30
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
€68 за человека
Билеты
Вечный Рим: прогулка по Форуму, Колизею и Монти
Город, в котором оживает история и дышит современность
Начало: У Piazza Venezia
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:30, 17:00 и 18:30
Завтра в 12:00
9 авг в 09:30
€50 за билет
Индивидуальная
до 7 чел.
Добро пожаловать в Рим
Легендарные памятники античности, средневековые шедевры и история Вечного города - на авто
Завтра в 13:30
11 авг в 07:30
от €275 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Откройте для себя величие Рима в увлекательной экскурсии, которая охватывает все значимые достопримечательности и погружает в атмосферу древнего города
Начало: В районе метро Colosseo
12 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от €300 за всё до 6 чел.
€50 за человека