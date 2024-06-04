1 чел.
По популярности
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Классический Рим: история и красота на авто
Откройте для себя величие Рима, путешествуя с комфортом на автомобиле, и погрузитесь в мир античных легенд и средневековых тайн
Начало: У Колизея
Сегодня в 11:00
15 июня в 08:00
от 278€265 за всё до 7 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
Душевная обзорная прогулка по Риму: от древности до наших дней
Погрузитесь в атмосферу Вечного города, открывая для себя его секреты и легенды в компании опытного гида
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
180€153 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим: Обзорная прогулка по историческим местам и скрытому гетто
Забудьте о стандартных маршрутах и отправьтесь в путешествие по историческому и современному Риму, полное удивительных открытий и живых рассказов
Завтра в 13:30
10 июня в 08:30
€160 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Квест
2 часа
Детский квест по Риму: история и развлечения в одном туре
Увлекательная экскурсия-квест по Риму для детей с заданиями, картой Древнего Рима, видеоматериалами и вкусным мороженым. Подходит для детей от 7 до 12 лет
Начало: У Колизея
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220€198 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Весь Рим за один день: путешествие сквозь века
Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Аутентичные районы Рима
Трастевере, Гетто, холм Авентин и другие колоритные уголки города на душевной экскурсии
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
€75 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Гастрономическая прогулка по Риму
Попробовать местные деликатесы и заплутать в лабиринте живописных улочек
Начало: На площади Campi dei Fiori
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €150 за человека
Мини-группа
2.5 часа
В поисках потерянной империи Октавиана Августа
Погрузиться в увлекательное прошлое Вечного города - в мини-группе с искусствоведом
Начало: У театра Марцелла
Расписание: в среду и субботу в 10:00
17 июля в 10:00
20 июля в 10:00
€40 за человека
Индивидуальная
3 часа
Портрет Рима: Индивидуальное путешествие по истории
Откройте для себя душу Рима в уникальной прогулке, включающей исторические рассказы и секреты Вечного города
Начало: В районе метро Colesseo
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Многоликий Рим
Живописный Трастевере, еврейский квартал, античные храмы и остров Тиберина за один день
Начало: На площади Венеции
26 июня в 14:00
27 июня в 14:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рим античный, средневековый, современный
Погулять по историческому району Рипа и раскрыть его тайны
Начало: У колонны Траяна
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€135 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Античный Рим за 3 часа
Душевная прогулка по культовым местам Древнего Рима и беседы о современности за чашкой кофе
Начало: Возле метро Colosseo
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Предания Античного Рима
Легкое и увлекательное знакомство с ключевыми памятниками древнеримской цивилизации
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров
Живописные площади, античные постройки и дух времени Вечного города
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от €240 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
Погрузиться в древнюю историю города, рассматривая культовые руины и слушая о знаменитых персонажах
Начало: в районе ст. метро Circo Massimo
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
19 июля в 10:00
23 июля в 10:00
€40 за человека
Мини-группа
4 часа
«Рим со вкусом»: гастрономический тур с дегустацией вин
Начало: Площадь Венеции у входа в Витториано
Расписание: Ежедневно в 10.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€160 за человека
Индивидуальная
3 часа
Несколько часов из жизни древних римлян
Исследовать тот самый Рим из учебников по истории с его невероятной архитектурой и богатым прошлым
10 июня в 10:30
13 июня в 10:30
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Рим для местных
Окунуться в итальянский колорит и посмотреть на город глазами его жителей
Начало: На площади Торре-Арджентина
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€188 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка «Рим как с открытки»
Погулять по культовым местам города и получить профессиональные фото на память
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
100€80 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKarina4 июня 2024Замечателньая Экскурсия! Не смотря на моросящий дождь,нам все понравилось и успели много пройти, а также посетили книжный магазин и выпилый вкусный кофе)
- IIgal4 июня 2024Приехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобы получить первые впечатления о
- GGary3 июня 2024Джина очень приятный знающий гид. Очень за С двумя старшими детьми хотя пару вещей получилось она была Готово и отвела
- ААлександр3 июня 2024Мы путешествовали с супругой и 2-годовалым ребенком, по-этому искали неспешную и интересную экскурсию без долгих и скучных остановок. Экскурсию провела
- ССергей1 июня 2024Гид Ирина. Рекомендую. Ребенку было очень интересно
- ААлександр30 мая 2024Ещё задолго до экскурсии, Наталия связалась со мной что было очень приятно. Мы заказали 2 экскурсии с Наталией в один
- ННелли29 мая 2024Спасибо Юлии за очень интересную прогулку. Юля терпеливо и подробно освещала как запланированные пункты маршрута, так и отдельно заинтересовавшие нас
- ВВиктория27 мая 2024Очень хороший экскурсовод. Быстро и хорошо находит контакт с детьми. Рассказывает историю в доступной и интересной форме для детей. Очень рекомендую эту экскурсию для детей
- ЕЕвгений26 мая 2024Все прошло очень замечательно. Елена - отличный гид, очень интересно провела экскурсию.
- ТТатьяна25 мая 2024Очень рекомендую гида Наталью! Время с ней пролетело совершенно незаметно! Историк по образованию, она рассказала много интересных фактов о Риме, которые не каждой книжке можно прочитать! Название экскурсии полностью отражает ее суть. Действительно очень душевно! Спасибо! Обязательно вернусь вновь!
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