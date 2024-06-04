Театр Марцелла – экскурсии в Риме

Найдено 19 экскурсий в категории «Театр Марцелла» в Риме на русском языке, цены от €40, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Классический Рим на автомобиле
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
61 отзыв
Классический Рим: история и красота на авто
Откройте для себя величие Рима, путешествуя с комфортом на автомобиле, и погрузитесь в мир античных легенд и средневековых тайн
Начало: У Колизея
Сегодня в 11:00
15 июня в 08:00
от 278265 за всё до 7 чел.
Душевная обзорная прогулка по Риму
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
296 отзывов
Душевная обзорная прогулка по Риму: от древности до наших дней
Погрузитесь в атмосферу Вечного города, открывая для себя его секреты и легенды в компании опытного гида
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
180153 за всё до 3 чел.
Рим - обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
198 отзывов
Рим: Обзорная прогулка по историческим местам и скрытому гетто
Забудьте о стандартных маршрутах и отправьтесь в путешествие по историческому и современному Риму, полное удивительных открытий и живых рассказов
Завтра в 13:30
10 июня в 08:30
160 за всё до 8 чел.
Экскурсия-квест по Риму для детей
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
205 отзывов
Детский квест по Риму: история и развлечения в одном туре
Увлекательная экскурсия-квест по Риму для детей с заданиями, картой Древнего Рима, видеоматериалами и вкусным мороженым. Подходит для детей от 7 до 12 лет
Начало: У Колизея
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220198 за всё до 5 чел.
Весь Рим: путешествие сквозь века за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Весь Рим за один день: путешествие сквозь века
Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 320 за всё до 5 чел.
Аутентичные районы Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Аутентичные районы Рима
Трастевере, Гетто, холм Авентин и другие колоритные уголки города на душевной экскурсии
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
75 за всё до 3 чел.
Гастрономическая прогулка по Риму
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
29 отзывов
Гастрономическая прогулка по Риму
Попробовать местные деликатесы и заплутать в лабиринте живописных улочек
Начало: На площади Campi dei Fiori
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 150 за человека
В поисках потерянной империи Октавиана Августа
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
5 отзывов
В поисках потерянной империи Октавиана Августа
Погрузиться в увлекательное прошлое Вечного города - в мини-группе с искусствоведом
Начало: У театра Марцелла
Расписание: в среду и субботу в 10:00
17 июля в 10:00
20 июля в 10:00
40 за человека
Рим: сокровища прошлого и сердце современности
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Портрет Рима: Индивидуальное путешествие по истории
Откройте для себя душу Рима в уникальной прогулке, включающей исторические рассказы и секреты Вечного города
Начало: В районе метро Colesseo
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:00
160 за всё до 6 чел.
Многоликий Рим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Многоликий Рим
Живописный Трастевере, еврейский квартал, античные храмы и остров Тиберина за один день
Начало: На площади Венеции
26 июня в 14:00
27 июня в 14:00
120 за всё до 6 чел.
Рим античный, средневековый, современный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Рим античный, средневековый, современный
Погулять по историческому району Рипа и раскрыть его тайны
Начало: У колонны Траяна
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
135 за всё до 5 чел.
Античный Рим за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Античный Рим за 3 часа
Душевная прогулка по культовым местам Древнего Рима и беседы о современности за чашкой кофе
Начало: Возле метро Colosseo
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
150 за всё до 5 чел.
Предания Античного Рима
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Предания Античного Рима
Легкое и увлекательное знакомство с ключевыми памятниками древнеримской цивилизации
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 160 за всё до 5 чел.
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
От лодочки Бернини к кораблю тамплиеров
Живописные площади, античные постройки и дух времени Вечного города
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 240 за всё до 5 чел.
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
5 отзывов
Археологическая прогулка «Рождение Рима: от Ромула до Цезаря»
Погрузиться в древнюю историю города, рассматривая культовые руины и слушая о знаменитых персонажах
Начало: в районе ст. метро Circo Massimo
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
19 июля в 10:00
23 июля в 10:00
40 за человека
«Рим со вкусом»: гастрономический тур с дегустацией вин
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
«Рим со вкусом»: гастрономический тур с дегустацией вин
Начало: Площадь Венеции у входа в Витториано
Расписание: Ежедневно в 10.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
160 за человека
Несколько часов из жизни древних римлян
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Несколько часов из жизни древних римлян
Исследовать тот самый Рим из учебников по истории с его невероятной архитектурой и богатым прошлым
10 июня в 10:30
13 июня в 10:30
130 за всё до 6 чел.
Рим для местных
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Рим для местных
Окунуться в итальянский колорит и посмотреть на город глазами его жителей
Начало: На площади Торре-Арджентина
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
188 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка «Рим как с открытки»
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка «Рим как с открытки»
Погулять по культовым местам города и получить профессиональные фото на память
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
10080 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Karina
    4 июня 2024
    Рим - обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
    Замечателньая Экскурсия! Не смотря на моросящий дождь,нам все понравилось и успели много пройти, а также посетили книжный магазин и выпилый вкусный кофе)
    Замечателньая Экскурсия! Не смотря на моросящий дождь,нам все понравилось и успели много пройти, а также посетилиЗамечателньая Экскурсия! Не смотря на моросящий дождь,нам все понравилось и успели много пройти, а также посетилиЗамечателньая Экскурсия! Не смотря на моросящий дождь,нам все понравилось и успели много пройти, а также посетили
  • I
    Igal
    4 июня 2024
    Душевная обзорная прогулка по Риму
    Приехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобы получить первые впечатления о
    читать дальше

    городе, ознакомиться с интересными местами и создать дальнейший план действий. На нашу удачу удалось закрыть обзорную прогулку с Алиной. После предоплаты заказа и получив контактный номер по которому смогли задать кучу предварительных вопросов и получить на них исчерпывающие ответы, а так же разнообразные советы. Алина живёт в Италии больше 10 лет и занимается искусством в Капитолийском музее. 3.5 часа промелькнули не заметно. Алина профессинально и душевно провела нашу "душевную прогулку" по Риму. Оценка указанная на сайте соответствует полностью. Рекомендуем всем кто посещает Рим впервые начать его с экскурсии, а если повезёт то сделайте это с Алиной.

    Приехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобыПриехали в Рим впервые. Как уже у нас заведено решили начать с экскурсии для того чтобы
  • G
    Gary
    3 июня 2024
    Рим - обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
    Джина очень приятный знающий гид. Очень за С двумя старшими детьми хотя пару вещей получилось она была Готово и отвела
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    нас в другую локацию которая была ещё лучше чем оригина Очень очень рекомендуем и надеемся что получится ещё провести с ней тур когда мы вернёмся в Италию

  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Душевная обзорная прогулка по Риму
    Мы путешествовали с супругой и 2-годовалым ребенком, по-этому искали неспешную и интересную экскурсию без долгих и скучных остановок. Экскурсию провела
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    Натали - великолепная подача и полная костомизация под наши потребности! Очень приятно изучать новый город (тем более Рим!) с грамотным и любящим свою работу специалистом. По итогу мы получили много полезных советов и отличное настроение, перевыполнили программу на день (посетили больше колоритных мест, чем было в программе)!!! Большое спасибо, Натали!

  • С
    Сергей
    1 июня 2024
    Экскурсия-квест по Риму для детей
    Гид Ирина. Рекомендую. Ребенку было очень интересно
  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Аутентичные районы Рима
    Ещё задолго до экскурсии, Наталия связалась со мной что было очень приятно. Мы заказали 2 экскурсии с Наталией в один
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    день что дало нам возможность спланировать экскурсию так чтобы дополнить всё то что мы уже получили на предидущих турах а их было не мало. Это не просто но Наталия по ходу сделала не возможное возможнам и так что мы получили массу удовольствия. Даже встретили случайно эксперта в одной из базилик и он открыл нам не мало интересных деталий. Наталия позаботилась о вкусном обеде а дала нам пару советов что можно ещё посмотреть самостоятельно

  • Н
    Нелли
    29 мая 2024
    В поисках потерянной империи Октавиана Августа
    Спасибо Юлии за очень интересную прогулку. Юля терпеливо и подробно освещала как запланированные пункты маршрута, так и отдельно заинтересовавшие нас
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    по пути объекты. Ни один вопрос не был оставлен без ответа, остались самые приятные впечатления от города и от замечательной гида.

  • В
    Виктория
    27 мая 2024
    Экскурсия-квест по Риму для детей
    Очень хороший экскурсовод. Быстро и хорошо находит контакт с детьми. Рассказывает историю в доступной и интересной форме для детей. Очень рекомендую эту экскурсию для детей
  • Е
    Евгений
    26 мая 2024
    Классический Рим на автомобиле
    Все прошло очень замечательно. Елена - отличный гид, очень интересно провела экскурсию.
  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Душевная обзорная прогулка по Риму
    Очень рекомендую гида Наталью! Время с ней пролетело совершенно незаметно! Историк по образованию, она рассказала много интересных фактов о Риме, которые не каждой книжке можно прочитать! Название экскурсии полностью отражает ее суть. Действительно очень душевно! Спасибо! Обязательно вернусь вновь!

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Театр Марцелла»

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  4. Экскурсия-квест по Риму для детей
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
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