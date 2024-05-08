Приготовьтесь к большой пешеходной прогулке, которая займёт весь день, охватит все значимые достопримечательности столицы и оставит у вас незабываемые впечатления.
Колизей и Римский форум, знаменитые площади и храмы, дворцы и фонтаны, колоритные кварталы, шедевры великих мастеров и истории об императорах — вы получите объёмное представление о Риме и оцените богатство его наследия.
Колизей и Римский форум, знаменитые площади и храмы, дворцы и фонтаны, колоритные кварталы, шедевры великих мастеров и истории об императорах — вы получите объёмное представление о Риме и оцените богатство его наследия.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Наше приключение начнётся с величественного Колизея. Вы рассмотрите его великолепную архитектуру снаружи и услышите о строительных трюках, применявшихся в Античности.
- Поговорим о золотом доме Нерона, императорах рода Флавиев и любимцах римлян — гладиаторах.
- Затем отправимся к Римскому форуму и Палатинскому холму, где вы погрузитесь в атмосферу Древнего Рима и узнаете о древних языческих праздниках — весталиях и сатурниях.
- На Капитолийском холме вспомним историю братьев Ромула и Рема. Рассмотрим арку Септимия Севера и познакомимся с феноменом триумфов — обсудим, насколько они были значимы для императоров.
- Далее путь приведёт нас на площадь Венеции, где вы насладитесь красотой места и смешением стилей, используемых лучшими мастерами конца 19 века. Здесь я расскажу об объединении Италии, короле Савойской империи и национальном герое Джузеппе Гарибальди.
- Вы также рассмотрите монумент Витториано, дворец Венеции и услышите историю улицы Виа-дель-Корсо. А в прелестном внутреннем дворике дворца полюбуетесь самыми высокими пальмами в Риме.
- Выйдем на улицу Плебесшита и узкими улочками двинемся в сторону церкви Святого Игнатия, где вы оцените красоту потолка Андреа Поцци и узнаете историю иезуитского движения.
- Рассмотрим «танцующие» домики в квартале Бурро.
- Затем путь приведёт нас к Пантеону, постройке с потрясающей куполообразной архитектурой. Зайдём внутрь, рассмотрим здание и каждую его капеллу, включая захоронения Рафаэля и итальянских королей. Здесь вас ждёт любопытный рассказ об императоре Адриане, задумавшем проект во II веке н. э.
- Посетим площадь Навона с её прекрасными фонтанами и завораживающей атмосферой. Вы узнаете историю места, начиная от стадиона Домициана, истории убиения Агнессы и соперничества двух гениев, украсивших площадь. Рядом расположена церковь Святого Людовика — зайдём в неё полюбоваться подлинниками Караваджо, а также пышностью и богатством храма.
- Следующая остановка — Каменная площадь, поражающая сочетанием классических форм и древних коринфских колонн времён Адриана.
- После мы окажемся в официальном центре Рима — на площади Колонна. Я расскажу о её роли в истории города и познакомлю с местными памятниками: вы увидите колонну II века, дворцы Киджи и Ведекинд, а также галерею Сорди.
- Двинемся в сторону знаменитого фонтана Треви, где вы сможете загадать желание, бросив монетку, и откроете историю фонтана, уходящего корнями в I в. до н. э.
- Увидев академию Святого Луки, направимся к площади Испании с её известной Испанской лестницей, где вы услышите о самом известном наводнении и шедевре, связанном с ним.
- Двигаясь по улице Бабуино с её шикарными бутиками и гостиницами, мы выйдем на площадь Народа, напоминающую театральные подмостки. Окинем взглядом её 2000-летнюю историю, связанную с гуляющим призраком императора Нерона, приездом Кристины Шведской и триумфом Джузеппе Валадье.
- Затем нас ожидает 20-минутная прогулка вдоль речки Тибр, украшенной вековыми платанами. Я расскажу историю бесконечных наводнений реки и о создании величественных стен «муральони».
- Наше путешествие продолжится у замка Святого Ангела, где вы насладитесь видом на Тибр, услышите историю создания замка и его легенды.
- Экскурсия закончится у величественной базилики Святого Петра, где вы оцените её царственную архитектуру и познакомитесь с главными персонажами — Браманте, Микеланжело, Рафаэль, Бернини, Борромини и многими другими, отдавшими свои жизни на создание этого чуда.
Организационные детали
- Экскурсия продолжительная и предполагает выносливость и хорошую физическую подготовку.
- В процессе мы будем делать остановки для фото, перекусов и обеда в типичном итальянском ресторане (15 — 20 евро на человека) или ограничимся перекусом (6-10 евро на человека).
- Также можем зайти в бар и выпить капуччино (1,5 евро), если же мы присядем в баре тот же капуччино будет стоить 5-10 евро в зависимости от местоположения кафетерия.
- Вход в Пантеон стоит 5 евро. В высокий сезон перед ним может быть очередь.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Colosseo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 179 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я — путешественник по призванию, побывала во многих странах, пока не увидела Италию. Именно здесь мне захотелось остановиться навсегда, именно Рим захватил моё сердце. Мне никогдаЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
а
арсоу
8 мая 2024
Хороший маршрут
7 часов экскурсии. Как раз то что нужно туристу который на 1-2 дня в городе.
Ходили много… непринуждённо …
Рекомендую тур
7 часов экскурсии. Как раз то что нужно туристу который на 1-2 дня в городе.
Ходили много… непринуждённо …
Рекомендую тур
Иван
26 фев 2024
Мы были компанией из 6 человек и прекрасно провели с Ольгой весь день. Прошли по всем самым известным местам. Особенно понравились комментарии с взглядами в прошлое, когда Ольга описывала, как
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