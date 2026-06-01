5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Добро пожаловать в Рим

Легендарные памятники античности, средневековые шедевры и история Вечного города - на авто
Конечно, трудно уместить грандиозную историю столицы Римской империи в пару часов. Но главное я покажу и расскажу.

И постараюсь сделать так, чтобы образы Колизея, площадей Венеции и Испании, фонтана Треви, замка Святого Ангела и собора Святого Петра стали для вас не просто узнаваемыми символами, а живыми мостами в насыщенное прошлое Вечного города.
4.9
34 отзыва
Добро пожаловать в Рим
Добро пожаловать в Рим
Добро пожаловать в Рим

Описание экскурсии

Колизей — крупнейший амфитеатр античности, символ былого величия империи. Мы осмотрим его снаружи. Я расскажу об императоре Нероне, за которым закрепился образ антихриста, и увеселительных зрелищах тех времён: гладиаторских боях и травле животных. А также о судьбе амфитеатра в Средние века и Новое время.

Арка Константина и Римский форум. Вы узнаете, как христианство стало государственной религией в Римской империи. Услышите легенды о зарождении города и яркие факты из жизни Юлия Цезаря, Октавиана Августа, Клеопатры и Марка Антония. Выясните, почему все дороги ведут в Рим и кто впервые назвал столицу Вечным городом.

Площадь Венеции. У подножия Капитолия осмотрим Алтарь Отечества, посвящённый первому королю объединённой Италии Увидим Венецианский дворец и балкончик, с которого любил выступать Бенито Муссолини. На узких средневековых улочках посмотрим на город глазами великих архитекторов, воплотивших свои мечты в мраморе церквей, дворцов и фонтанов.

В церкви Двенадцати апостолов я расскажу, где находилось первое захоронение Микеланджело, познакомлю с театральным стилем барокко 16-17 веков, а на нижнем ярусе храма открою тайны родом из 6 века.

Фонтан Треви, примыкающий вплотную ко дворцу Поли. Вы узнаете о задумке и воплощении монументального ансамбля, а также о том, как русская княгиня Волконская и Гоголь связаны с крупнейшим фонтаном Рима.

Площадь Испании и Испанская лестница, травертиновые ступени, которой помнят противостояние испанских и французских амбиций. На её вершине откроется потрясающий вид на город с холма Пинчо, а я расскажу легенду о призраке Мессалины.

Историческое кафе «Греко». Вы узнаете о его именитых посетителях, среди которых были Гоголь, Андерсен, Казанова, Гетте, Шаляпин, Анна Павлова, Федерико Фелинни. Здесь же поговорим о появлении кофе в Италии и открытии первой чайной в городе.

Замок Святого Ангела. Мы подъедем к реке Тибр, с которой вы увидите замок, за 2000 лет успевший побывать гробницей и крепостью, тюрьмой и папской резиденцией.

Площадь Святого Петра в обрамлении колоннады Бернини. Посмотрим на балкон Папского дворца, с которого каждое воскресенье Папа благословляет всех собравшихся. Поговорим о тайне захоронения апостола Петра и мистических преданиях, которыми буквально пропитан главный собор Ватикана.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном минивэне или легковом авто Mercedes с кондиционером. С нами будет профессиональный водитель с правом въезда в исторический центр
  • Колизей осмотрим только снаружи
  • По желанию и за дополнительную плату возможны трансфер из вашего отеля/увеличение продолжительности экскурсии — детали в переписке
  • Я скорректирую маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
  • Для вашего удобства возможны несколько вариантов оплаты: наличными в евро непосредственно при встрече, либо дистанционно (через PayPal за сутки или картой за 5–7 дней до экскурсии). Обращаю ваше внимание, что безналичные платежи проходят через банковскую систему и являются невозвратными.
  • Детское кресло необязательно для передвижения в центре города, но вы можете его забронировать за дополнительную плату в размере 10 евро.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 3505 туристов
Проживаю в Риме с 2008 года и до сих пор не перестаю им восхищаться. Увлечение римской историей и архитектурой началось с римских церквей. Этот интерес привёл меня к посещению курса
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для туристических гидов по археологии и истории искусств. Теперь я могу делиться с вами информацией, которую нельзя найти в интернете. Для тех, кто интересуется христианской темой, провожу авторские экскурсии по святыням, почитаемым как в католической, так и в православной традиции. Я покажу места, где прошли апостолы и приняли мученическую смерть первые христиане. Вы поймёте, почему Рим — это земля, где духовность и история переплетаются воедино. Также предлагаю обзорные экскурсии по Риму на автомобиле — удобно, гибко, особенно в жару. Меняем локации по желанию, наслаждаемся красотой города, его античными памятниками, фонтанами и площадями — легко, с комфортом и душой.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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спасибо Елене большое за терпение)) выполнила все наши просьбы, изменила и дополнила программу, простила нашу недисциплинированность, где-то пошла на уступки, интересно обо всем нам рассказала! будем рекомендовать!
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Майя
Елена очень интересный рассказчик. Нам очень понравилась экскурсия. Много нового узнала, несмотря на то, что уже была в Риме с экскурсией. Пожалели об одном, мало времени взяли, надо не меньше трех часов, но не летом)
Елена очень интересный рассказчик. Нам очень понравилась экскурсия. Много нового узнала, несмотря на то, что уже
Елена очень интересный рассказчик. Нам очень понравилась экскурсия. Много нового узнала, несмотря на то, что уже
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А
Экскурсовод Елена была пунктуальна, приветлива, знающая свой предмет. Водитель Олег- очень вежливый и аккуратный. За 2,5часа экскурсии, без авто мы не успели бы посмотреть столько исторических мест.
Экскурсовод Елена была пунктуальна, приветлива, знающая свой предмет. Водитель Олег- очень вежливый и аккуратный. За 2,5часа
Экскурсовод Елена была пунктуальна, приветлива, знающая свой предмет. Водитель Олег- очень вежливый и аккуратный. За 2,5часа
Экскурсовод Елена была пунктуальна, приветлива, знающая свой предмет. Водитель Олег- очень вежливый и аккуратный. За 2,5часа
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E
Елена очень начитанный экскурсовод, хорошо знает Рим и его историю, гибкая по маршруту, приятная в общении. Рекомендую!
Елена очень начитанный экскурсовод, хорошо знает Рим и его историю, гибкая по маршруту, приятная в общении. Рекомендую!
Елена очень начитанный экскурсовод, хорошо знает Рим и его историю, гибкая по маршруту, приятная в общении. Рекомендую!
Елена очень начитанный экскурсовод, хорошо знает Рим и его историю, гибкая по маршруту, приятная в общении. Рекомендую!
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E
Нам очень понравилась экскурсия с Еленой. Очень чётко и структурно, и в то же время интересно и увлекательно. Елена отличный рассказчик и очень приятный, милый человек 💗 и фотографии делает прекрасные!
Нам очень понравилась экскурсия с Еленой. Очень чётко и структурно, и в то же время интересно
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Э
Экскурсия понравилась, не смотря на то что мы были с ребенком и после раннего райса с самолета, было интересно, но действительно 2,5 часа это очень мало для такого города с такой историей. И гид и водитель понравились.
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