5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

  4. Добро пожаловать в Рим!

Легендарные памятники античности, средневековые шедевры и история города на автомобиле за 2,5 часа

Елена
Задать вопрос
Елена – ваш гид
Согласитесь, трудно уместить грандиозную историю столицы Римской империи в пару часов. Сколько бы раз вы ни приезжали сюда, ее античные руины и легендарные императоры, тайны Ватикана и шедевры Бернини будут звать вас обратно. На обзорной прогулке я постараюсь сделать так, чтобы вы по-настоящему влюбились в непревзойденный Рим, а образы Колизея, площадей Венеции и Испании, фонтана Треви, Замка Святого Ангела и собора Св. Петра стали для вас не просто узнаваемыми символами, а живыми мостами в невероятно насыщенное прошлое Вечного города.
От 115 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2.5 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии5 отзывов
5
Добро пожаловать в Рим!
Добро пожаловать в Рим!

Что вас ожидает

Колизей — крупнейший амфитеатр античности
Знакомство с Римом лучше всего начинать с Колизея — одного из наиболее грандиозных сооружений Древнего мира и символа былого величия империи. Я расскажу о скандально известном императоре Нероне, за которым закрепился образ антихриста, и предпосылках строительства Колизея. О многочисленных увеселительных зрелищах, по которым можно судить о менталитете и ценностях древних римлян: гладиаторских боях и травле животных. А также о судьбе амфитеатра в Средние века и Новое время.

Арка Константина и Римский форум
Возле еще одного величественного памятника — единственной триумфальной арки, построенной в честь победы в гражданской войне, вы узнаете, как христианство стало государственной религией в Римской империи. С улицы Императорских форумов взглянете на ее главную площадь — Римский форум. Услышите легенды о зарождении города и яркие факты из жизни Юлия Цезаря, Октавиана Августа, Клеопатры и Марка Антония. Обсудим, что ели и пили древние римляне, почему все дороги ведут в Рим, и кто же все-таки впервые назвал столицу Вечным городом.

Площадь Венеции
У подножия Капитолия вы осмотрите Алтарь Отечества, посвящённый первому королю объединённой Италии — Виктору Эммануилу II. Увидите Веницианский дворец и балкончик, с которого любил выступать Бенито Муссолини. Петляя по узким средневековым улочкам, бурлящим жизнью, вы посмотрите на город глазами великих архитекторов и художников, воплотивших свои мечты в мраморе церквей, дворцов и фонтанов эпохи Возрождения. Я расскажу, где находилось первое захоронение Микеланджело, в церкви Двенадцати апостолов познакомлю с восхитительным театральным стилем барокко 16-17 веков, а на нижнем ярусе вас будут ждать тайны родом из 6 века!

Фонтан Треви
Беседы о знаменитых архитекторах времен царствования барокко — Бернини и Баромини — приведут к пышному фонтану Треви, примыкающему вплотную ко дворцу Поли. Вы узнаете о задумке и воплощении монументального ансамбля, а также о том, как русская княгиня Волконская и Гоголь связаны с крупнейшим фонтаном Рима. И, если захотите следовать туристическим традициям, бросите монетку на счастье.

Площадь Испании
С одной из любимых площадей римлян вы увидите знаменитую Испанскую лестницу, травертиновые ступени которой помнят противостояние испанских и французских амбиций на территории Италии. На ее вершине вам откроется потрясающий вид на город с холма Пинчо, где я расскажу легенду о призраке Мессалины, жены императора Клавдия. В историческом кафе «Греко» вы узнаете о его именитых посетителях, среди которых был Гоголь, Андерсен, Казанова, Гетте, Шаляпин, Анна Павлова, Федерико Фелинни и многие другие! Здесь же поговорим о появлении кофейного напитка в Италии и открытии первой чайной в городе.

Замок Святого Ангела и Ватикан
Пройдя через зону бермудского треугольника в центре города, где пропадают женщины и деньги (улица Кондотти с фирменными бутиками от зубров мировой моды), вы приблизитесь к реке Тибр, с которой увидите во всей красе Замок Святого Ангела, за 2000 лет успевший побывать гробницей и крепостью, тюрьмой и папской резиденцией. А в завершении вас будет ждать Ватикан с легендарной площадью Св. Петра в обрамлении колоннады Бернини. Вы увидите тот самый балкон Папского дворца, с которого каждое воскресенье Папа благословляет всех собравшихся на площади. Узнаете о тайне захоронения апостола Петра и других мистических преданиях, которыми буквально пропитана крупнейшая историческая христианская церковь в мире.

Организационные детали

  • Я скорректирую маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
  • Мы будем останавливаться у всех знаковых достопримечательностей, гулять, фотографировать

Дополнительные расходы

  • По вашему желанию экскурсия может быть автомобильной (в зависимости от марки автомобиля и количества человек) — 20-30 евро в час
  • В воскресенье, праздничные дни и вечернее время стоимость транспорта может быть выше (уточняйте в переписке)
  • Увеличение продолжительности экскурсии (по желанию)
  • Я могу забрать вас из отеля и привезти обратно (детали уточняйте в переписке)
Добро пожаловать в Рим!
Добро пожаловать в Рим!
Добро пожаловать в Рим!
Добро пожаловать в Рим!
Добро пожаловать в Рим!
Добро пожаловать в Рим!
Добро пожаловать в Рим!
Добро пожаловать в Рим!
Добро пожаловать в Рим!
Добро пожаловать в Рим!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Елена
Елена
Приветствую всех! Меня зовут Елена. Проживая в Риме больше 10 лет, не перестаю им восхищаться! Я приглашаю вас совершить прогулку по этому удивительному городу и почувствовать колорит итальянской жизни!!! Мы пройдемся по узким улочкам города и дотронемся до древних стен, где перед вами откроются завораживающие руины античной цивилизации. Скрытые закоулки и тайные уголочки, которые хранят память эпохи Цезаря и Нерона. Воздух пропитан творениями Леонардо и Рафаэля. Большое кол-во церквей, где можно увидеть неповторимый стиль барокко и удивительные византийские мозаики. Огромная «коллекция» самых разных чудес.. любопытные факты, мифы и легенды, приправленные реальными событиями — все это на нашей дружественной прогулке по вечному городу. Рим не похож ни на один город Европы, он особенный, он живой. Мы заглянем в душу этого города и, поверьте, она вас удивит и откроет свои вековые тайны! Увидев Рим один раз, вы приютите его в своём сердце навсегда!
Напишите мне

5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 августа 2019
Все отлично, но один минус-плохо слышно.Надо или с микрофоном или погрома говорить.
8 августа 2019
Мы молодая пара, были на экскурсии у Елены, все очень понравилось. Интересно преподнесённая информация.
11 апреля 2019
Спасибо за замечательную прогулку, было интересно и взрослым, и детям!
19 февраля 2019
Экскурсия очень понравилась. Несмотря на то, что я в Риме не первый раз, узнала много интересного. Большое спасибо Елене за творческий подход, за умение обратить внимание на детали, за индивидуальный подход.
17 февраля 2019
Спасибо огромное Елене! Экскурсия прошла на одном дыхании, много интересных фактов и удобный маршрут. Мы были с детьми и они тоже остались довольны :) Если будем в Риме ещё раз, обязательно обратимся к Елене вновь !!

Елена проводит ещё 7 экскурсий

Классический Рим на автомобилеКлассический Рим на автомобилеКлассический Рим на автомобиле
От 115 за экскурсию
3 часа
11 отзывов
Все «визитные карточки» итальянской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Вы увидите важнейшие достопримечательности Рима: Колизей, Пантеон, фонтан Треви, дворцы Императоров, Капитолийский холм и площадь Венеции. Услышите самые интересные исторические факты, легенды и предания. А главное — ощутите себя частью Вечного города и полюбите его навсегда!
Рим и его христианское наследиеРим и его христианское наследиеРим и его христианское наследие
От 98 за экскурсию
2 часа
19 отзывов
Прикоснуться к реликвиям, увидеть главные храмы и узнать о жизни великих святых
Рим не зря называют вторым Иерусалимом — его христианское наследие поразительно богато, и только итальянская столица может тягаться со Святой Землёй. Здесь жили и проповедовали слово Божие апостолы Павел и Пётр, за свою веру проливали кровь сотни мучеников и правил император, именованный равноапостольным. Вы увидите множество римских святынь, погрузитесь в христианскую историю и судьбы тех, кто преданно служил церкви.
Магия вечернего РимаМагия вечернего РимаМагия вечернего Рима
От 115 за экскурсию
3 часа
33 отзыва
Услышать легенды Вечного города и по-новому взглянуть на главные достопримечательности на автомобиле
Вечером Рим наполняется торжественным величием и задумчивой, меланхоличной красотой. На этой обзорной прогулке вы увидите совершенно другой город: вечернее освещение добавит необыкновенной фактуры и таинственности архитектурным шедеврам Рима, а легенды и истории о великих императорах, античной эпохе и городских призраках наполнят древние улицы особой атмосферой.
Великий Рим и его легендыВеликий Рим и его легендыВеликий Рим и его легенды
От 100 за экскурсию
2.5 часа
31 отзыв
Культурное наследие Вечного города и его современный ритм на автомобильной прогулке
Попав в Рим, волей-неволей чувствуешь, что каждый из нас — наследник уникальной культуры, развивавшейся в течение столетий. Так отдадим дань этому ощущению: проедем по тем местам, которые взывают к нам через века, прикоснёмся к великой истории, но не забудем о моменте «здесь и сейчас» — будем гулять в удовольствие, наблюдая за тем, как живёт современный Рим.
Узнать Рим за один деньУзнать Рим за один деньУзнать Рим за один день
От 220 за экскурсию
5 часов
16 отзывов
Пройти по главным местам итальянской столицы и увидеть её во всей красе
Рим античный и Рим средневековый, старый и современный, очаровательный и загадочный — он неповторим и ни на что не похож, и я помогу вам всего за несколько часов ощутить это и проникнуться к Вечному городу искренними чувствами. Ваше знакомство с ним будет гармоничным и упорядоченным: вы увидите главные достопримечательности, узнаете, как устроен центр Рима, и попробуете настоящее столичное мороженое.
Паломничество в собор Святого ПетраПаломничество в собор Святого ПетраПаломничество в собор Святого Петра
От 88 за экскурсию
2 часа
4 отзыва
Прикоснуться к главным реликвиям Ватикана и услышать историю величественного собора
Собор Святого Петра — сакральное место, пронизанное религиозной символикой и историей. Здесь соседствуют почитаемые христианские святыни и творения эпохи Ренессанса, которые мы в деталях рассмотрим на экскурсии. Вы прикоснетесь к истории строительства собора, рассмотрите детали изумительного внутреннего убранства, услышите легенды о гробнице апостола Петра и чудотворной иконе Пресвятой Богородицы. И всё это — в сердце Ватикана, самого маленького и самого таинственного государства в мире.
От Колизея до Пантеона: тайны античного РимаОт Колизея до Пантеона: тайны античного РимаОт Колизея до Пантеона: тайны античного Рима
От 115 за экскурсию
2.5 часа
11 отзывов
Погружение в историю Древнего Рима и знакомство с его достопримечательностями на автомобиле
Рим поражает не только монументальной красотой, но и способностью органично сочетать античное наследие с жизнью современного мегаполиса. Чтобы погрузиться в атмосферу Древнего Рима, мы пройдем от Колизея до Пантеона, охватывая все античные достопримечательности Вечного города. На ваших глазах оживут истории о римских императорах, древние легенды и обычаи города, наполненного красотой, торжеством и величием.

Обзорные экскурсии в Риме

Рим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному геттоРим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному геттоРим — обзорная прогулка по главным местам и неизведанному гетто
120 за экскурсию
3 часа
40 отзывов
Проследить путь города от Античности до современного облика и узнать о жителях прошлого и настоящего
Когда, как и почему — на моей прогулке вы не запутаетесь в вопросах истории и обилии значимых памятников Вечного города. За три часа благодаря профессиональным, но нескучным рассказам прошлое Рима сложится в понятную и яркую картину. А маршрут охватит самое главное от Колизея до площади Навона, но пройдет через аутентичный район бывшего гетто без толп туристов.
Ежедневная прогулка по РимуЕжедневная прогулка по РимуЕжедневная прогулка по Риму
20 за человека
2 часа
298 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Во время экскурсии по Вечному городу вы погрузитесь в «живой» Рим и познакомитесь с его историей, легендами, главными достопримечательностями и нетуристическими уголками, гуляя по непроторенным дорожкам. Вы посмотрите на многовековой Рим глазами местного жителя, увидите в нём гармонию разных эпох и современных реалий, быстро сориентируетесь в городе и почерпнёте главные лайфхаки: где попробовать лучшую кухню, почему здесь можно не тратиться на питьевую воду и куда обязательно надо попасть.
Рим — любовь с первого взглядаРим — любовь с первого взглядаРим — любовь с первого взгляда
70 за экскурсию
2 часа
4 отзыва
Главные достопримечательности, тайные уголки и местные деликатесы на дружеской обзорной экскурсии
Приглашаю прожить вместе один итальянский день! Вы раскроете секреты Вечного города и полюбуетесь его живописными улицами, древними площадями и роскошными фонтанами. А заглянув на рынок, увидите римскую жизнь изнутри.
Душевная обзорная прогулка по РимуДушевная обзорная прогулка по РимуДушевная обзорная прогулка по Риму
От 80 за экскурсию
3.5 часа
117 отзывов
Познакомиться с городом в темпе «piano-piano», не теряясь в обилии его достопримечательностей
Эта экскурсия — ёмкий и неформальный путеводитель для тех, кто впервые в Риме. Я покажу must-see места и секретные панорамные точки, сопровождая исторические справки древними легендами. А еще расскажу, куда идти за настоящей римской атмосферой, типичной кухней, лучшим джелато и отличным аперитивом.
Все дороги ведут в РимВсе дороги ведут в РимВсе дороги ведут в Рим
130 за экскурсию
3.5 часа
267 отзывов
Обзорная экскурсия по достопримечательностям Рима с историком искусств
Моя главная задача – за 4 часа изменить ваше представление о классической экскурсии, познакомить вас с главными объектами обожаемого мною Рима, преподнести его историю живо, красочно и нетривиально. Вы окунетесь в разные эпохи города, загадаете желание у фонтана Треви, увидите легендарный Колизей и восхитительные скульптуры Бернини, а главное, обязательно влюбитесь в Рим на нашей дружеской прогулке!
Привет, Рим!Привет, Рим!Привет, Рим!
130 за экскурсию
4 часа
113 отзывов
Главные достопримечательности и увлекательные истории о нравах местных жителей на обзорной экскурсии
Вы увидите культовые места «вечного города»: Колизей, Капитолийский холм, Пантеон, фонтан Треви, площадь Испании. Узнаете римские тайны, попробуете вкуснейшее мороженое и услышите легкий непринужденный рассказ об архитектуре, искусстве и великолепной кухне итальянской столицы. Рим удивит, вдохновит и заставит полюбить себя навсегда!

Выбирайте и другие экскурсии в Риме

ГастрономическиеЗа городомМузеи и искусствоДля детейМода и винтажФотосессииИстория и архитектураНа велосипедеВатиканТрансферыОбзорныеКрыши и панорамыСобор Святого ПетраСикстинская капеллаНеобычные маршрутыТиволиХристианский РимНа автомобилеВ другой городПантеонПешкомНа мотоциклеГрупповыеВ Помпеи из РимаИндивидуальныеКолизей и Римский форумНа корабликеВечерние и ночныеСо скидкойВсеКвестыМастер-классы