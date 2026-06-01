5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Конечно, трудно уместить грандиозную историю столицы Римской империи в пару часов. Но главное я покажу и расскажу. И постараюсь сделать так, чтобы образы Колизея, площадей Венеции и Испании, фонтана Треви, замка Святого Ангела и собора Святого Петра стали для вас не просто узнаваемыми символами, а живыми мостами в насыщенное прошлое Вечного города.

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Описание экскурсии

Колизей — крупнейший амфитеатр античности, символ былого величия империи. Мы осмотрим его снаружи. Я расскажу об императоре Нероне, за которым закрепился образ антихриста, и увеселительных зрелищах тех времён: гладиаторских боях и травле животных. А также о судьбе амфитеатра в Средние века и Новое время.

Арка Константина и Римский форум. Вы узнаете, как христианство стало государственной религией в Римской империи. Услышите легенды о зарождении города и яркие факты из жизни Юлия Цезаря, Октавиана Августа, Клеопатры и Марка Антония. Выясните, почему все дороги ведут в Рим и кто впервые назвал столицу Вечным городом.

Площадь Венеции. У подножия Капитолия осмотрим Алтарь Отечества, посвящённый первому королю объединённой Италии Увидим Венецианский дворец и балкончик, с которого любил выступать Бенито Муссолини. На узких средневековых улочках посмотрим на город глазами великих архитекторов, воплотивших свои мечты в мраморе церквей, дворцов и фонтанов.

В церкви Двенадцати апостолов я расскажу, где находилось первое захоронение Микеланджело, познакомлю с театральным стилем барокко 16-17 веков, а на нижнем ярусе храма открою тайны родом из 6 века.

Фонтан Треви, примыкающий вплотную ко дворцу Поли. Вы узнаете о задумке и воплощении монументального ансамбля, а также о том, как русская княгиня Волконская и Гоголь связаны с крупнейшим фонтаном Рима.

Площадь Испании и Испанская лестница, травертиновые ступени, которой помнят противостояние испанских и французских амбиций. На её вершине откроется потрясающий вид на город с холма Пинчо, а я расскажу легенду о призраке Мессалины.

Историческое кафе «Греко». Вы узнаете о его именитых посетителях, среди которых были Гоголь, Андерсен, Казанова, Гетте, Шаляпин, Анна Павлова, Федерико Фелинни. Здесь же поговорим о появлении кофе в Италии и открытии первой чайной в городе.

Замок Святого Ангела. Мы подъедем к реке Тибр, с которой вы увидите замок, за 2000 лет успевший побывать гробницей и крепостью, тюрьмой и папской резиденцией.

Площадь Святого Петра в обрамлении колоннады Бернини. Посмотрим на балкон Папского дворца, с которого каждое воскресенье Папа благословляет всех собравшихся. Поговорим о тайне захоронения апостола Петра и мистических преданиях, которыми буквально пропитан главный собор Ватикана.

Организационные детали