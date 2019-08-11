5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Колизей — крупнейший амфитеатр античности

Знакомство с Римом лучше всего начинать с Колизея — одного из наиболее грандиозных сооружений Древнего мира и символа былого величия империи. Я расскажу о скандально известном императоре Нероне, за которым закрепился образ антихриста, и предпосылках строительства Колизея. О многочисленных увеселительных зрелищах, по которым можно судить о менталитете и ценностях древних римлян: гладиаторских боях и травле животных. А также о судьбе амфитеатра в Средние века и Новое время.

Арка Константина и Римский форум

Возле еще одного величественного памятника — единственной триумфальной арки, построенной в честь победы в гражданской войне, вы узнаете, как христианство стало государственной религией в Римской империи. С улицы Императорских форумов взглянете на ее главную площадь — Римский форум. Услышите легенды о зарождении города и яркие факты из жизни Юлия Цезаря, Октавиана Августа, Клеопатры и Марка Антония. Обсудим, что ели и пили древние римляне, почему все дороги ведут в Рим, и кто же все-таки впервые назвал столицу Вечным городом.

Площадь Венеции

У подножия Капитолия вы осмотрите Алтарь Отечества, посвящённый первому королю объединённой Италии — Виктору Эммануилу II. Увидите Веницианский дворец и балкончик, с которого любил выступать Бенито Муссолини. Петляя по узким средневековым улочкам, бурлящим жизнью, вы посмотрите на город глазами великих архитекторов и художников, воплотивших свои мечты в мраморе церквей, дворцов и фонтанов эпохи Возрождения. Я расскажу, где находилось первое захоронение Микеланджело, в церкви Двенадцати апостолов познакомлю с восхитительным театральным стилем барокко 16-17 веков, а на нижнем ярусе вас будут ждать тайны родом из 6 века!

Фонтан Треви

Беседы о знаменитых архитекторах времен царствования барокко — Бернини и Баромини — приведут к пышному фонтану Треви, примыкающему вплотную ко дворцу Поли. Вы узнаете о задумке и воплощении монументального ансамбля, а также о том, как русская княгиня Волконская и Гоголь связаны с крупнейшим фонтаном Рима. И, если захотите следовать туристическим традициям, бросите монетку на счастье.

Площадь Испании

С одной из любимых площадей римлян вы увидите знаменитую Испанскую лестницу, травертиновые ступени которой помнят противостояние испанских и французских амбиций на территории Италии. На ее вершине вам откроется потрясающий вид на город с холма Пинчо, где я расскажу легенду о призраке Мессалины, жены императора Клавдия. В историческом кафе «Греко» вы узнаете о его именитых посетителях, среди которых был Гоголь, Андерсен, Казанова, Гетте, Шаляпин, Анна Павлова, Федерико Фелинни и многие другие! Здесь же поговорим о появлении кофейного напитка в Италии и открытии первой чайной в городе.

Замок Святого Ангела и Ватикан

Пройдя через зону бермудского треугольника в центре города, где пропадают женщины и деньги (улица Кондотти с фирменными бутиками от зубров мировой моды), вы приблизитесь к реке Тибр, с которой увидите во всей красе Замок Святого Ангела, за 2000 лет успевший побывать гробницей и крепостью, тюрьмой и папской резиденцией. А в завершении вас будет ждать Ватикан с легендарной площадью Св. Петра в обрамлении колоннады Бернини. Вы увидите тот самый балкон Папского дворца, с которого каждое воскресенье Папа благословляет всех собравшихся на площади. Узнаете о тайне захоронения апостола Петра и других мистических преданиях, которыми буквально пропитана крупнейшая историческая христианская церковь в мире.