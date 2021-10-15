Вечерний Рим и район Трастевере

Пешеходная

5
4 отзыва
Групповая
Пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.
Вечерний Рим и район Трастевере
Вечерний Рим и район Трастевере
Вечерний Рим и район Трастевере
Вечерний Рим и район Трастевере
Вечерний Рим и район Трастевере
Вечерний Рим и район Трастевере

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Венеции
  • Капитолий
  • Портик Октавии
  • Набережная Тибра
  • Мост Ротто
  • Мост Фабрицио
  • Район бывшего еврейского гетто
  • Район Трастевере
  • Площадь Трилуссы
  • Улица Джулия
  • Вилла Фарнезина
  • Площадь Кампо де Фьори
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Вы останетесь в восторге от вечерней экскурсии по живописнейшему старинному кварталу Трастевере (Trastevere).

На другом берегу реки Тибр мы попадем в самый атмосферный и колоритный район города и познакомимся с римскими красотами и достопримечательностями, которых нет в путеводителях.

Нас ждет дух истинной Италии, жизнь римлян “как она есть” со всеми ее секретами, легендами и живыми историями. Эта прогулка для тех, кто жаждет увидеть и узнать, что такое настоящий, нетуристический Рим!

В ходе маршрута мы пройдем по самым интересным и красивым городским улочкам, а завершится экскурсия на знаменитой площади Кампо ди Фиори, где можно попробовать традиционный итальянский аперитив или поужинать в настоящей римской траттории.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Маршрут экскурсии не предусматривает посещение музеев и других платных объектов
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Четверг, Суббота, Воскресенье в 18:15
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник, Четверг, Суббота, Воскресенье в 18:15

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Е
15 окт 2021
Интересная экскурсия. Очень необычный район.
В
20 авг 2021
Большое спасибо гиду, она так увлеченно рассказывала о потаенном Риме, не забывая и об очевидных достопримечательностях. Мы узнали много нового и получили стимул для дальнейших путешествий.
В
6 авг 2021
Экскурсия очень понравилась. Мы увидели совсем другой Рим. Гид Наталья отлично знает предмет и интересно и захватывающе рассказывает. Спасибо огромное за экскурсию.
О
21 июля 2021
Замечательно! Гид Екатерина позитивная, интересная, рассказала много новой информации, посоветовала крутые местные рестораны, мы остались очень довольны, обязательно будем обращаться к ней еще!

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