Вы останетесь в восторге от вечерней экскурсии по живописнейшему старинному кварталу Трастевере (Trastevere).

На другом берегу реки Тибр мы попадем в самый атмосферный и колоритный район города и познакомимся с римскими красотами и достопримечательностями, которых нет в путеводителях.

Нас ждет дух истинной Италии, жизнь римлян “как она есть” со всеми ее секретами, легендами и живыми историями. Эта прогулка для тех, кто жаждет увидеть и узнать, что такое настоящий, нетуристический Рим!

В ходе маршрута мы пройдем по самым интересным и красивым городским улочкам, а завершится экскурсия на знаменитой площади Кампо ди Фиори, где можно попробовать традиционный итальянский аперитив или поужинать в настоящей римской траттории.