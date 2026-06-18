Лела проводит ещё 4 экскурсии

Папский Рим: атмосферный район Борго в Ватикане с посещением Собора Святого Петра
Исследовать один из старейших районов города, открывая его нескучные сюжеты
Влюбиться в Рим с первого взгляда? Да, с первого утра! Эта экскурсия посвящена красивейшим районам Рима — центру города во времена папского правления. Чтобы ощутить атмосферу и историю этих мест, мы встретимся пораньше, избежав толп и дневного зноя.
Успеем попасть в Собор Святого Петра изучить все знаковые памятники и даже при желании — позавтракать в правильном римском баре с традиционными корнетти.
В те времена, когда Вечный город еще не разделили на Рим и Ватикан, все его главные сокровища и красоты находились в этих районах, между Собором Святого Петра и Замком Святого Ангела. Вы увидите эти два символа города, мы зайдём в Собор как настоящие паломники, а также погуляем по атмосферному кварталу Борго, полюбуетесь площадью дель Пополо, найдете Мавзолей императора Августа с кипарисами на крыше, бывший римский порт и трезубец шопинга.
Рассказы: от истории Ватикана до кофе
Хроники Рима покажутся вам увлекательным фильмом: порой драмой, порой комедией. Например, вы узнаете, почему в Ватикане построили улицу примирения; что такое «римский Борго»; почему Народная площадь наводила страх на каждого римлянина и как кардиналы тайно «эвакуировались» из Сан Пьетро в периоды осады Рима. Мы также расскажем о традициях местного завтрака, научим разбираться в итальянском кофепитии и подскажем, где в районе Ватикана найти вещи «Made in Italy».
Кому подойдет экскурсия
Путешественникам, которые готовы встать пораньше, чтобы познакомиться с просыпающимся городом до того, как в него хлынут толпы туристов.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
В Собор Святого Петра мы заходим бесплатно и в порядке очереди, обычно ждать не приходится
В редких случаях Ватикан может закрыть собор Святого Петра, тогда мы изменим маршрут
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€65
Дети 12-18 лет
€40
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Ottaviano San Pietro
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и субботу в 08:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лела — ваша команда гидов в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 6178 туристов
Buongiorno! Я работаю в сфере туризма в Риме с 2014 года, и моя главная задача — влюбить вас в этот необыкновенный Вечный город. Я много путешествую и мне, как и читать дальшеуменьшить
вам, давно уже не нравятся классически скучные, перенасыщенные датами и фактами экскурсии. Именно поэтому вместе с такими же неравнодушными единомышленниками (гидами и местными жителями) мы придумали и запустили для вас лёгкие, увлекательные и недорогие прогулки в Риме и Неаполе. Ci vediamo presto!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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L
Liudmyla
Нам очень понравилась экскурсия которую проводила Нино! Все прошло деликатно, информативно, доходчиво и без спешки. Мы узнали много новых фактов и незабываемых впечатлений.)Нино доносила на понятном языке и в неспешном темпе что важно. Благодаря Нино я узнала и увидела то что бы самой сложно было бы понять и увидеть. Всем рекомендую Нино как профессионала и просто очаровательную девушку!)
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I
Irina
Экскурсия очень понравилась! Александра - замечательный гид, отлично рассказывает и знает массу интересных деталей про собор Святого Петра, римских пап, историю Ватикана и историю Рима и обращает внимание на многие читать дальшеуменьшить
моменты - от меняющегося лица Марии с разных ракурсов (пьета) до интересных деталей про другие скульптуры (Истина и глобус и тд) В завершение мы узнали какие блюда являются типично римскими и какие магазины можно посмотреть в Прати.
Красивое утро в соборе Святого Петра и окрестностях, в интересной беседе и новых впечатлениях! Отдельное спасибо за желание показать лучшие и самые интересные моменты, на которые сама никогда не обратила бы внимание 🌸
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V
Viktoria
Мне очень понравилось! Узнала много нового! Спасибо, Анна!
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А
Анастасия
очень понравился тур. Экскурсовод Анна рассказала все очень доступно и ответила на все вопросы.
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Ольга
очень понравилась экскурсия! Анна - чудесный гид) прогулка была невероятной
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