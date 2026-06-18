Лела проводит ещё 4 экскурсии

Влюбиться в Рим с первого взгляда? Да, с первого утра! Эта экскурсия посвящена красивейшим районам Рима — центру города во времена папского правления. Чтобы ощутить атмосферу и историю этих мест, мы встретимся пораньше, избежав толп и дневного зноя. Успеем попасть в Собор Святого Петра изучить все знаковые памятники и даже при желании — позавтракать в правильном римском баре с традиционными корнетти.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Маршрут: один из самых-самых в Риме!

В те времена, когда Вечный город еще не разделили на Рим и Ватикан, все его главные сокровища и красоты находились в этих районах, между Собором Святого Петра и Замком Святого Ангела. Вы увидите эти два символа города, мы зайдём в Собор как настоящие паломники, а также погуляем по атмосферному кварталу Борго, полюбуетесь площадью дель Пополо, найдете Мавзолей императора Августа с кипарисами на крыше, бывший римский порт и трезубец шопинга.

Рассказы: от истории Ватикана до кофе

Хроники Рима покажутся вам увлекательным фильмом: порой драмой, порой комедией. Например, вы узнаете, почему в Ватикане построили улицу примирения; что такое «римский Борго»; почему Народная площадь наводила страх на каждого римлянина и как кардиналы тайно «эвакуировались» из Сан Пьетро в периоды осады Рима. Мы также расскажем о традициях местного завтрака, научим разбираться в итальянском кофепитии и подскажем, где в районе Ватикана найти вещи «Made in Italy».

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые готовы встать пораньше, чтобы познакомиться с просыпающимся городом до того, как в него хлынут толпы туристов.

Организационные детали