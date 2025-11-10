Это путешествие по Риму я спланирую на основе ваших интересов. У меня есть чудесный маршрут от Circo Massimo до Torre Argentina, но я прислушаюсь к вашим пожеланиям — что-то можем добавить, а мимо чего-то пройти мимо. В любом случае прогулка будет наполнена историями, деталями и символами, которые город раскроет для вас.

Описание экскурсии

Отличным началом станет район Circo Massimo. От античного ипподрома остались только воспоминания о великих победах, коварных интригах и величии конструкции.

Отправимся на площадь Bocca della Verità. Здесь сохранились храмы и древняя маска, напротив которой толпятся самые любопытные.

Я покажу театр, который начал строить ещё Юлий Цезарь, а в Средневековье он стал крепостью и апартаментами аристократических семей.

В Еврейском гетто расскажу мрачную историю района, а вы увидите, что осталось здесь с давних времён и чем дополнила его современность.

Побываем на целительном острове Тиберина, где в 3 веке до н. э. надо было поспать, чтобы вылечиться от любой болезни. Уверяю вас — в наши дни используют другие методы.

Осмотрим потаённые места в районе Трастевере — от средневековых мозаик до колоритных улочек. Здесь можно попробовать типичную римскую кухню.

Пройдём по самой красивой улице города, где семья Фарнезе наполняла фонтан вином. И осмотрим их фамильный дворец, в строительстве которого участвовал Микеланджело.

Встретимся с Джордано Бруно на Campo de’ Fiori — месте его казни. Сегодня здесь — цветочники и городской рынок.

Окажемся там, где Античность переплетается со Средневековьем, Возрождением и современностью. Пройдём по проходу, где хранится копия иконы Марии, которую, как гласит народная поговорка, попробуй отыщи в Риме.

Заглянем в церковь Sant’Andrea della Valle с шедеврами барокко — я расскажу, какие страсти кипели вокруг их создания.

Завершим прогулку на площади Torre Argentina, она же знаменитая обитель кошек. Но также это место известно трагичной историей убийства Юлия Цезаря.

Организационные детали