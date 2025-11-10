Мои заказы

Великолепный день в Риме в вашем темпе

Перейти с городом на «ты» и увидеть то, что хочется
Это путешествие по Риму я спланирую на основе ваших интересов.

У меня есть чудесный маршрут от Circo Massimo до Torre Argentina, но я прислушаюсь к вашим пожеланиям — что-то можем добавить, а мимо чего-то пройти мимо.

В любом случае прогулка будет наполнена историями, деталями и символами, которые город раскроет для вас.
Описание экскурсии

Отличным началом станет район Circo Massimo. От античного ипподрома остались только воспоминания о великих победах, коварных интригах и величии конструкции.

Отправимся на площадь Bocca della Verità. Здесь сохранились храмы и древняя маска, напротив которой толпятся самые любопытные.

Я покажу театр, который начал строить ещё Юлий Цезарь, а в Средневековье он стал крепостью и апартаментами аристократических семей.

В Еврейском гетто расскажу мрачную историю района, а вы увидите, что осталось здесь с давних времён и чем дополнила его современность.

Побываем на целительном острове Тиберина, где в 3 веке до н. э. надо было поспать, чтобы вылечиться от любой болезни. Уверяю вас — в наши дни используют другие методы.

Осмотрим потаённые места в районе Трастевере — от средневековых мозаик до колоритных улочек. Здесь можно попробовать типичную римскую кухню.

Пройдём по самой красивой улице города, где семья Фарнезе наполняла фонтан вином. И осмотрим их фамильный дворец, в строительстве которого участвовал Микеланджело.

Встретимся с Джордано Бруно на Campo de’ Fiori — месте его казни. Сегодня здесь — цветочники и городской рынок.

Окажемся там, где Античность переплетается со Средневековьем, Возрождением и современностью. Пройдём по проходу, где хранится копия иконы Марии, которую, как гласит народная поговорка, попробуй отыщи в Риме.

Заглянем в церковь Sant’Andrea della Valle с шедеврами барокко — я расскажу, какие страсти кипели вокруг их создания.

Завершим прогулку на площади Torre Argentina, она же знаменитая обитель кошек. Но также это место известно трагичной историей убийства Юлия Цезаря.

Организационные детали

  • Маршрут можно изменить в зависимости от ваших интересов
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно и по желанию

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 620 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Марина, и я приглашаю вас прогуляться по улицам самого прекрасного Вечного города, где постоянно проживаю, и погрузиться в его атмосферу. Любовь к Риму и искусству привела меня
к получению второго высшего образования в сфере искусствоведения. Здесь же я окончила специализированные курсы для профессиональных гидов Mirabilia Urbis. С удовольствием расскажу вам о жизни римлян разных эпох в деталях, о символах, которые можно разглядеть на каждом шагу; проведу по тайным улочкам и расскажу легенды, которые связаны с самыми знаменитыми площадями. Поделюсь своими находками и любимыми местами. Помогу сориентироваться в городе и организовать ваш день в Риме на ура!

