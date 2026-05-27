Всего час на поезде от Рима — и вы уже в другом ритме.
Где воздух свежее, по глади озера скользят лебеди, а в старинном замке до сих пор живут легенды — о призраках и интригах. Браччано — средневековый город у вулканического озера с замком.
Вы прогуляетесь по камерным улочкам, познакомитесь с цивилизацией этрусков, попробуете джелато и прикоснётесь к настоящей Италии для итальянцев.
Описание экскурсии
Том Круз, Эрос Рамазотти и Мартин Скорсезе не просто так выбирали это место для своих свадебных церемоний. И очень быстро становится понятно почему. Это та Италия, которую обычно оставляют «для себя». Та самая, за которой едут через полмира — и почти никогда не находят в путеводителях. В нашей программе:
Встреча на ж/д станции Браччано и завтрак по-итальянски
Начнём утро с кофе и корнетто на площади — спокойно, без спешки, в ритме маленького итальянского города.
Музей Браччано
Лёгкое и интеллектуальное погружение в историю региона и мир этрусков — цивилизации, которая задала тон будущему Риму.
Прогулка по средневековому борго
Камерные улочки, панорамные виды на озеро и ощущение закрытого от туристической суеты пространства.
Дуомо Браччано
Тихое место, где история переплетается с верой: поговорим о чуде, спасшем город, и традициях, которые сохраняются здесь веками.
Замок Орсини–Одескальки
Один из самых впечатляющих замков Италии, до сих пор принадлежащий аристократической семье. Поговорим, почему именно это место выбирают для самых красивых свадеб в мире.
Спуск к озеру Браччано
Пространство тишины, света и воды. Вулканическое озеро с кристально чистой поверхностью, где время будто замедляется.
После прогулки (~3 часа) день остаётся в вашем распоряжении — и это часть концепции. Я порекомендую локации и при необходимости забронирую для вас столик в лучших ресторанах.
На экскурсии поговорим:
как устроен средневековый город: почему его улицы запутаны, как он защищался — и почему сегодня в нём так приятно потеряться
как жили в замках — истории об интригах аристократических династий и призраке Изабеллы, которая, по легенде, до сих пор не покинула эти стены
как рождаются вулканические озёра и о том, как римляне однажды построили акведук, который спустя почти 2000 лет всё ещё работает и снабжает водой озёра Рима
какую традицию местные жители сохраняют уже более 500 лет
Организационные детали
Это самостоятельная поездка на поезде с сопровождением на месте. Я заранее объясню, как купить билеты, с какого вокзала удобнее выехать из Рима и на какой поезд сесть.
Дополнительные расходы
Билеты на поезд Рим — Браччано — Рим: около €4 в одну сторону
Входной билет в замок Орсини–Одескальки: €10 за чел.
Кофе, джелато, обед у озера — по желанию
Катание на сапе или каяке: от €10 в час (по желанию)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д станции Браччано
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 24 туристов
Реальная героиня «Ешь, молись, люби». В 2019 году я переехала в Рим из Казахстана — с книгой Элизабет Гилберт в руках и сильным желанием начать всё заново. Я читала её читать дальшеуменьшить
на площадях и в церквях, сидела с кофе на тех самых римских улочках, где тишина помогает услышать себя.
Сегодня я хочу делиться этим опытом с другими. Я не просто гид — я собеседник, который предлагает посмотреть на город как на зеркало души. Мои прогулки — это не о том, чтобы «успеть всё», а о том, чтобы почувствовать главное. О Риме, о себе, о времени и его дарах.