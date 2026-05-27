Замедлиться в Браччано

Тихая Италия рядом с Римом
Всего час на поезде от Рима — и вы уже в другом ритме.

Где воздух свежее, по глади озера скользят лебеди, а в старинном замке до сих пор живут легенды — о призраках и интригах. Браччано — средневековый город у вулканического озера с замком.

Вы прогуляетесь по камерным улочкам, познакомитесь с цивилизацией этрусков, попробуете джелато и прикоснётесь к настоящей Италии для итальянцев.
Описание экскурсии

Том Круз, Эрос Рамазотти и Мартин Скорсезе не просто так выбирали это место для своих свадебных церемоний. И очень быстро становится понятно почему. Это та Италия, которую обычно оставляют «для себя». Та самая, за которой едут через полмира — и почти никогда не находят в путеводителях. В нашей программе:

Встреча на ж/д станции Браччано и завтрак по-итальянски

Начнём утро с кофе и корнетто на площади — спокойно, без спешки, в ритме маленького итальянского города.

Музей Браччано

Лёгкое и интеллектуальное погружение в историю региона и мир этрусков — цивилизации, которая задала тон будущему Риму.

Прогулка по средневековому борго

Камерные улочки, панорамные виды на озеро и ощущение закрытого от туристической суеты пространства.

Дуомо Браччано

Тихое место, где история переплетается с верой: поговорим о чуде, спасшем город, и традициях, которые сохраняются здесь веками.

Замок Орсини–Одескальки

Один из самых впечатляющих замков Италии, до сих пор принадлежащий аристократической семье. Поговорим, почему именно это место выбирают для самых красивых свадеб в мире.

Спуск к озеру Браччано

Пространство тишины, света и воды. Вулканическое озеро с кристально чистой поверхностью, где время будто замедляется.

После прогулки (~3 часа) день остаётся в вашем распоряжении — и это часть концепции. Я порекомендую локации и при необходимости забронирую для вас столик в лучших ресторанах.

На экскурсии поговорим:

  • как устроен средневековый город: почему его улицы запутаны, как он защищался — и почему сегодня в нём так приятно потеряться
  • как жили в замках — истории об интригах аристократических династий и призраке Изабеллы, которая, по легенде, до сих пор не покинула эти стены
  • как рождаются вулканические озёра и о том, как римляне однажды построили акведук, который спустя почти 2000 лет всё ещё работает и снабжает водой озёра Рима
  • какую традицию местные жители сохраняют уже более 500 лет

Организационные детали

Это самостоятельная поездка на поезде с сопровождением на месте. Я заранее объясню, как купить билеты, с какого вокзала удобнее выехать из Рима и на какой поезд сесть.

Дополнительные расходы

  • Билеты на поезд Рим — Браччано — Рим: около €4 в одну сторону
  • Входной билет в замок Орсини–Одескальки: €10 за чел.
  • Кофе, джелато, обед у озера — по желанию
  • Катание на сапе или каяке: от €10 в час (по желанию)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ж/д станции Браччано
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму бронирования и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 24 туристов
Реальная героиня «Ешь, молись, люби». В 2019 году я переехала в Рим из Казахстана — с книгой Элизабет Гилберт в руках и сильным желанием начать всё заново. Я читала её
на площадях и в церквях, сидела с кофе на тех самых римских улочках, где тишина помогает услышать себя. Сегодня я хочу делиться этим опытом с другими. Я не просто гид — я собеседник, который предлагает посмотреть на город как на зеркало души. Мои прогулки — это не о том, чтобы «успеть всё», а о том, чтобы почувствовать главное. О Риме, о себе, о времени и его дарах.

