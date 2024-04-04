Рим — это сердце Италии. С радостью покажу вам его самые известные места! Помогу раскрыть богатое прошлое города, поделюсь его тайнами и достижениями. Экскурсия со мной — это лёгкий способ познакомиться с Римом, если вы в нём впервые. Я избегаю сухих дат и фактов, делаю упор на действительно интересных историях о городе и его жителях.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидаете

Я покажу вам главные достопримечательности итальянской столицы: Колизей, Римский форум, Пантеон, фонтан Треви, площади Венеции и Навона. А также вы:

Расшифруете фразу, которая встречается на каждом шагу

Узнаете, где и как жили древние римляне

Раскроете, почему у стен тоже есть уши

Заглянете в секретный сад

Посетите церковь Святого Игнатия Лойолы и увидите фреску с эффектом 3D

А ещё Рим невозможно представить без вкусной еды! Я расскажу, по каким признакам распознать магазин с настоящим джелато. Поделюсь, где попробовать лучшее тирамису в городе, вкуснейшие панини и ароматные ликёры.

Организационные детали