Здравствуй, Рим

Увидеть знаковые места города и прикоснуться к их истории в душевной компании
Рим — это сердце Италии.

С радостью покажу вам его самые известные места! Помогу раскрыть богатое прошлое города, поделюсь его тайнами и достижениями. Экскурсия со мной — это лёгкий способ познакомиться с Римом, если вы в нём впервые.

Я избегаю сухих дат и фактов, делаю упор на действительно интересных историях о городе и его жителях.
5
8 отзывов
Здравствуй, Рим
Здравствуй, Рим
Здравствуй, Рим
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание экскурсии

Что вас ожидаете

Я покажу вам главные достопримечательности итальянской столицы: Колизей, Римский форум, Пантеон, фонтан Треви, площади Венеции и Навона. А также вы:

  • Расшифруете фразу, которая встречается на каждом шагу
  • Узнаете, где и как жили древние римляне
  • Раскроете, почему у стен тоже есть уши
  • Заглянете в секретный сад
  • Посетите церковь Святого Игнатия Лойолы и увидите фреску с эффектом 3D

А ещё Рим невозможно представить без вкусной еды! Я расскажу, по каким признакам распознать магазин с настоящим джелато. Поделюсь, где попробовать лучшее тирамису в городе, вкуснейшие панини и ароматные ликёры.

Организационные детали

  • Мы осматриваем все достопримечательности снаружи (кроме церкви Св. Игнатия Лойолы)
  • Я готова скорректировать маршрут по вашему желанию
  • Я могу провести экскурсию на русском или украинском языках
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Колизея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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Анастасия
4 апр 2024
Наша семья всерьёз интересуется историей, и рассказ Юлии был встречен на ура: информативный и эмоциональный, нисколько не утомительный и не перегруженный фактами. Мы удивлялись и восхищались, смеялись и недоумевали вместе
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с нашим великолепным гидом Юлией.
Несмотря на свой юный возраст, Юлия очень хорошо чувствует собеседников, умело сочетает в рассказе факты и легенды, легко идёт навстречу нашим пожеланиям и щедро делится огромным багажом знаний о предмете. Очень приятно рекомендовать такого специалиста!

Ольга
31 мар 2024
Всё прошло прекрасно! Юлия прекрасно знакома с городом и его историей, использовала дополнительные наглядные пособия. Детям и взрослым было интересно.
Дария
28 мар 2024
Остались очень довольны экскурсией! Юлия многое знает о Риме и красиво преподносит информацию. Все четко и по делу, не теряя ни минуты. С удовольствием бы пошла на вторую часть обзора города, по другим маршрутам. Спасибо!
М
25 мар 2024
Экскурсия была очень увлекательной!
Мы много путешествуем и знаем толк в хороших экскурсиях, именно поэтому остались очень довольны гидом!
Юлия организовала все очень хорошо! и маршрут и достопримечательности, а главное все очень легко, в приятной компании!
Мы не пожалели о своем выборе!
K
22 мар 2024
Большое спасибо за проведенную экскурсию! Осталось много впечатлений! Узнала много интересного! Хочется отметить отзывчивость, доброжелательность экскурсовода! ♥️♥️
А
16 мар 2024
Спасибо большое, Юля! Это не первая экскурсия у Юли, на которую я ходила. И мне хочется ходить все больше и больше!

Замечательный гид, осведомленная, структурированная, чувствующая интересы и запросы туристов!

Мы ходили на экскурсию втроем с моими близкими. Было очень интересно, в меру насыщенно, с классными рекомендациями и потрясающей историей.

Всем искренне рекомендую записаться к Юле!
Спасибо большое, Юля! Это не первая экскурсия у Юли, на которую я ходила. И мне хочется ходить все больше и больше!Спасибо большое, Юля! Это не первая экскурсия у Юли, на которую я ходила. И мне хочется ходить все больше и больше!
Е
8 мар 2024
Мы с мужем в Риме в первый раз, и как мы же рады, что выбрали Юлю в качестве проводника для знакомства с этим удивительным городом! Не буду рассказывать насколько всё
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доступно и содержательно и, самое главное не утомительно, было рассказано и показано, но эти 3 часа пролетели в миг. Супруг не любитель экскурсий, но даже он с удовольствием слушал и остался доволен. Огромное спасибо замечательной Юле, будем рекомендовать друзьям и знакомым. И вам, так же всем очень советую!

Мы с мужем в Риме в первый раз, и как мы же рады, что выбрали ЮлюМы с мужем в Риме в первый раз, и как мы же рады, что выбрали ЮлюМы с мужем в Риме в первый раз, и как мы же рады, что выбрали ЮлюМы с мужем в Риме в первый раз, и как мы же рады, что выбрали ЮлюМы с мужем в Риме в первый раз, и как мы же рады, что выбрали Юлю
Светлана
24 фев 2024
экскурсия с Юлией сегодня прошла великолепно!!!! Я была с дочкой 13 лет!! и это важно,что Юля в экскурсии совместила как исторические моменты,так и современные и актуальные подросткам. маршрут построен отлично,продуманно всё от величественных объектов до уютных тихих парков. Юля в курсе всех проходящих выставок,ответила на все наши вопросы,по общей истории Рима!!!
P.s:-очень интеллигентна и профессиональна!!!
экскурсия с Юлией сегодня прошла великолепно!!!! Я была с дочкой 13 лет!! и это важно,что Юляэкскурсия с Юлией сегодня прошла великолепно!!!! Я была с дочкой 13 лет!! и это важно,что Юля

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