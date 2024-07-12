Найдено 3 экскурсии в категории « Италия » в Риме на русском языке, цены от €230. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 🚗 На машине 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Из Рима - на Тирренское море и в замок Санта-Севера Посетить средневековый замок и отдохнуть на пляже с чёрным вулканическим песком за 1 день Начало: У вашего отеля € 370 за всё до 4 чел. 🚗 На машине 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Гастропутешествие в Альбано, Аричью, Кастель Гандольфо и Неми Посетить 4 городка на берегах вулканических озёр и отведать их главные лакомства € 300 за всё до 4 чел. 🚉 На поезде 11 часов Мини-группа до 10 чел. Из Рима во Флоренцию - на скоростном поезде Провести день в колыбели Возрождения без суеты и спешки и вернуться обратно в столицу (мини-группа) Начало: На вокзале Roma Termini Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30 € 230 за человека Другие экскурсии Рима

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Италия»

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