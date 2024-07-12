1 чел.
По популярности
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Рима - на Тирренское море и в замок Санта-Севера
Посетить средневековый замок и отдохнуть на пляже с чёрным вулканическим песком за 1 день
Начало: У вашего отеля
12 июля в 08:00
13 июля в 08:00
€370 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастропутешествие в Альбано, Аричью, Кастель Гандольфо и Неми
Посетить 4 городка на берегах вулканических озёр и отведать их главные лакомства
Сегодня в 09:00
11 июля в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
11 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Из Рима во Флоренцию - на скоростном поезде
Провести день в колыбели Возрождения без суеты и спешки и вернуться обратно в столицу (мини-группа)
Начало: На вокзале Roma Termini
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30
12 июля в 07:30
14 июля в 07:30
€230 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Италия»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Риму в июле 2024
Сейчас в Риме в категории "Италия" можно забронировать 3 экскурсии от 230 до 370.
Экскурсии на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Италия», цены от €230. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь