Италия – экскурсии в Риме

Найдено 3 экскурсии в категории «Италия» в Риме на русском языке, цены от €230. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Рима - на Тирренское море и в замок Санта-Севера
🚗 На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Рима - на Тирренское море и в замок Санта-Севера
Посетить средневековый замок и отдохнуть на пляже с чёрным вулканическим песком за 1 день
Начало: У вашего отеля
12 июля в 08:00
13 июля в 08:00
370 за всё до 4 чел.
Гастропутешествие в Альбано, Аричью, Кастель Гандольфо и Неми
🚗 На машине
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастропутешествие в Альбано, Аричью, Кастель Гандольфо и Неми
Посетить 4 городка на берегах вулканических озёр и отведать их главные лакомства
Сегодня в 09:00
11 июля в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Из Рима во Флоренцию - на скоростном поезде
🚉 На поезде
11 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Из Рима во Флоренцию - на скоростном поезде
Провести день в колыбели Возрождения без суеты и спешки и вернуться обратно в столицу (мини-группа)
Начало: На вокзале Roma Termini
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30
12 июля в 07:30
14 июля в 07:30
230 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Италия»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риме
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Рима - на Тирренское море и в замок Санта-Севера
  2. Гастропутешествие в Альбано, Аричью, Кастель Гандольфо и Неми
  3. Из Рима во Флоренцию - на скоростном поезде
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Римский форум
  4. Фонтан Треви
  5. Площадь Венеции
  6. Колизей
  7. Пьяцца Навона
  8. Капитолийский холм
  9. Район Трастевере
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июле 2024
Сейчас в Риме в категории "Италия" можно забронировать 3 экскурсии от 230 до 370.
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