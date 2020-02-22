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Описание
Что вас ожидает
Я покажу вам чудесные уголки города, о которых большинство путешественников, несмотря на их соседство со знаменитыми объектами, даже не догадываются.
Вы увидите место, где когда-то Ромул и Рем следили за полетом птиц, чтобы узнать где основать Рим;
посетите Апельсиновый сад, откуда открывается одна из лучших панорам на город;
подглядите в замочную скважину, из которой видно сразу три государства;
посмотрите на великолепные раннехристианские церкви;
испытаете Уста истины, которые, по легенде, откусывают руку каждому, кто лжет;
познакомитесь с прототипом Колизея;
прогуляетесь по одному из старейших в Европе еврейскому кварталу с его очаровательными мощеными улочками.
В пути я расскажу удивительные факты, истории о людях и обо всем, что сделало Рим столь великим.
Вы увидитесь, узнав, что картинным Римом можно наслаждаться без толп туристов, и получите удовлетворение не только от малоизвестных красот столицы, спрятанных от невнимательных глаз, но и от чувства причастности к чему-то особенному, недоступному большинству. Рим заиграет новыми красками, и появится желание и дальше самостоятельно исследовать город, сворачивая с протоптанных троп и открывая его тайные сокровища.
Надеюсь, желание выйти за рамки стандартной программы останется с вами и в других путешествиях, — я сделаю для этого все возможное!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе Circo Massimo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Olya — ваш гид в Риме
Провёл 580 экскурсий для 666 туристов
Ciao! Меня зовут Оля и более 10 лет я восхищаюсь и бесконечно вдохновляюсь культурой и историей самого красивого города в мире.
Я не профессиональный гид, но у меня большой опыт проведения экскурсий.
На прогулках вас ждет увлекательный рассказ о городе и его истории, приправленный легендами, традициями и взглядом изнутри. Предлагаю вам почувствовать истинный вкус Рима из свежих ингредиентов и старых традиций.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
22 фев 2020
Экскрусия очень интересная, познавательная, ничего лишнего, Ольга, приятная в общении, коммуникабельная, очень советуем!!! Вечерний Рим впечатлил нал с очаровательной Ольгой!!! Рекомендуем!!! Ольга ещё раз, спасибо за проведённое время вместе с нами!!! Анна, Ольга (Москва)
А
Александра
21 янв 2020
С выбором экскурсии не ошиблись. Ольга провела нас по местам, где было ни так много туристов по сравнению с основными достопримечательностями. Экскурсия прошла в формате прогулки, с рассказом интересных фактов о городе. Ольга не нагружала нас информацией культурной программы. На следующий день, отправились самостоятельно по рекомендации гида на смотровую площадку. И это было самое клевое место, там практически не было людей и открывался потрясающий вид на город;) Спасиииибоооо гиду Ольге!!!
Е
Елена
7 окт 2019
Рекомендую экскурсию всем, и тем, кто уже был в Риме, и тем, кто посетил Рим впервые. Прогулка с Олей доставила нам невероятное удовольствие; неформальное общение и живой рассказ Оли позволили нам лучше понять Рим, увидеть его с неформальной стороны. Оля,большое спасибо!
Я
Яна
15 апр 2019
Экскурсия очень понравилась! Прогулялись по местам, про которые даже и не слышали раньше, рассказывала Ольга интересно, без перечисления кучи дат и сухих фактов. Маршрут отлично построен, нет сильной разницы по времени и месту между точками. Остались довольны) Оля, спасибо!
М
Марфа
25 мар 2019
Были на этой экскурсии с тремя детьми. Маршрут не очень длинный, большая его часть проходит по тихому живописному району. Совет - идите в будний день утром и людей вокруг будет совсем мало, что для Рима редкость. Информацией Ольга не перегружает, но все факты интересные. Не поток дат и названий, а любопытные детали и сюжеты. Для нас это был плюс - было время остановиться в садах, зайти в церкви по дороге, детям побегать. Ольга, спасибо! Надеюсь, создадите больше маршрутов в менее исследованных районах Рима.
Н
Наталья
30 окт 2018
Благодаря Ольге получилась очень душевная и интересная прогулка. Спасибо!
Г
Галина
28 сен 2018
Получили вместе с дочерью огромное удовольствие от общения с Ольгой. Очень интересный рассказчик, два с половиной часа она делилась своими знаниями о вечном городе, не навязчиво, отвечая на все возникшие у нас вопросы. Время прошло не заметно, огромное спасибо за профессионализм столь юной и влюбленной в этот город девушки.
О
Олег
28 сен 2018
Экскурсия очень понравилась, не смотря на начавшийся дождь, который скомкал нам последнюю треть прогулки. Ольга очень приятная и доброжелательная, маршрут достаточно хорошо продуман для неспешной прогулки на 2 часа, рассказала достаточно много того, что мы не читали и не знали, готовясь к поездке в Рим. Рекомендуем всем Ольгу как гида и эту экскурсию по не самым известным туристическим местам в Риме.
В
Виктория
21 сен 2018
Благодаря прекрасной рассказчице Оле, наша прогулка была интересной, неутомительной и познавательной. Итересный маршрут, красивые виды на город, правильное время на закате дня - все радовало! Спасибо, Оля
В
Вера
14 сен 2018
Очень довольны, что взяли экскурсию у Ольги. Спокойный размеренный ритм это то, что нам было нужно после массы людей около основных достопримечательностей Рима. И информации было как раз нужное количество и в нужном формате. Спасибо большое ещё раз 😃. Всем рекомендую!
Олег
11 сен 2018
Спасибо, пополнили!
Ю
Юлия
18 июля 2018
Это действительно другой Рим, город, который не увидят туристы при первом и, вероятно, втором взгляде на Вечный город. Прекрасная, познавательная экскурсия с возможностью увидеть Рим без толп туристов и, конечно, полюбить этот город еще сильнее. Большое спасибо, Ольга, за возможность узнать любимый город с другой стороны.
И
Ирина
17 июля 2018
Очень интересная экскурсия, Ольга отличный рассказчик, не избитый маршрут. Остались довольны
А
Александр
28 июня 2018
Экскурсия очень понравилась. Ольга была пунктуальна, место для начала экскурсии было определено и указано точно. Маршрут продуман. Длительность экскурсии весьма оптимальна. Подойдёт как взрослым так и детям, например, для семьи. Ольге огромное спасибо!
И
Ирина
20 июня 2018
Экскурсия очень понравилась. День, когда мы запланировали данную экскурсию, у нас был очень насыщен (Колизей, Ватикан) и вечером «Другой Рим». Думали- зря, устали. А в итоге -отдохнули и увидели совсем - совсем Другой город! Ольга настолко приятный в общении человек, нам не хотелось - чтобы экскурсия заканчивалась! Даже через неделю спустя,спрашивая сына, на какую экскурсию поедем - он предложил ещё раз с Ольгой посмотреть вечерний Рим:))Оля, огромное спасибо!!!