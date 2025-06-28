Если вы уже познакомились с главными символами столицы, но чувствуете лёгкую недосказанность — эта прогулка для вас. Я покажу вам картинный Рим и его малоизвестные красоты, спрятанные от невнимательных глаз.
Вы читать дальшеуменьшить
заглянете в замочную скважину, где открывается вид сразу на три государства, насладитесь одной из лучших панорам города и почувствуете ту самую атмосферу Вечного города — ради которой сюда возвращаются снова и снова.
Вы увидите Чирко Массимо — ипподром, где когда-то проходили захватывающие гонки колесниц и собирались сотни тысяч зрителей.
Заглянете в Апельсиновый сад, откуда открывается одна из лучших панорам города.
Посетите великолепную базилику Святой Сабины — хорошо сохранившуюся раннехристианскую церковь.
Подсмотрите в замочную скважину, из которой видно сразу три государства.
Увидите легендарные Уста истины — маску, которая, по легенде, откусывает руку лжецам.
Познакомитесь с античным Театром Марцелла — прообразом Колизея и свидетельством величия Римской империи.
Прогуляетесь по атмосферному Еврейскому кварталу — одному из старейших в Европе, с его уютными мощёными улочками и богатой историей.
Окажетесь на необычной Площади кошек, где среди древних руин живёт целое кошачье королевство.
А я расскажу захватывающие истории о людях, легендах и событиях, которые превратили Рим в Вечный город и оставили след в мировой истории.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Circo Massimo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оля — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 879 туристов
Я восхищаюсь и бесконечно вдохновляюсь культурой и историей самого красивого города в мире. На моих прогулках вас ждёт увлекательный рассказ о городе и его прошлом, приправленный легендами, традициями и взглядом изнутри. Приглашаю вас почувствовать истинный вкус Рима — из вековых традиций и свежих впечатлений.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 74 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
66
4
5
3
2
2
–
1
1
Мила
Были сегодня на экскурсии с Олей, Очень понравилось, проходили по менее туристическим местам, были с детьми 8 и 15 лет, слушали и задавали вопросы на которые Оля всегда отвечала:) Рекомендуем:) Есть несколько фото с видами
Вам был полезен этот отзыв?
T
Tatiana
Замечательная прогулка! 😍У Ольги легкая подача информации, при этом очень интересно!!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Евгения
Спасибо Ольге за новые места и новые знания! Рекомендую экскурсию к посещению)
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Надежда
Это был наш первый день в Риме, и первый день в Италии. Поэтому Ольга оказалась нашим проводником в Римскую жизнь. Это было захватывающе. Погуляв после экскурсии по Риму пару дней, читать дальшеуменьшить
мы поняли, что пожалуй именно то, что показала Ольга было действительно интересно о Риме. Все главные его достопримечательности вы скорее всего и так видели на миллионе картинок, но части города, по которым нас водили были гораздо более настоящими, не столь туристическими, тихими и красивыми. Ольга проведет вас по тем местам, где приятно гулять тем, кто в Риме живет, среди деревьев, в саду с потрясающим видом на город и по районам с многовековой историей. Спасибо большое, Ольга
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Екатерина
За день до встречи с Олей мы с подругой были на экскурсии в Ватикане и нам абсолютно не понравилось, как гид преподнес информацию. После той экскурсии мы с осторожностью шли читать дальшеуменьшить
на встречу с Ольгой. Но слава богу наши опасения были напрасными. Оля прекрасный человек и интересный рассказчик. Информация подается легко, вкусно, получился очень запоминающийся рассказ и очень легкая прогулка. Мы с подругой влюбились в Рим, в его историю и пожалели, что нам на следующий день уже уезжать. Так что благодаря Ольге Рим нам стал как родной. Смело рекомендуем ее всем, кто не успел еще для себя открыть этот удивительный прекрасный, великий город с иной стороны - пройти не протоптанной туристической дорожкой. Спасибо Ольге! И успехов в ее делах!
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Борис
:):):) Если Вам нужен гид, которому: все равно, что интересно именно Вам; Хочется совместить бег трусцой с работой; Который засыпет Вас десятками неизвестных Вам имен и ничего значащих для Вас дат, которые Вы забудете читать дальшеуменьшить
через 10 мин; Если Вам интересна только официальная информация, которую Вы бесплатно найдете в Интернете или путеводителе; В общем - если хотите пройти маршрут как все "нормальные туристы" - не выбирайте Ольгу!:):):) А если хотите прекрасную прогулку, рассказы о городских легендах, необходимое и достаточное количество информации, исключительно доброе и внимательное отношение к своим вопросам - эта экскурсия для Вас. Ольга! Огромное спасибо за чудесный вечер, великолепные виды и интересные факты и легенды! Борис и Наталья, 16.03.16
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Рима
Похожие экскурсии на «Другой Рим - нетуристический»