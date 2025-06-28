Если вы уже познакомились с главными символами столицы, но чувствуете лёгкую недосказанность — эта прогулка для вас. Я покажу вам картинный Рим и его малоизвестные красоты, спрятанные от невнимательных глаз.Вы

заглянете в замочную скважину, где открывается вид сразу на три государства, насладитесь одной из лучших панорам города и почувствуете ту самую атмосферу Вечного города — ради которой сюда возвращаются снова и снова.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €99 за экскурсию

Ваш гид в Риме

Описание экскурсии

Вы увидите Чирко Массимо — ипподром, где когда-то проходили захватывающие гонки колесниц и собирались сотни тысяч зрителей.

Заглянете в Апельсиновый сад, откуда открывается одна из лучших панорам города.

Посетите великолепную базилику Святой Сабины — хорошо сохранившуюся раннехристианскую церковь.

Подсмотрите в замочную скважину, из которой видно сразу три государства.

Увидите легендарные Уста истины — маску, которая, по легенде, откусывает руку лжецам.

Познакомитесь с античным Театром Марцелла — прообразом Колизея и свидетельством величия Римской империи.

Прогуляетесь по атмосферному Еврейскому кварталу — одному из старейших в Европе, с его уютными мощёными улочками и богатой историей.

Окажетесь на необычной Площади кошек, где среди древних руин живёт целое кошачье королевство.

А я расскажу захватывающие истории о людях, легендах и событиях, которые превратили Рим в Вечный город и оставили след в мировой истории.