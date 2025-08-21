Погрузитесь в многовековую историю замка Святого Ангела, пройдите по спиральному пандусу и насладитесь панорамой Рима с крыши. Аудиогид проведёт по самым интересным уголкам этого легендарного памятника.
Описание билетаИстория замка Святого Ангела Отправьтесь в увлекательное путешествие сквозь века — познакомьтесь с замком, который был мавзолеем императора Адриана, крепостью и папской резиденцией. Каждое помещение замка хранит части легенд и тайн прошлого. Экскурсия с гидом и впечатляющий путь Встретьтесь с опытным гидом в Кастель-Сан-Анджело, получите билет и отправляйтесь по величественному спиральному пандусу. Это инженерное чудо ведёт к главной жемчужине замка — террасе на крыше, символу римского наследия. Панорамные виды Рима Поднимитесь на крышу и насладитесь бескрайними панорамами Рима — от купола собора Святого Петра до древнего Колизея. Каждый взгляд открывает красоту и историю Вечного города, оставляя неизгладимое впечатление. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности, заряженный смартфон.
- Не допускается: детские коляски, багаж или большие сумки, алкоголь и наркотики.
- Не подходит для: людей с ограниченными физическими возможностями и пользователей инвалидных колясок.
- Билеты именные — возьмите удостоверение личности и укажите полные имена всех участников.
- Билеты ограничены по времени — приходите за 15 минут до начала, опоздание может лишить вас участия.
- В целях безопасности запрещены оружие, стекло, острые предметы, алкоголь и еда.
- Для аудиогида возьмите заряженный смартфон с наушниками и подключением к интернету.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Святого Ангела (Кастель-Сан-Анджело)
- Терраса на крыше замка
- Купол собора Святого Петра
- Колизей
Что включено
- Билет в замок Святого Ангела
- Помощь персонала при входе
- Аудиогид для полного погружения
Что не входит в цену
- Трансфер от/до отеля
- Личные расходы
- Экскурсия с гидом
Место начала и завершения?
WF38+2J2 Рим, Италия
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Т
Тихон
21 авг 2025
Процесс регистрации прошёл легко — хозяйка стояла у входа в форме, её было хорошо видно. Замок наполнен историей и искусством, с английскими пояснениями везде. Но самое удивительное — вид с башни, который, возможно, лучший в Риме. Ради него стоит посетить это место!
В
Варвара
7 июн 2025
Узнавать всю историю, рассматривать модели и наслаждаться потрясающими видами — это было здорово.
Е
Егор
26 фев 2025
Нам очень понравился Кастель. Здесь много интересного: разные уровни для изучения, и с каждой площадки открывается отличный вид на город. История этого места просто завораживает!
А
Анна
13 ноя 2024
Экскурсия была действительно классной
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «По Риму с умом»
Исследуйте Рим, погружаясь в его величественную историю и архитектуру, открывая тайны прошлого в компании опытного гида
Завтра в 10:00
30 ноя в 10:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по Замку Святого Ангела
Усыпальница, крепость и резиденция римских пап: знакомство с архитектурным шедевром Рима
30 ноя в 10:00
22 фев в 10:00
€187 за всё до 4 чел.
Квест
до 5 чел.
Квест в Риме «Ангелы и демоны»
Расшифровать символы Ватикана и раскрыть секреты римских пап
Начало: На площади Святого Петра
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 5 чел.