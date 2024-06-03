Т Татьяна Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города читать дальше в Риме,и вроде бы знали о нем многое. Но рассказы Влада познакомили нас с Римом как бы изнутри. Очень понравились места,в которые нас привозил Влад. Время пролетело не заметно. Думаю,мы еще не раз вернемся в Рим. Спасибо,Влад! И еще:хочется поблагодарить водителя,который нас встречал в аэропорту. Очаровательная Тициана! Спасибо за добродушие и профессиональное вождение. Как приятно встречать красивых людей-не только внешне,но и душой! Это день,проведенный в Риме останется в нашем сердце! Сказать,что экскурсия понравилась-это ничего не сказать. Влад показал нам Рим со стороны местного жителя,трепетно влюбленного в вечный город. Мы бывали

E Evgeniya С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины Спасибо большое за экскурсию, с учётом ограничения по времени в Риме, а так же с тем что пошёл на встречу и немного изменил маршрут

В Валентин Экскурсия по Замку Святого Ангела читать дальше экскурсией, очень благодарны Юлии за прекрасную экскурсию и проведенное время, советую всем, чем ходить самому, очень много нового и интересного, Юлия Вам огромное спасибо и удачи Были лет 7 назад самостоятельно в замке, но очень хотели экскурсию, и вот удача нас столкнула с Юлией и ее

I Irena Откройте для себя Рим Замечательная экскурсия!

К Ксения Ватикан как увлекательный роман Прекрасная и познавательная экскурсия! Получили массу впечатлений и новой информации! Благодарим Викторию!

Ю Юрий По Риму с ветерком Осталось очень приятное впечатление. Во-первых это комфортно, во-вторых познавательно, в-третьих очень много всего показали, что вне стандартных экскурсий. Крайне рекомендуем.

O Olga Откройте для себя Рим Гід Таццяна - вельмі раю. Ўсё спадабалася:) Цікава і жыва:) Шчыры дзякуй:)

К Камилла С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины Интересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увидели пару мест, где не так много туристов. Асыл грамотный и приятный гид и очень терпеливый так как фотографировать хотелось все😂

Ю Юрий С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины Я заказал эту экскурсию для друга, в качестве подарка. Он остался очень доволен. Надеюсь, оказавшись в Риме, воспользуюсь услугами Асыла. Спасибо