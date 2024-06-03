1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Ватикан: от древних тайн до сокровищ искусства - уникальная экскурсия
Познайте Ватикан не как обычный турист: от историй о папах до шедевров искусства и тайного замка Святого Ангела
11 июня в 07:30
14 июня в 07:30
€134 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Величие Рима
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 164€140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная экскурсия по Замку Святого Ангела в Риме
Откройте для себя тайны Замка Святого Ангела в Риме на индивидуальной экскурсии. Узнайте о его владельцах, узниках и потайных ходах
Начало: Перед входом в замок св. Ангела
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Весь Рим за один день: путешествие сквозь века
Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от €320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Замку Святого Ангела
Усыпальница, крепость и резиденция римских пап: знакомство с архитектурным шедевром Рима
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия «По Риму с ветерком»: история и красота
Исследуйте красоту и величие Рима, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии с экспертом
Начало: На площади Республики
10 июня в 08:30
14 июня в 08:00
296€267 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по утреннему Риму
Запечатлеть себя на фоне античного города в часы, когда весь Рим принадлежит только вам
20 июня в 06:30
21 июня в 06:30
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
Составить объемное представление о столице на дружеской прогулке по ее самым интересным местам
Начало: У выхода из метро Чирко Массимо (Circo Massimo)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €80 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Рим на рассвете: прогулка в мини-группе в районе Ватикана
Исследовать один из старейших районов города, открывая его нескучные сюжеты
Начало: В районе метро Ottaviano San Pietro
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€55 за человека
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
Великий Рим и его легенды: экскурсия в сердце Италии
Погрузитесь в эпоху Римской империи, восхититесь шедеврами Ренессанса и откройте для себя живописные уголки Вечного города
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 171€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Римские легенды классического маршрута
Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Собор Святого Петра и мир католической веры
Религия Древнего Рима, история Ватикана и священное значение Собора
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
от €100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города
Начало: В районе метро Colosseo
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Величественный Рим
Увидеть площади, церкви и фонтаны эпохи барокко и услышать истории их гениальных создателей
Начало: На площади Repubblica
24 июня в 10:00
25 июня в 10:00
€94 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
Насыщенная авто-пешеходная прогулка по Риму для пассажиров транзитных рейсов
Начало: Зал прилёта аэропорта
10 июня в 06:30
14 июня в 06:30
504€454 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе
Услышать легенды Вечного города, полюбоваться архитектурой и узнать, что такое артишок «по-римски»
Начало: на площади Кампо-деи-Фиори
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00
10 июня в 19:00
12 июня в 19:00
€55 за человека
Мини-группа
5.5 часов
Пешеходная экскурсия по Риму: от Пантеона до Испанской лестницы
Проведите незабываемые 5 часов, исследуя величайшие достопримечательности Рима в компании опытного гида
Начало: Ponte S. Angelo
Расписание: Будни и выходные: с 9 до 13.30, с 15 до 19.30
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€25 за человека
Мини-группа
3 часа
Рим на рассвете: Ватикан, Собор Петра, Замок Святого Ангела - Групповая экскурсия
Начните утро с захватывающей прогулки по Ватикану и его окрестностям. Откройте для себя красоту Рима на рассвете в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Метро Ottaviano San Pietro газетный киоск
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€55 за человека
Фотопрогулка
1.5 часа
Чёрно-белая портретная фотосессия в Риме
Прогуляться по уютному центру и увезти на память снимки в лучших декорациях Вечного города
Начало: на Площади Святого Петра
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€120 за всё до 3 чел.
Квест
3 часа
Экскурсия-квест «Ангелы и демоны»: тайны Ватикана
Расшифровать символы Ватикана и узнать секреты римских пап, выполняя логические задания
Начало: На площади Святого Петра
Сегодня в 08:00
10 июня в 12:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Рим без людей: уникальная утренняя прогулка по величественному городу
Представьте, как вы пьете ароматный итальянский кофе на пустынной Испанской лестнице, наслаждаясь тишиной и красотой Рима
Начало: В районе piazza Venezia
1 сен в 05:00
2 сен в 05:00
€400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Все самое важное о Ватикане и Соборе Святого Петра за 2 часa
Начало: Площадь Святого Петра, около египетского обелиска
Расписание: ежедневно кроме среды в 09:00, 11:00, 14:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €140 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
От заката до наступления ночи, 2-х часовая частная экскурсия по Риму
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 19:30
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€178 за человека
Индивидуальная
2 часа
Романтический ночной Рим на авто
Начало: Ваш отель или любое удобное для вас место
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Впервые в Риме
Начало: Площадь Венеции у Витториано
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€125 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Кинопрогулка по Риму - в мини-группе
Познакомиться с городом, вспоминая известные фильмы, которые здесь снимались
Начало: у метро Flaminio
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:15 и 18:15
Завтра в 10:15
10 июня в 10:15
€75 за человека
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка «Рим как с открытки»
Погулять по культовым местам города и получить профессиональные фото на память
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
100€80 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 июня 2024Сказать,что экскурсия понравилась-это ничего не сказать. Влад показал нам Рим со стороны местного жителя,трепетно влюбленного в вечный город. Мы бывали
- EEvgeniya1 июня 2024Спасибо большое за экскурсию, с учётом ограничения по времени в Риме, а так же с тем что пошёл на встречу и немного изменил маршрут
- ВВалентин31 мая 2024Были лет 7 назад самостоятельно в замке, но очень хотели экскурсию, и вот удача нас столкнула с Юлией и ее
- IIrena29 мая 2024Замечательная экскурсия!
- ККсения28 мая 2024Прекрасная и познавательная экскурсия! Получили массу впечатлений и новой информации! Благодарим Викторию!
- ЮЮрий27 мая 2024Осталось очень приятное впечатление. Во-первых это комфортно, во-вторых познавательно, в-третьих очень много всего показали, что вне стандартных экскурсий. Крайне рекомендуем.
- OOlga27 мая 2024Гід Таццяна - вельмі раю. Ўсё спадабалася:) Цікава і жыва:) Шчыры дзякуй:)
- ККамилла21 мая 2024Интересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увидели пару мест, где не так много туристов. Асыл грамотный и приятный гид и очень терпеливый так как фотографировать хотелось все😂
- ЮЮрий21 мая 2024Я заказал эту экскурсию для друга, в качестве подарка. Он остался очень доволен. Надеюсь, оказавшись в Риме, воспользуюсь услугами Асыла. Спасибо
- EElena16 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия с Еленой. Очень чётко и структурно, и в то же время интересно и увлекательно. Елена отличный рассказчик и очень приятный, милый человек 💗 и фотографии делает прекрасные!
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Замок Святого Ангела»
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