Замок Святого Ангела – экскурсии в Риме

Найдено 27 экскурсий в категории «Замок Святого Ангела» в Риме на русском языке, цены от €25, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ватикан как увлекательный роман
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Ватикан: от древних тайн до сокровищ искусства - уникальная экскурсия
Познайте Ватикан не как обычный турист: от историй о папах до шедевров искусства и тайного замка Святого Ангела
11 июня в 07:30
14 июня в 07:30
134 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Рим
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Величие Рима
Погрузитесь в эпоху Римской империи, исследуя Колизей, Фонтан Треви и другие знаковые места с персональным гидом
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 164140 за всё до 7 чел.
Тайны и легенды Замка Святого Ангела
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Увлекательная экскурсия по Замку Святого Ангела в Риме
Откройте для себя тайны Замка Святого Ангела в Риме на индивидуальной экскурсии. Узнайте о его владельцах, узниках и потайных ходах
Начало: Перед входом в замок св. Ангела
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Весь Рим: путешествие сквозь века за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Весь Рим за один день: путешествие сквозь века
Захватывающее путешествие по Риму, где история оживает на каждом шагу. От античных руин до шедевров Ренессанса - все за один день
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 320 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Замку Святого Ангела
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Экскурсия по Замку Святого Ангела
Усыпальница, крепость и резиденция римских пап: знакомство с архитектурным шедевром Рима
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 4 чел.
По Риму с ветерком
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
317 отзывов
Экскурсия «По Риму с ветерком»: история и красота
Исследуйте красоту и величие Рима, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии с экспертом
Начало: На площади Республики
10 июня в 08:30
14 июня в 08:00
296267 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по утреннему Риму
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
21 отзыв
Фотопрогулка по утреннему Риму
Запечатлеть себя на фоне античного города в часы, когда весь Рим принадлежит только вам
20 июня в 06:30
21 июня в 06:30
130 за всё до 3 чел.
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
76 отзывов
Популярное предложение
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
Составить объемное представление о столице на дружеской прогулке по ее самым интересным местам
Начало: У выхода из метро Чирко Массимо (Circo Massimo)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 80 за всё до 4 чел.
Рим на рассвете: прогулка в мини-группе в районе Ватикана
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
7 отзывов
Рим на рассвете: прогулка в мини-группе в районе Ватикана
Исследовать один из старейших районов города, открывая его нескучные сюжеты
Начало: В районе метро Ottaviano San Pietro
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
55 за человека
Великий Рим и его легенды
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Великий Рим и его легенды: экскурсия в сердце Италии
Погрузитесь в эпоху Римской империи, восхититесь шедеврами Ренессанса и откройте для себя живописные уголки Вечного города
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
от 171120 за всё до 5 чел.
Римские легенды классического маршрута
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
38 отзывов
Римские легенды классического маршрута
Погрузиться в круговорот историй и преданий главных достопримечательностей
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 200 за всё до 5 чел.
Собор Святого Петра и мир католической веры
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Собор Святого Петра и мир католической веры
Религия Древнего Рима, история Ватикана и священное значение Собора
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
от 100 за всё до 3 чел.
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Всё о Риме: захватывающее путешествие в прошлое
Полное погружение в историю, архитектуру, искусство и легенды Вечного города
Начало: В районе метро Colosseo
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
280 за всё до 6 чел.
Величественный Рим
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Величественный Рим
Увидеть площади, церкви и фонтаны эпохи барокко и услышать истории их гениальных создателей
Начало: На площади Repubblica
24 июня в 10:00
25 июня в 10:00
94 за всё до 3 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
Насыщенная авто-пешеходная прогулка по Риму для пассажиров транзитных рейсов
Начало: Зал прилёта аэропорта
10 июня в 06:30
14 июня в 06:30
504454 за всё до 4 чел.
Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Вечерняя прогулка по Риму в мини-группе
Услышать легенды Вечного города, полюбоваться архитектурой и узнать, что такое артишок «по-римски»
Начало: на площади Кампо-деи-Фиори
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 19:00
10 июня в 19:00
12 июня в 19:00
55 за человека
Откройте для себя Рим
🚶 Пешая
Мини-группа
5.5 часов
317 отзывов
Пешеходная экскурсия по Риму: от Пантеона до Испанской лестницы
Проведите незабываемые 5 часов, исследуя величайшие достопримечательности Рима в компании опытного гида
Начало: Ponte S. Angelo
Расписание: Будни и выходные: с 9 до 13.30, с 15 до 19.30
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
25 за человека
Рим на рассвете: район Ватикана, Собор Петра и Замок Святого Ангела
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
41 отзыв
Рим на рассвете: Ватикан, Собор Петра, Замок Святого Ангела - Групповая экскурсия
Начните утро с захватывающей прогулки по Ватикану и его окрестностям. Откройте для себя красоту Рима на рассвете в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Метро Ottaviano San Pietro газетный киоск
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
55 за человека
Чёрно-белая портретная фотосессия в Риме
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
1 отзыв
Чёрно-белая портретная фотосессия в Риме
Прогуляться по уютному центру и увезти на память снимки в лучших декорациях Вечного города
Начало: на Площади Святого Петра
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
120 за всё до 3 чел.
Экскурсия-квест «Ангелы и демоны»: тайны Ватикана
🚶 Пешая
Квест
3 часа
11 отзывов
Экскурсия-квест «Ангелы и демоны»: тайны Ватикана
Расшифровать символы Ватикана и узнать секреты римских пап, выполняя логические задания
Начало: На площади Святого Петра
Сегодня в 08:00
10 июня в 12:00
250 за всё до 5 чел.
Рим без людей
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
26 отзывов
Рим без людей: уникальная утренняя прогулка по величественному городу
Представьте, как вы пьете ароматный итальянский кофе на пустынной Испанской лестнице, наслаждаясь тишиной и красотой Рима
Начало: В районе piazza Venezia
1 сен в 05:00
2 сен в 05:00
400 за всё до 3 чел.
Все самое важное о Ватикане и Соборе Святого Петра за 2 часa
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Все самое важное о Ватикане и Соборе Святого Петра за 2 часa
Начало: Площадь Святого Петра, около египетского обелиска
Расписание: ежедневно кроме среды в 09:00, 11:00, 14:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 140 за всё до 4 чел.
От заката до наступления ночи, 2-х часовая частная экскурсия по Риму
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
От заката до наступления ночи, 2-х часовая частная экскурсия по Риму
Начало: Водитель заберет Вас из указанного места
Расписание: Каждый день в 19:30
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
178 за человека
Романтический ночной Рим на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Романтический ночной Рим на авто
Начало: Ваш отель или любое удобное для вас место
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 6 чел.
Впервые в Риме
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Впервые в Риме
Начало: Площадь Венеции у Витториано
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
125 за всё до 5 чел.
Кинопрогулка по Риму - в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
Кинопрогулка по Риму - в мини-группе
Познакомиться с городом, вспоминая известные фильмы, которые здесь снимались
Начало: у метро Flaminio
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:15 и 18:15
Завтра в 10:15
10 июня в 10:15
75 за человека
Фотопрогулка «Рим как с открытки»
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка «Рим как с открытки»
Погулять по культовым местам города и получить профессиональные фото на память
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
10080 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Трансфер + экскурсия по главным местам Вечного города
    Сказать,что экскурсия понравилась-это ничего не сказать. Влад показал нам Рим со стороны местного жителя,трепетно влюбленного в вечный город. Мы бывали
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    в Риме,и вроде бы знали о нем многое. Но рассказы Влада познакомили нас с Римом как бы изнутри. Очень понравились места,в которые нас привозил Влад. Время пролетело не заметно. Думаю,мы еще не раз вернемся в Рим. Спасибо,Влад! И еще:хочется поблагодарить водителя,который нас встречал в аэропорту. Очаровательная Тициана! Спасибо за добродушие и профессиональное вождение. Как приятно встречать красивых людей-не только внешне,но и душой! Это день,проведенный в Риме останется в нашем сердце!

  • E
    Evgeniya
    1 июня 2024
    С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
    Спасибо большое за экскурсию, с учётом ограничения по времени в Риме, а так же с тем что пошёл на встречу и немного изменил маршрут
  • В
    Валентин
    31 мая 2024
    Экскурсия по Замку Святого Ангела
    Были лет 7 назад самостоятельно в замке, но очень хотели экскурсию, и вот удача нас столкнула с Юлией и ее
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    экскурсией, очень благодарны Юлии за прекрасную экскурсию и проведенное время, советую всем, чем ходить самому, очень много нового и интересного, Юлия Вам огромное спасибо и удачи

  • I
    Irena
    29 мая 2024
    Откройте для себя Рим
    Замечательная экскурсия!
  • К
    Ксения
    28 мая 2024
    Ватикан как увлекательный роман
    Прекрасная и познавательная экскурсия! Получили массу впечатлений и новой информации! Благодарим Викторию!
    Прекрасная и познавательная экскурсия! Получили массу впечатлений и новой информации! Благодарим Викторию!Прекрасная и познавательная экскурсия! Получили массу впечатлений и новой информации! Благодарим Викторию!Прекрасная и познавательная экскурсия! Получили массу впечатлений и новой информации! Благодарим Викторию!Прекрасная и познавательная экскурсия! Получили массу впечатлений и новой информации! Благодарим Викторию!
  • Ю
    Юрий
    27 мая 2024
    По Риму с ветерком
    Осталось очень приятное впечатление. Во-первых это комфортно, во-вторых познавательно, в-третьих очень много всего показали, что вне стандартных экскурсий. Крайне рекомендуем.
  • O
    Olga
    27 мая 2024
    Откройте для себя Рим
    Гід Таццяна - вельмі раю. Ўсё спадабалася:) Цікава і жыва:) Шчыры дзякуй:)
  • К
    Камилла
    21 мая 2024
    С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
    Интересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увидели пару мест, где не так много туристов. Асыл грамотный и приятный гид и очень терпеливый так как фотографировать хотелось все😂
    Интересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увиделиИнтересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увиделиИнтересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увиделиИнтересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увиделиИнтересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увиделиИнтересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увиделиИнтересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увиделиИнтересный получился маршрут, несмотря на то что он пеший, мы охватили главные достопримечательности Рима и увидели
  • Ю
    Юрий
    21 мая 2024
    С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
    Я заказал эту экскурсию для друга, в качестве подарка. Он остался очень доволен. Надеюсь, оказавшись в Риме, воспользуюсь услугами Асыла. Спасибо
  • E
    Elena
    16 мая 2024
    Добро пожаловать в Рим
    Нам очень понравилась экскурсия с Еленой. Очень чётко и структурно, и в то же время интересно и увлекательно. Елена отличный рассказчик и очень приятный, милый человек 💗 и фотографии делает прекрасные!
    Нам очень понравилась экскурсия с Еленой. Очень чётко и структурно, и в то же время интересно

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Замок Святого Ангела»

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  1. Ватикан как увлекательный роман
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  4. Весь Рим: путешествие сквозь века за один день
  5. Экскурсия по Замку Святого Ангела
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Пантеон
  3. Фонтан Треви
  4. Римский форум
  5. Колизей
  6. Площадь Венеции
  7. Пьяцца Навона
  8. Район Трастевере
  9. Капитолийский холм
  10. Замок Святого Ангела
Сколько стоит экскурсия по Риму в июне 2024
Сейчас в Риме в категории "Замок Святого Ангела" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 25 до 454 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1061 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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