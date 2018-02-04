11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы — ученики профессора Лэнгдона из книги Дэна Брауна «Ангелы и демоны», и вам предстоит распутать огромный клубок тайн.
Используя логику и наблюдательность, вы разберётесь в символах папства, исследуете площадь Святого Петра и, следуя подсказкам ангелов, попробуете найти главное сокровище. Гид будет сопровождать вас онлайн, поддерживая и направляя на каждом этапе.
Используя логику и наблюдательность, вы разберётесь в символах папства, исследуете площадь Святого Петра и, следуя подсказкам ангелов, попробуете найти главное сокровище. Гид будет сопровождать вас онлайн, поддерживая и направляя на каждом этапе.
Описание квеста
Вы пройдёте по маршруту книжных героев:
- изучите площадь Святого Петра, мост и замок Святого Ангела
- найдёте окна папы и ангелов Бернини
- рассмотрите гигантские солнечные часы, странный автомобильный знак и российского президента
Используя логику, интеллект, наблюдательность и чувство юмора, вы выполните различные задания квеста и узнаете:
- кто проводил в Ватикане обряд изгнания демонов
- где находится любимая пиццерия швейцарских гвардейцев
- какого папу называли аптекарем Сатаны
Организационные детали
- Я или другой гид из нашей команды будет помогать вам проходить квест онлайн
- В стоимость включено: аренда специального шпионского устройства, вспомогательные атрибуты, приятный подарок
- Вы получите явки и пароли от близлежащих к Ватикану вкусных мест, где можно сделать паузу во время квеста
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Святого Петра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 4013 туристов
Наша команда специализируется на необычных экскурсиях-квестах для взрослых и детей. Экскурсия-квест — это полноценная экскурсия + увлекательное приключение с интересными заданиями и загадками. Квест — единственный способ знакомства с городом, после которого ваши дети запомнят интересные факты, заинтересуются историей и будут вспоминать эту поездку всю жизнь. В конце каждого квеста ваш ждут победа и подарки-сюрпризы!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Эта экскурсия потрясающе интересна, познавательна и увлекательна ДЛЯ ДЕТЕЙ!! Хотя, по правде сказать, мне тоже этот формат очень понравился) Это потрясающая идея - донести до детей порой скучные для них
Татьяна
Ответ организатора:
Ирина, спасибо вам огромное за такой чудесный отзыв! Единственное, хочу пояснить, что квест мы специально адаптировали под возраст ваших мальчишек. Изначально квест расчитан для взрослых, но сейчас мы его можем проводить и для детей от 9 лет. Спасибо вам большое!
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О
Квест проходили впятером: 2 взрослых и 3 детей (7, 10, 13 лет). Очень довольны остались все. Вечером после квеста вспоминали, что узнали, где о чем-то догадались и логически дошли, удивлялись
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Е
Проходила квест с мужем и сыном 13 лет. Нам всё понравилось! Сразу предупреждаю, что все проходит на площадях и улицах, в собор заходить вы не будете. Так что, кто хочет
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И
Проходили экскурсию-квест в компании 4 человек. Для меня это был первый опыт прохождения квеста. Не хотелось заказывать обычную экскурсию с обычной подачей информации, которую забудешь на следующий день. Поэтому мы
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M
Мария,браво!!! отличная идея квеста для всех возрастов! Нет перегруза какими-то сложными фактами, датами, терминами - то, чем грешат некоторые гиды. Очень интересно будет детям, они будут чувствовать себя очень комфортно
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Г
Все было реально очень интересно, теперь запомнили некоторые исторические моменты о Ватикане и не только, чего на обучной экскурсии бы не удалось, так как материал бы просто в одно ухо
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