11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Экскурсия-квест «Ангелы и демоны»: тайны Ватикана

Расшифровать символы Ватикана и узнать секреты римских пап, выполняя логические задания

Марина
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Марина – представитель гидов
Вам предстоит на время стать учениками знаменитого профессора Лэнгдона и распутать клубок тайн, которые веками сопровождают Ватикан и Римскую католическую церковь.

Пользуясь логикой и наблюдательностью, вы разберетесь в символах папства, исследуете площадь Святого Петра и попробуете найти главное сокровище, путь к которому укажут ангелы.

Приготовьтесь погрузиться в секреты самого маленького государства в мире, власть которого простирается далеко за пределы Ватикана!
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Святого Петра
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У этой экскурсии11 отзывов
4.55
Экскурсия-квест «Ангелы и демоны»: тайны Ватикана
Экскурсия-квест «Ангелы и демоны»: тайны Ватикана

Что вас ожидает

По стопам профессора Лэнгдона
Вам предстоит пройти по маршруту героев книги Дэна Брауна «Ангелы и демоны»: найти окна Папы Римского и ангелов Бернини, рассмотреть гигантские солнечные часы, странный автомобильный знак и российского президента. Шаг за шагом вы тщательно изучите площадь Святого Петра, мост и замок Святого Ангела, увидите интересные детали, скрытые от глаз большинства туристов.

Разгадать интриги и символы Ватикана
Выполняя различные задания квеста, вы разберетесь в символах христианства, папской власти и Ватикана, а также сможете самостоятельно определять их значение. Для этого вам не понадобятся энциклопедические знания по истории и искусству: всё, что нужно, – это ваша логика, интеллект, наблюдательность и чувство юмора! Вы узнаете, кто проводил в Ватикане обряд изгнания демонов, где находится любимая пиццерия швейцарских гвардейцев и какого папу называли «аптекарем сатаны». После квеста вы сможете гулять по Риму и Ватикану, расшифровывая значение символов, скрытых в архитектуре, скульптурах и живописи.

Самые вкусные места Рима
По ходу квеста вы получите явки и пароли от близлежащих к Ватикану «вкусных» мест, где сможете сделать паузу во время экскурсии, чтобы отдохнуть и перекусить.

Организационные детали

  • Обратите внимание, задания квеста вы проходите самостоятельно под руководством гида он-лайн.
  • В стоимость экскурсии входит: аренда специального шпионского устройства и вспомогательные атрибуты, сопровождение русского гида-ведущего онлайн по всему маршруту, информация о всех интересных местах Рима (где лучше поесть, лучший шопинг и т.д), приятный сюрприз-подарок в конце квеста.
  • В стоимость не входит: личное сопровождение гида в ходе квеста, а также расходы на обед, джелато или другие дополнительные расходы.
Экскурсия-квест «Ангелы и демоны»: тайны Ватикана
Экскурсия-квест «Ангелы и демоны»: тайны Ватикана
Экскурсия-квест «Ангелы и демоны»: тайны Ватикана
Экскурсия-квест «Ангелы и демоны»: тайны Ватикана
Экскурсия-квест «Ангелы и демоны»: тайны Ватикана
Экскурсия-квест «Ангелы и демоны»: тайны Ватикана
Экскурсия-квест «Ангелы и демоны»: тайны Ватикана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Святого Петра.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Наша команда гидов специализируется на необычных экскурсиях-квестах. Экскурсия-квест — это увлекательное приключение + экскурсия = в своем темпе, в своей компании, весело и познавательно. Вы сами разгадываете и узнаете историю и необычные места города. Вы исследуете город, как и когда удобно вам. Нет спешки и привязанности ко времени. Квест — это захватывающая игра, главным героем которого являетесь вы сами! Ну и конечно, вы отыщите место, где спрятаны Сокровища (и приятный сюрприз в конце каждого квеста от нашей команды!). Отдыхайте вместе с нами так, как умеют отдыхать только итальянцы!
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

19 января 2020
Квест очень нудный. Много пришлось топтаться на одном месте. Мало действий
4 июня 2019
Квест проходили впятером: 2 взрослых и 3 детей (7, 10, 13 лет). Очень довольны остались все. Вечером после квеста вспоминали, что узнали, где о чем-то догадались и логически дошли, удивлялись знаниям детей, их логической сноровке. Поняли благодаря квесту, что уже команда. Ну и сам квест - очень полезная штука. Вот так по Ватикан, чтобы интересно и развлекательно, несмотря на жару, и так чтобы запомнилось надолго многое про Ватикан, советую всем, у кого дети, или тем, кто сами ещё немного дети:) Благодарю организаторы и гида за идею, за соответствующую идее организацию. Буду советовать друзьям такую экскурс и таких замечательных экскурсоводов.
4 мая 2019
Данная экскурсия - нестандарт, великолепная возможность по другому подойти к получению знан ц об интересующей тематике.
Непосредственно к “Ангелам и демонам» отношения нет, но квест - это всегда интересно!!!
Очень рекомендую любой категории туристов, особенно с детишками.
22 апреля 2019
Уровень квеста простой, но познавательный! Открыли для себя тайны символов христианства! Получили приятный бонус за прохождение квеста! Будем рекомендовать друзьям!
15 февраля 2019
Все было реально очень интересно, теперь запомнили некоторые исторические моменты о Ватикане и не только, чего на обучной экскурсии бы не удалось, так как материал бы просто в одно ухо влетал, в другое вылетал) отличная обратная связь от экскурсовода, мы задавали вопросы относяшиеся не только к экскурсии 😅 время продетело незаметно (забыли пообедать) в общем, очень рекомендуем. P.S. Большое спасибо за презент в честь дня рождения от экскурсовода)
2 октября 2018
Замечательный формат экскурсии! Радовались как дети. Информация усваивается гораздо лучше. Большое спасибо Марине.
2 июня 2018
Мария,браво!!! отличная идея квеста для всех возрастов! Нет перегруза какими-то сложными фактами, датами, терминами - то, чем грешат некоторые гиды. Очень интересно будет детям, они будут чувствовать себя очень комфортно членами поисковой команды. На маршруте предусмотрен небольшой перерыв - чашечка кофе, очень вовремя. Единственным недостатком для летнего времени может быть время проведения квеста 15 часов, будет жарко. Желательно перенести его на более ранее время или сделать попозже. Рекомендуем всем, и чем больше команда, тем будет веселее!
18 мая 2018
Проходила квест с мужем и сыном 13 лет. Нам всё понравилось! Сразу предупреждаю, что все проходит на площадях и улицах, в собор заходить вы не будете. Так что, кто хочет в Ватикан - запланируйте это дополнительно. А квест - идеальное решение для тех, кто хочет узнать много нового и при этом не скучать. Особенно это актуально для тех, кто с детьми.
Квест достаточно насыщенный и при этом не напрягает - никто не подгоняет, ходите, сколько хотите. С гидом общение только виртуальное, но он как бы при этом всегда на связи.
Хочу сказать отдельное спасибо гиду Ксении не только за квест, но и за массу полезных советов по Риму уже после экскурсии!
16 апреля 2018
Проходили экскурсию-квест в компании 4 человек. Для меня это был первый опыт прохождения квеста. Не хотелось заказывать обычную экскурсию с обычной подачей информации, которую забудешь на следующий день. Поэтому мы с друзьями, не раздумывая, обратились к Марине и нисколько не пожалели. Были очень интересно и любопытно, прямо как детям, находить подсказки и ключики, двигаясь к финишу. Время пролетело незаметно)))) Я бы наверняка посоветовала данный вид экскурсии друзьям и знакомым. С удовольствием вернемся когда-нибудь в Рим в надежде пройти очередной увлекательный квест. Безусловно труд Марины заслуживает уважения. Желаем удачи и побольше новых путешественников 🤗🤗🤗
П.с. Мне кажется будет интересно организовать какой-нибудь квест вечером, когда начинает темнеть. Это придаст загадочности и таинственности происходящего))))))
Вячеслав
4 февраля 2018
Эта экскурсия потрясающе интересна, познавательна и увлекательна ДЛЯ ДЕТЕЙ!! Хотя, по правде сказать, мне тоже этот формат очень понравился) Это потрясающая идея - донести до детей порой скучные для них исторические факты, цифры, имена через игру-квест!! В результате весь объём информации, который они получили в поисках ключей и Грааля:D мои сыновья ( 9ти и 13ти лет) усвоили и запомнили. Их познавательный интерес к истории Рима и его жителей возрос в разы, потому как квест научил их быть внимательным к деталям, которые могут натолкнуть на размышления и новые исследования.
Ещё 1 отзыв

Марина проводит ещё 2 экскурсии

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