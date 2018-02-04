11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Квест в Риме «Ангелы и демоны»

Расшифровать символы Ватикана и раскрыть секреты римских пап
Вы — ученики профессора Лэнгдона из книги Дэна Брауна «Ангелы и демоны», и вам предстоит распутать огромный клубок тайн.

Используя логику и наблюдательность, вы разберётесь в символах папства, исследуете площадь Святого Петра и, следуя подсказкам ангелов, попробуете найти главное сокровище. Гид будет сопровождать вас онлайн, поддерживая и направляя на каждом этапе.
4.9
11 отзывов
Квест в Риме «Ангелы и демоны»
Квест в Риме «Ангелы и демоны»
Квест в Риме «Ангелы и демоны»

Описание квеста

Вы пройдёте по маршруту книжных героев:

  • изучите площадь Святого Петра, мост и замок Святого Ангела
  • найдёте окна папы и ангелов Бернини
  • рассмотрите гигантские солнечные часы, странный автомобильный знак и российского президента

Используя логику, интеллект, наблюдательность и чувство юмора, вы выполните различные задания квеста и узнаете:

  • кто проводил в Ватикане обряд изгнания демонов
  • где находится любимая пиццерия швейцарских гвардейцев
  • какого папу называли аптекарем Сатаны

Организационные детали

  • Я или другой гид из нашей команды будет помогать вам проходить квест онлайн
  • В стоимость включено: аренда специального шпионского устройства, вспомогательные атрибуты, приятный подарок
  • Вы получите явки и пароли от близлежащих к Ватикану вкусных мест, где можно сделать паузу во время квеста

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Святого Петра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 4013 туристов
Наша команда специализируется на необычных экскурсиях-квестах для взрослых и детей. Экскурсия-квест — это полноценная экскурсия + увлекательное приключение с интересными заданиями и загадками. Квест — единственный способ знакомства с городом, после которого ваши дети запомнят интересные факты, заинтересуются историей и будут вспоминать эту поездку всю жизнь. В конце каждого квеста ваш ждут победа и подарки-сюрпризы!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Ирина
Эта экскурсия потрясающе интересна, познавательна и увлекательна ДЛЯ ДЕТЕЙ!! Хотя, по правде сказать, мне тоже этот формат очень понравился) Это потрясающая идея - донести до детей порой скучные для них
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исторические факты, цифры, имена через игру-квест!! В результате весь объём информации, который они получили в поисках ключей и Грааля:D мои сыновья (9ти и 13ти лет) усвоили и запомнили. Их познавательный интерес к истории Рима и его жителей возрос в разы, потому как квест научил их быть внимательным к деталям, которые могут натолкнуть на размышления и новые исследования.

Татьяна
Татьяна
Ответ организатора:
Ирина, спасибо вам огромное за такой чудесный отзыв! Единственное, хочу пояснить, что квест мы специально адаптировали под возраст ваших мальчишек. Изначально квест расчитан для взрослых, но сейчас мы его можем проводить и для детей от 9 лет. Спасибо вам большое!
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О
Квест проходили впятером: 2 взрослых и 3 детей (7, 10, 13 лет). Очень довольны остались все. Вечером после квеста вспоминали, что узнали, где о чем-то догадались и логически дошли, удивлялись
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знаниям детей, их логической сноровке. Поняли благодаря квесту, что уже команда. Ну и сам квест - очень полезная штука. Вот так по Ватикан, чтобы интересно и развлекательно, несмотря на жару, и так чтобы запомнилось надолго многое про Ватикан, советую всем, у кого дети, или тем, кто сами ещё немного дети:) Благодарю организаторы и гида за идею, за соответствующую идее организацию. Буду советовать друзьям такую экскурс и таких замечательных экскурсоводов.

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Е
Проходила квест с мужем и сыном 13 лет. Нам всё понравилось! Сразу предупреждаю, что все проходит на площадях и улицах, в собор заходить вы не будете. Так что, кто хочет
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в Ватикан - запланируйте это дополнительно. А квест - идеальное решение для тех, кто хочет узнать много нового и при этом не скучать. Особенно это актуально для тех, кто с детьми.
Квест достаточно насыщенный и при этом не напрягает - никто не подгоняет, ходите, сколько хотите. С гидом общение только виртуальное, но он как бы при этом всегда на связи.
Хочу сказать отдельное спасибо гиду Ксении не только за квест, но и за массу полезных советов по Риму уже после экскурсии!

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И
Проходили экскурсию-квест в компании 4 человек. Для меня это был первый опыт прохождения квеста. Не хотелось заказывать обычную экскурсию с обычной подачей информации, которую забудешь на следующий день. Поэтому мы
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с друзьями, не раздумывая, обратились к Марине и нисколько не пожалели. Были очень интересно и любопытно, прямо как детям, находить подсказки и ключики, двигаясь к финишу. Время пролетело незаметно)))) Я бы наверняка посоветовала данный вид экскурсии друзьям и знакомым. С удовольствием вернемся когда-нибудь в Рим в надежде пройти очередной увлекательный квест. Безусловно труд Марины заслуживает уважения. Желаем удачи и побольше новых путешественников 🤗🤗🤗 П. с. Мне кажется будет интересно организовать какой-нибудь квест вечером, когда начинает темнеть. Это придаст загадочности и таинственности происходящего))))))

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M
Мария,браво!!! отличная идея квеста для всех возрастов! Нет перегруза какими-то сложными фактами, датами, терминами - то, чем грешат некоторые гиды. Очень интересно будет детям, они будут чувствовать себя очень комфортно
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членами поисковой команды. На маршруте предусмотрен небольшой перерыв - чашечка кофе, очень вовремя. Единственным недостатком для летнего времени может быть время проведения квеста 15 часов, будет жарко. Желательно перенести его на более ранее время или сделать попозже. Рекомендуем всем, и чем больше команда, тем будет веселее!

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Г
Все было реально очень интересно, теперь запомнили некоторые исторические моменты о Ватикане и не только, чего на обучной экскурсии бы не удалось, так как материал бы просто в одно ухо
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влетал, в другое вылетал) отличная обратная связь от экскурсовода, мы задавали вопросы относяшиеся не только к экскурсии 😅 время продетело незаметно (забыли пообедать) в общем, очень рекомендуем. P.S. Большое спасибо за презент в честь дня рождения от экскурсовода)

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