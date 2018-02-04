11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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в Ватикан - запланируйте это дополнительно. А квест - идеальное решение для тех, кто хочет узнать много нового и при этом не скучать. Особенно это актуально для тех, кто с детьми.

Квест достаточно насыщенный и при этом не напрягает - никто не подгоняет, ходите, сколько хотите. С гидом общение только виртуальное, но он как бы при этом всегда на связи.

Хочу сказать отдельное спасибо гиду Ксении не только за квест, но и за массу полезных советов по Риму уже после экскурсии!