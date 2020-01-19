11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

По стопам профессора Лэнгдона

Вам предстоит пройти по маршруту героев книги Дэна Брауна «Ангелы и демоны»: найти окна Папы Римского и ангелов Бернини, рассмотреть гигантские солнечные часы, странный автомобильный знак и российского президента. Шаг за шагом вы тщательно изучите площадь Святого Петра, мост и замок Святого Ангела, увидите интересные детали, скрытые от глаз большинства туристов.

Разгадать интриги и символы Ватикана

Выполняя различные задания квеста, вы разберетесь в символах христианства, папской власти и Ватикана, а также сможете самостоятельно определять их значение. Для этого вам не понадобятся энциклопедические знания по истории и искусству: всё, что нужно, – это ваша логика, интеллект, наблюдательность и чувство юмора! Вы узнаете, кто проводил в Ватикане обряд изгнания демонов, где находится любимая пиццерия швейцарских гвардейцев и какого папу называли «аптекарем сатаны». После квеста вы сможете гулять по Риму и Ватикану, расшифровывая значение символов, скрытых в архитектуре, скульптурах и живописи.

Самые вкусные места Рима

По ходу квеста вы получите явки и пароли от близлежащих к Ватикану «вкусных» мест, где сможете сделать паузу во время экскурсии, чтобы отдохнуть и перекусить.