Живая душа Колизея

Колизей - это одушевлённое существо, в котором на протяжении многих веков пульсировала жизнь

5
1 отзыв
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О гиде
Ответы на вопросы
Колизей – это одушевлённое существо, в котором на протяжении многих веков пульсировала жизнь. Его история завораживает и в то же время вызывает привкус горечи.

Переплетение противоречивых чувств связано с тем, что Колизей менял своё амплуа на протяжении всего существования.
Живая душа Колизея
Живая душа Колизея
Живая душа Колизея
Живая душа Колизея
Живая душа Колизея

Что вас ожидает 🤩

  • КОЛИЗЕЙ
  • ПЛОЩАДЬ КОЛИЗЕЯ
  • ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА КОНСТАНТИНА
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Описание

Подробнее о Колизее

В Античности он служил амфитеатром – рукотворной воронкой, на арене которой устраивали кровавые зрелища головокружительных масштабов. Невозможно не содрогнуться при мысли о том, что за четыре с половиной столетия работы Колизей стал местом с самой большой численностью смертей на Земле. Ни в Хиросиме, ни в Нагасаки не было столь высокой концентрации смерти. В этой мясорубке погибли сотни тысяч людей!
Во времена Средневековья Колизей взял на себя роль крепости, а также здания, в котором находились мастерские, конюшни, сараи и даже пункты обмена валюты.
Эксплуатация монумента не прекратилась и в период Барокко, когда его пытались связать с христианской верой и возвести на арене католический алтарь. Несмотря на то, что проект так и не реализовали, в Колизее всё же можно увидеть маленькую часовню, по сей день проводящую еженедельные службы.
За два тысячелетия Колизей повидал немало. Его сложная биография некоторых приводит в ужас, у других вызывает восторг, но она никого не оставляет равнодушным. Возможно, именно по этой причине миллионы людей продолжают преодолевать тысячи километров с желанием прикоснуться к античным камням, почувствовать их мощь и погрузиться в загадочную атмосферу прошлого.

Об экскурсии

Эта экскурсия предназначена абсолютно для всех! Если вы любитель истории и античной архитектуры, то это путешествие привнесёт в ваши знания дополнительные яркие краски. Если же вы находитесь на начальном этапе, то оно несомненно станет отличным толчком для дальнейших познаний.
За время путешествия вы ознакомитесь с историей появления амфитеатра. Мы поговорим об инженерных секретах строительства монумента, рассмотрим его архитектуру и античные артефакты, посетим музейную экспозицию, познакомимся с бытовой жизнью людей, проводивших здесь целые дни напролёт. Кульминационной частью станет выход на трибуны, который позволит вам с высоты птичьего полёта насладиться уникальным видом древней архитектуры и представить себя на месте вершителя судеб.
Колизей ждёт вас!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Убедительная просьба осуществлять заказ экскурсии хотя бы за день до её проведения.
  • Прежде чем заказывать экскурсию необходимо списаться со мной для проверки наличия билетов. Билеты необходимо заказывать онлайн самостоятельно, либо внести предоплату на мой счёт. Входной билет (18 €/ чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ст. метро Колизей
Завершение: На выходе из Колизея
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день(9:00-16:20). Билеты необходимо заказывать онлайн заранее.
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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18 фев 2023
Мы смотрели Колизей, все очень понравилось. Рекомендуем Наталью, очень компетентный и внимательный экскурсовод.

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