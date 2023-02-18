Подробнее о Колизее

В Античности он служил амфитеатром – рукотворной воронкой, на арене которой устраивали кровавые зрелища головокружительных масштабов. Невозможно не содрогнуться при мысли о том, что за четыре с половиной столетия работы Колизей стал местом с самой большой численностью смертей на Земле. Ни в Хиросиме, ни в Нагасаки не было столь высокой концентрации смерти. В этой мясорубке погибли сотни тысяч людей!

Во времена Средневековья Колизей взял на себя роль крепости, а также здания, в котором находились мастерские, конюшни, сараи и даже пункты обмена валюты.

Эксплуатация монумента не прекратилась и в период Барокко, когда его пытались связать с христианской верой и возвести на арене католический алтарь. Несмотря на то, что проект так и не реализовали, в Колизее всё же можно увидеть маленькую часовню, по сей день проводящую еженедельные службы.

За два тысячелетия Колизей повидал немало. Его сложная биография некоторых приводит в ужас, у других вызывает восторг, но она никого не оставляет равнодушным. Возможно, именно по этой причине миллионы людей продолжают преодолевать тысячи километров с желанием прикоснуться к античным камням, почувствовать их мощь и погрузиться в загадочную атмосферу прошлого.

Об экскурсии

Эта экскурсия предназначена абсолютно для всех! Если вы любитель истории и античной архитектуры, то это путешествие привнесёт в ваши знания дополнительные яркие краски. Если же вы находитесь на начальном этапе, то оно несомненно станет отличным толчком для дальнейших познаний.

За время путешествия вы ознакомитесь с историей появления амфитеатра. Мы поговорим об инженерных секретах строительства монумента, рассмотрим его архитектуру и античные артефакты, посетим музейную экспозицию, познакомимся с бытовой жизнью людей, проводивших здесь целые дни напролёт. Кульминационной частью станет выход на трибуны, который позволит вам с высоты птичьего полёта насладиться уникальным видом древней архитектуры и представить себя на месте вершителя судеб.

Колизей ждёт вас!