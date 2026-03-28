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Колизей - мини-группа/с билетами

Экскурсия по Колизею и Римскому форуму: познавательное путешествие по Риму
Познавательное и увлекательное путешествие в жизненный центр Древнего Рима и в самый большой каменный амфитеатр в мире. Гид проведет для вас увлекательную экскурсию по Колизею. По тому же билету вы можете посетить самостоятельно Римскому Форум, Палатинский холм. Организатор гарантирует покупку билета.
3.6
44 отзыва
Колизей - мини-группа/с билетами
Колизей - мини-группа/с билетами
Колизей - мини-группа/с билетами

Описание билета

Что вас ожидает: Загадочный Колизей: Центр римской культуры Профессиональный гид проведет для вас экскурсию по Колизею и дальше вы можете посетить по тому же билету Римский Форум и Палатинский холм самостоятельно(организатор помогает покупать билеты). Узнаете удивительные истории о сражениях гладиаторов, о роли Колизея в жизни римлян и о том, как этот амфитеатр был создан. Римский Форум и Палатинский Холм Посещение самостоятельно можно оставаться до закрытия архиологического комплекса Римский форум, древний центр города, где разворачивалась политическая, социальная и культурная жизнь Римской империи. Величественные руины и археологические находки. ВНИМАНИЕ ❗️ Каждое первое воскресенье месяца вход в Колизей бесплатно Оплачивается только экскурсия/ услуги гида 60 евро. Важная информация:
  • Экскурсия проходит в группе до 7 человек по фиксированному еженедельному расписанию. В сезон (май- сентябрь,возможна очередь 20-30 мин) Организация экскурсии, когда группа входит в Колизей без очереди, если бронирование экскурсии за 3 дня до её начала в 12.00 в группе 24 человека (уточнить у организатора) • Экскурсия стоит 60 евро + билет 18 евро оплачивается отдельно. Организаторы экскурсии помогают вам приобрести билет в Колизей. Детям до 18 лет вход в Колизей бесплатно. Студенты оплачивают 2 евро.
  • Общая цена экскурсии на взрослого вместе с билетом в Колизей — 73 евро, детский — 55 евро, студенческий — 57 евро. Обратите внимание • Экскурсия может быть индивидуальной (1- 6 человек) в Колизей, Римский форум и Палатинский холм и включает в себя доступ на арену. В подземелье Колизея можно попасть по предварительной записи. Необходимо уточнить информацию у гида и билеты приобрести заранее на официальном сайте Колизея.
  • Экскурсию проведет лицензированный гид — специалист в области античной истории и археологии.
  • С апреля по октябрь в выходные дни в Колизей возможна очередь примерно на 15 мин.
  • Перед бронированием экскурсии(предоплата на сайте) уточните у гида наличие билетов в Колизей на эту дату и время, и возможны изменения и в очереди. Важная информация: Организаторы помогают покупать билеты в Колизей. В повышенный сезон (май- сентябрь) возможна очередь (15-20 мин в будний день, 30-40 мин /пятн-воск). Вход без очереди в Колизей, если экскурсия бронируется минимум за 3 дня до начала экскурсии и группа 24 человека) ❗️Обязательно иметь паспорт.

ПН-вск 11.00; 11.30,12.00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Колизей - экскурсия
  • Римский форум - самостоятельно посещение
  • Палатинский холм - самостоятельно посещение
Что включено
  • Услуги гида за экскурсию
Что не входит в цену
  • Билет в Колизей - 18 евро для взрослых, для студентов - 2 евро.
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пьяцца дель Колоссео,1
Завершение: Piazza Colosseo
Когда и как рано покупать?
Когда: ПН-вск 11.00; 11.30,12.00
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Организаторы помогают покупать билеты в Колизей. В повышенный сезон (май - сентябрь) возможна очередь (15-20 мин в будний день, 30-40 мин /пятн-воск). Вход без очереди в Колизей, если экскурсия бронируется минимум за 3 дня до начала экскурсии и группа 24 человека)
  • ❗️Обязательно иметь паспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.6
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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I
Мы в восторге от экскурсии, которую провёл Себастьян. Он настолько интересно нам рассказал об исторических местах в Риме — время пролетело незаметно. Прекрасно эрудирован, его речь как водопад, от которого получаешь наслаждение. Всё было великолепно. Рекомендуем его экскурсии.
Ирина и Эльчин
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A
Елена прекрасный гид, нам все очень понравилось.

Организация не проводит без очереди. Но они двигаются быстро.
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А
Активные организаторы при встрече. Старательный гид Игорь. Покупка билета практически без очереди. Может каждый, но нужно знать где.
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Е
Очень понравилось!
Мы были вдвоем с сыном. Забронировали экскурсию онлайн, внесли небольшую предоплату. С нами связался гид в вотсап. В назначенный день встретились с гидом-организатором у выхода из метро Colosseo. Сформировалась
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группа из 6 человек. Сначала мы пошли в кассу и купили входные билеты в Колизей: 18€ для взрослого, дети бесплатно. После нас передали в руки непосредственно тому гиду, который провел экскурсию. Игорь Котельников, огромная благодарность, очень интересно и увлекательно рассказывал о Колизее, с юмором и интереснейшими историческими фактами. Остались очень довольны!

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J
Начало нашего опыта было омрачено замешательством из-за плохо организованного входа в Колизей, однако все изменилось, когда мы встретили нашего гида Игоря. Игорь оказался истинным профессионалом своего дела - знающим и
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увлекательным рассказчиком. Его знания и страсть к истории заразили нас, и весь тур прошел на ура. Очень благодарны Игорю за его профессионализм и старания сделать наше посещение Колизея незабываемым. Рекомендую его как гида всем, кто хочет узнать больше о истории и культуре этого удивительного места.

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Д
Экскурсия очень интересная, ёмкая без излишнего нагромождения информации и дат, то, что нужно для знакомства с древним миром Рима. Экскурсовод Елена рассказывает увлекательно, не нудно, понятными словами. Без сомнений рекомендую
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данную экскурсию.
Из пожеланий все-таки желательно проводить экскурсии с наушниками, если группа более двух человек, так как Рим шумный город, уличные музыканты, много народу громко говорит вокруг, те же экскурсоводы других групп, наушники были бы кстати.

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