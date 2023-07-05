Колизей - Слава древнего Рима

Экскурсия по Колизею и Римскому форуму: познавательное путешествие по Риму

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Ответы на вопросы
Экскурсия по Колизею и Римскому форуму.

Познавательное и увлекательное путешествие в жизненный центр Древнего Рима и в самый большой каменный амфитеатр в мире. На экскурсии вы увидите и посетите Колизей, Римский Форум, Палатинский холм. Билет в Колизей уже включен в стоимость.
Колизей - Слава древнего Рима
Колизей - Слава древнего Рима
Колизей - Слава древнего Рима
Колизей - Слава древнего Рима
Колизей - Слава древнего Рима
Колизей - Слава древнего Рима
Ближайшие даты:
5
июл
7
июл
8
июл
9
июл
10
июл
11
июл
12
июл
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даты

Что вас ожидает:

  • Колизей
  • Римский форум
  • Палатинский холм
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Организационные детали:

  • Экскурсия проходит в группе до 15 человек по фиксированному еженедельному расписанию.
  • Экскурсию проведет лицензированный гид – специалист в области античной истории и археологии.
  • Входной билет в Колизей включен в стоимость экскурсии. Билеты, заказанные нами для вас, позволят избежать стресса и стояния в очереди. Группа комфортно зайдёт в Колизей вместе с гидом через специальный вход, обойдя традиционную очередь.
  • Входные билеты в Колизей распространяются также на Форумы и Палатинский холм – это позволяет вам после окончания экскурсии оставаться в археологическом комплексе сколько вы захотите и осмотреть ещё дополнительно места, которые вам понравились, сделать фото.
  • Дети до 6 лет бесплатно.

ПН-вск 11.45,13.45

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Входной билет
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza del Colosseo,1
Завершение: Via Fori imperiali
Когда и сколько длится?
Когда: ПН-вск 11.45,13.45
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Экскурсия пешеходная: возьмите с собой удобную обувь, воду, очки, панаму(весенне-летний сезон).
  • Запрещено приносить большие рюкзаки, режущий, колющие предметы и т. д. Обязательно указать номер телефона(ватцап, вайбер, телеграмм)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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