Познавательное и увлекательное путешествие в жизненный центр Древнего Рима и в самый большой каменный амфитеатр в мире. Гид проведет для вас увлекательную экскурсию по Колизею. По тому же билету вы можете посетить самостоятельно Римскому Форум, Палатинский холм. Организатор гарантирует покупку билета.
Описание билетаЧто вас ожидает: Загадочный Колизей: Центр римской культуры Профессиональный гид проведет для вас экскурсию по Колизею и дальше вы можете посетить по тому же билету Римский Форум и Палатинский холм самостоятельно(организатор помогает покупать билеты). Узнаете удивительные истории о сражениях гладиаторов, о роли Колизея в жизни римлян и о том, как этот амфитеатр был создан. Римский Форум и Палатинский Холм Посещение самостоятельно можно оставаться до закрытия архиологического комплекса Римский форум, древний центр города, где разворачивалась политическая, социальная и культурная жизнь Римской империи. Величественные руины и археологические находки. ВНИМАНИЕ ❗️ Каждое первое воскресенье месяца вход в Колизей бесплатно Оплачивается только экскурсия/ услуги гида 60 евро. Важная информация:
- Экскурсия проходит в группе до 7 человек по фиксированному еженедельному расписанию. В сезон (май- сентябрь,возможна очередь 20-30 мин) Организация экскурсии, когда группа входит в Колизей без очереди, если бронирование экскурсии за 3 дня до её начала в 12.00 в группе 24 человека (уточнить у организатора) • Экскурсия стоит 60 евро + билет 18 евро оплачивается отдельно. Организаторы экскурсии помогают вам приобрести билет в Колизей. Детям до 18 лет вход в Колизей бесплатно. Студенты оплачивают 2 евро.
- Общая цена экскурсии на взрослого вместе с билетом в Колизей — 73 евро, детский — 55 евро, студенческий — 57 евро. Обратите внимание • Экскурсия может быть индивидуальной (1- 6 человек) в Колизей, Римский форум и Палатинский холм и включает в себя доступ на арену. В подземелье Колизея можно попасть по предварительной записи. Необходимо уточнить информацию у гида и билеты приобрести заранее на официальном сайте Колизея.
- Экскурсию проведет лицензированный гид — специалист в области античной истории и археологии.
- С апреля по октябрь в выходные дни в Колизей возможна очередь примерно на 15 мин.
- Перед бронированием экскурсии(предоплата на сайте) уточните у гида наличие билетов в Колизей на эту дату и время, и возможны изменения и в очереди. Важная информация: Организаторы помогают покупать билеты в Колизей. В повышенный сезон (май- сентябрь) возможна очередь (15-20 мин в будний день, 30-40 мин /пятн-воск). Вход без очереди в Колизей, если экскурсия бронируется минимум за 3 дня до начала экскурсии и группа 24 человека) ❗️Обязательно иметь паспорт.
ПН-вск 11.00; 11.30,12.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Колизей - экскурсия
- Римский форум - самостоятельно посещение
- Палатинский холм - самостоятельно посещение
Что включено
- Услуги гида за экскурсию
Что не входит в цену
- Билет в Колизей - 18 евро для взрослых, для студентов - 2 евро.
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пьяцца дель Колоссео,1
Завершение: Piazza Colosseo
Когда и как рано покупать?
Когда: ПН-вск 11.00; 11.30,12.00
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Организаторы помогают покупать билеты в Колизей. В повышенный сезон (май - сентябрь) возможна очередь (15-20 мин в будний день, 30-40 мин /пятн-воск). Вход без очереди в Колизей, если экскурсия бронируется минимум за 3 дня до начала экскурсии и группа 24 человека)
- ❗️Обязательно иметь паспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.6
Основано на последних 30 из 44 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Мы в восторге от экскурсии, которую провёл Себастьян. Он настолько интересно нам рассказал об исторических местах в Риме — время пролетело незаметно. Прекрасно эрудирован, его речь как водопад, от которого получаешь наслаждение. Всё было великолепно. Рекомендуем его экскурсии.
Ирина и Эльчин
Ирина и Эльчин
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A
Елена прекрасный гид, нам все очень понравилось.
Организация не проводит без очереди. Но они двигаются быстро.
Организация не проводит без очереди. Но они двигаются быстро.
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А
Активные организаторы при встрече. Старательный гид Игорь. Покупка билета практически без очереди. Может каждый, но нужно знать где.
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Е
Очень понравилось!
Мы были вдвоем с сыном. Забронировали экскурсию онлайн, внесли небольшую предоплату. С нами связался гид в вотсап. В назначенный день встретились с гидом-организатором у выхода из метро Colosseo. Сформировалась
Мы были вдвоем с сыном. Забронировали экскурсию онлайн, внесли небольшую предоплату. С нами связался гид в вотсап. В назначенный день встретились с гидом-организатором у выхода из метро Colosseo. Сформировалась
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J
Начало нашего опыта было омрачено замешательством из-за плохо организованного входа в Колизей, однако все изменилось, когда мы встретили нашего гида Игоря. Игорь оказался истинным профессионалом своего дела - знающим и
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Д
Экскурсия очень интересная, ёмкая без излишнего нагромождения информации и дат, то, что нужно для знакомства с древним миром Рима. Экскурсовод Елена рассказывает увлекательно, не нудно, понятными словами. Без сомнений рекомендую
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