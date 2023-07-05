Экскурсия по Колизею и Римскому форуму: познавательное путешествие по Риму
Экскурсия по Колизею и Римскому форуму.
Познавательное и увлекательное путешествие в жизненный центр Древнего Рима и в самый большой каменный амфитеатр в мире. На экскурсии вы увидите и посетите Колизей, Римский Форум, Палатинский холм. Билет в Колизей уже включен в стоимость.
Познавательное и увлекательное путешествие в жизненный центр Древнего Рима и в самый большой каменный амфитеатр в мире. На экскурсии вы увидите и посетите Колизей, Римский Форум, Палатинский холм. Билет в Колизей уже включен в стоимость.
Ближайшие даты:
5
июл
июл
7
июл
июл
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июл
июл
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июл
июл
10
июл
июл
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июл
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Колизей
- Римский форум
- Палатинский холм
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Организационные детали:
- Экскурсия проходит в группе до 15 человек по фиксированному еженедельному расписанию.
- Экскурсию проведет лицензированный гид – специалист в области античной истории и археологии.
- Входной билет в Колизей включен в стоимость экскурсии. Билеты, заказанные нами для вас, позволят избежать стресса и стояния в очереди. Группа комфортно зайдёт в Колизей вместе с гидом через специальный вход, обойдя традиционную очередь.
- Входные билеты в Колизей распространяются также на Форумы и Палатинский холм – это позволяет вам после окончания экскурсии оставаться в археологическом комплексе сколько вы захотите и осмотреть ещё дополнительно места, которые вам понравились, сделать фото.
- Дети до 6 лет бесплатно.
ПН-вск 11.45,13.45
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Входной билет
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Piazza del Colosseo,1Завершение: Via Fori imperiali
- Когда и сколько длится?
- Когда: ПН-вск 11.45,13.45Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Экскурсия пешеходная: возьмите с собой удобную обувь, воду, очки, панаму(весенне-летний сезон).
- Запрещено приносить большие рюкзаки, режущий, колющие предметы и т. д. Обязательно указать номер телефона(ватцап, вайбер, телеграмм)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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