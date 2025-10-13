На незабываемой авторской экскурсии вы сможете насладиться атмосферой и колоритом самых живописных районов Рима — Еврейского Гетто и Трастевере. Окунетесь в прошлое без суеты и толп туристов. Как истинные римляне, мы будем смаковать каждый шаг в этих уникальных местах.
Описание экскурсииНаша авторская прогулка начнется с увлекательной истории Еврейского Гетто, которая приведет нас к дворцу знатной семьи Рима. Мы посетим единственный остров на реке Тибр, а затем нырнем в колоритный район Трастевере. Трастевере поистине является городом в городе, где узкие улочки, яркие дома и уютные площади создают неповторимую атмосферу, словно время здесь остановилось. Здесь вы сможете прочувствовать сердце города, насладиться интерьером самых старинных церквей квартала и погрузиться в его уникальную атмосферу. Завершим нашу прогулку на одной из самых красивых панорам города, где вы познакомитесь с фонтаном, который не уступает по красоте знаменитому фонтану Треви. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и возможность увидеть Рим с новой стороны! Важная информация:
- Продолжительность экскурсии 3,5 часа. Чтобы сделать ваше пребывание в Риме максимально комфортным в летний период, мы проводим наши прогулки в знойные дни до обеда и после 18:00.
- По желанию вы можете добавить профессиональную фотосессию.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Piazza Mattei
- Fontana dell’Acqua Paola
- Gianicolo
- Chiesa di Santa Cecilia
- Ghetto Ebraico
- Sinagoga Antica
- Santa Maria in Trastevere
- Isola Tiberina
- Casa di Lucio Dalla
- Portico d’Ottavia
- Palazzo Mattei
- Chiesa di San Benedetto
- Via Lungaretta
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Via di S. Maria del Pianto, 13, 00186 Roma RM
Завершение: Piazza della Scala, 19/21, 00153 Roma RM
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- По желанию вы можете добавить профессиональную фотосессию
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
13 окт 2025
Спасибо за экскурсию. Рекомендую!
Е
Елена
23 авг 2025
Спасибо большое Ксении за интересную экскурсию. Очень приятно и насыщенно провели время. Отдельное спасибо за заботу и помощь с такси)). Рекомендую от души)
