Погулять по аутентичным древним кварталам и раскрыть город с новой стороны
Если вы уже посетили визитные карточки Рима, самое время отправится в интересные кварталы за пределами туристического центра! Приглашаю исследовать в комфортном формате мини-группы Еврейское гетто и Трастевере. Это древние районы, помогающие перенестись в Античность и Средневековье. Понаблюдаем и за современной жизнью — она здесь очень колоритная.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В Гетто и Трастевере сохранилось множество артефактов разных эпох. Мы посетим Бычий форум на площади Бокка-делла-Верита, увидим античный Портик Октавии и пройдём по древнему мосту на остров Тиберина. Я расскажу:
- Какой «детектор лжи» использовали римляне в старину
- Какие разновидности арок строили в Древнем Риме
- Кого считают «дедушкой Колизея»
- Как одна деталь может изменить имя фонтана
- Какое слово подарил нам остров Тиберина
И это далеко не всё!
Организационные детали
Экскурсия закончится на площади Санта-Мария-ин-Трастевере.
во вторник, среду, четверг и пятницу в 16:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у церкви Санта-Мария-ин-Космедин
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, среду, четверг и пятницу в 16:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Tatsiana — ваш гид в Риме
Меня зовут Татьяна. С 2015 года я живу в Риме, изучала историю искусства. Экскурсии провожу более пяти лет. Для меня важно помочь гостям почувствовать дух города. Поэтому я не перегружаю рассказ огромным количеством дат и непонятных имен. Зато после прогулок часто слышу от путешественников, что только сейчас Рим заиграл для них новыми красками, по-настоящему раскрылся, и даже древние постройки обрели свои «лица».
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