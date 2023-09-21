Римское гетто и Трастевере в мини-группе

Погулять по аутентичным древним кварталам и раскрыть город с новой стороны

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Если вы уже посетили визитные карточки Рима, самое время отправится в интересные кварталы за пределами туристического центра! Приглашаю исследовать в комфортном формате мини-группы Еврейское гетто и Трастевере. Это древние районы, помогающие перенестись в Античность и Средневековье. Понаблюдаем и за современной жизнью — она здесь очень колоритная.
Римское гетто и Трастевере в мини-группе
Римское гетто и Трастевере в мини-группе
Римское гетто и Трастевере в мини-группе
Римское гетто и Трастевере в мини-группе
Римское гетто и Трастевере в мини-группе
Римское гетто и Трастевере в мини-группе
Римское гетто и Трастевере в мини-группе
Ближайшие даты:
21
сен
27
сен
28
сен
29
сен
4
окт
6
окт
12
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В Гетто и Трастевере сохранилось множество артефактов разных эпох. Мы посетим Бычий форум на площади Бокка-делла-Верита, увидим античный Портик Октавии и пройдём по древнему мосту на остров Тиберина. Я расскажу:

  • Какой «детектор лжи» использовали римляне в старину
  • Какие разновидности арок строили в Древнем Риме
  • Кого считают «дедушкой Колизея»
  • Как одна деталь может изменить имя фонтана
  • Какое слово подарил нам остров Тиберина

И это далеко не всё!

Организационные детали

Экскурсия закончится на площади Санта-Мария-ин-Трастевере.

во вторник, среду, четверг и пятницу в 16:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у церкви Санта-Мария-ин-Космедин
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг и пятницу в 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рима

Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Христианский Рим
Район Трастевере
Популярные места

Похожие туры из Рима

Величие Римской цивилизации: Колизей и Римский Форум
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
116 отзывов
Величие Римской цивилизации: Колизей и Римский Форум
Историческая прогулка по главным местам Античного Рима
Завтра
14 сен
15 сен
16 сен
195 за всё до 6 чел.
Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
15 отзывов
Вечерние улочки Трастевере: прогулка в мини-группе
Проникнуться эстетикой самобытного района и увидеть, как живут настоящие римляне
на площади Венеции (piazza Venezia)
Сегодня
Завтра
14 сен
15 сен
45 за человека
Улочки Трастевере и панорамы Джаниколо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
34 отзыва
Улочки Трастевере и панорамы Джаниколо
Побывать в самом колоритном районе Рима и отыскать его лучшие ракурсы
Джаниколо, у монумента Гарибальди
Сегодня
Завтра
14 сен
15 сен
130 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Риме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Риме
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ