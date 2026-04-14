После знакомства с основными достопримечательностями Рима, самое время отправиться в менее известные, но не менее интересные районы. В Еврейском гетто и Трастевере сохранились артефакты разных эпох, которые помогут вам перенестись в Античность и Средневековье. Прогулка по древнему мосту на остров Тиберина и посещение Бычьего форума на площади Бокка-делла-Верита позволят ощутить дух времени. Завершится экскурсия на площади Санта-Мария-ин-Трастевере, где можно насладиться атмосферой старого города

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Описание экскурсии

В Гетто и Трастевере сохранилось множество артефактов разных эпох. Мы посетим Бычий форум на площади Бокка-делла-Верита, увидим античный Портик Октавии и пройдём по древнему мосту на остров Тиберина. Я расскажу:

Какой «детектор лжи» использовали римляне в старину

Какие разновидности арок строили в Древнем Риме

Кого считают «дедушкой Колизея»

Как одна деталь может изменить имя фонтана

Какое слово подарил нам остров Тиберина

И это далеко не всё!

Организационные детали

Экскурсия закончится на площади Санта-Мария-ин-Трастевере.