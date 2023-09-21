Если вы уже посетили визитные карточки Рима, самое время отправится в интересные кварталы за пределами туристического центра! Приглашаю исследовать в комфортном формате мини-группы Еврейское гетто и Трастевере. Это древние районы, помогающие перенестись в Античность и Средневековье. Понаблюдаем и за современной жизнью — она здесь очень колоритная.

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Описание

Что вас ожидает

В Гетто и Трастевере сохранилось множество артефактов разных эпох. Мы посетим Бычий форум на площади Бокка-делла-Верита, увидим античный Портик Октавии и пройдём по древнему мосту на остров Тиберина. Я расскажу:

Какой «детектор лжи» использовали римляне в старину

Какие разновидности арок строили в Древнем Риме

Кого считают «дедушкой Колизея»

Как одна деталь может изменить имя фонтана

Какое слово подарил нам остров Тиберина

И это далеко не всё!

Организационные детали

Экскурсия закончится на площади Санта-Мария-ин-Трастевере.