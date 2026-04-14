После знакомства с основными достопримечательностями Рима, самое время отправиться в менее известные, но не менее интересные районы.
В Еврейском гетто и Трастевере сохранились артефакты разных эпох, которые помогут вам перенестись в Античность и Средневековье.
Прогулка по древнему мосту на остров Тиберина и посещение Бычьего форума на площади Бокка-делла-Верита позволят ощутить дух времени.
Завершится экскурсия на площади Санта-Мария-ин-Трастевере, где можно насладиться атмосферой старого города
В Еврейском гетто и Трастевере сохранились артефакты разных эпох, которые помогут вам перенестись в Античность и Средневековье.
Прогулка по древнему мосту на остров Тиберина и посещение Бычьего форума на площади Бокка-делла-Верита позволят ощутить дух времени.
Завершится экскурсия на площади Санта-Мария-ин-Трастевере, где можно насладиться атмосферой старого города
5 причин купить эту экскурсию
- 🗝️ Уникальные артефакты разных эпох
- 🏛️ Древние римские сооружения
- 🌉 Прогулка по историческому мосту
- 🏺 Интересные факты о римской жизни
- 🎨 Колорит современных кварталов
Что можно увидеть
- Бычий форум
- Портик Октавии
- Остров Тиберина
- Площадь Санта-Мария-ин-Трастевере
Описание экскурсии
В Гетто и Трастевере сохранилось множество артефактов разных эпох. Мы посетим Бычий форум на площади Бокка-делла-Верита, увидим античный Портик Октавии и пройдём по древнему мосту на остров Тиберина. Я расскажу:
- Какой «детектор лжи» использовали римляне в старину
- Какие разновидности арок строили в Древнем Риме
- Кого считают «дедушкой Колизея»
- Как одна деталь может изменить имя фонтана
- Какое слово подарил нам остров Тиберина
И это далеко не всё!
Организационные детали
Экскурсия закончится на площади Санта-Мария-ин-Трастевере.
во вторник, среду, четверг и пятницу в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€35
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церкви Санта-Мария-ин-Космедин
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг и пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1153 туристов
Меня зовут Татьяна. С 2015 года я живу в Риме, изучала историю искусства. Экскурсии провожу более пяти лет. Для меня важно помочь гостям почувствовать дух города. Поэтому я не перегружаю
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна очень интересно провела экскурсию, отвечала подробно на наши вопросы, провела по отличному маршруту! Очень рекомендую! Благодарю!
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А
Спасибо большое за прекрасную экскурсию! все очень понравилось! Очень информативно, но по делу и интересно! однозначно рекомендую экскурсовода!
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J
Татьяна проводит очень интересно экскурсии,все было интересно,если бы не она,то мы на некоторые объекты не обратили внимания,если еще будем в Риме обязательно посетим ее экскурсии
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Y
Во время путешествий мы всегда организуем экскурсию с гидом. Для меня Татьяна оказалась гидом “ forever and ever”. Образец для любого гида, прекрасный рассказчик, великолепная подача информации, структурированность экскурсии. Вернувшись в Рим на следующий год, не задумывалась о выборе гида. В Риме- только Татьяна
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Отличная экскурсия! Татьяна-приветливая и обаятельная, прекрасный рассказчик, Информация хорошо структурирована, экскурсия не перегружена ненужными деталями.
Очень рекомендуем!
Очень рекомендуем!
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Уже второй раз на экскурсии у Татьяны) все очень нравится, если появятся еще новые групповые экскурсии у нее, то обязательно приду 😊
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