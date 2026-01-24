Описание тура
Прокатиться по каналам города на воде, погулять по кварталу, где родился Данте, и увидеть Колизей
Программа тура по дням
Встреча
По прилёте в Рим вас встретит представитель компании. Затем — трансфер и размещение в гостинице. Для тех, кто прибудет до 7:00, будет проведена пешеходная экскурсия по историческому центру: увидим Площадь Навона, Пантеон, Площадь Венеции, Колизей и Римские форумы.
Дополнительно можно присоединиться к экскурсии на Капитолийский холм — один из семи холмов, на котором зародился Древний Рим, с посещением Бельведера, Базилики Санта-Мария-ин-Арачели с Чудотворной иконой, древнего алтаря, фресок Пинтуриккьо и статуи Константина. Также возможно участие в экскурсии Вечерний Рим с панорамными остановками и прогулкой по вечерним улицам Вечного города.
Обзорная пешеходная экскурсия по Риму осуществляется для туристов, прилетающих рейсами до 07:00 в день заезда.
Свободный день в Риме
После завтрака — свободное время в Риме. По желанию — экскурсия на целый день в древние Помпеи и живописный Неаполь. Помпеи — это погружение в эпоху античного мира: улицы, дома, амфитеатры и мозаики, застывшие во времени после извержения Везувия, позволят ощутить атмосферу 1 века до н. э.
Затем мы посетим Неаполь — родину классической пиццы, которую здесь и сегодня выпекают в дровяных печах. Город привлекает не только гастрономией, но и живописными видами: с набережной открываются потрясающие перспективы на вулкан Везувий и Неаполитанский залив. Возвращение в Рим.
Ватикан - Тоскана - Пиза
Сегодня желающие отправятся на экскурсию в Ватикан с профессиональным гидом и посетят Собор Святого Петра. После — выезд в Тоскану. По дороге возможна дополнительная поездка в Пизу, где нас ждёт легендарная Падающая башня — символ города и один из самых известных архитектурных памятников мира. Мы также осмотрим Площадь Чудес с Баптистерием, Кафедральным собором, кладбищем Кампосанто и заглянем на местный сувенирный рынок. Гид поделится легендами, связанными с Пизой, и расскажет о её средневековом прошлом.
Вечером — переезд в район Монтекатини-Терме и размещение в отеле.
Свободное время, поездка в Сиену и Сан-Джиминьяно
После завтрака — свободное время в Монтекатини-Терме или факультативная экскурсия в два самых живописных города региона. Сиена — уникальный город с богатым прошлым и атмосферой старины. Она известна тем, что именно здесь впервые в Италии появились пешеходные улицы. Город раскинулся на трёх холмах, и, прогуливаясь по его лабиринтам, вы будете открывать уютные уголки на каждом шагу.
Следом — Сан-Джиминьяно, охраняемый Юнеско как эталон тосканской архитектуры. Он расположен на возвышенности над долиной реки Эльза. Из 72 башен, воздвигнутых в Средние века знатными семьями в знак своего могущества, сохранилось 15. Но и они производят сильное впечатление. По пути между городами — остановка на ферме с обедом и дегустацией типичных продуктов региона. Возвращение в отель.
Флоренция и переезд в Венето
После завтрака отправимся во Флоренцию — колыбель эпохи Возрождения и родину таких титанов, как Леонардо да Винчи, Микеланджело и Данте. Вас ждёт пешеходная экскурсия по историческому центру с русскоязычным гидом: пройдём по Площади Синьории, заглянем на Соборную площадь, увидим Палаццо Веккьо, Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре, Площадь Республики, Санта-Кроче и квартал, где родился Данте. По желанию — экскурсия в знаменитую галерею Уффици.
Во второй половине дня поднимемся на Пьяццале Микеланджело, чтобы насладиться панорамой города: отсюда открывается лучший вид на купола, набережные, мосты и башни Флоренции. Площадь украшена бронзовыми копиями работ Микеланджело, включая его Давида. После осмотра — переезд в Венето, заселение в отель.
Венеция
После завтрака — трансфер в Венецию, знакомство с которой начнём с экскурсии на катере. По каналу Джудекка пройдём мимо храма Искупителя, мрачных соляных складов, духовной семинарии и дворца Таможни. Выход в залив Сан-Марко откроет живописный вид на одноимённую площадь и на величественные памятники Венеции: Дворец дожей, мост Риальто, колокольню Сан-Марко, острова Георгия, Святой Елены, Андрея, Лидо и Лазаря. Также увидим Повелью — самый таинственный остров лагуны.
Дополнительно можно будет посетить Собор Святого Марка, остров Святого Лазаря или отправиться на тематическую прогулку Легенды и мифы Венеции, чтобы пройтись по малоизвестным улицам и услышать древние предания. Вечером — переезд в Рим (поездом или автобусом). Ночь в гостинице.
Кастель-Гандольфо и Неми
После завтрака возможна дополнительная экскурсия в регион Кастелли Романи. Мы посетим Кастель-Гандольфо — летнюю резиденцию Папы Римского. Здесь раньше находилось царство Альбалонга, с которого начинается легендарная история Рима.
Прогулка продолжится вдоль серпантина с видами на озеро Неми, также называемое Зеркалом Дианы — в честь римской богини охоты. В городке Неми можно будет попробовать местное вино и домашние приправы. Возвращение в Рим, свободное время.
До новых встреч
После завтрака состоится трансфер в аэропорт Рима.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Континентальные завтраки
- Групповой трансфер аэропортотельаэропорт под все рейсы (Фьюмичино и Чампино)
- Перемещения на автобусе по маршруту
- Русскоговорящий сопровождающий в течение всего тура
- Обзорные экскурсии по Риму, Флоренции и Венеции с лицензированным русскоязычным гидом
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Рима и обратно
- Обеды и ужины
- Виза
- Чаевые водителю и ассистенту
- Стоимость тура с 1-местным размещением указана в разделе Важная Информация (обязательно, если вы путешествуете один/одна)
- Скидка на третьего в номере - 10
- Выбор ряда в автобусе (по желанию): первый ряд в автобусе - 50, второй ряд - 40, третий ряд - 30/чел. Любой другой ряд, кроме первых трёх - 10/чел
- Дополнительные экскурсии - от 15 до 70 в зависимости от направления
- Аудиогид-наушники на весь тур - 16
- Туристический налог в отелях: В Риме: отель 3 - 6 с человека в сутки отель 4 - 7 с человека в сутки В Монтекатини-Терме 3 - от 1,5 с человека в сутки В регионе Венето 3 - от 2,4 с человека в сутки
О чём нужно знать до поездки
Стоимость тура
с 1-местным размещением: 771 евро (за 1 чел.)
с 2-местным размещением: 1012 евро (за 2 чел.) 506 евро за 1 человека из двух
Заказ на 1 человека = одноместное размещение
Подселение не практикуется!
Проведение тура возможно и для большего числа участников.
Заявки на аннуляцию принимаются только в течение рабочего времени (с 09.00 до 18.00 по итальянскому времени) в будние дни. В случае получения заявки в не рабочее время она будет принята в работу в следующий рабочий день, от которого будет вестись расчёт срока аннуляции.
Важно знать:
1) Предоставление факультативных экскурсий в первые дни тура зависит от набора группы и компоновки автобуса, в связи с чем, количество мест может быть ограничено.
2) Порядок проведения экскурсий по техническим причинам может быть изменен (если группа не набралась, факультативная экскурсия может не состояться)
3) В случае, если в программе указаны два и более отеля одной и той же категории, компания оставляет за собой право окончательного выбора отеля, в котором будет проживать турист.
4) Возможна замена музеев в случае праздников.
5) Размещение может осуществляться в пригороде в период выставок или соревнований.
6) Данные ваших рейсов (туда и обратно) для организации трансфера необходимо отправить организатору до понедельника недели заезда.
7) Время трансфера может быть скорректировано с учётом рейсов. Для тех туристов, которым важно прибытие в аэропорт к определенному рейсу рекомендуем заказывать индивидуальный трансфер.
8) При неявке в начале тура все услуги аннулируются без возврата стоимости.
9) Групповой трансфер осуществляется только в дни начала и завершения программы. При бронировании доп. ночей необходимо бронировать индивидуальный трансфер или туристам добираться до отеля самостоятельно
10) В стоимость не включены услуги сопровождающего при индивидуальных трансферах или бронировании дополнительных ночей.
12) Возможно участие с детьми от 4 лет.
13) Включены континентальные завтраки: чай, кофе, круассан, булочка, масло, джем. Обеды и ужины оплачиваются дополнительно (в среднем по 40-60 евро на человека в день)
Пожелания к путешественнику
Важно!
Для туриста, который отправляется в тур один, подтверждается только одноместное размещение.
Заказ на 1 человека = одноместное размещение
Подселение не практикуется!
В двухместный номер можно оформить 3 человека: Dbl/Twin + доп место
(скидка на 3-го человека в номере 10 евро)
Предоплата при бронировании (помимо 15% на платформе) — 30%. Полная оплата не позднее, чем за 30 дней до заезда.
Доступные способы оплаты:
1. Банковский перевод (Eur) — на наш банковский счёт в евро.
2. Оплата картой по ссылке (Eur) — комиссия +3% к сумме счёта. Ссылка действительна 24 часа.
3. Перевод на расчётный счёт в Рф (Rub) — сумма к оплате рассчитывается по курсу Цб Рф на дату оплаты + 4%.
При оплате банковским переводом комиссии банка отправителя/корреспондентов — за счёт отправителя.
Визы
Для граждан Рф требуется шенгенская виза Италии.
Оформлением виз туристы занимаются самостоятельно.
Все детали и нюансы можно уточнить в визовых центрах.
После получения предоплаты (15% на платформе и 30% напрямую по счёту) мы предоставляем туристам визовую поддержку (каждому туристу по отдельности): приглашение в консульство и ваучер, в котором прописаны брони отелей по всему маршруту тура.
На получение визы (запись, подачу документов и ожидание) рекомендуем закладывать в среднем 60-90 дней.