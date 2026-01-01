Тур по Амальфитанскому побережью с дегустациями и прогулкой на лодке с прозрачным дном
Погулять по Неаполю и Сорренто, отдохнуть на острове Искья, насладиться винами и моцареллой
Начало: Аэропорт Рима, 10:00
27 апр в 10:00
4 мая в 10:00
€1590 за человека
Флоренция, Венеция, Рим: тур по Италии с дополнительными экскурсиями
Насладиться пейзажами Тосканы и творениями гениев искусства и прокатиться на гондоле
Начало: Рим, аэропорт, утро (точное время по договорённост...
28 фев в 08:00
7 мар в 08:00
€630 за человека
Большой итальянский тур: 3 города, Тоскана и Тирренское море
Изучить Рим и Флоренцию, покататься по каналам Венеции, отдохнуть среди виноградников и на побережье
Начало: Рим, аэропорт Фьюмичино или Чампино, любой рейс
4 апр в 10:00
11 апр в 10:00
€1290 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Риме
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Риме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Риме в январе 2026
Сейчас в Риме в категории "Развлечения" можно забронировать 3 тура от 630 до 1590. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Туры на русском языке в Риме (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «Развлечения», 3 ⭐ отзыва, цены от €630. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март