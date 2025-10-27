Мои заказы

Кухня, сравнимая с искусством: отпуск гурмана в сердце Италии

Пожить на вилле 18 века, приготовить блюда Тосканы, попробовать домашнее вино и фермерскую моцареллу
Залитые солнцем бескрайние виноградники, оливковые рощи и статные кипарисы, архитектурные шедевры античности и Ренессанса, старинные кулинарные традиции — такой предстанет перед вами Италия.

Мы будем жить на отреставрированной вилле 18 века,
читать дальше

начинать дни крепким кофе и ароматной выпечкой, а провожать — сытными ужинами с домашним вином.

Побываем на ферме, где нас побалуют моцареллой и творогом из молока буйволиц, и вместе с гостеприимной домохозяйкой приготовим и попробуем её фирменные блюда.

Объедем крошечные городки и деревушки Тосканы и Умбрии, погуляем по великолепной Флоренции, погружаясь в жизнь и творчество Данте Алигьери, а также расслабимся в природных термальных источниках. Этот отпуск будет интересным, красивым и вкусным!

5
1 отзыв
Кухня, сравнимая с искусством: отпуск гурмана в сердце Италии
Кухня, сравнимая с искусством: отпуск гурмана в сердце Италии
Кухня, сравнимая с искусством: отпуск гурмана в сердце Италии
Ближайшие даты:
28
дек17
апр3
июн17
сен
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 12+

Проживание. 2-местное размещение в отеле Hotel Relais Palazzo di Luglio 4*. За доплату возможно 1-местное проживание.

*Фото отеля взяты с сайта booking.com

Питание. Включены завтраки, ужины с домашним вином, дегустация на ферме и кулинарный мастер-класс. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Микроавтобус.

Дети. Возможно участие с детьми старше 12 лет.

Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.

Уровень сложности. Средний. Насыщенная программа с активными передвижениями.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Италию

Встретим вас у римского аэропорта и поедем в сторону Тосканы. По пути сделаем остановку у рукотворного водопада Марморе, существующего с античных времён.

Всю неделю мы будем жить на отреставрированной вилле 18 века. Она расположена на холмах в живописном уголке Тосканы и окружена оливковыми рощами. Каждое утро нам будут подавать сытный завтрак с терпким кофе и свежей выпечкой, а по вечерам — баловать вкусными ужинами из фермерских продуктов с домашним вином.

Прибытие в ИталиюПрибытие в Италию
2 день

Прогулки по Спелло

Этот день проведём в соседнем регионе Умбрия. Нашей целью будет Спелло — уютная коммуна, сохранившая средневековое очарование: здесь узкие улочки, дворики с цветочными горшками, головокружительные виды долины. Мы прогуляемся по Старому городу, окружённому стеной, увидим башню с оливковым деревом на вершине, заглянем в церковь Санта-Мария-Маджоре с фресками эпохи Возрождения. К ужину вернёмся на виллу.

Прогулки по СпеллоПрогулки по СпеллоПрогулки по СпеллоПрогулки по Спелло
3 день

Поездки по Сиене

Сегодня исследуем жемчужины провинции Сиена. Начнём с коммуны Торрита-ди-Сьена: осмотрим исторический центр, посетим церквушку 12 века. Переместимся в деревню Монтефоллонико, чтобы побывать в римско-католическом храме.

Завершающий пункт — Сан-Квирико-д’Орча. Мы познакомимся с собором, построенным выдающимися мастерами пизанской школы, погуляем по садам в итальянском стиле 16 века, оставим свободное время для обеда. Вечером вернёмся в отель.

Поездки по СиенеПоездки по СиенеПоездки по СиенеПоездки по Сиене
4 день

Знакомство с Флоренцией

Посвятим четвёртый день отпуска великолепной Флоренции. Наша экскурсия сосредоточится на жизни и творчестве Данте Алигьери: вы услышите цитаты из «Божественной комедии», узнаете о современниках знаменитого мыслителя, а также восхититесь мастерством зодчих, рассматривая многочисленные дворцы, крепости, башни, жилые дома. Затем до возвращения на виллу будет время для самостоятельных прогулок и обеда.

Знакомство с ФлоренциейЗнакомство с ФлоренциейЗнакомство с ФлоренциейЗнакомство с Флоренцией
5 день

Ещё одна встреча с Умбрией, дегустация

И вновь — Умбрия. Сперва посетим замок Буфалини — родовое гнездо именитой и очень богатой итальянской династии. Все интерьеры здесь бережно сохранены, как и при бывших хозяевах, а у крепости разбиты зелёный лабиринт, лимонная аллея, розарии.

Доберёмся в Читерну — крошечную коммуну на вершине горы с захватывающим дух видом на долину. Мы рассмотрим мощные средневековые стены и обойдём церкви, в которых хранятся настоящие сокровища — работы великих скульпторов и художников.

Завершим поездку на ферме, где разводят буйволиц. Хозяева откроют секреты сыроварения и угостят моцареллой и творогом.

Ещё одна встреча с Умбрией, дегустацияЕщё одна встреча с Умбрией, дегустацияЕщё одна встреча с Умбрией, дегустацияЕщё одна встреча с Умбрией, дегустация
6 день

Достопримечательности Монте-Сан-Савино, кулинарный мастер-класс

Отправимся в коммуну Монте-Сан-Савино. Во время прогулки нас сопроводит местный житель, который поделится уникальным видением родного городка.

В свободное время рекомендуем продегустировать поркетту — свиной рулет с хрустящей корочкой и ароматными специями. Также сходим в гости к итальянской домохозяйке, вместе с которой приготовим и попробуем фирменные блюда. Завершим поездку в тосканских термах, любуясь впечатляющими пейзажами.

Достопримечательности Монте-Сан-Савино, кулинарный мастер-классДостопримечательности Монте-Сан-Савино, кулинарный мастер-классДостопримечательности Монте-Сан-Савино, кулинарный мастер-классДостопримечательности Монте-Сан-Савино, кулинарный мастер-класс
7 день

Экскурсии по Сполето

Позавтракаем, освободим номера и с вещами поедем в Сполето. Побродим по улочкам среди дворцов и храмов, увидим древнеримские саркофаги, местный Колизей и руины вилл, услышим романтическую историю любви. Будет свободное время для обеда, а затем отправимся в обратный путь к аэропорту Рима.

Экскурсии по СполетоЭкскурсии по СполетоЭкскурсии по СполетоЭкскурсии по Сполето

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение€1450
1-местное размещение€1840
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, ужины
  • Дегустация, кулинарный мастер-класс
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Радиосистемы для экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты в Рим и обратно в ваш город
  • Обеды
  • Виза
  • Доплата за 1-местное размещение - €390
  • Аренда полотенца, халата, тапочек при посещении терм (при необходимости) - €18
  • Чаевые водителям и гиду
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Рима, 9:00
Завершение: Аэропорт Рима, после 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стелла
Стелла — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 12 туристов
Меня зовут Стелла. Рада знакомству с вами! Я отучилась на режиссёра массовых мероприятий. Как ни странно, полученная специальность помогла в налаживании туристического бизнеса. Давайте вместе исследовать этот удивительный мир!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ирина
Ирина
27 окт 2025
Потрясающий тур! Мы с мужем первый раз выбрали такой тур и остались просто в восторге! Посетили столько красивых городков Тосканы, один красивее другого, прекрасные экскурсоводы нас сопровождали каждый день) Жили
читать дальше

мы на шикарной вилле, просторные номера, красивый вид на холмы и каждый вечер Джулиано (хозяин виллы) готовил вкусные ужины и угощал вкусным домашним вином)) Даже сложно представить что-то лучше такого путешествия, спасибо Стелле за такую классную организацию тура, это было незабываемо!

Потрясающий тур! Мы с мужем первый раз выбрали такой тур и остались просто в восторге! ПосетилиПотрясающий тур! Мы с мужем первый раз выбрали такой тур и остались просто в восторге! ПосетилиПотрясающий тур! Мы с мужем первый раз выбрали такой тур и остались просто в восторге! ПосетилиПотрясающий тур! Мы с мужем первый раз выбрали такой тур и остались просто в восторге! ПосетилиПотрясающий тур! Мы с мужем первый раз выбрали такой тур и остались просто в восторге! ПосетилиПотрясающий тур! Мы с мужем первый раз выбрали такой тур и остались просто в восторге! ПосетилиПотрясающий тур! Мы с мужем первый раз выбрали такой тур и остались просто в восторге! ПосетилиПотрясающий тур! Мы с мужем первый раз выбрали такой тур и остались просто в восторге! Посетили

Тур входит в следующие категории Рима

Похожие туры из Рима

Флоренция, Венеция, Рим: тур по Италии с дополнительными экскурсиями
На автобусе
На гондоле
8 дней
1 отзыв
Флоренция, Венеция, Рим: тур по Италии с дополнительными экскурсиями
Насладиться пейзажами Тосканы и творениями гениев искусства и прокатиться на гондоле
Начало: Рим, аэропорт, утро (точное время по договорённост...
15 ноя в 08:00
22 ноя в 08:00
€610 за человека
Тиволи: входной билет на виллу Адриана с Pemcard
1 день
5 отзывов
Билеты
Тиволи: входной билет на виллу Адриана с Pemcard
Начало: 00019 Тиволи, Рим, Италия
Расписание: ежедневно, 08:15 - 19:30
Завтра в 08:15
11 ноя в 08:15
€20.50 за билет
Итальянский калейдоскоп: Рим и Тоскана, Флоренция и Венеция и дополнительные экскурсии
На автобусе
8 дней
1 отзыв
Итальянский калейдоскоп: Рим и Тоскана, Флоренция и Венеция и дополнительные экскурсии
Прокатиться по каналам города на воде, погулять по кварталу, где родился Данте, и увидеть Колизей
Начало: Рим, утро (точное время по договорённости)
16 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
€645 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Риме
Все туры из Рима