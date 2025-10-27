Встретим вас у римского аэропорта и поедем в сторону Тосканы. По пути сделаем остановку у рукотворного водопада Марморе, существующего с античных времён.

Всю неделю мы будем жить на отреставрированной вилле 18 века. Она расположена на холмах в живописном уголке Тосканы и окружена оливковыми рощами. Каждое утро нам будут подавать сытный завтрак с терпким кофе и свежей выпечкой, а по вечерам — баловать вкусными ужинами из фермерских продуктов с домашним вином.