Мы будем жить на отреставрированной вилле 18 века,
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 12+
Проживание. 2-местное размещение в отеле Hotel Relais Palazzo di Luglio 4*. За доплату возможно 1-местное проживание.
*Фото отеля взяты с сайта booking.com
Питание. Включены завтраки, ужины с домашним вином, дегустация на ферме и кулинарный мастер-класс. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Микроавтобус.
Дети. Возможно участие с детьми старше 12 лет.
Виза. Шенген. Если у вас нет визы, необходимо закладывать на получение от 2-х и более месяцев. Все расходы вы оплачиваете самостоятельно.
Уровень сложности. Средний. Насыщенная программа с активными передвижениями.
Программа тура по дням
Прибытие в Италию
Встретим вас у римского аэропорта и поедем в сторону Тосканы. По пути сделаем остановку у рукотворного водопада Марморе, существующего с античных времён.
Всю неделю мы будем жить на отреставрированной вилле 18 века. Она расположена на холмах в живописном уголке Тосканы и окружена оливковыми рощами. Каждое утро нам будут подавать сытный завтрак с терпким кофе и свежей выпечкой, а по вечерам — баловать вкусными ужинами из фермерских продуктов с домашним вином.
Прогулки по Спелло
Этот день проведём в соседнем регионе Умбрия. Нашей целью будет Спелло — уютная коммуна, сохранившая средневековое очарование: здесь узкие улочки, дворики с цветочными горшками, головокружительные виды долины. Мы прогуляемся по Старому городу, окружённому стеной, увидим башню с оливковым деревом на вершине, заглянем в церковь Санта-Мария-Маджоре с фресками эпохи Возрождения. К ужину вернёмся на виллу.
Поездки по Сиене
Сегодня исследуем жемчужины провинции Сиена. Начнём с коммуны Торрита-ди-Сьена: осмотрим исторический центр, посетим церквушку 12 века. Переместимся в деревню Монтефоллонико, чтобы побывать в римско-католическом храме.
Завершающий пункт — Сан-Квирико-д’Орча. Мы познакомимся с собором, построенным выдающимися мастерами пизанской школы, погуляем по садам в итальянском стиле 16 века, оставим свободное время для обеда. Вечером вернёмся в отель.
Знакомство с Флоренцией
Посвятим четвёртый день отпуска великолепной Флоренции. Наша экскурсия сосредоточится на жизни и творчестве Данте Алигьери: вы услышите цитаты из «Божественной комедии», узнаете о современниках знаменитого мыслителя, а также восхититесь мастерством зодчих, рассматривая многочисленные дворцы, крепости, башни, жилые дома. Затем до возвращения на виллу будет время для самостоятельных прогулок и обеда.
Ещё одна встреча с Умбрией, дегустация
И вновь — Умбрия. Сперва посетим замок Буфалини — родовое гнездо именитой и очень богатой итальянской династии. Все интерьеры здесь бережно сохранены, как и при бывших хозяевах, а у крепости разбиты зелёный лабиринт, лимонная аллея, розарии.
Доберёмся в Читерну — крошечную коммуну на вершине горы с захватывающим дух видом на долину. Мы рассмотрим мощные средневековые стены и обойдём церкви, в которых хранятся настоящие сокровища — работы великих скульпторов и художников.
Завершим поездку на ферме, где разводят буйволиц. Хозяева откроют секреты сыроварения и угостят моцареллой и творогом.
Достопримечательности Монте-Сан-Савино, кулинарный мастер-класс
Отправимся в коммуну Монте-Сан-Савино. Во время прогулки нас сопроводит местный житель, который поделится уникальным видением родного городка.
В свободное время рекомендуем продегустировать поркетту — свиной рулет с хрустящей корочкой и ароматными специями. Также сходим в гости к итальянской домохозяйке, вместе с которой приготовим и попробуем фирменные блюда. Завершим поездку в тосканских термах, любуясь впечатляющими пейзажами.
Экскурсии по Сполето
Позавтракаем, освободим номера и с вещами поедем в Сполето. Побродим по улочкам среди дворцов и храмов, увидим древнеримские саркофаги, местный Колизей и руины вилл, услышим романтическую историю любви. Будет свободное время для обеда, а затем отправимся в обратный путь к аэропорту Рима.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|€1450
|1-местное размещение
|€1840
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, ужины
- Дегустация, кулинарный мастер-класс
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Радиосистемы для экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты в Рим и обратно в ваш город
- Обеды
- Виза
- Доплата за 1-местное размещение - €390
- Аренда полотенца, халата, тапочек при посещении терм (при необходимости) - €18
- Чаевые водителям и гиду