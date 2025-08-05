Итальянское трио в мини-группе: Рим, Венеция и Флоренция, экскурсии, шедевры архитектуры и живописи
Побывать в Ватикане, проплыть по каналам, увидеть работы Леонардо да Винчи и усыпальницы Медичи
Начало: Аэропорт Рима, 14:00
«После обеда вас ждёт обзорная экскурсия по венецианским каналам»
5 авг в 14:00
23 авг в 14:00
195 000 ₽ за человека
Итальянский калейдоскоп: Рим и Тоскана, Флоренция и Венеция и дополнительные экскурсии
Прокатиться по каналам города на воде, погулять по кварталу, где родился Данте, и увидеть Колизей
Начало: Рим, утро (точное время по договорённости)
«По каналу Джудекка пройдём мимо храма Искупителя, мрачных соляных складов, духовной семинарии и дворца Таможни»
10 авг в 10:00
17 авг в 10:00
€630 за человека
Классическая Италия: Рим, Венеция, Флоренция и экскурсии на выбор
Погулять по Монтекатини-Терме, увидеть главные места столицы и побывать на родине великих творцов
Начало: Рим, аэропорт, утро (точное время по договорённост...
«По каналу Джудекка пройдём мимо храма Искупителя, мрачных соляных складов, духовной семинарии и дворца Таможни»
11 авг в 10:00
18 авг в 08:00
€650 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «По рекам и каналам»
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